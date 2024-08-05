С началом масштабного кризиса в секторе Газа в октябре 2023 года иранские угрозы в адрес Израиля стали звучать гораздо чаще — в основном перекликаясь с новостями об очередном выпаде израильских «охотников за вожаками».

ИА Регнум

За неполный год Израилем было ликвидировано, по меньшей мере, 20 представителей так называемой «Оси сопротивления», которую возглавляет Тегеран (при этом Тель-Авив официально взял на себя ответственность только за 14 человек).

В основном это были командиры «средней руки», однако встречались среди них и достаточно весомые персоны — к таковым относится, например, создатель «ракетной программы» ливанской «Хезболлы» Фуад Шукр.

Тегеран неизменно сыпал угрозами, но особо не стремился к эскалации.

Однако после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране дело приобрело принципиально иной оборот. Гибель высокопоставленного гостя и соратника по «Оси сопротивления», к тому же прибывшего на инаугурацию иранского президента, была весьма болезненно встречена иранцами, которые привыкли видеть в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) «щит и меч» в борьбе с израильской угрозой.

Отложенный ответ

Хания весьма некстати для нового иранского правительства пополнил список «весомых жертв» ирано-израильского асимметричного конфликта, встав в один ряд с зачинателем «Оси сопротивления» Касемом Сулеймани и физиком-ядерщиком Мохсеном Фахризаде, которого принято считать «отцом иранской ядерной программы».

И хотя Израиль так и не взял на себя ответственность за ликвидацию Хании, «почерк» покушения читался вполне хорошо. Оставить такую акцию без внимания — дать молчаливое согласие на проведение израильтянами еще более дерзких выпадов.

В то же время Иран пусть и обещает, но не спешит наносить ответный удар. И на то есть несколько причин.

Первая (и наиболее очевидная) — необходимость «накопить силы» перед броском. Несмотря на значительные запасы вооружений как у иранцев, так и у их прокси-группировок, каждый выпад, претендующий на статус «мести», требует тщательной подготовки.

Так, если к операции «Мученик Сулеймани» (2020 год) Тегеран готовился пятеро суток, к операции «Правдивое обещание» (2024 год), ставшей ответом на израильский авиаудар по консульству в Дамаске, — почти две недели.

Учитывая, что с каждой новой операцией Иран стремится превосходить кумулятивный эффект от предыдущих акций, подготовка «ответного хода» за недавние инциденты в Тегеране и Бейруте может занять еще несколько недель.

При этом совершенно необязательно, что все это время Тегеран будет хранить молчание — «беспокоящие удары» со стороны ливанской «Хезболлы» и йеменских хуситов, а также «Исламского сопротивления Ирака» вполне могут сопутствовать подготовке к более серьезным шагам.

Это вполне «бьется» с заявлениями Госдепа США, что Иран нанесет удар по Израилю в течение ближайших 48 часов.

Вторая причина — стремление растянуть акцию на максимально возможное время и тем самым максимизировать ее итоговый эффект. Так, например, Тегеран вплоть до конца 2023 года при проведении акций против Израиля делал отсылки к операции «Мученик Сулеймани», подчеркивая тем самым системность и неразрывность своей борьбы.

Вполне вероятно, что иранское руководство на первых порах рассматривает и возможность нанесения ударов «волнами», чередуя ресурсы основных прокси-группировок.

Определенную роль в стратегии Тегерана играет и нежелание срывать переговорный процесс по Газе. Реализация предложенного администрацией Джо Байдена «Мирного плана» пусть и не полностью отвечает иранским интересам, но подчеркивает готовность иранской сети влияния держаться в русле дипломатического урегулирования.

В то время как Израиль с его стремлением торпедировать сделку, напротив, все больше воспринимается как «политический хулиган». А это напрямую влияет на готовность мирового сообщества вступаться за него в случае масштабного конфликта.

Наконец, прямое столкновение Израиля и Ирана мгновенно развяжет руки противникам Тегерана и позволит обвинить его в агрессии. Учитывая, что иранское руководство нацелилось на постепенную разрядку в отношениях с Западом, давать лишний козырь своим противникам никто не желает.

Разделяй и властвуй

Пока Тегеран делает ставку на то, чтобы как можно дольше сохранять «ближневосточный саспенс», параллельно взвинчивая риторику и обещая сокрушительные удары не только по израильской территории, но и по объектам его соседей и партнеров.

Частота предупредительных заявлений со стороны Тегерана в последние сутки возросла, в том числе в свете того, что в СМИ региона поползли слухи о готовящемся упреждающем ударе израильтян по иранской территории, якобы санкционированном Белым домом.

Конечная цель манипуляций — разбить антииранскую «противоракетную коалицию» (которую спешно собирают США) еще до ее окончательного формирования.

Тем более что большинство потенциальных защитников Израиля уже так или иначе испытали на себе силу контракций Тегерана. Особенно хорошо их помнят Саудовская Аравия и ОАЭ, для которых противостояние с хуситами аукнулось многомиллиардными убытками.

В какой-то степени иранская тактика «публичного запугивания» даже приносит свои плоды. Например, от призыва США «совместно защитить» воздушное пространство Израиля от возможных атак аккуратно уклонился Египет. Каир, где к угрозам Тегерана относятся со всей серьезностью, предпочел не нарушать и без того сложный процесс дипломатического урегулирования между двумя странами и дистанцировался от конфликта.

Второй «старый союзник» Израиля, Иордания, тоже оказалась под вопросом. Даже если Амман и примет участие в защите израильской территории от обстрелов, он будет стремиться преуменьшить собственный вклад, чтобы не обострять отношения королевского дома с многочисленной палестинской общиной.

Куда вероятнее, что основную нагрузку по «зачистке» израильского воздушного пространства по итогу возьмут на себя Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн с опорой на ту военную инфраструктуру, что создана в этих странах при участии Вашингтона. Также в процесс включится и международная коалиция, чьи силы стянуты в Красное море.

По сути, вырисовывающаяся модель защиты полностью основана на опыте реагирования на операцию «Правдивое обещание» и не предполагает, что Тегеран, мстя за Ханию, будет слишком сильно отходить от прежней тактики.

И хотя участники конфликта продолжают бравировать совокупной военной мощью и готовностью к любому развитию событий, все бы предпочли, чтобы очередной виток эскалации между Ираном и Израилем произошел в рамках заданного сценария и не толкнул регион к большому конфликту.