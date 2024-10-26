Утром 26 октября стало известно, что в Липецкой области произошел массовый побег заключенных местной исправительной колонии (ИК). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа», — написал он в своем Telegram-канале.

ИА Регнум

Как рассказали в региональном управлении Федеральной служб исполнения наказаний (ФСИН), беглецы смогли выбраться через подкоп. Уточняется, что сперва сотрудники ИК обнаружили лаз, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключенных.

Известно, что сбежавшими преступниками оказались выходцы из Средней Азии — пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, ранее осужденные за изнасилования, педофилию, разбой, а также хранение наркотиков. Старшему из них — 28 лет, самому младшему — 19.

До заключения некоторые из них даже не имели определенного места жительства на территории России, однако есть и те, кто был официально трудоустроен. Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в том, что именно свело беглецов в группу и толкнуло на преступление. Также будет выяснено, были ли они причастны к экстремистским сообществам.

Некоторых уже поймали

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены розыскные посты и разосланы ориентировочные данные на осужденных. В Липецке объявили план «Перехват», на въездах и выездах из города правоохранители начали проверку транспортных средств.

Для поиска и задержания беглецов в Липецкую область направили сотрудников центрального аппарата ФСИН России, также был сформирован оперативный штаб с участием сотрудников отдела розыска ведомства.

К полудню 26 октября стало известно, что двоих сбежавших преступников удалось задержать под Тамбовом — они пытались сопротивляться, но безуспешно. Позже еще двоих беглецов поймали в селе Улусарка Липецкой области. Теперь их ждут ужесточение режима и дополнительное наказание за побег — до пяти лет лишения свободы вдобавок к уже имеющимся срокам.

Их оставшихся подельников продолжают разыскивать сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области на территориях обоих регионов. Предположительно, они могли направиться в сторону Казахстана, чтобы потом уйти в Узбекистан и скрыться от российского правосудия.

Вместе с этим Игорь Артамонов призывает жителей региона не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации относительно розыскных мероприятий. «Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом», — подчеркивает губернатор региона. — Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией».

Копали полгода

По факту халатности сотрудников ФСИН липецкой исправительной колонии, откуда сбежали опасные преступники, Следственный Комитет (СК) России возбудил уголовное дело. Предполагается, что побег заключенных был осуществлен из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами исправительного учреждения своих обязанностей. К делу подключилась прокуратура Липецкой области, в самой колонии также назначена служебная проверка, проводятся допросы и осмотры.

Следствию предстоит найти ответы на логичные в такой ситуации вопросы о том, как заключенные смогли скрыть от администрации колонии лопаты, куда они избавлялись от земли, вынутой для создания лаза, почему их действия не попали на камеры, и были ли у них сообщники на территории или за пределами пенитенциарного учреждения. Тем более, что, по имеющейся информации, побег планировался в течение полугода (!), а прорыли они под землей многометровые ходы.

Утверждается, что подкоп был замечен сотрудниками ФСИН еще накануне, однако почти сутки сотрудники ИК пытались найти беглецов своими силами — якобы правоохранители из Москвы присоединились к ним только утром в субботу. Кроме того, интересно и то обстоятельство, что сперва сотрудники ИК обнаружили лаз, а уже потом выявили отсутствие шестерых заключенных — возникает вопрос, как же там проводился подсчет арестантов?

При таком положении дел неудивительно, что сбежавшим заключенным удалось спокойно преодолеть значительное расстояние до соседнего региона. «И у них была целая ночь для новых преступлений», — отмечает в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА РегнумМарина Ахмедова. — Некоторые из них осуждены за сексуальные преступления против несовершеннолетних и терять им нечего».

Заметим, что ранее сотрудники учреждения уже попадали под ответственность за нарушения должностных обязанностей: вопреки правилам, заключенные ИК устраивали себе «курортную жизнь» с телефонами, шашлыками и алкоголем. Тем временем в СМИ публикуется информация о том, что колония в Липецкой области недавно была замечена еще в одном скандале — попытке переброса на территорию учреждения наркотиков и телефонов.

Скандал за скандалом

С одной стороны, сотрудники других российских исправительных колоний не раз успешно пресекали попытки преступников сбежать на волю. Так, 24 сентября в Нижегородской области правоохранителям удалось сорвать планы экстремистской группы из трёх заключённых.

Согласно версии следствия, заключённые ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области пропагандировали радикальные религиозные догматы среди осуждённых, а также несколько месяцев готовили массовый побег.

Однако в этом году произошли сразу несколько резонансных случаев, связанных с пенитенциарными учреждениями. В частности, 16 июня шестеро арестантов в Ростове-на-Дону сумели выбраться из камер местного СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Тогда силовики сработали оперативно и четко, ликвидировав захватчиков буквально за несколько минут.

К сожалению, в августе при захвате заключёнными заложников в исправительной колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области не удалось обойтись без жертв — тогда погибли трое сотрудников учреждения. Отметим, что и в этих случаях в мотивах, подтолкнувших арестантов к преступлениям, фигурировали радикальные идеи. Их рост в тюрьмах все чаще отмечается в последнее время, но едва ли только этим можно объяснить все имеющиеся проблемы.

Не исключено, конечно, что что злодеяниям могла поспособствовать коррупция сотрудников. Однако можно допустить сомнения в достаточной мотивации даже законопослушных работников ФСИН с их весьма и весьма невысоким уровнем зарплат. Кроме того, чтобы пресечь преступление, необходимы люди, которые отреагируют на подготовку к совершению злодеяния. В условиях же текущей недоукомлектованности штатов не так легко уследить за теми, кто и за решеткой не прекращает заниматься противозаконной деятельностью.

Что поспособствовало сегодняшнему случаю, еще предстоит узнать следствию, однако происшествие стало, к сожалению, уже далеко не первым в череде провалов, допущенных в российских исправительных учреждениях.