Пока Киев при молчаливом согласии решился на свою самую смелую операцию под Курском, а израильские войска ровняли Газу с землей, США решили вспомнить о союзниках. Точнее, об одном союзнике, который постоянно отказывается идти под натовский барабан.

Иван Шилов ИА Регнум

На днях всезнающая британская газета Financial Times узнала о новых предупреждениях минфина США против Турции.

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод поделился с FT, что недавно ездил в Анкару и Стамбул, и на переговорах с турецкими коллегами призвал их ужесточить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей Made in USA. Вашингтон так борется с прекращением «незаконной торговли» с Россией.

Аксельрод пока что предупреждает. «Турция должна помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию». Но если Анкара продолжит параллельный экспорт, у США, цитата, «не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто обходит <…> экспортный контроль».

Как мы помним, у Турции с США проблемы из-за санкций начались не вчера.

С самого начала СВО американский минфин постоянно отправлял своих эмиссаров в Анкару и предостерегал от продолжения бизнеса с Россией. Турки уверяли натовских партнеров в том, что они придерживаются санкционного режима. Кстати, как и казахи и многие другие «отказники».

Однако на практике торговля шла и процветала. Турция и Россия год назад вышли на рекордный объем в более чем 60 млрд долларов, а Анкара стала третьим торговым партнером Москвы после Пекина и Нью-Дели.

Безнаказанно водить Байдена за нос у Эрдогана всё же не вышло.

С февраля нынешнего года США перешли от угроз к практике. В списке экспортных ограничений оказались 16 турецких фирм. Да и без санкций в российско-турецкой торговле начали возникать проблемы.

С начала того же февраля турецкие банки не единично, а массово начали отклонять российские платежи и закрывать счета компаний из России. Еще в 2023 году объемы товарооборота упали на 17% до $57 млрд, что тоже стало результатом действий Вашингтона. Давление США дошло до того, что турецкие авиалинии перестали сажать наших граждан в самолеты из Стамбула до стран Латинской Америки.

Действительно, у страха глаза велики. Попугав немного союзника, Америка скоро предложила ему более «божеский вариант».

Вашингтон и Анкара договорились, что отныне минфин США будет уведомлять турецкую сторону относительно тех компаний, которые работают с Россией и нарушают режим санкций. Турецкие власти смогут начать расследование, и только на его основе будет принято окончательное решение Вашингтона о третичных санкциях.

Важным элементом торговли России и Турции стали товары двойного назначения. Именно они, а не «Кока-кола» или «Мерседесы» больше всего волновали Белый дом. Администрация Джо Байдена боится, что Турция может стать спонсором военной машины России и помочь ей добиться победы в СВО.

Так что осенью 2023 года под угрозами минфина США турки начали сокращать поставки товаров двойного назначения.

Свою лояльность Анкара начала демонстрировать при двух ключевых обстоятельствах.

Во-первых, в Турцию должен был лично явиться замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий вопросы финансовой разведки. В ноябре он съездил в Анкару и Стамбул для обсуждения мер по борьбе с «торговой и финансовой активностью» России.

Во-вторых, в то время Эрдоган взял курс на улучшение отношений с Западом. Он пообещал дать зеленый свет на вступление Швеции в НАТО и рассчитывал привлечь западные инвестиции на спасение падающей турецкой экономики.

И в-третьих, американцы еще в 2023 году успели попугать Турцию, поставив под ограничение ряд турецких компаний за помощь в закупке оборудования и электроники в Россию.

Среди юрлиц выделялись: Dexias, закупавшая американскую электронику для перепродажи «Радиоавтоматике»; Azint Elektronik, Bosphorus Gate и Smart Techno Group, поставлявшая в РФ электронные интегральные схемы. В списке значились Basilevs Lojistik (литий-ионные и электрические аккумуляторы), Azu International (компьютерные чипы) и бизнесмен Берк Тюркен, занимавшийся посредничеством в закупке оборудования для создания полупроводников и нанотехнологий.

Надо сказать, торговля и экономика почти никогда в современной истории не чинили сложности российско-турецким отношениям. Москва и Анкара сталкивались в основном из-за геополитики. Наглядный пример — Сирия, из-за которой Турция на год лишилась российских туристов, а турецкие рабочие — важных строительных и иных проектов в России.

СВО лишь дало стимул росту деловых связей. Но вот уже как минимум год даже в этой безукоризненной нише проблемы вышли с уровня СМИ на межгосударственный уровень.

Владимир Путин на последнем питерском форме уже вслух был вынужден говорить о разногласиях. Президент России выразил недовольство тем, что Турция помогает Украине строить завод по производству беспилотников, а ВСУ ими же потом атакует газопроводы из России на турецкий берег.

Тогда же он обратил внимание на экономический блок правительства Турции, нацеленного на получение кредитов и инвестиций с Запада. «…Но если это связано с ограничениями на торгово-экономические связи с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений, на мой взгляд, такая угроза существует», — предупредил Путин.

Минфин и центральный банк Турции вряд ли руководствуются какими-то политическими предпочтениями, когда ограничивает торговлю с Россией. На Востоке, наверно, за исключением Израиля, сейчас не имеет значения, кому продавать и у кого покупать, лишь бы капали доллары.

Поэтому вряд ли турки и их президент любят США больше, чем Россию. Скорее даже наоборот, ненавидеть США у Реджепа Тайипа Эрдогана поводов побольше, чем Россию, даже если его любимая Османская империя несла десятки поражений от российского флота и армии. Путин никогда не вмешивался во внутреннюю политику, а если и вмешивался, то скорее в пользу коллеге, «который не виляет хвостом».

Россия выделила кредиты на строительство АЭС «Аккую», продлила «зерновую сделку» и предоставила отсрочку по платежу за газ перед важными президентскими выборами в Турции.

Однако Турция не может игнорировать выстроенные десятилетиями связи с Западом.

Половина товарооборота страны завязана на Европу. Американские, британские и европейские банки играют важную роль в кредитно-денежной политике Турции. Для замедления инфляции и создания новых рабочих мест нужен благоприятный инвестиционный климат. В конце 2023 года Байден издал указ, по которому зарубежные банки могут потерять доступ к финансовой системе США, если будут продолжать бизнес с ВПК России.

Последние полгода Эрдоган делает серьезные шаги по улучшению связей с Западом.

ЦБ Турции слушается рекомендаций МВФ и ужесточает кредитную политику. И не безрезультатно. В июле агентство Moody’s впервые за десять лет повысило кредитный рейтинг страны на две ступени с B3 до B1 и дало позитивный прогноз по росту ВВП.

В то же время Эрдоган понимает, что, поставив под удар связи с Россией, можно лишиться важных энергетических проектов, таких как «Турецкий поток», АЭС «Аккую», новая АЭС в Снопе и газовый хаб. Вот почему он делает периодические реверансы Кремлю, заявляя о желании вступить в БРИКС и ШОС и соглашаясь на замирение с сирийским президентом Башаром Асадом.

Турция, как и раньше, остается между молотом и наковальней.

Если Путин еще с пониманием относится к такому положению партнера, то Байден понимать не хочет. Либо вы с нами, либо с ними! Именно поэтому Белый дом время от времени отправляет гонцов из экономического блока в Анкару и Стамбул и обозначает всё новые сферы, где туркам не следует работать с русскими.

Скорее всего, Турция будет до последнего пытаться усидеть на «двух стульях», но с продолжением украинского конфликта этот трюк дается всё сложнее даже такому мастеру, как Эрдоган. Может, поэтому он так надеется победу Дональда Трампа на предстоящих выборах?