Латвия входит в число стран, настроенных наиболее антироссийски. Однако, как выясняется, пока официальная Рига проклинает «государство-агрессора», многие латвийские фирмы тишком, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, продолжают вести бизнес с гражданами России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА Регнум

Товарооборот сокращается, но остаётся достаточно высоким — 64,21 млн евро в июне 2024 года против 79,57 млн евро в декабре 2023-го.

Значительную его часть составляют алкогольные напитки, без которых Россия вполне могла бы обойтись, но, помимо них, из Латвии в РФ в большом количестве ввозят лекарства и промышленное оборудование, в том числе такое, которое, как подозревают латышские СМИ, используется для нужд российской армии.

«Доска позора»

По данным латвийского минэкономики, в июне этого года экспорт в Россию осуществляли 128 местных предприятий. Среди них, в частности, оказался латвийский фармацевтический гигант Grindeks, который сам экспортирует в Белоруссию, а его дочернее предприятие Kalceks — в Россию. В документе о годовом отчете этого концерна за 2022-й зафиксировано, что доходы от сбыта на российском рынке составили чуть более 70 млн евро (четверть оборота).

Латвийская пресса уже неоднократно атаковала владельца «Гриндекса» Кирова Липмана, требуя от него покаяться в том, что производимые концерном лекарства используются для нужд российских солдат. В частности, Grindeks производит препарат «милдронат», повышающий двигательную активность и физическую выносливость.

Липмана обвиняют в лукавстве — мол, он в начале 2022-го обещал уйти из России, но так и не ушел. И это вполне понятно: Россия и Белоруссия составляют для «Гриндекса» важную часть рынка, от которой отказываться он не собирается.

В число ныне сотрудничающих с россиянами и белорусами входит и другая крупная латвийская фармацевтическая компания Olainfarm. В руководстве этого предприятия пояснили: «Международные права человека требуют, чтобы все пациенты имели доступ к медицинской помощи и лекарствам». Дела у него идут даже лучше, чем до начала СВО: в 2023 году компания экспортировала в РФ товаров на 52,6 млн евро, что на 5 млн больше, чем годом ранее.

Экс-глава Общества врачей Латвии Петерис Апинис, лоббирующий интересы латвийской «фармы», предупредил, что запрет на экспорт в Россию автоматически приведет к закрытию Grindeks и Olainfarm. Он напомнил, что лекарственные средства не включены в санкционные списки, и фармацевтические компании из других западных стран продолжают активно поставлять в Россию свою продукцию.

Кстати, власти Латвии завели своеобразную «доску позора»: общедоступный список местных предприятий, продолжающих сотрудничать с россиянами. В него также вошли и несколько средних по местным меркам экспортеров фармацевтической или медицинской продукции с оборотом в десятки миллионов евро. Там прямо говорят, что для них Россия издавна была важным экспортным рынком, но обещают уменьшить поставки.

Поставлять свою продукцию в Россию продолжает и производитель нижнего белья Lauma Lingerie, который отказался давать прессе какие-либо комментарии по этому поводу. А вот латвийские предприятия аналогичного профиля Albina-l и Nikol Djumon, экспортировавшие в Россию еще в декабре 2023-го, сейчас, если верить их документации, этого больше не делают.

В свою очередь, ООО Green Trace через Латвию экспортировало в Россию бытовую технику Electrolux, Zanussi и других брендов. В 2021 году оборот компании на российском рынке составил 107 млн ​​евро (90% от общего оборота), более свежих данных нет. Отвечать на вопросы латвийских журналистов компания не пожелала, но, судя по всему, она продолжила работу на российском направлении и после 2021 года.

«Легко сказать»

По понятным причинам латвийские фирмы, не пожелавшие оборвать российские бизнес-контакты, предпочитают об этом не распространяться. Попадание в список экспортеров в Россию и Белоруссию может стать для фирмы «черной меткой» — руководство таких компаний опасается всевозможных неприятностей.

Год назад «Латвийское телевидение» направило почти сорока фирмам вопрос: почему они по-прежнему сотрудничают с россиянами и белорусами? Ответили лишь четырнадцать из них — в основном те, кто в качестве оправдания заявил, что «мы постепенно прекращаем сотрудничество с этими странами».

Латвийская компания Pulsar Optics, занимающаяся производством оптических приборов (оборот превышает € 52 млн), в прошлом году обратилась в государственное Центральное статистическое управление (ЦСУ) с просьбой исключить себя из списка экспортеров в Россию и Белоруссию. Однако в компании не могут скрыть тот факт, что их производственное предприятие находится в Белоруссии.

