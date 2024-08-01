Старая традиция. Запад не впервые ворует русское золото
«Западные партнеры» продолжают разграбление российских денег, замороженных в европейских банках. «Большая семёрка» к октябрю согласует условия предоставления Украине кредита в размере $50 млрд, и эти деньги Киев получит за счёт активов РФ. О согласовании такого займа в беседе с Reuters сообщила 26 июля министр финансов США Джанет Йеллен.
По её словам, США добиваются от ЕС гарантий того, что российские активы останутся замороженными на протяжении ещё длительного времени. Как известно, к моменту начала СВО на Западе находилась примерно половина золотовалютных резервов Банка России — порядка 300 млрд из 640 млрд долларов, которые и были заблокированы. Из них лишь около $5-6 млрд находятся в Соединённых Штатах, а большая часть — в Европе. Например, $210 млрд сосредоточены на международной площадке Euroclear в Бельгии.
Таким образом, российские деньги будут и дальше использовать против россиян. И это своего рода продолжение традиции: «цивилизованный мир» уже неоднократно предавал и грабил доверившуюся ему Россию. Похожая история произошла чуть больше века назад со значительной частью золотого запаса Российской Империи — в связи с Первой мировой войной, годовщина начала которой приходится на конец июля — начало августа.
Враги, друзья и слитки
Накануне войны, летом 1914 года, Россия обладала вторым в мире (после США) золотым запасом. После введения в результате денежной реформы 1895–1897 гг. «золотого стандарта» выпускаемые Государственным банком банкноты обеспечивались государством и свободно разменивались на золото. Большие запасы драгоценного металла позволяли обеспечивать высокое золотое покрытие бумажной денежной массы. К 1914 году оно составляло 101,8%.
По разным подсчётам, общий размер золотого фонда Российской империи, состоявшего из слитков в хранилищах Государственного банка, находившихся в обращении золотых монет, а также лежащего на российских счетах в зарубежных банках, насчитывал около 1600-1700 тонн «жёлтого» металла.
Причём за границей на тот момент находилась относительно небольшая его доля на сумму 167,4 млн. рублей. В то время как внутри России — на сумму 2189,4 млн. рублей.
Буквально за месяц, предшествующий началу Первой мировой, чувствуя её тяжелое дыхание, тогдашнее руководство российского Госбанка проявило предусмотрительность, успев перевести ту часть своего «заграничного» золота, которая находилась в Германии, в дружественную Францию.
С началом мировой войны золотой запас России, который все последние предвоенные годы неуклонно увеличивался, стал столь же неуклонно уменьшаться.
Преимущественно аграрная в те годы страна, со слаборазвитой по сравнению с Западом промышленностью, оказалась не в состоянии самостоятельно обеспечить резко возросшие потребности своей армии в вооружениях и боеприпасах. На их закупки в зарубежных странах необходимы были гигантские средства. И русское золото потекло в западные банки в качестве платы за военные кредиты.
Уже в октябре 1914 года в Англию было отправлено 58,6 тонн. Эта партия была продана, а все последующие выступали в качестве обеспечения британского кредита, предоставленного осенью 1915 года. Затем туда было отправлено ещё 293 тонн золота тремя партиями: в декабре 1915 г., июне и ноябре 1916 г. Последняя отправка золота в Британию была осуществлена уже после Февральской революции, в счёт соглашения о предоставлении дополнительного кредита на 20 млн фунтов стерлингов.
Всего в Англию было отгружено 498,1 тонн золота.
Уходило оно и в другие западные страны, в частности, в США. За полученные у американских банкиров кредиты Россия отправила в Штаты 2254,3 млн. золотых рублей.
А получаемые из-за рубежа кредиты использовались не только для финансирования военных расходов.
С самого начала войны в России был прекращён обмен бумажных денег на золото, и царское правительство решило фиктивно повысить золотое обеспечение рубля по счету «Золото за границей». Будто бы по английскому кредиту в октябре 1915 г. «золотая наличность» Государственного банка России была почти на два миллиарда рублей увеличена.
Русское правительство фиктивно положило в депозит английского казначейства казначейские беспроцентные обязательства, а англичане предоставили взамен этого не подлежащие расходованию кредиты.
В результате уменьшение золотого запаса в России осталось не замеченным населением. Говоря проще, вначале в Англию перевозилось русское физическое золото в качестве залога, затем британцами под него выдавались «целевые» кредиты для наращивания объемов «золота за границей», а потом российский Госбанк проводил эмиссию дополнительного количества бумажной денежной массы с учетом якобы увеличившегося золотого запаса страны
Эта афера была проведена не просто с полного согласия Великобритании, но и во многом по её инициативе: даже за эту фиктивную сделку она потребовала уплатить проценты и получила их.
В результате вывоза русского золота в счёт обеспечения всех этих и других военных кредитов дома его становилось всё меньше, а за границей — всё больше. Доля золотого запаса России, находящегося за рубежом, с 1914 по осень 1917 года увеличилась с 8 до 69,5 процентов.
Золото, вывезенное на Запад, за исключением небольшой доли проданного, юридически считалось собственностью России и подлежало возвращению при условии оплаты предоставленных под это золото кредитов.
Однако назад оно так и не вернулось.
