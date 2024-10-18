16 октября в Брюсселе состоялся первый в истории саммит стран Евросоюза и Совета сотрудничества арабских государств Залива (саммит ЕС — ССАГЗ). Мероприятие позиционировалось как «новая веха» в истории отношений двух организаций и шаг к их единению «перед лицом общих вызовов».

ИА Регнум

Однако на деле разговор пошел в том же русле, что и много раз до этого. Судя по тону и содержанию итогового коммюнике, каждая из сторон предпочла остаться при своем мнении.

Саммит также продемонстрировал отсутствие у Брюсселя понимания того, как строить отношения с аравийскими партнерами дальше, а у стран ССАГЗ — желания единолично выводить диалог за рамки «дежурной вежливости».

Неглубокое сотрудничество

Попытки наладить диалог со странами Залива ЕС предпринимает с 1990-х годов, сосредоточив усилия преимущественно в экономической плоскости. Эта работа приносит свои плоды: к 2024 году ССАГЗ вошел в тройку лидеров по объемам торговли с Европой.

Более того, с началом СВО страны Залива, активные экспортеры нефти и газа, стали восприниматься Брюсселем еще и как выигрышная альтернатива российским поставкам энергоносителей, и сближение с ними ускорилось.

Важную роль играет и Совет «ЕС — ССАГЗ», объединяющий глав МИД стран — членов двух организаций и выступающий основной площадкой политического диалога. В 2022 году Брюссель, понимая важность «цементирования» своих позиций на Ближнем Востоке, существенно активизировал работу по линии Совета, назначив первого спецпредставителя по делам ССАГЗ.

В том же году была принята и совместная программа сотрудничества на 2022–2027 годы, нацеленная на вывод диалога на уровень стратегического партнерства.

При этом, несмотря на большое количество доступных форматов, диалог между ЕС и ССАГЗ имеет «рывковый» характер. Помимо неизбежного преобладания двустороннего взаимодействия над коллективным, организации почти не «сверяют часы» по актуальным международным проблемам; отсутствует общий подход к реагированию на глобальные вызовы.

Во многом саммит ЕС — ССАГЗ был призван решить эти проблемы.

Времена новые — ошибки старые

При подготовке программы саммита Брюссель сделал значительную ставку на придание мероприятию флера «принципиально нового этапа» в диалоге Европы и Залива. На начальных этапах даже предполагалось, что компанию главе Совета ЕС Шарлю Мишелю составят все аравийские монархи.

Однако собрать всех августейших аравийцев под одной крышей в итоге не удалось. Так, высший уровень присутствия на саммите продемонстрировал только Катар — глава страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выступил сопредседателем саммита в тандеме с главой Совета ЕС.

Еще три страны ССАГЗ (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт) оказались представлены на уровне премьер-министров, Оман и ОАЭ — на уровне вице-премьера и главы министерства соответственно.

Конечно, можно возразить, что интересы Бахрейна и Саудовской Аравии представляло «новое поколение» аравийских политиков в лице наследных принцев, выстраивание диалога с которыми, с точки зрения стратегических интересов Брюсселя, выглядит более перспективно. Однако даже эта ремарка не перекрывает факт кратно меньшего интереса к формату со стороны ОАЭ и Омана.

В руководстве ЕС особо не скрывали, что один из ключевых пунктов встречи — вовлечение стран Залива в «антироссийский клуб». Брюссель рассчитывал убедить аравийцев прекратить торгово-экономическое сотрудничество с Россией и осудить ее действия в отношении Киева, а также руками аравийцев невзначай надавить на Иран, который неоднократно обвиняли в поставках Москве ракет и беспилотников.

Однако на деле ситуация сложилась с точностью до наоборот.

Нежелание декларировать курс на конфликт с Москвой продемонстрировал даже Кувейт, ранее в течение долгого времени занимавший проукраинские позиции. Не нашлось и охотников срывать «разрядку» с Ираном — особенно после результативного турне главы иранского МИД Аббаса Аракчи по аравийским столицам.

Фактически Брюссель допустил ту же ошибку, что и во время торгов с Катаром о поставках газа в 2022 году — потребовал беспрекословного следования антироссийским установкам.

При этом европейские дипломаты вновь не приняли в расчет национальные интересы стран ССАГЗ, посчитав, что те продолжают следовать в фарватере внешней политики США. На деле же монархии Залива оказались готовы отстаивать свои интересы более последовательно, чем застали Брюссель врасплох.

Генеральные линии

Просчеты европейских дипломатов оказались отчасти уравновешены завышенными ожиданиями арабских коллег: представители аравийских монархий не смогли добиться от Брюсселя поддержки в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что высокие представители ЕС один за другим выразили приверженность идее мирного сосуществования Палестины и Израиля, их высказывания носили скорее дежурный характер. Не было сказано ни слова и об отношении Брюсселя к «альтернативному» формату урегулирования («Арабская мирная инициатива», АМИ), за который ратует Саудовская Аравия.

С учетом того, что Эр-Рияд планировал использовать площадку саммита для привлечения внимания к АМИ, холодность ЕС несколько обескуражила саудовских представителей.

Разговор о возможном давлении на Израиль также быстро зашел в тупик.

В ряде стран ЕС (например, в Чехии) сохраняются довольно сильные произраильские настроения, и Брюссель старается лишний раз не вносить раскол в свои ряды критикой действий Тель-Авива. Подобное лавирование вызывает беспокойство у аравийцев, которые желают видеть в Европе непредвзятого партнера по региональному урегулированию.

Как результат, участники саммита ЕС — ССАГЗ не смогли договориться о единой позиции ни по украинскому конфликту, ни по ситуации на Ближнем Востоке и в итоговом коммюнике ограничились максимально обтекаемыми формулировками. Страны Залива не пополнили ряды «антироссийского клуба», а Европа не решилась взяться за урезонивание израильтян. Разговор вернулся в исходную точку.

Перспективы развития диалога между двумя политическими организациями по-прежнему туманны. И ЕС, и ССАГЗ сохраняют интерес к развитию контактов с намерением вывода их на уровень стратегического партнерства, однако ни одна из сторон не согласна отступать от выбранной «генеральной линии».

В этой связи сотрудничество ЕС и ССАГЗ в обозримой перспективе, вероятнее всего, будет иметь весьма ограниченный характер.

Для аравийских монархий, сделавших ставку на многостороннюю дипломатию, этот провал в контактах будет не слишком ощутим, а вот для Европы, которая ищет способы укрепить совокупный политический вес и влияние на Ближнем Востоке, такой исход видится скорее проигрышным.