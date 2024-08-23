Вот уже несколько недель мир наблюдает за склокой, возникшей между немецкими и польскими властями. Причиной стало расследование взрывов на «Северных потоках» , но конфликт быстро вышел за пределы поисков исполнителей теракта.

ИА Регнум

Прокуратура ФРГ выяснила, что не последнюю роль в организации взрыва на российских газопроводах сыграли поляки. За этим последовали прямые обвинения в адрес Варшавы со стороны Берлина, после чего скандал лишь набирает обороты.

Польский след

Всё началось после публикации 14 августа американского издания The Wall Street Journal. В статье со ссылкой на источники сообщалось, что операцию по подрыву «Северных потоков» одобрил лично Владимир Зеленский, однако без санкции ЦРУ: там потребовали все планы по диверсии отменить. Зеленский вроде бы отдал соответствующий приказ, но тогдашний главком украинской армии Валерий Залужный продолжил готовить теракт.

Кроме того, выяснилось, что в начале июня генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест первого подозреваемого по делу. Таковым назвали гражданина Владимира Журавлева, изначально указываемого как Владимир З., что, естественно, многими было воспринято как символ. Виновный дайвер якобы в последнее время жил в Польше, но успел сбежать на родину.

Такую же информацию быстро распространили крупные медиа ФРГ: ARD, Sueddeutsche Zeitung и Die Zeit. При этом в материале ARD указывалось, что, по версии генпрокуратуры Германии, Польша «оказала решающую поддержку украинской операции».

15 августа в немецких СМИ выступил бывший руководитель германской Федеральной разведывательной службы (BND) Август Ханнинг, который изложил своё видение ситуации. По его словам, поляки явно участвовали если не в планировании взрывов, то уж точно в их осуществлении.

«Совершенно очевидно, что польские спецслужбы в этом участвовали. И я предполагаю, что не только спецслужбы, — думаю, была договорённость на сей счёт между высшими чинами Украины и Польши. Очевидно, что украинская спецслужба провела атаку — и это произошло благодаря сильной логистической поддержке Польши», — сказал Ханнинг, добавив, что решения такого рода всегда принимаются на самом высоком уровне.

Бывший разведчик также подчеркнул, что отказ Польши от участия в немецком расследовании и выезд из страны одного из подозреваемых явно указывают на причастность польских властей.

В канцелярии президента Польши Анджея Дуды поспешили заявить, что тот ничего не знал о планах подрыва газопроводов. Всю информацию о произошедшем польские власти узнали из СМИ и после того, как в июне генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест Журавлева. Ни о каких других деталях Варшаве не известно.

Глава бюро международной политики в офисе Дуды Мешко Павляк подчеркнул, что все обвинения в адрес президента — «совершенно беспочвенные инсинуации». И, в свою очередь, обрушился с обвинениями на Ханнинга, напомнив, что тот работал во главе германской разведки при канцлерстве Герхарда Шредера (1998–2005), когда велись подготовительные работы по закладке «Северного потока», и «определённо играл постыдную и важную роль в инвестициях».

Правда, на неофициальном уровне представители Польши якобы вообще заявили коллегам из Германии, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в теракте, «должны быть награждены медалями, а не арестованы».

Польские чиновники также призвали вызвать на ковёр немецкого посла и потребовать у него объяснений. Ведь такие обвинения могут «вовлечь Польшу как государство в действия, направленные не только против России, но и против Германии».

Битва за президентское кресло

Казалось бы, скандал на этом мог бы утихнуть, но внезапно выступил польский премьер-министр Дональд Туск.

Вместо того чтобы поддержать генеральную линию Варшавы, он заявил, что лучше бы всем причастным к событиям «извиниться и промолчать». При этом, поскольку было неочевидно, кто же у кого должен просить прощения, комментарий Туска в Польше восприняли как удар по президенту страны.

Дело в том, что во времена премьерства Туска в 2007–2014 гг. он говорил, будто не видел никаких угроз для Польши от реализации «Северных потоков», в то время как его противники — президент Дуда, партия «Право и справедливость» и её лидер Ярослав Качиньский — выступали резко против. Например, польский Сейм принял заявление, в котором говорилось, что германско-российское соглашение о строительстве газопровода «угрожает безопасности и независимости Польши». А Качиньский, протеже которого является Дуда, и вовсе объявил себя врагом «Северного потока».

Поэтому комментарий Туска восприняли как претензию к президенту: дескать, если уж власти видели столь серьёзную угрозу со стороны этих газопроводов, то выступать нужно было раньше, а сейчас лучше было бы промолчать: как будто участие Польши в диверсии с каждым новым свидетельством становится всё очевиднее.

Таким образом дело приобрело уже не только формат немецко-польского противостояния, а также внутриполитического конфликта в Польше.

