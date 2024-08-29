В США усиливается борьба за контроль над цифровой сферой. Все последние годы крупнейшие американские соцсети провели в эпицентре скандалов, связанных с цензурой и закручиванием гаек.

ИА Регнум

При этом реальных данных о том, как работают цензурные механизмы, было не так-то много, поскольку они скрыты корпоративными правилами и законами о защите интеллектуальной собственности. Но какие-то сведения всё же начали просачиваться наружу.

Влияние на президентскую гонку

Первым приоткрыл завесу тайны над системой масштабной цензуры в соцсетях Илон Маск. Тот ещё в 2022 году купил Twitter (заблокирована в РФ), переименовал его в X (заблокирована в РФ), разогнал старую команду и начал выставлять напоказ документы о связях своей новой соцсети с американскими спецслужбами. Там было очень много всего интересного.

Например, стало известно, что ФБР проводило целые тренинги для тех, кто занимался «модерацией контента» в соцсетях. Причём их в меньшей степени волновали реальные преступления вроде наркотиков или педофилии: американские федералы ударились в политику и выискивали везде «иностранное вмешательство» — со стороны России, Китая или Ирана.

В наблюдательные советы всех крупнейших IT-гигантов в США — Facebook (социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской в России), Meta (корпорация, признанная экстремистской в России), Twitter/X, Google/Alphabet — входят отставные сотрудники американского разведсообщества. Они выступают в роли «смотрящих» и договариваются с государством об общей цифровой политике. А IT-корпорации сливают данные пользователей спецслужбам и по щелчку пальца удаляют неугодный контент.

Такую систему начали выстраивать ещё в нулевые годы. Но апогеем распространения цензуры стали выборы 2020 года в США.

Тогда все соцсети дисциплинированно удаляли сначала любой контент с критикой карантинных мер или вакцинации. А затем пришел черед сведений о коррупционных скандалах Хантера Байдена под предлогом того, что они якобы являются «дезинформацией».

Последнее прямым образом повлияло на исход президентской гонки. После выборов скандалы подтвердились, а 15% американцев в опросах признались, что проголосовали бы иначе, если бы знали, что сведения о коррупции сына Джо Байдена достоверны.

Маск подтвердил, что все соцсети находились на коротком поводке у спецслужб и были встроены в общую систему контроля за цифровой сферой, и это вызвало грандиозный скандал в США.

Самому Маску после покупки соцсети начали создавать проблемы буквально по всем фронтам. Против его компаний в демократических штатах начали заводить расследования. В итоге он открыто поддержал Трампа на выборах и начал переносить свои организации в республиканские штаты, чтобы избежать судебного прессинга.

Цукерберг испугался

Похоже, что теперь по стопам Маска собрался идти Марк Цукерберг. Он сделал чистосердечное признание в Конгрессе, публично раскаявшись в установлении цензуры в Facebook/Meta. Причем он буквально сдал своих подельников — аппаратчиков президентской администрации США, обвинив их в попытке оказывать давление на соцсеть.

Цукерберг возложил всю ответственность за цензуру на уходящую через несколько месяцев из Белого дома команду Байдена. Между строк читалось следующее: мол, сам он всегда был против цензуры, но боялся перечить чиновникам из Вашингтона. Цукерберг обещает впредь подходить к вопросу цензурирования контента более ответственно и не идти на поводу у госаппарата США.

Подобные заявления просто не могут не вызвать улыбку.

Ведь в компании Цукерберга уже давным-давно существует департамент модерации контента, занятый политической цензурой. Много скандалов разразилось вокруг того, что они не могут справиться с той же продажей наркотиков или пропагандой терроризма, но зато оперативно удаляют неугодный контент от оппонентов Демпартии внутри или вне Америки.

Сам Цукерберг вполне открыто поддерживает демократов: его IT-империя жертвует им немалые деньги каждый электоральный цикл. Но сейчас предвыборная борьба в США обострилась до предела, вот миллиардер и испугался возможной победы Дональда Трампа. Поскольку в таком случае республиканцы устроят уже свой прессинг в отношении Facebook/Meta.

Поэтому Цукерберг заранее пытается снять с себя вину за цензуру.

Мол, во всём виноваты люди Байдена, которые в обход конституции США и первой поправки, гарантирующей свободу слова, вынуждали соцсети заниматься цензурой. А сам владелец Facebook на этом фоне предстаёт жертвой политических баталий и гонений.

Показательным было и то, что откровения Цукерберга появились сразу после объявления Евросоюзом судебной войны Павлу Дурову. Его Telegram — прямой конкурент WhatsApp (мессенджер, принадлежащий корпорации Meta, признанной экстремистской в России), но при этом детище Дурова не имеет за собой шлейфа скандалов, связанных с цензурой и сотрудничеством со спецслужбами.

Цукерберг же сейчас пытается перехватить повестку. С одной стороны, он хочет показать, что и его «кошмарили» госорганы, а с другой — явно не желает оказаться в положении Дурова в случае прихода к власти республиканцев.

Борьба за контроль

В самих США открыт один фронт войны за контроль над соцсетями между двумя основными партиями. Республиканцы и сторонники Дональда Трампа требуют сломать IT-монополии через колено, а демократы сетуют на то, что Маск вырвал у них из рук Twitter/X.

Но есть еще и внешний фронт, где Вашингтон активно давит на неподконтрольные иностранные цифровые площадки.

Первой жертвой этой войны стал TikTok, который оказался под угрозой блокировки в США с последующим удалением из американских магазинов приложений. Законодатели в Конгрессе обвиняют его владельцев в передаче данных пользователей спецслужбам Китая. То есть американцы по своей давней традиции уличают их в том, чем активно занимаются сами.

От собственников самой популярной соцсети среди молодёжи требуют продать свои активы кому-то из американских IT-гигантов. Если аудитория того же Facebook из года в год сокращается, то у TikTok она, наоборот, растёт взрывными темпами. С этим и связана попытка настоящего рейдерского захвата TikTok и его пользовательской базы в 1 миллиард юзеров.

Похожим образом развивается ситуация и с Telegram — ещё одним примером успешной и популярной незападной цифровой площадки. Атака на Дурова вряд ли происходит без ведома американских спецслужб.

От него по меньшей мере будут требовать кооперации и сотрудничества, в том числе в вопросах раскрытия ключей шифрования и удаления неугодного контента. Ну а как максимум — тоже попытаются устроить рейдерский захват неподконтрольного США актива.

Соцсети в XXI веке стали главной площадкой общественных дискуссий и потребления информационного контента во всём мире. Так что борьба за них как за основной инструмент контроля над умами будет только усиливаться.

И если раньше американский истеблишмент ещё как-то пытался придерживаться неких приличий, то теперь уже действует вне любых рамок. Здесь сказывается и острейший раскол внутри США, с конфликтом республиканцев с демократами, и нежелание Вашингтона смиряться со своим угасающим влиянием в остальном мире. Поэтому появление любых альтернатив американским платформам там и воспринимается так болезненно.