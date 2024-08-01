«Западные партнеры» продолжают разграбление российских денег, замороженных в европейских банках. «Большая семёрка» к октябрю согласует условия предоставления Украине кредита в размере $50 млрд, и эти деньги Киев получит за счёт активов РФ. О согласовании такого займа в беседе с Reuters сообщила 26 июля министр финансов США Джанет Йеллен.

Сергей Корсун ИА Регнум

По её словам, США добиваются от ЕС гарантий того, что российские активы останутся замороженными на протяжении ещё длительного времени. Как известно, к моменту начала СВО на Западе находилась примерно половина золотовалютных резервов Банка России — порядка 300 млрд из 640 млрд долларов, которые и были заблокированы. Из них лишь около $5-6 млрд находятся в Соединённых Штатах, а большая часть — в Европе. Например, $210 млрд сосредоточены на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Таким образом, российские деньги будут и дальше использовать против россиян. И это своего рода продолжение традиции: «цивилизованный мир» уже неоднократно предавал и грабил доверившуюся ему Россию. Похожая история произошла чуть больше века назад со значительной частью золотого запаса Российской Империи — в связи с Первой мировой войной, годовщина начала которой приходится на конец июля — начало августа.

Враги, друзья и слитки

Накануне войны, летом 1914 года, Россия обладала вторым в мире (после США) золотым запасом. После введения в результате денежной реформы 1895–1897 гг. «золотого стандарта» выпускаемые Государственным банком банкноты обеспечивались государством и свободно разменивались на золото. Большие запасы драгоценного металла позволяли обеспечивать высокое золотое покрытие бумажной денежной массы. К 1914 году оно составляло 101,8%.

По разным подсчётам, общий размер золотого фонда Российской империи, состоявшего из слитков в хранилищах Государственного банка, находившихся в обращении золотых монет, а также лежащего на российских счетах в зарубежных банках, насчитывал около 1600-1700 тонн «жёлтого» металла.

Причём за границей на тот момент находилась относительно небольшая его доля на сумму 167,4 млн. рублей. В то время как внутри России — на сумму 2189,4 млн. рублей.

Буквально за месяц, предшествующий началу Первой мировой, чувствуя её тяжелое дыхание, тогдашнее руководство российского Госбанка проявило предусмотрительность, успев перевести ту часть своего «заграничного» золота, которая находилась в Германии, в дружественную Францию.

С началом мировой войны золотой запас России, который все последние предвоенные годы неуклонно увеличивался, стал столь же неуклонно уменьшаться.

Преимущественно аграрная в те годы страна, со слаборазвитой по сравнению с Западом промышленностью, оказалась не в состоянии самостоятельно обеспечить резко возросшие потребности своей армии в вооружениях и боеприпасах. На их закупки в зарубежных странах необходимы были гигантские средства. И русское золото потекло в западные банки в качестве платы за военные кредиты.

Уже в октябре 1914 года в Англию было отправлено 58,6 тонн. Эта партия была продана, а все последующие выступали в качестве обеспечения британского кредита, предоставленного осенью 1915 года. Затем туда было отправлено ещё 293 тонн золота тремя партиями: в декабре 1915 г., июне и ноябре 1916 г. Последняя отправка золота в Британию была осуществлена уже после Февральской революции, в счёт соглашения о предоставлении дополнительного кредита на 20 млн фунтов стерлингов.

Всего в Англию было отгружено 498,1 тонн золота.

РИА Новости/Валерий Мельников Рубли Николая II

Уходило оно и в другие западные страны, в частности, в США. За полученные у американских банкиров кредиты Россия отправила в Штаты 2254,3 млн. золотых рублей.

А получаемые из-за рубежа кредиты использовались не только для финансирования военных расходов.

С самого начала войны в России был прекращён обмен бумажных денег на золото, и царское правительство решило фиктивно повысить золотое обеспечение рубля по счету «Золото за границей». Будто бы по английскому кредиту в октябре 1915 г. «золотая наличность» Государственного банка России была почти на два миллиарда рублей увеличена.

