Внезапно начавшийся обвал на биржах внезапным был, наверное, лишь для менеджеров крупных корпораций, которые живут от одного финансового отчёта до другого финансового отчёта.

Иван Шилов ИА Регнум

Не обвалиться биржи не могли — это ненормально, когда рыночная капитализация отдельных западных IT-компаний превышала ВВП отдельных крупнейших экономик мира.

ИИ-пузырь

Ярчайший пример пузыря на фондовом рынке — судьба корпорации Nvidia.

В конце февраля 2024 года капитализация Nvidia превысила 1,97 трлн долларов, что в моменте превышало ВВП России, составлявший тогда 1,92 трлн долларов.

При этом если Россия — ядерная держава, занимающая 1/7 часть суши с колоссальными запасами сырья, развитой промышленностью и 146 миллионами жителей, то компания Nvidia — ведущий мировой производитель графических ускорителей бытового и промышленного назначения, стоимость акций которой за год взлетела больше чем на 238% на фоне ИИ-истерии.

Выручка Nvidia за 2023 финансовый год — 27 млрд долларов, чистая прибыль — 4,4 млрд долларов, а операционные расходы выросли на 50% до 11,1 млрд долларов.

Для сравнения: российский экспорт по итогам 2023 года составил 425,1 млрд долларов (-28,3% по сравнению с аппг). Импорт — 285,1 млрд долларов (+11% к аппг). Разница между экспортом и импортом — 140 млрд долларов.

При этом никаких прорывов в искусственном интеллекте как не было, так и нет.

Обывателя, безусловно, порадует «умный» поиск, а школьника — нейросеть, способная повышать читаемость текстов, но для прорыва этого недостаточно — подобные технологии не приносят корпорациям денег. Деньги приносят бизнес-решения, но с ними всё не так однозначно: сервис бухучёта QuickBooks, рассказывавший о том, что чеки в нём выбивает продвинутый ИИ, в действительности пользовался услугами филиппинцев, да и беспилотные автомобили на улицах являются невероятной редкостью.

Однако менеджеры корпораций наперегонки занимались внедрением ИИ-технологий и строили под них инфраструктуру, включая центры обработки данных (ЦОД).

Принципиальная неокупаемость этих вложений была очевидна всем: месяц назад СМИ писали о расчётах Дэвида Кана — аналитика компании Sequoia Capital — о том, что для компенсации расходов на инфраструктуру и ЦОДы ИИ-компаниям необходимо будет зарабатывать около 600 млрд долларов в год. Заработать такие деньги сейчас на этом рынке просто невозможно.

В общем, абсурдность ситуации, когда капитализация корпорации с выручкой в 27 млрд долларов больше ВВП страны с положительным сальдо свыше 140 млрд долларов, была очевидна всем, кроме азартных игроков на биржах.

Впрочем, для осознания этого факта не нужно даже упражняться в аналитике и читать финансовые отчёты — достаточно просто глянуть на график капитализации Nvidia с 1999 года. Кривая начала взлетать вверх аккурат после начала пандемии коронавируса.

«Железные» проблемы

Нет никаких прорывов и в «железном» цеху.

С начала года капитализация корпорации Intel — мирового флагмана в сфере производства центральных процессоров — упала на 59%, хотя на локальном пике в марте 2021 года за бумагу корпорации давали 60 долларов — лишь на 15 долларов меньше, чем в 2000 году, когда разразился кризис доткомов.

К слову, в момент написания данного текста акции Intel обвалились до 19,85 доллара за штуку, и это явно не то дно, от которого оттолкнётся корпорация.

А на дно Intel отправили собственные менеджеры: компания годами была монополистом на рынке процессоров, а её менеджеры верили в то, что это навсегда. «Навсегда» закончилось в 2016 году, когда конкурент в лице AMD выпустил процессоры на архитектуре Zen, которые во всём оказались лучше чипов от Intel. AMD тогда выпустила чиплеты — в процессорах компания комбинировала ядра и микросхемы, изготовленные по разным техпроцессам, а производила для неё кремний тайваньская TSMC.

Опомнилась Intel только в 2022 году, когда выпустила 12-е поколение своих процессоров, попытавшись перенести на ПК философию мобильных чипов, где на одном кристалле скомпонованы ядра разной производительности. Зачем это было сделано — до сих пор неясно, маркетологи рассказывали, что производительные ядра будут лучше обслуживать потребности пользователя, тогда как непроизводительные обеспечат исполнение фоновых процессов.

Но на практике начались проблемы: аппаратный планировщик, встроенный в процессор, конфликтовал с программным, встроенным в ядро операционной системы. Пользователи жаловались на подтормаживания, а программисты на ошибки, которые не удаётся исправить.

Но и этого оказалось корпорации мало: топовые чипы 13-го и последнего на сегодня 14-го поколений стали «умирать» по неизвестными причинам, патчи не помогали. Корпорация точно знает причину этого явления, но чипы с рынка не отзывает (вместо этого она продлила на них гарантию), хотя её об этом просят отдельные компании — разработчики ПО. Вероятно, причина в нарушении технологического процесса и окислении чипов — их корпорация выпускает на своих фабриках и явно не способна угнаться по скорости освоения техпроцессов за TSMC.

