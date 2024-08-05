Лейбористское правительство столкнулось с первым серьезным вызовом с момента избрания — почти неделю в стране бушуют беспорядки, вызванные резонансным убийством трех детей в городе Саутпорт.

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Британский подданный Аксель Рудакубана, чьи родители переехали в страну из Руанды, своим нападением всколыхнул общество и вновь вынес на передний план проблемы, о которых джентльмены с Даунинг-стрит предпочитали лишний раз не вспоминать.

Корни недовольства

Туманный Альбион не впервые сталкивается с беспорядками подобного рода. В современной истории Великобритании насчитывается не менее десяти крупных эпизодов, когда межэтнические и межконфессиональные споры перетекали сначала в уличное противостояние, а после и в погромы.

Правда, почти все они пришлись на эпоху премьеров-консерваторов — за исключением разве что инцидентов в Манчестере (2001 год) и Бирмингеме (2005 год), урегулировать которые пришлось лейбористу Тони Блэру. Однако эти конфликтные ситуации тогда рассматривались как «наследие» просчетов социальной политики консерватора Джона Мейджора.

Теперь и правительство во главе с Киром Стармером получило собственное «наследство» — причем сразу за пятерых предшественников. Беспорядки в Саутпорте, подогреваемые антимигранскими и исламофобскими слухами, быстро перекинулись на другие крупные города и затронули в том числе Лондон.

В организации этих беспорядков небезосновательно обвинили ультраправое движение «Лига английской обороны» — его члены (в подавляющем большинстве — молодежь) начиная с 2009 года неизменно остаются движущей силой любых протестов, хотя бы косвенно связанных с миграцией. Кроме того, именно участники «Лиги» поспособствовали раскрутке волнений в Саутпорте, пустив слух о том, что нападение совершил мигрант-нелегал.

Британские таблоиды привычно намекают на наличие «российского следа». Однако в этот раз они не обошли вниманием и консерваторов, которые якобы получают прямые выгоды от провалов лейбористского правительства и сами подталкивают антимигрантские силы к продолжению беспорядков.

Между тем корни недовольства следует искать несколько глубже.

После миграционного кризиса, спровоцированного конфликтом в Сирии в середине 2010-х годов, Великобритания столкнулась с притоком беженцев с Ближнего Востока. Их появлением поспешили воспользоваться радикальные пропагандисты, и среди них британский адвокат пакистанского происхождения Анджем Чудари.

Последний не только приветствовал появление «шариатских патрулей» в Лондоне, но и всячески поддерживал деятельность джихадистов в Сирии и Ираке, «благословлял» сторонников Абу-Бакра аль-Багдади на совершение преступлений, помогал вербовщикам террористов нелегально проникать в страну.

Факт того, что Чудари присудили пожизненное заключение только в 2021 году (до этого он получил всего пять лет тюрьмы, хотя к тому моменту проповедовал радикальные идеи по меньшей мере 20 лет) по-прежнему используется для иллюстрации несовершенства британской политики по отношению к таким чувствительным вопросам, как нелегальная миграция и террористическая деятельность. По прошествии лет ситуация практически не изменилась.

Другой серьезный удар по устойчивости Великобритании перед угрозой массовой миграции нанес ее выход из Евросоюза (так называемый Brexit). После референдума 2016 года Лондон стал постепенно выходить из общеевропейских механизмов контроля, и показатели миграции неизбежно устремились вверх.

В одном только первом квартале 2024 года в страну нелегально въехали почти 5 тыс. человек — в дополнение к уже прибывшим, а их за прошедший год набралось более 56 тысяч. Кроме того, в разное время Лондон принял беженцев не только с Ближнего Востока, но также из Азии и Африки, что усилило трения между общинами и коренным населением.

Ожидаемо от наплыва гостей из-за рубежа пострадали интересы рабочего класса (основной электорат лейбористов), поскольку мигранты заняли часть позиций на рынке труда, вытеснив коренное население. С каждым годом процент вытесненных неуклонно увеличивался, а правительство предпочитало лишний раз отмалчиваться, что лишь усугубляло проблему.

При этом попытки консерваторов лавировать между недовольными группами — например, продвигая идею высылки пойманных нелегалов в третьи страны — окончились ничем. Помешала Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ), выйти из которой ни один из прежних премьеров так и не отважился.

Чем ответит Даунинг-стрит

С первых дней беспорядков лейбористы стремятся продемонстрировать жесткость своей позиции. Выступивший с обращением к нации премьер Стармер пообещал, что погромщики «пожалеют о том, что приняли участие в массовых беспорядках», а происходящее в городах Великобритании он и вовсе окрестил «ультраправым бандитизмом».

С подачи премьера МВД оперативно усилило охрану мусульманских кварталов и религиозных объектов — во избежание вооруженных нападений. Были приняты дополнительные шаги и по линии других ведомств.

При этом работа лейбористов пока направлена исключительно на гашение народных волнений: четкого плана, как решить проблему нелегальной миграции и снять общественную напряженность, у правительства Стармера нет. Тем более что выходить из ЕКПЧ, как предлагали ранее консерваторы, они не планируют.

Более того, с учетом того факта, что нападение совершил британский подданный (пусть и этнический руандиец), «закручивание гаек» в отношении мигрантов и этнических общин выглядит сомнительным шагом и, скорее всего, будет воспринято как попытка умаслить ксенофобские группы.

С другой стороны, списание вины исключительно на «Лигу английской обороны» (и при этом игнорирование других неявных участников) тоже видится проигрышным вариантом. Оно гарантирует повторение кризиса в будущем — в еще больших масштабах.

«Серединный» же подход лейбористами пока не выработан, а время «называть виновного» уже упущено.

Также на фоне просчетов Стармера и его команды активизировались правые популисты, в частности «Партия реформ», ранее построившая предвыборную кампанию на критике «миграционного попустительства» консерваторов. Теперь «реформаторы» переключились уже на лейбористов, которые, по их мнению, повторяют те же ошибки, что и их предшественники.

Конечно, текущие протесты вряд ли будут стоить Стармеру премьерского кресла — а его партии статуса правящей — однако, как и в случае с консерваторами, они закладывают определенные сомнения в выполнимости обещаний, данных в ходе предвыборной гонки.

А это может сыграть с лейбористами злую шутку уже в ближайшем электоральном цикле.