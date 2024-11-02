Чтобы с высокой долей вероятности спрогнозировать результат второго тура выборов президента Республики Молдова, необходимо обратиться к итогам референдума о евроинтеграции этого государства, который прошел параллельно первому туру.

Иван Шилов ИА Регнум

На избирательных участках внутри республики прозападный президент Майя Санду, скорее всего, уступит своему оппоненту Александру Стояногло около 2,5 процентного пункта. Однако за счёт мобилизации молдавской диаспоры в Европе Санду удастся не только ликвидировать отставание, но и победить с минимальным отрывом.

Об этом говорят результаты исследования социологической компании iData, проведённого 25–29 октября.

Тем не менее действующий президент в преддверии второго тура явно сильно нервничает.

Это, к примеру, продемонстрировали дебаты двух кандидатов, прошедшие 27 октября. Своё выступление на них Санду начала с личных оскорблений оппонента, назвав его «троянским конем» Москвы и человеком Илана Шора (олигарха, обвиняемого властями Молдавии в крупных экономических преступлениях).

Впрочем, её агрессивный тон вскоре сменился неуверенностью. Санду была явно выбита из колеи требованием экс-генпрокурора Стояногло привести конкретику о якобы имевшей место «покупке» её противниками 300 тысяч голосов на референдуме по евроинтеграции 20 октября.

Президент много говорила о войне и необходимости поддержки Украины.

Её визави напирал на огромный ущерб, который несёт молдавская экономика от присоединения Кишинёва к антироссийским санкциям. В качестве примера, на который следует равняться, Стояногло привёл члена НАТО — Турцию. Благодаря поддержанию экономического сотрудничества с Москвой Анкара имеет достойные дивиденды.

В целом же ощущается, что после подведения итогов референдума евроромантизм Санду теряет свою актуальность. А тут ещё и кандидат от оппозиции предложил ей подписать декларацию о неизменности проевропейского курса республики независимо от результатов выборов.

Впрочем, штаб Санду пытается маневрировать.

Перед вторым туром им взят на вооружение девиз «Спасём Молдову!». От кого следует спасать Пруто-Днестровскую республику, показали всё те же дебаты. Вопреки регламенту, нынешняя глава государства почти не использовала русского языка. На бывшем языке межнационального общения президент «всех граждан Молдовы» произнесла всего несколько фраз.

Стояногло же говорил и по-молдавски, и по-русски. Впрочем, вскоре это спровоцировало упрёки из пропрезидентского лагеря в недостаточном уровне знания государственного языка.

Параллельно с этим на улицах произошла серия нападений на агитаторов оппозиционного кандидата. В них были замечены активисты правящей пропрезидентской партии PAS. Поводом для потасовок опять же стало использование сторонниками Стояногло русского языка.

Как по команде в СМИ появились заявления, что этнический гагауз, коим является Стояногло, просто не может быть главой национального молдавского государства.

«Что мы делаем? Отдадим страну в руки гагаузу? Штефан чел Маре повторно умрёт, когда увидит, какой бардак мы учинили и кого поставили во власти», — возмущается близкий к PAS блогер Марин Андони, упоминая средневекового молдавского господаря, прославившегося борьбой с турками.

Ему вторят ряд местных чиновников и представителей интеллигенции.

Информационный фон нынешних выборов очень напоминает обстановку в Молдавии рубежа 1980–1990-х годов, когда в условиях нагнетания межэтнических противоречий к власти пришли ультранационалисты. Видимо, на национальных чувствах молдаван решено сыграть и на сей раз, чтобы не допустить к власти «инородца».

В ход идут и спекуляции на болезненных для национального сознания событиях территориального раскола постсоветской Молдавии.

Уже упоминавшийся Андони заявил о том, что в 1992 году Стояногло якобы «воевал на Днестре в составе батальона «Буджак» против Республики Молдова». Блогер попросил молдавскую спецслужбу СИБ подтвердить данную информацию. Однако её уже опроверг бывший руководитель Стояногло по службе в прокуратуре. В 1992 году после окончания юридического факультета нынешний кандидат в президенты был направлен на работу в надзорный орган.

Куда более «безобидными» выглядят обвинения в адрес Санду.

Миссия ОБСЕ и правозащитники обвиняют её в использовании административного ресурса. Ассоциация Promo-Lex насчитала в ходе нынешней президентской гонки 146 таких случаев.

Члены кабинета министров сейчас наиболее активные доверенные лица президента. Весьма подозрительным, по мнению наблюдателей, является то, что чиновники являются крупнейшими жертвователями в избирательный фонд Санду. В связи с этим существенное повышение зарплат государственным управленцам в преддверии выборов многими рассматривается как создание скрытого канала незаконного финансирования избирательной кампании за счёт госбюджета.

Благодаря в том числе таким схемам избирательный бюджет Санду более чем в два раза превысил расходы на выборы Стояногло. На рекламу в социальных сетях глава государства и вовсе потратила средств в 127 раз больше.

Оправдываются ожидания, что даже явные махинации властей на референдуме по евроинтеграции не вызовут консолидации молдавской оппозиции.

О поддержке Стояногло среди участников первого тура заявили лишь обладатели четвёртого, шестого и седьмого мест. Чисто математически это даёт главному оппозиционному кандидату дополнительно 10% голосов, чего для его итоговой победы (с учётом 26%, полученных в первом туре) явно недостаточно.

Многое зависит о того, как поведут себя сторонники бывшего мэра русскоязычного города Бельцы Ренато Усатого.

В первом туре он заручился поддержкой почти 14% проголосовавших и занял третье место. Программа Усатого объективно ближе к взглядам Стояногло, но он решил не оказывать поддержку ни одному из финалистов президентской гонки.

Независимо от исхода выборов, Кишинёву, видимо, предстоит всерьёз испытать протестную стихию. К выступлениям на случай неудачи готовятся обе стороны.

Во время прошедших дебатов Санду так и не ответила однозначно, готова ли она в случае соответствующего голосования признать своё поражение. Стояногло же прозрачно намекнул, что готов призвать своих сторонников в столицу на общенациональный протест.