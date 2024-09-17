Испания нашла способ улучшить свое финансово-экономическое положение в ходе торговой войны Евросоюза с Китаем и «надышаться перед смертью».

Иван Шилов ИА Регнум

Европейские аналитики, в том числе и испанские, проявили явное неудовольствие действиями Мадрида, склоняясь к мнению, что правительство пиренейского королевства в поисках спасения своей экономики готово пожертвовать евросоюзной. Вот так — ни больше ни меньше.

Вслед за Соединенными Штатами ЕС втянулся в торговую войну с КНР, повысив таможенные пошлины на ряд китайских товаров — автомобилей и электромобилей в первую очередь.

Несмотря на то, что европейцы поскромничали, обязав китайцев платить всего лишь 37% ставку за ввоз авто на территорию ЕС (в США — 100%), этого было достаточно для того, чтобы в Пекине обиделись на Брюссель и ввели ответные ограничения, которые грозят оставить европейцев без китайских инвестиций и нанести серьезный урон и без того слабеющей экономике ЕС.

А взять Европе «деньги в работу», в общем-то, больше негде — Штатам финансировать своих партнеров через океан стало невыгодно, ибо тогда переток ведущих фирм Старого света в Новый прекратится.

«Дешевый газ, на котором основывалась индустриализация Европы, исчез вместе с возникновением кризиса в отношениях с Россией. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги в своем анализе, проведенном по заказу Еврокомиссии, отмечает, что Европа платит за свою энергию в два-четыре раза больше, чем США или Китай, — пишет экономический обозреватель испанской El Economista Амадор Айора. — Где взять деньги на развитие, в которое сейчас надо вложить до €800 млрд (порядка 5% общесоюзного ВВП)?».

И вот тут-то испанскому премьеру Педро Санчесу и пришла в голову мысль использовать идущую торговую войну ЕС с Китаем на благо Испании.

Введение Еврокомиссией высоких пошлин на китайские технологичные товары должно было, по разумению Брюсселя, защитить европейский автопром от проигрыша в конкурентной борьбе с азиатами.

Испанские власти попытались в этой ситуации «и невинность соблюсти, и капитал приобрести» — они пригласили китайских автопроизводителей построить заводы в Испании и производить машины на них. Собранные в Европе китайские средства передвижения при продаже на территории ЕС не будут облагаться ввозной пошлиной.

Однако представлено это всё не как допуск конкурентов на рынок, а как «совместное производство, позволяющее испанцам получить новые передовые технологии», которые, в соответствии с условиями заключаемых договоров, «останутся в Испании».

Санчес обговорил с председателем КНР Си Цзиньпином все нюансы допуска китайских машиностроителей на испанский рынок во время состоявшегося неделю назад визита в Пекин.

По возвращению из поездки руководство ЕС устроило испанскому премьеру выволочку «за предательство интересов Европы», но тот отмел все обвинения.

Во-первых, отметил Санчес, китайцев не допускают на пиренейскую территорию «в чистом виде» — Мадрид поставил условие, что будут создаваться международные консорциумы, в которых испанская сторона обязательно будет представлена и будет иметь свою долю дохода.

Одно из таких совместных предприятий, расположенное в каталонской автономии, с участием китайской Chery будет производить ее модели Omoda 5 и Jaecoo 7. Второе создается при участии фирмы MGMotor, базирующейся в Шанхае. Этот бренд, некогда бывший британским, является одним из лидеров продаж иностранных автомобилей в Испании.

Во-вторых, добавил Санчес, испанское правительство следует в русле «Большой зеленой сделки» ЕС и стремится «брать инновациями и технологиями, а не деньгами» — китайская компания Envision объявила о строительстве электролизера в пиренейском государстве за один миллиард и должна будет обеспечить страну и Евросоюз «безвыхлопным» энергоресурсом — водородом.

Плюс к этому ведутся расчеты строительства в Испании китайцами сети станций быстрой зарядки аккумуляторов. Как раз того, чего не хватает для ускоренного перехода с транспортных средств, имеющих двигатели внутреннего сгорания, на электрокары.

В целом ожидается, что КНР возведет на Пиренейском полуострове не менее полудюжины заводов по производству электромобилей. Которые, как известно, азиатские специалисты производят по ценам в полтора-два раза более низким, чем Volkswagen, Peugeot, Fiatetc.

Снаружи всё выглядит перспективно и пристойно. «Но где же инновации?» — восклицают европейские эксперты. И сами себе отвечают: а нигде.

Инновации подменяются импортом китайских технологий, которые дешевы потому, что субсидируются китайским правительством. А это — уже не по европейским правилам, и такая стратегия приведет в итоге к тому, что европейкую промышленность Китай просто прикончит, наводнив ЕС своим дешевым товаром, не облагаемым пошлинами.

Подобные рассуждения нельзя назвать пустыми разговорами: за неделю до поездки Санчеса в Китай Европу потрясли новости из компании Volkswagen, которая объявила, что впервые в своей истории рассматривает возможность закрытия двух заводов на родине бренда, в Германии из-за падения продаж примерно на 10%. А это, напомним, одна из крупнейших компаний европейского автопрома.

Как будет происходить освоение китайцами Испании, можно проследить на примере филиала японского автопроизводителя Nissan, который проработал в окрестностях Барселоны с 1979 года, но в апреле текущего года все его мощности перешли в совместное владение испанской Ebro (20%) и китайской Chery.

Уже находясь внутри Содружества, китайцам вытеснять/поглощать конкурентов будет куда проще, чем стучась в двери снаружи. Что касается создания сети быстрой зарядки аккумуляторов и строительства электрокаров — тут тоже не без подвоха.

Договоры китайцы заключают на строительство с условием последующей эксплуатации и обслуживания. С одной стороны, это вроде бы неплохо — сами построили, сами и чините, если потребуется, и обновляйте.

Но и с сетью, и с электромобилями есть один очень важный нюанс: аккумуляторная база.

В недрах Китая кроются не только обширные запасы лития, но и целый ряд других химических элементов. В частности, галлия и германия, которыми КНР владеет в количествах, недалеких от 100% разведанных запасов руд этих металлов в мире. Пекин в последнее время занялся их активным накоплением, запретив продавать за границу. По оценкам европейских специалистов, собственно Китаю столько самому не переработать — накопление идет ради того, чтобы германий и галлий не попали в Европу и США.

Это болевая точка западных стран — Китай стремится оставить их без полупроводников, на основе которых изготавливаются чипы для электроники.

Несколько лет назад Европа под давлением США отказала Китаю в установке по всей территории ЕС и Великобритании системы передачи данных пятого поколения (так называемой 5G), хотя первоначальная договоренность уже была достигнута. Наученный горьким опытом Пекин вряд ли теперь согласится «только построить» — торгово-экономическая война с США идет по полной программе.

А это значит, что попавшая под горячую руку (или, что будет точнее, между молотом и наковальней) Европа будет раздавлена азиатским гигантом при полном попустительстве американцев. Последних такой ход событий вполне устраивает.

Испания же, усилиями премьера Санчеса, пытается в этих обстоятельствах протянуть чуть больше, чем остальные страны ЕС.