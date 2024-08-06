Бесплатные деньги закончились. Финансовый рынок потянула на дно ИИ-истерия
Внезапно начавшийся обвал на биржах внезапным был, наверное, лишь для менеджеров крупных корпораций, которые живут от одного финансового отчёта до другого финансового отчёта.
Не обвалиться биржи не могли — это ненормально, когда рыночная капитализация отдельных западных IT-компаний превышала ВВП отдельных крупнейших экономик мира.
ИИ-пузырь
Ярчайший пример пузыря на фондовом рынке — судьба корпорации Nvidia.
В конце февраля 2024 года капитализация Nvidia превысила 1,97 трлн долларов, что в моменте превышало ВВП России, составлявший тогда 1,92 трлн долларов.
При этом если Россия — ядерная держава, занимающая 1/7 часть суши с колоссальными запасами сырья, развитой промышленностью и 146 миллионами жителей, то компания Nvidia — ведущий мировой производитель графических ускорителей бытового и промышленного назначения, стоимость акций которой за год взлетела больше чем на 238% на фоне ИИ-истерии.
Выручка Nvidia за 2023 финансовый год — 27 млрд долларов, чистая прибыль — 4,4 млрд долларов, а операционные расходы выросли на 50% до 11,1 млрд долларов.
Для сравнения: российский экспорт по итогам 2023 года составил 425,1 млрд долларов (-28,3% по сравнению с аппг). Импорт — 285,1 млрд долларов (+11% к аппг). Разница между экспортом и импортом — 140 млрд долларов.
При этом никаких прорывов в искусственном интеллекте как не было, так и нет.
Обывателя, безусловно, порадует «умный» поиск, а школьника — нейросеть, способная повышать читаемость текстов, но для прорыва этого недостаточно — подобные технологии не приносят корпорациям денег. Деньги приносят бизнес-решения, но с ними всё не так однозначно: сервис бухучёта QuickBooks, рассказывавший о том, что чеки в нём выбивает продвинутый ИИ, в действительности пользовался услугами филиппинцев, да и беспилотные автомобили на улицах являются невероятной редкостью.
Однако менеджеры корпораций наперегонки занимались внедрением ИИ-технологий и строили под них инфраструктуру, включая центры обработки данных (ЦОД).
Принципиальная неокупаемость этих вложений была очевидна всем: месяц назад СМИ писали о расчётах Дэвида Кана — аналитика компании Sequoia Capital — о том, что для компенсации расходов на инфраструктуру и ЦОДы ИИ-компаниям необходимо будет зарабатывать около 600 млрд долларов в год. Заработать такие деньги сейчас на этом рынке просто невозможно.
В общем, абсурдность ситуации, когда капитализация корпорации с выручкой в 27 млрд долларов больше ВВП страны с положительным сальдо свыше 140 млрд долларов, была очевидна всем, кроме азартных игроков на биржах.
Впрочем, для осознания этого факта не нужно даже упражняться в аналитике и читать финансовые отчёты — достаточно просто глянуть на график капитализации Nvidia с 1999 года. Кривая начала взлетать вверх аккурат после начала пандемии коронавируса.
«Железные» проблемы
Нет никаких прорывов и в «железном» цеху.
С начала года капитализация корпорации Intel — мирового флагмана в сфере производства центральных процессоров — упала на 59%, хотя на локальном пике в марте 2021 года за бумагу корпорации давали 60 долларов — лишь на 15 долларов меньше, чем в 2000 году, когда разразился кризис доткомов.
К слову, в момент написания данного текста акции Intel обвалились до 19,85 доллара за штуку, и это явно не то дно, от которого оттолкнётся корпорация.
А на дно Intel отправили собственные менеджеры: компания годами была монополистом на рынке процессоров, а её менеджеры верили в то, что это навсегда. «Навсегда» закончилось в 2016 году, когда конкурент в лице AMD выпустил процессоры на архитектуре Zen, которые во всём оказались лучше чипов от Intel. AMD тогда выпустила чиплеты — в процессорах компания комбинировала ядра и микросхемы, изготовленные по разным техпроцессам, а производила для неё кремний тайваньская TSMC.
Опомнилась Intel только в 2022 году, когда выпустила 12-е поколение своих процессоров, попытавшись перенести на ПК философию мобильных чипов, где на одном кристалле скомпонованы ядра разной производительности. Зачем это было сделано — до сих пор неясно, маркетологи рассказывали, что производительные ядра будут лучше обслуживать потребности пользователя, тогда как непроизводительные обеспечат исполнение фоновых процессов.
Но на практике начались проблемы: аппаратный планировщик, встроенный в процессор, конфликтовал с программным, встроенным в ядро операционной системы. Пользователи жаловались на подтормаживания, а программисты на ошибки, которые не удаётся исправить.
Но и этого оказалось корпорации мало: топовые чипы 13-го и последнего на сегодня 14-го поколений стали «умирать» по неизвестными причинам, патчи не помогали. Корпорация точно знает причину этого явления, но чипы с рынка не отзывает (вместо этого она продлила на них гарантию), хотя её об этом просят отдельные компании — разработчики ПО. Вероятно, причина в нарушении технологического процесса и окислении чипов — их корпорация выпускает на своих фабриках и явно не способна угнаться по скорости освоения техпроцессов за TSMC.
