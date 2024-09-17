После череды внутриполитических провалов и накануне проблемных для немецких социал-демократов выборов в ландтаг Бранденбурга отправиться в турне по далекой и таинственной Центральной Азии наверняка казалось Олафу Шольцу хорошей идеей.

Иван Шилов ИА Регнум

Красные ковровые дорожки, неповторимый восточный колорит, подписанные многомиллиардные контракты и заверения в неизменной дружбе со стороны среднеазиатских лидеров…

В обычной ситуации подобный PR-тур действительно мог слегка подправить катящийся по наклонной рейтинг федерального канцлера в преддверии выборов 22 сентября. Однако на этот раз что-то пошло не так.

Политическая трансформация

Олаф Шольц — политик с интереснейшей биографией. Когда-то, когда волосы на его голове еще росли буйной шевелюрой, молодой бунтарь и блестящий оратор, занимавший пост политического лидера JuSo — западногерманского социал-демократического «комсомола», — поднимал сотни тысяч людей на антивоенные митинги против размещения американских ракет средней дальности в Германии.

В 1980-е юный социалист действительно подкупал избирателей своей искренностью и готовностью смело бросить вызов «жирным котам» и разжигателям войны.

С тех пор Шольц сильно изменился. В процессе возрастных трансформаций вместе с волосами начали выпадать элементы цельного имиджа борца за мир и права рабочего класса.

Налоговый скандал по делу Cum-Ex на посту гамбургского градоначальника, изменение риторики с пацифистской на милитаристскую и далеко не безупречные решения на посту главы правительства, ухудшившие положение трудовых масс в целых отраслях промышленности, не остались незамеченными немецким избирателем.

Согласно исследованию Forschungsgruppe Wahlen, две трети немцев считают, что канцлер плохо справляется со своими обязанностями. При этом сам Олаф Шольц уверен, что электорат относится к нему явно несправедливо, не принимая во внимание «ужасные» условия, в которых ему приходится работать.

Канцлер, по его собственному мнению, работает отлично. Просто глупые и недалекие медиа в своей неконструктивной критике делают акцент лишь на неудачах и обходят вниманием несомненные достижения главы правительства.

Двойное дно миграционного соглашения

В последнее время обычно спокойный канцлер все чаще выходит из себя. Это происходит и на трибуне бундестага (тогда Шольц становится особенно пугающе похож на одного из своих предшественников на посту лидера нации), и на встречах с избирателями, и даже в ходе телеинтервью на центральных телеканалах.

В Шольце явно накопилась обида на журналистов и непонятливый электорат. И поездка в Центральную Азию в роли дорогого гостя из далекой Европы однозначно должна была сбросить накопившееся напряжение вокруг фигуры главы кабинета министров.

В Самарканд — древнюю столицу империи Тамерлана и жемчужину Центральной Азии — канцлер прибыл в воскресенье днем в сопровождении министра внутренних дел Нэнси Фезер и Йоахима Штампа, специального представителя федерального правительства по вопросам миграционных соглашений.

Достигнутые договоренности призваны открыть путь в Германию узбекским квалифицированным кадрам (в первую очередь, младшему медицинскому персоналу) и одновременно обеспечить более легкую депортацию нелегальных мигрантов, усиливающих социальное напряжение в стране накануне грядущих федеральных выборов 2025 года.

Кроме того, соглашение должно сделать возможным депортацию в Афганистан транзитом через Узбекистан преступников, не прибегая к прямым контактам с афганским правительством талибов*.

Ни Шольц, ни Фезер не особо любят распространяться об этом аспекте германо-узбекского соглашения на публике, ибо его иезуитский характер не может не вызывать серьезных вопросов у борцов за права человека внутри Германии.

Подписанный документ стал для канцлера одновременно и окном возможностей, и источником внутриполитических проблем.

С одной стороны, выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии наглядно продемонстрировали запрос немецкого электората на ужесточение миграционного законодательства.

С другой, Шольц, как ни крути, — представитель партии, на протяжении десятилетий последовательно отстаивающей фундаментальные права человека. Стоит появиться в сети кадрам показательной казни талибами одного из депортированных преступников — и канцлеру это обязательно припомнят политические конкуренты и нелояльные медиа.

Но, увы, Шольц был вынужден пойти на этот риск, загнанный в угол плачевными электоральными рейтингами.

Не следует забывать и о том, что улучшение отношений с молодыми демократиями Центральной Азии напрямую связано с ухудшением российско-германских связей, последовавшим после начала СВО.

Германия не скрывает, что хотела бы сместить внешнеполитический вектор Узбекистана и Казахстана с России на Евросоюз и стимулировать их открыто поддержать Украину в конфликте и более тщательно исполнять режим наложенных на Россию санкций.

К сожалению для Германии, и в Казахстане, и в Узбекистане уже поняли, что плюсы от двусторонней торговли с немцами — €4 млрд в год для Казахстана и €3 млрд для Узбекистана — явно недостаточны для стимулирования крутого внешнеполитического поворота.

К тому же тот факт, что Россия достаточно уверенно ведет борьбу за свои интересы, а трансатлантическое сообщество в своем «крестовом походе против Путина» сталкивается с противодействием Глобального Юга, также не может не влиять на позицию среднеазиатских лидеров.

Горькая пилюля

В этом контексте представляется вполне логичным отказ казахского лидера Касым-Жомарта Токаева от совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем.

Вряд ли стоит рассматривать это как прямое и намеренное оскорбление германского канцлера. Просто после заявления президента Казахстана о том, что Россию невозможно победить на поле боя, канцлеру и вправду было лучше взять тактическую паузу, дабы переварить полученную информацию, согласовав свою позицию с младшими партнерами по «светофорной коалиции» и старшими партнерами в Вашингтоне.

Вряд ли в Берлине когда-то всерьез рассматривали переход региона с российской на американо-европейскую орбиту. Однако откровенный выбор президентом Токаевым стороны в геополитическом противостоянии сверхдержав со стороны действительно выглядел как пощечина.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. И прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. Хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен из-за отказа заключить соглашение в Стамбуле, но возможность для достижения мира по-прежнему существует.

Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», — сказал казахский лидер, словно вылив ушат холодной воды на немецкого канцлера. И после такого освежающего душа ему действительно лучше было не выходить к журналистам, дабы не наговорить лишнего.

Горькую пилюлю центральноазиатского турне немного подсластила казахстанская нефть. По крайней мере один позитивный итог от него все же есть. Накануне выборов в ландтаг Бранденбурга Шольц может смело отчитаться перед избирателями о поставках по нефтепроводу «Дружба» 1,2 млн тонн нефти за 2024 год и такого же объема в следующем году.

Благодаря им нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, обеспечивающий топливом Берлин и Бранденбург, не останется без работы и скорее всего избежит сокращений, в последнее время сотрясающих экономику ФРГ.

Но хватит ли этого одинокого достижения для того, чтобы продемонстрировать нестыдный для СДПГ результат на выборах в ландтаг Бранденбурга, станет ясно 22 сентября.

*Талибан — запрещенная в России террористическая организация.