Но и у AMD не всё в порядке — запуск 9-го поколения процессоров Ryzen также пришлось перенести.

Лишние «яблоки»

Кисло всё и на мобильном рынке.

В этом году компания Apple впервые за несколько лет не смогла попасть в пятёрку крупнейших производителей смартфонов на китайском рынке.

За девять месяцев текущего фискального года выручка корпорации в Китае упала на 10% — сказалось падение интереса сперва к iPhone, а затем и iPad. На китайском рынке корпорация уступила лидерство местным брендам, и в первом квартале 2024 года продажи iPhone рухнули на 24%.

Проблем у корпорации две.

Первая — отсутствие чего-либо нового в её устройствах по сравнению с предыдущими поколениями. Вторая — жёсткая конкуренция на китайском рынке: в верхний сегмент рынка триумфально вернулась корпорация Huawei, которую с 2019 года всё никак не может «убить» Вашингтон своими санкциями, а в среднем сегменте тяжело конкурировать с шустрыми Oppo, Vivo и Xiaomi.

При этом и в сфере развлечений у Apple дела обстоят так себе: онлайн-кинотеатр звёзд с неба не хватает, а игры-блокбастеры (ААА) — Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding и Resident Evil — для iPhone и iPad стали финансовыми провалами, не окупив даже расходов на их портирование с ПК.

Неинтересные игры

К слову, об играх — крупных игровых издателей, а также просто разработчиков «штормит» уже третий год подряд.

Если в 2020 году в западной IT-индустрии уволили 80 тыс. человек, а в 2021 году всего 16 тыс. человек, то в 2022 году «на кислород» отправили 165 тыс. сотрудников, а в 2023 году — 262 тыс. человек. Можно не сомневаться, что 2024 год не подкачает — только Intel сократит штат на 15% или на 19 тыс. человек ради экономии 10 млрд долларов к 2025 году.

Людей увольняют пачками, и первыми под «нож» отправлять стали самых бесполезных — тестировщиков.

Тех, кто знал эту особенность поведения менеджеров, глобальный сбой в Windows не удивил — Microsoft регулярно выпускала проблемные патчи, из-за чего глобальный сбой был лишь вопросом времени. Просто в этот раз прокололась компания-подрядчик — CrowdStrike, созданная выходцем из России и русофобом на службе у Демпартии Дмитрием Альперовичем.

Microsoft, к слову, умудрилась завести в тупик своё игровое подразделение.

Она купила издателей Bethesda и Activision-Blizzard. За первую компанию выложили 7 млрд долларов, а вторую — 70 млрд. Вот только игр от Microsoft как не было, так и нет — менеджеры корпорации не могут наладить производственные процессы, а без эксклюзивов их консоль Xbox становится пылесборником в квартирах бывших фанатов корпорации.

Да и в целом в игровой индустрии дела, мягко говоря, так себе.

Индустрия попала в ту же ловушку, что и Голливуд с блокбастерами. Игры становятся всё больше и красивее, на их разработку уходят годы (от трех до пяти и более), что вынуждает тратить на это сотни миллионов долларов и столько же на маркетинг. Как следствие, цена ошибки становятся всё больше, а творчества — за это и ценят игры — всё меньше.

Плюс индустрии приходится следовать модным веяниям: включать игры СЖП-персонажей (сильные женские персонажи), а также упражняться в запрещённом в России и экстремистском ЛГБТ. Сценарии в соответствии с этой повесткой правят в специализированных компаниях по типу Sweet Baby Inc. Игры в итоге выходят однообразными, персонажи — пресными, а сценарии к ним — идиотскими.

Акции Microsoft, к слову, за последние пять лет выросли на 197%. Если в январе 2020 года за бумагу давали 179 долларов, то на пике просили уже 446 долларов.

Дальше — хуже

Выводы из этого биржевого обвала просты.

Во-первых, он был предсказуемым и неизбежным — корпорации накопили массу проблем. Их менеджеры стали рабами финансовых отчётов, чья задача — ублажать акционеров красивыми цифрами и выплачивать щедрые дивиденды. А для этого нужно не попадать в скандалы и слушаться маркетологов, а не вечно ворчащих инженеров.

Вторая проблема — закончились бесконечные и бесплатные деньги, которые ФРС США вливала в американскую экономику после начала коронавируса.

Во-вторых, биржи продолжат падать, и рост начнётся лишь после достижения дна или нового запуска печатного станка. Спекулятивный капитал должен сгореть.

В-третьих, у Запада во флагманах экономики, кроме IT, пожалуй, ничего не осталось — всё остальное научились делать и в других странах.

Россию этот процесс практически не затронет — её после начала СВО максимально отключили от мировой экономики. Но вслед за IT-пузырём может зашататься и реальный сектор экономики, что приведёт к снижению спроса на энергоносители. В таком случае и России достанется.