Но и у AMD не всё в порядке — запуск 9-го поколения процессоров Ryzen также пришлось перенести.
Лишние «яблоки»
Кисло всё и на мобильном рынке.
В этом году компания Apple впервые за несколько лет не смогла попасть в пятёрку крупнейших производителей смартфонов на китайском рынке.
За девять месяцев текущего фискального года выручка корпорации в Китае упала на 10% — сказалось падение интереса сперва к iPhone, а затем и iPad. На китайском рынке корпорация уступила лидерство местным брендам, и в первом квартале 2024 года продажи iPhone рухнули на 24%.
Проблем у корпорации две.
Первая — отсутствие чего-либо нового в её устройствах по сравнению с предыдущими поколениями. Вторая — жёсткая конкуренция на китайском рынке: в верхний сегмент рынка триумфально вернулась корпорация Huawei, которую с 2019 года всё никак не может «убить» Вашингтон своими санкциями, а в среднем сегменте тяжело конкурировать с шустрыми Oppo, Vivo и Xiaomi.
При этом и в сфере развлечений у Apple дела обстоят так себе: онлайн-кинотеатр звёзд с неба не хватает, а игры-блокбастеры (ААА) — Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding и Resident Evil — для iPhone и iPad стали финансовыми провалами, не окупив даже расходов на их портирование с ПК.
Неинтересные игры
К слову, об играх — крупных игровых издателей, а также просто разработчиков «штормит» уже третий год подряд.
Если в 2020 году в западной IT-индустрии уволили 80 тыс. человек, а в 2021 году всего 16 тыс. человек, то в 2022 году «на кислород» отправили 165 тыс. сотрудников, а в 2023 году — 262 тыс. человек. Можно не сомневаться, что 2024 год не подкачает — только Intel сократит штат на 15% или на 19 тыс. человек ради экономии 10 млрд долларов к 2025 году.
Людей увольняют пачками, и первыми под «нож» отправлять стали самых бесполезных — тестировщиков.
Тех, кто знал эту особенность поведения менеджеров, глобальный сбой в Windows не удивил — Microsoft регулярно выпускала проблемные патчи, из-за чего глобальный сбой был лишь вопросом времени. Просто в этот раз прокололась компания-подрядчик — CrowdStrike, созданная выходцем из России и русофобом на службе у Демпартии Дмитрием Альперовичем.
Microsoft, к слову, умудрилась завести в тупик своё игровое подразделение.
Она купила издателей Bethesda и Activision-Blizzard. За первую компанию выложили 7 млрд долларов, а вторую — 70 млрд. Вот только игр от Microsoft как не было, так и нет — менеджеры корпорации не могут наладить производственные процессы, а без эксклюзивов их консоль Xbox становится пылесборником в квартирах бывших фанатов корпорации.
Да и в целом в игровой индустрии дела, мягко говоря, так себе.
Индустрия попала в ту же ловушку, что и Голливуд с блокбастерами. Игры становятся всё больше и красивее, на их разработку уходят годы (от трех до пяти и более), что вынуждает тратить на это сотни миллионов долларов и столько же на маркетинг. Как следствие, цена ошибки становятся всё больше, а творчества — за это и ценят игры — всё меньше.
Плюс индустрии приходится следовать модным веяниям: включать игры СЖП-персонажей (сильные женские персонажи), а также упражняться в запрещённом в России и экстремистском ЛГБТ. Сценарии в соответствии с этой повесткой правят в специализированных компаниях по типу Sweet Baby Inc. Игры в итоге выходят однообразными, персонажи — пресными, а сценарии к ним — идиотскими.
Акции Microsoft, к слову, за последние пять лет выросли на 197%. Если в январе 2020 года за бумагу давали 179 долларов, то на пике просили уже 446 долларов.
Дальше — хуже
Выводы из этого биржевого обвала просты.
Во-первых, он был предсказуемым и неизбежным — корпорации накопили массу проблем. Их менеджеры стали рабами финансовых отчётов, чья задача — ублажать акционеров красивыми цифрами и выплачивать щедрые дивиденды. А для этого нужно не попадать в скандалы и слушаться маркетологов, а не вечно ворчащих инженеров.
Вторая проблема — закончились бесконечные и бесплатные деньги, которые ФРС США вливала в американскую экономику после начала коронавируса.
Во-вторых, биржи продолжат падать, и рост начнётся лишь после достижения дна или нового запуска печатного станка. Спекулятивный капитал должен сгореть.
В-третьих, у Запада во флагманах экономики, кроме IT, пожалуй, ничего не осталось — всё остальное научились делать и в других странах.
Россию этот процесс практически не затронет — её после начала СВО максимально отключили от мировой экономики. Но вслед за IT-пузырём может зашататься и реальный сектор экономики, что приведёт к снижению спроса на энергоносители. В таком случае и России достанется.