Старые долги
Когда после завершения Первой мировой и гражданской войн, правительство уже Советской России вело переговоры с западными странами об урегулировании всех взаимных финансовых претензий, договориться не удалось.
На переговорах в Генуе в 1922 году большевики поставили вопрос о русском золоте, перекочевавшем в западные страны, однако те выдвинули контрпретензии: вернуть или компенсировать национализированное в результате Октябрьской революции 1917 года имущество, а также возвратить все военные и довоенные долги царской России и Временного правительства. Хотя та же английская промышленность до марта 1917 года сумела выполнить лишь 25% оплаченных заказов России, а остальные кредиты повисли на нашей стране в качестве долгового ярма, не принося при этом никакой пользы.
В ответ на эти претензии Советская Россия потребовала возместить ущерб, нанесенный интервенцией, выставив огромный счёт на 50 миллиардов (тогдашних, стоивших намного больше теперешних) долларов США.
В итоге межправительственное соглашение между СССР об урегулировании взаимных претензий в области финансов и собственности, относящихся к периоду до 1 января 1939 г., было подписано только в августе 1986 г. Подписывал его с советской стороны Михаил Горбачев, и ничего хорошего для нашей страны это соглашение не принесло.
В соответствии с договором, Москва в обмен на снятие Лондоном претензий по «царским долгам» отказалась как от требований компенсировать ущерб от британской интервенции 1918–1920 гг., так и от своих прав на оставшееся в Британии золото царской России.
Не вернули драгметалл и другие западные страны — Франция и США. После начала войны первая ввела так называемый «мораторий» на использование золотовалютных активов России во французских банках. В основном они были использованы даже не на закупку оружия и снаряжения, столь необходимого русской армии, а на уплату процентов своим рантье в счёт погашения и обслуживания французских займов.
Отдельная, и очень тёмная история, произошла с личным золотом Николая II. По разным свидетельствам, незадолго до отречения, он приказал вывезти из России примерно 5,5 тонн драгоценного металла. Предположительно, его направляли в банк братьев Берингов, одну из старейших компаний Англии. Беринги находились в самом тесном взаимодействии с представителями британской королевской семьи и были лично знакомы с королем Георгом V, двоюродным братом Николая II.
Вполне возможно, что именно это сыграло решающую роль в трагической судьбе последнего русского императора и его семьи. Когда весной 1917 года у царской семьи была реальная возможность выехать из России, Великобритания отказалась предоставить ей убежище. Ведь Николай II, оказавшись в Англии, мог законно потребовать своё золото назад. А так возвращать ничего не пришлось…
Известна и другая история, когда часть захваченного адмиралом Александром Колчаком золота империи была передана Японии как оплата за оружие. В 1919 году до 60 тонн золота осело в хранилищах «Йокогама Спеши Банк» и в корейском «Чосен Банке», также подконтрольном Японии. Но Колчак практически ничего не получил, а предоплата так и осталась на счетах японского Центробанка.
Всего по нынешнему курсу Япония должна РФ порядка $80 млрд., а в завалах архивов МИД были найдены и два кредитных договора между японским банковским синдикатом во главе с «окогама Спеши банком» и представителем Госбанка России в Токио Щекиным, выступавшим по поручению Омского правительства.
Не верь, не бойся
Как видим, Запад без зазрения совести выкачивал из России золото даже тогда, когда она была союзником англосаксов и французов, проливая кровь своих солдат, чтобы спасти их, как это неоднократно случалось в ходе Первой мировой войны (начиная с поспешного наступления русской армии в Восточной Пруссии, позволившего ценой больших потерь сорвать наступление немцев на Париж).
И стратегия западных банков и правительств «что к нам попало, то для вас пропало» неукоснительно исповедуется ими по отношению к России и другим не-западным государствам веками. Запад регулярно «зарабатывает» огромные деньги очень простым и брутальным способом — замораживая и конфискуя из своих банков средства, принадлежащие неугодным странам и их лидерам. Так в разные годы происходило со средствами Ирана, Ирака, Югославии, Ливии, Египта, Туниса…
Причём большую часть этих замороженных (не говоря уже о конфискованных) денег Запад не торопится возвращать даже после того, как в подвергнутых давлению странах меняется неугодная ему власть. В той же Ливии, где не устраивавший Запад Муаммар Каддафи был убит ещё в 2011 году, уже новые, вполне себе «демократические» (т. е. прозападные) власти неоднократно заявляли, что до сих пор не могут вернуть в страну ливийские активы на сумму как минимум 67 млрд долларов.
Получая в свои руки ценности, принадлежащие другим странам, Запад тут же приобретает рычаг давления. И без тени сомнений использует это в своих интересах. Сто с лишним лет назад этот рычаг использовался для того, чтобы заставить продолжать слабевшую с каждым годом Россию участвовать в войне, все плоды победы в которой получили в итоге англосаксы и французы.
Сейчас же замороженные золотовалютные резервы используются для попыток принудить нашу страну к завершению украинского конфликта на западных условиях.
И мировая, и наша собственная история должна, наконец, послужить уроком для российского Центробанка и прочих любителей поговорить о «цивилизованном Западе» и «надёжных западных банках с многовековой историей»: свои деньги нужно хранить в своей стране.
Иначе своими они скоро быть перестанут.