В свежий список экспортеров в РФ также вошел латвийский грузоперевозчик Sonora RW. Однако там, перепугавшись, поспешили направить в минэкономики оправдание, что, дескать, всего лишь оказывали складские услуги и оформляли таможенные декларации для бизнесменов из третьих стран (не из России), занимавшихся ввозом товаров в ЕС через российскую территорию.

Нашлись, впрочем, в Латвии и такие компании, которые отнюдь не обещают прекратить сотрудничество с восточными соседями или подчеркивают, что это чересчур сложно.

Например, Валентин Кильдяшкин, член правления ООО Centrum Europa, занимающегося оптовой торговлей канцелярскими товарами, заявил: «Переориентация бизнеса на другие рынки требует много времени и затрат. К сожалению, такие страны, как Германия, Франция и США, нашу продукцию не покупают».

Некоторые бизнесмены, доведённые придирками до белого каления, уже не боятся огрызаться в адрес «принципиальных журналистов», попрекающих их российскими бизнес-связями. Член правления фирмы Puratos Latvia, производящей джемы и другие пищевые продукты, Айгарс Балодис ответил прессе с нескрываемым раздражением: «Спасибо за совет переориентироваться и продавать в другом месте. Очень легко сказать, но трудно сделать».

Сравнивая составленные ЦСУ разные варианты списков экспортеров в Россию, меняющиеся год от году, можно заметить, что в них появились некоторые латвийские компании, которые начали сотрудничать с Россией только в 2023 году, то есть уже после начала СВО. Таких фирм в списке насчитывается двадцать три, в Белоруссию — пятнадцать.

По товарообороту крупнейшей из них является ООО Stream Distribution (в 2022 году ее оборот составил 15 млн евро), занимающееся оптовой торговлей напитками, табачными изделиями и другой продукцией (вот как раз без этой продукции россияне и белорусы вполне могут обойтись).

Держатся, стиснув зубы

И да, почти половину латвийского экспорта в РФ составляет алкоголь. Основным его поставщиком является предприятие Wellman Logistics, принадлежащее эстонской инвестиционной компании. Впрочем, оно поставляет в Россию отнюдь не только выпивку. В целом Wellman Logistics — крупнейший латвийский экспортер в Россию, отправивший за два года товаров на 146 млн долларов.

Согласно декларациям на российской таможне, компания поставляет в РФ французские, испанские и чилийские вина, американский виски, а также беспроводные наушники, холодильники и посудомоечные машины. В компании пояснили, что речь не идет о подсанкционных товарах.

В связи с публикацией этих данных в латвийском министерстве экономики подчеркнули, что призывают местные фирмы не иметь дел с Россией и Белоруссией, но никаких более жёстких ограничений пока не планируется.

В правительстве дискутировали о физическом закрытии границы, недопущении перевозок, однако пришли к выводу, что, если так поступят не все страны, имеющие границу с Россией и Белоруссией, а только одни латыши, это не даст никакого результата.

На пропагандистском портале Re: Baltica жалуются, что 11 из 20 крупнейших латвийских экспортеров в Россию не удостоили ответом неоднократные требования об интервью. Портал приводит названия этих «преступных» предприятий. Среди них оказался Рижский электромашиностроительный завод — согласно данным российской таможни, за два последних года данное предприятие экспортировало в РФ товаров на 55,8 млн долларов.

При этом, как уверяют в Re: Baltica, завод поставил в Россию товаров на 23 млн долларов, которые «могут использоваться и для гражданских целей, и в военной промышленности или являться частью оружия, которое применяется против Украины».

Также в список экспортеров в «агрессивное государство» попали компании, занимающиеся металлообработкой и сваркой, производством самоклеящейся бумаги, кондитерских изделий и упаковки, торгующие оборудованием для производства комбикормов, производители дизелей, оборудования для легкой и парфюмерной промышленности, портового оборудования, швейной фурнитуры и даже ароматических отдушек.

В Re: Baltica жалуются, что латвийская компания LNK Industries даже после 2022 года поставляла произведенное в Германии оборудование для завершения строительства угольного терминала в порту Мурманска, который станет прямым конкурентом прибалтийским портам. Правда, в самой LNK Industries подчеркнули, что филиал компании в РФ находится «в процессе закрытия», а сама компания «не сотрудничает с Российской Федерацией».

В адрес всех этих компаний, фирм и предприятий постоянно летит густой поток проклятий от местной прессы и чиновников. У более слабодушных сдают нервы, и они действительно начинают сокращать сотрудничество с Россией — из опасений, что от угроз государство перейдет к конкретным действиям.

Но многие, стиснув зубы, держатся за российский рынок до конца. Логика проста: все конфликты когда-то начинаются и заканчиваются, а лакомый кусок, если его выпустить, тут же подхватят конкуренты.