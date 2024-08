В апреле в Санкт-Петербурге в реанимацию попала 15-летняя школьница. Вернувшись поздно вечером домой, она вела себя странно, рассказывали родители: то веселилась, то злилась без видимых причин. Выяснилось, что за несколько часов до этого она курила электронные сигареты, они же «вейпы». В больнице у девушки диагностировали подозрение на острое ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом.

ИА Регнум

О десятках случаев отравления вейпом в России сообщалось в 2023 году. Были и летальные исходы: в июне 15-летний подросток из Саратова умер в больнице после госпитализации с отёком легких, врачи диагностировали «отравление неизвестной этиологии». А в январе 2023 года аналогичный случай произошёл в Санкт-Петербурге: «подымив», умер 14-летний парень.

При этом ещё в 2021 году в Морозовскую детскую больницу в Москве поступил 17-летний подросток. У него было поражено 90% лёгких, все симптомы тяжёлой пневмонии: кашель, высокая температура, одышка. Парень активно курил вейпы. Мосгорздрав отмечал, за две недели до госпитализации у пациента нарастали одышка и кашель, он жаловался на рвоту и боль в животе, похудел на 10 килограммов.

«Команда специалистов, состоящая из пульмонологов, реаниматологов и сотрудников кафедры педиатрии РУДН, вела широкий диагностический поиск», — сообщало московское ведомство, поясняя, что парню поставили диагноз EVALI.

В российских регионах же подобного диагноза избегали, ограничиваясь традиционным «отравлением неизвестной этиологии». Врачи открыто признавали, что не сталкивались с подобным прежде, поэтому предпочитают медицинскую «классику».

В свою очередь 29 августа 2024 года Минздрав России предупредил: такая болезнь действительно существует, медикам страны нужно учитывать её вероятность при постановке диагноза.

Почти близнец коронавируса

EVALI — английская аббревиатура от electronic–cigarette of vaiping product use associated lung injury. На русский её можно перевести как «острое лёгочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов».

Впервые болезнь официально диагностировали в 2019 году в США, в период пика продаж электронных сигарет и вейпов. Одним из первых жертв стал 20-летний Александр Митчелл из американского штата Юта.

«От первых признаков болезни до предсмертного состояния прошло буквально два дня, я готовился хоронить своего ребёнка», — рассказывал журналистам отец парня.

Юношу удалось спасти, но полноценно он так и не восстановился: у него сохраняются провалы в памяти, повышенная утомляемость. Фактически из молодого парня он превратился в старика.

Симптомы EVALI во многом схожи с пневмонией: одышка, кашель, ломота в теле, лихорадка, головокружение и расстройства ЖКТ. При томографии видны многочисленные поражения лёгочной ткани. Однако в случае EVALI пациентам не помогают антибиотики, поскольку это не инфекционное заболевание лёгких.

Во время исследований в США больные рассказывали врачам, что парили электронные сигареты, 85% из них признавались, что в картриджи добавляли наркотические вещества.

Официально в Штатах от EVALI пострадали более 3 тысяч человек, 68 заболевших умерли. В то же время медики считают, что жертв на самом деле — гораздо больше. В том числе потому, что распространение EVALI совпало с пандемией COVID-19 — их симптомы крайне похожи.

На пути к полному запрету в России

Вейп — неофициальное название устройств для «парения», как и электронные сигареты. Полностью они называются электронные системы доставки никотина (ЭСДН). В них используются картриджи с никотинсодержащей или безникотиновой жидкостью — в процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает пары.

Производители вейпов долгое время уверяли, что «парить» — практически безвредно, поэтому всем курильщикам стоит переходить с «обычных» сигарет на электронные. Но уже первые исследования показали, что в некоторых проявлениях вейпы опаснее сигарет. В первую очередь из-за того, что «дымящий» человек может получить значительную большую, чем при обычном курении, дозу никотина.

Предсказуемо в рекламных кампаниях продавцы вейпов ориентировались на молодёжь: это стильно, модно, нет запаха табака и пепла от сгорания сигареты. Уже в 2020 году в России запретили продажу вейпов, кальянов и других устройств для курения несовершеннолетним. С 1 июня 2023 года вейпы и электронные сигареты в России можно приобрести только в специализированных магазинах и павильонах. Торговля на ярмарках, выставках, дистанционным способом или с использованием автоматов запрещена.

