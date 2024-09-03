Израиль вновь захлестнула волна протестов. На этот раз поводом для народных выступлений стала новость о гибели в плену ХАМАС шести заложников.

ИА Регнум

Их тела были обнаружены израильскими спецслужбами 31 августа.

Протестующие вновь призвали власти добиваться сделки с ХАМАС и работать над освобождением сограждан не только на словах — тем более что с каждым днем шансы на успех снижаются.

Всеизраильская стачка началась под лозунгом «Встряхнуть всех, кто в этом нуждается» и логически продолжила двухдневные уличные выступления.

Протесты стали вызовом для израильского правительства, усилив и без того значительные разногласия вокруг дальнейших действий в Газе.

В уязвимом положении оказался и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на которого давят как союзники по коалиции, так и международные партнеры, и многочисленная общественность.

Учитывая, что история с переговорами по Газе движется к развязке, израильскому премьеру необходимо выбрать тактику, которая устроит как израильтян, так и их союзников.

«Встряхнуть всех»

Драйвером нынешних протестов стала организация «Гистадрут» — крупнейшая федерация профсоюзов Израиля (общая численность — около 800 тыс. человек), объявившая 2 сентября всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями погибших заложников.

Во многом именно из-за включения «Гистадрут», имеющей зонтичную структуру и объединяющей работников разных отраслей из разных городов, протесты вышли за рамки обычных студенческих волнений.

Помимо протестного Тель-Авива, к акции присоединились еще по меньшей мере полтора десятка муниципалитетов. На несколько часов оказалась приостановлена работа аэропорта Бен-Гурион, банковских и торговых учреждений, сообщалось о перебоях с движением общественного транспорта.

В то же время сделать стачку всеизраильской не удалось: мэрии большей части крупных городов (включая Иерусалим и Ашдод) заявили, что не поддерживают инициативу «Гистадрут», а экспрессивное выступление главы Минфина Бецалеля Смотрича, пригрозившего манифестантам крупными штрафами, отпугнуло значительную часть недовольных.

Наконец, суд по трудовым спорам в Бат-Яме, куда Смотрич оперативно пожаловался на деструктивные действия профсоюзов, счел основания для проведения стачки «популистскими» и постановил прекратить ее в тот же день.

Однако «достучаться» до властей протестующим всё же удалось. Нетаньяху, долгое время воспринимавший уличные выступления в качестве пустого шума — в том числе потому, что те сопровождают работу его правительства на протяжении всего нынешнего премьерского срока, — вынужден был держать публичный ответ.

Израильский премьер выступил с речью, в которой обозначил намерение продолжить борьбу с ХАМАС и добиться освобождения заложников — как силовыми, так и дипломатическими средствами.

Несмотря на то, что многое из озвученного было продиктовано исключительно необходимостью успокоить толпу, по скованной риторике было заметно, что пространства для маневра у Нетаньяху почти не осталось.

«Не сбавлять темпы»

Массовые протесты в Израиле, пусть продлившиеся недолго и постепенно пошедшие на спад под нажимом властей, вновь обнажили разрастающийся раскол внутри национального кабинета министров.

Ультраправые «ястребы» в очередной раз потребовали от премьера решительных действий в секторе Газа, включая немедленное взятие под полный контроль Филадельфийского коридора.

Ранее канцелярия премьера была почти согласна на формат совместного мониторинга при участии Египта и ОАЭ. Теперь же под растущим давлением уже Нетаньяху предлагает «перерезать кислородную трубку» ХАМАС.

Недоволен происходящим и министр обороны Йоав Галант. В силу того, что Нетаньяху уже неоднократно пытался переложить на него значительную часть ответственности за провал в Газе, глава оборонного ведомства решил действовать на упреждение и сам обвинил премьера в непоследовательности и затягивании кризиса.

Ожидаемо активизировался глава «оппозиции силовиков» Бени Ганц, публично призвавший «не сбавлять темпы» протеста и добиваться досрочных выборов и смены правительства.

Судя по тому, что оппозиция не ищет компромисса с канцелярией премьера, помириться Нетаньяху и Ганцу после развала «военного кабинета» так и не удалось.

Израильские волнения вызвали последствия и за пределами страны. Например, президент США Джо Байден, комментируя протесты, заявил, что израильское руководство прилагает недостаточно усилий, чтобы освободить заложников.

Это стало, пожалуй, первым случаем критики действий израильтян со стороны американского президента, прозвучавшей не за закрытыми дверями.

В Белом доме крепнет убежденность, что Тель-Авив на переговорах по Газе пытается решать только смежные политические задачи и использует любую возможность для раскручивания тезиса о недоговороспособности ХАМАС.

«Скорая развязка»

Раздражение американских чиновников вполне понятно. С наступлением осени мирная сделка по Газе, которая разрабатывалась в том числе для того, чтобы выправить рейтинги демократической администрации, всё больше работает против нее.

В плену ХАМАС всё еще находятся несколько граждан США. Сторонники Дональда Трампа с завидной регулярностью напоминают демократам, что те не способны ни защитить своих граждан, ни повлиять на союзников.

На этом фоне в прессе множатся сообщения, будто Белый дом ведет переговоры с ключевыми посредниками (Катаром и Египтом) для согласования «железной» версии соглашения, оспорить положения которой не сможет ни одна из сторон.

Правдивость слухов косвенно подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявивший на встрече с родственниками заложников о «скорой развязке» в переговорах.

Исходя из практики американской дипломатии, можно предположить, что посредники вновь соберутся через несколько недель после обнародования деталей сделки — то есть ближе к началу октября.

Это, вероятнее всего, станет последней попыткой достичь перемирия в Газе в тех контурах, которые были изложены в «мирном плане» Байдена.

Для Нетаньяху это означает, что «пробалансировать» между демократами и республиканцами будет почти невозможно — перед выборами Белый дом попытается заставить израильского премьера принять те условия, что диктуют сторонники Камалы Харрис (чья победа на выборах пока не кажется безоговорочной).

Игнорирование предписаний Вашингтона может плохо аукнуться Тель-Авиву, если демократы сохранят власть.

При этом внутренней угрозы, несмотря на протесты и интриги, Нетаньяху пока почти не ощущает. До выборов в Израиле осталось около двух лет — и перспектива их досрочного проведения туманна.

Партнеры по правительственной коалиции пусть и недовольны премьером, однако не спешат примыкать к оппозиционному блоку. И это позволяет Нетаньяху сосредоточиться на решении разногласий с США, почти не тратя силы на внутриполитическое балансирование.