Ведь нынешняя правящая в республике коалиция под руководством Туска неоднократно обвинялась в прогерманской позиции: и сейчас он вновь выступил, никак не опровергая заявления ФРГ. И это несмотря на то, что такие обвинения ничем иным, как участием государства в теракте, осуществлённом на международном уровне, не назовёшь.

Туску давно припоминали не только довольно сносные отношения с Россией во времена его премьерства, но и покровительство немцам. Придя ко власти в этот раз, Туск хоть и сохранил общий русофобский настрой Варшавы, к немцам отношения не переменил. Более того, аналитики не раз отмечали, что многие проекты, которые могли бы быть полезны полякам и в экономическом плане, и для наращивания авторитета, были отменены или поставлены на паузу, а выгоду от этого получила Германия.

Например, был отложен процесс модернизации порта в Гданьске, который явно является конкурентом гамбургской гавани. Отменили также и планы по строительству зерновых терминалов в Польше. Из-за этого Варшава потеряла возможность хорошо заработать в трудные экономические времена, зато явно выиграли конкуренты — Румыния и Германия. И таких примеров немало.

Власти ФРГ в свою очередь также отдавали правительству Туска некую дань уважения.

Например, если раньше немецкие чиновники довольно резко и негативно реагировали на требования Варшавы о репарациях, то теперь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не только попросил прощения у поляков, но и заявил, что власти обеих стран «тесно взаимодействуют» по вопросу возможных мер компенсации.

Всё это, безусловно, сказалось на имидже Туска как прогерманского политика, в связи с чем его комментарии обрели особый смысл.

Даже сторонники премьера указали ему на то, что своей позицией он подрывает интересы Варшавы на международной арене. Дескать, выслуживаться перед Берлином — это, может быть, и неплохо, но тем самым Туск подставляет под удар репутацию всей Польши, которая из кожи вон лезет, дабы стать форпостом НАТО на восточных границах.

Подобные склоки, как и двусмысленные комментарии Туска в адрес Дуды, безусловно, имеют внутриполитический контекст: уже в следующем году в Польше должен смениться президент, и Дуда свой пост не сохранит — лимит полномочий он исчерпал.

Вместе с тем у коалиции Туска на данный момент нет ни достойного кандидата, ни общей линии относительно выборов. В партии премьера «Гражданская платформа» хаос: претендента на президентское кресло никак не могут подобрать.

Изначально казалось очевидным, что им может стать проамериканский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, однако недавно с президентскими амбициями выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Последний, к слову, за подрывы «Северных потоков» громогласно благодарил США, за что был нещадно раскритикован.

Вдобавок и коалиция, составленная Туском не по принципу «бери сильных единомышленников», а «собери хоть кого-нибудь», начала рассыпаться, и каждая партия в этом объединении думает о выдвижении своего кандидата на выборах.

Это не только показывает разобщённость внутри правительства, но и подчёркивает острое ухудшение имиджа правительства Туска. Падению его авторитета способствует и обстановка внутри страны.

Вероятно, предчувствуя тяжёлый период, Туск использует любые способы для дискредитации своих оппонентов, одним из которых является и Дуда — ставленник партии главного соперника нынешнего премьера, Ярослава Качиньского.

Грызня продолжится

Проводники антинемецкой пропаганды вытащили неожиданный козырь из рукава. Внезапно выяснилось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall не выполнил контракт на поставку Польше 155-мм артиллерийских снарядов.

Договор на 50 тыс. снарядов был заключён ещё в 2022 году, но ни одной штуки Варшава еще не получила. Оказалось, что поляки расторгли контракт аж в июле прошлого года, а вот рассказать об этом решили только сейчас.

При этом в польских СМИ подчеркнули, что в настоящее время страна не может самостоятельно производить такие боеприпасы. Оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa имеет мощности для производства лишь 30 тыс. 155-мм снарядов в год, да и то при условии поставок комплектующих от субподрядчиков.

Немцы в своё оправдание заявили, что поставки сорвали не по своей воле. Боеприпасы должна была изготовить дочерняя фирма немецкого предприятия — южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition, но сделку в итоге заблокировало правительство ЮАР. Якобы там высказали опасения, что снаряды могут попасть на Украину.

И хотя до конца не ясно, могли ли власти ЮАР действительно руководствоваться подобными убеждениями, новости стали не только серьёзным ударом по позициям немецкого концерна на рынке, но и показали польской общественности то, о чём всегда говорили в партии Качиньского: Германии доверять нельзя.

В любом случае ясно, что Варшаве так или иначе было известно о планах Киева по подрыву российских газопроводов. На каком уровне и в каком объеме — вопросы, на которые нам вряд ли дадут честные ответы.

Даже если скандал из-за предполагаемого участия польских властей во взрывах «Северных потоков» и утихнет, политическая грызня между немцами и поляками продолжится. И взаимные обвинения сторон в самых разных политических грехах будут продолжаться еще довольно долгое время.