С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ) — одно из главных восточноазиатских мероприятий, где собираются ведущие политики, экономисты, нефтяники и другие принимающие решения лица. Всего более 6 тысяч человек из 70 стран мира.

ИА Регнум

Формат ВЭФ был запущен в 2015 году, но с 2022 года Форум заиграл новыми красками, поскольку дальневосточное направление стало практически безальтернативным для России в условиях резкого ухудшения отношений с Западом.

«Дальний Восток превратился в приоритет, прежде всего с точки зрения логистики, транспортных путей и энергообеспечения», — поясняет ИА Регнум президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Например, ряд западных портов России, через которые Москва осуществляла торговлю, в том числе углеводородами, оказались под угрозой блокады. Европа же пошла на поводу у США и начала разрушать систему транспортных обменов: их суда не заходят в наши порты, наши не пускают в их, отмечает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с ИА Регнум.

Соответственно, Россия переориентирует торговлю на восточные направления.

«Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», — заявил президент Владимир Путин.

Причём вопрос доступа на эти рынки связан не только с развязанной Западом санкционной войной.

Процесс развития Дальнего Востока был запущен в нулевые годы и связан с очень простой вещью, отмечает Марат Баширов. На сегодняшний день почти 60% населения Земли живет в Азии. Соответственно, чтобы торговать нашими товарами с этими людьми, нужно иметь хорошую развитую транспортную инфраструктуру. Прежде всего железнодорожную, а также портовую — для перевалки сыпучих грузов, зерна, газа.

А этого пока не хватает — ни перевалочных мощностей, ни электроэнергии (из-за чего в регионе планируют строить АЭС и ряд ГЭС). Проще говоря, потенциал Дальнего Востока нужно реализовывать, в том числе при помощи иностранных инвесторов, для которых регион важен и нужен.

Российские власти делают всё возможное, чтобы эта важность и нужность перешла в практическое воплощение.

«Правительство запускает для инвесторов разные программы, включая освобождение от налогов, быстрое подключение к сетям, строительство под них дорожной инфраструктуры. На самом же форуме сделано всё, чтобы стороны на месте договаривались. Приезжали не просто посмотреть, а с чёткими планами — встретиться и подписать договор», — продолжает Баширов.

Российские власти, которым нужны не декларации о намерениях, а контракты, обязательства и приход инвесторов в регион, повели себя максимально прагматично.

По словам Евгения Минченко, на нынешнем ВЭФ много конкретных, заранее подготовленных решений, которые уже озвучены участниками. Например, глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал масштабную программу строительства АЭС средней и малой мощности. Замглавы АП Максим Орешкин — программу инфраструктурных изменений, а также тезисы по созданию комфортной городской среды и мастер-планов городов. Эти и другие идеи затем были обобщены в программном выступлении президента Путина.

В своём выступлении глава государства затронул не только вопросы экономического развития Дальнего Востока, но и другие глобальные темы. Прежде всего Украину.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области. Он не только назвал «священным долгом» процесс её освобождения от захватчиков, но и обрисовал мотивы российских решений в этом вопросе. Фактически подтвердил предположения ряда экспертов, что целью действий — причём как нападения, так и зверств в отношении мирных жителей — режима Владимира Зеленского было выманить туда российские войска.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», — заявил президент.

Этими словами Путин послал Киеву чёткий сигнал, что ни на существующие, ни на будущие провокации в курском вопросе Кремль не поведётся. Значит, Украине придётся решать: либо выводить войска из Курской области (и тем самым признавать поражение), либо продолжать подбрасывать туда, сжигая, самые боеспособные резервы.

Прокомментировал глава государства и поведение украинского руководства: выразил удивление поведением Зеленского сотоварищи — их стремлением бросать в топку войны всё больше украинцев ради западных интересов.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то. Либо иностранцы», — сказал Путин.

Эти слова вполне можно расценивать как ещё один намёк на то, что российский президент не рассматривает Зеленского как партнёра для переговоров.

В то же время президент отправил тонкий намёк европейцам. Когда его спросили об украинских атаках на Курскую и Запорожскую АЭС, Владимир Путин назвал их террористическими и заявил: «Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей этой частью Европы».

Тем самым он дал понять, что Россия — ответственная держава, но не стоит путать ответственность с нерешительностью. Что Европа, которая сейчас палец о палец не ударяет, чтобы удержать Киев от безумных шагов, может и даже должна представить себе последствия украинских провокаций для собственной территории.

Ну, и, наконец, Путин обозначил круг фаворитов на роль посредника в деле разрешения украинского кризиса.

«Это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия», — сказал глава государства.

В этом списке нет Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан тоже претендовал на данную роль. Но, во-первых, Венгрия является частью Евросоюза и встроена в европейскую систему внешней политики, тогда как указанная Путиным тройка состоит из полностью суверенных стран. Во-вторых, у Венгрии нет политического ресурса для успешного посредничества, а названная Путиным тройка представляет собой лидеров развивающегося мира. В-третьих, у Венгрии нет чёткого мирного плана, а у Китая, Бразилии и Индии он есть. У первых двух — даже в письменном виде.

Наконец, эти три страны — члены БРИКС, а Россия видит именно эту организацию прообразом Совета директоров многополярного мира. И, при всём уважении к Орбану, готова продвигать именно своих партнёров по БРИКС.

При условии, конечно, что партнёры будут помогать России.