А с 1 марта 2024 года в России вступил в силу запрет продажи вейпов с ароматизаторами: Минздрав подготовил список веществ, которые нельзя добавлять в вейпы и электронные сигареты (кофеин, гуарана, таурин, подсластители — патока, стевия, кленовый сироп). Главной целью было снизить популярность вейпов у потребителей, которых привлекают приятные запахи и вкусы.

В июне текущего года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России число курящих с 2009 года уменьшилось больше чем в два раза. Однако сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов, отметила она.

Во время осенней сессии 2024 года Госдума может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов — никотиновых и безникотиновых. В Роспотребнадзоре, комментируя готовящийся закон, пояснили: парение вейпов иссушает лёгочную ткань и слизистую оболочку дыхательных путей, что облегчает проникновение в них инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой). Также нарушается газообмен, что приводит к кислородной недостаточности — гипоксии.

При курении традиционных сигарет человек фактически дышит продуктами горения табака. «Топливом» же для электронных сигарет служит специальная жидкость, которая испаряется при парении. В составе жидкости для вейпа присутствует всё тот же никотин, плюс масла. Попадание капель масла в лёгкие грозит серьёзными проблемами для человека: оно закупоривает мелкие бронхиолы, препятствуя поступлению в лёгкие кислорода. Кроме того, попадание масла в лёгкие заставляет организм начать вырабатывать иммунный ответ на инородное тело, что вызывает накопление жидкости в лёгких и ведёт к развитию так называемой липоидной пневмонии.

Не упускать время и защищаться от туберкулёза

Доцент кафедры фтизиатрии Тверского государственного медицинского университета Дмитрий Рясенский занимается исследованием вреда от вейпов и электронных сигарет с момента их появления в России.

По его словам, болезнь EVALI — это физическое поражение лёгких. По картине КТ оно может быть похоже на обычную или коронавирусную пневмонию, а также на туберкулёз. Врачи ставят диагноз не только по результатам КТ, а по комплексному обследованию больного, поэтому Дмитрий всегда задаёт пациентам вопрос об употреблении вейпов и электронных сигарет.

«Физическое поражение лёгких развивается долгое время, ему можно просто не замечать. Если человек обратился к медикам в тяжёлом состоянии именно по этой причине, значит, время упущено — с этим связаны гибели пациентов от этой болезни», — рассказал Рясенский ИА Регнум.

ИА Регнум

Последствия употребления вейпов могут привести к вспышке туберкулёза, предупреждает медик. По его словам, вейпы — неисследованное оборудование, не подлежащее сертификации. Отдалённый результат их использования можно будет оценивать лет через 30, а они активно используются лишь с 2016 года.

«По сути, это индивидуальный ингалятор с многокомпонентной смесью из никотина и ароматических добавок. Китайские производители делают эту смесь из самых дешёвых составляющих, подлинный состав её загадочен. А во что превращаются эти компоненты под воздействием высокотемпературной спирали, которая раскаляется до 300 градусов, — ещё большая загадка.

Сама спираль — нихромовая проволока, которая используется в утюгах, электрических лампочках и производится явно не для употребления внутрь человеческого организма. Её состав, никель и хром, — сильнейшие канцерогены. То есть вред организму может быть больше, чем от продуктов горения бумаги и табачных листьев в обычных сигаретах», — говорит собеседник ИА Регнум.

Человеческий организм защищён от проникновения в него микобактерий туберкулёза и других опасных инфекций мукоцилиарным клиренсом — верхние дыхательные пути покрыты слизью и ресничками, которые задерживают частицы до 10 микрометров. Размер же частиц во взвеси, которая производится вейпом, — тоже 10 микрометров, отмечает Рясенский.

Фактически вейпер перегружает свой мукоцилераный клиренс, и любая встреча с палочкой Коха, вызывающей туберкулёз, может вызвать заболевание. А туберкулезные микобактерии находятся везде, они могут сохранятся в пыли на улице или в помещении до двух лет.

Единственным решением, как не подвергать свой организм риску, остаётся проверенный способ — бросать курить. И «парить».