Русское правительство фиктивно положило в депозит английского казначейства казначейские беспроцентные обязательства, а англичане предоставили взамен этого не подлежащие расходованию кредиты.

В результате уменьшение золотого запаса в России осталось не замеченным населением. Говоря проще, вначале в Англию перевозилось русское физическое золото в качестве залога, затем британцами под него выдавались «целевые» кредиты для наращивания объемов «золота за границей», а потом российский Госбанк проводил эмиссию дополнительного количества бумажной денежной массы с учетом якобы увеличившегося золотого запаса страны

Эта афера была проведена не просто с полного согласия Великобритании, но и во многом по её инициативе: даже за эту фиктивную сделку она потребовала уплатить проценты и получила их.

В результате вывоза русского золота в счёт обеспечения всех этих и других военных кредитов дома его становилось всё меньше, а за границей — всё больше. Доля золотого запаса России, находящегося за рубежом, с 1914 по осень 1917 года увеличилась с 8 до 69,5 процентов.

Золото, вывезенное на Запад, за исключением небольшой доли проданного, юридически считалось собственностью России и подлежало возвращению при условии оплаты предоставленных под это золото кредитов.

Однако назад оно так и не вернулось.

Старые долги

Когда после завершения Первой мировой и гражданской войн, правительство уже Советской России вело переговоры с западными странами об урегулировании всех взаимных финансовых претензий, договориться не удалось.

На переговорах в Генуе в 1922 году большевики поставили вопрос о русском золоте, перекочевавшем в западные страны, однако те выдвинули контрпретензии: вернуть или компенсировать национализированное в результате Октябрьской революции 1917 года имущество, а также возвратить все военные и довоенные долги царской России и Временного правительства. Хотя та же английская промышленность до марта 1917 года сумела выполнить лишь 25% оплаченных заказов России, а остальные кредиты повисли на нашей стране в качестве долгового ярма, не принося при этом никакой пользы.

В ответ на эти претензии Советская Россия потребовала возместить ущерб, нанесенный интервенцией, выставив огромный счёт на 50 миллиардов (тогдашних, стоивших намного больше теперешних) долларов США.

В итоге межправительственное соглашение между СССР об урегулировании взаимных претензий в области финансов и собственности, относящихся к периоду до 1 января 1939 г., было подписано только в августе 1986 г. Подписывал его с советской стороны Михаил Горбачев, и ничего хорошего для нашей страны это соглашение не принесло.

В соответствии с договором, Москва в обмен на снятие Лондоном претензий по «царским долгам» отказалась как от требований компенсировать ущерб от британской интервенции 1918–1920 гг., так и от своих прав на оставшееся в Британии золото царской России.

Library of Congress Золото Николая II

Не вернули драгметалл и другие западные страны — Франция и США. После начала войны первая ввела так называемый «мораторий» на использование золотовалютных активов России во французских банках. В основном они были использованы даже не на закупку оружия и снаряжения, столь необходимого русской армии, а на уплату процентов своим рантье в счёт погашения и обслуживания французских займов.

Отдельная, и очень тёмная история, произошла с личным золотом Николая II. По разным свидетельствам, незадолго до отречения, он приказал вывезти из России примерно 5,5 тонн драгоценного металла. Предположительно, его направляли в банк братьев Берингов, одну из старейших компаний Англии. Беринги находились в самом тесном взаимодействии с представителями британской королевской семьи и были лично знакомы с королем Георгом V, двоюродным братом Николая II.

Вполне возможно, что именно это сыграло решающую роль в трагической судьбе последнего русского императора и его семьи. Когда весной 1917 года у царской семьи была реальная возможность выехать из России, Великобритания отказалась предоставить ей убежище. Ведь Николай II, оказавшись в Англии, мог законно потребовать своё золото назад. А так возвращать ничего не пришлось…

Известна и другая история, когда часть захваченного адмиралом Александром Колчаком золота империи была передана Японии как оплата за оружие. В 1919 году до 60 тонн золота осело в хранилищах «Йокогама Спеши Банк» и в корейском «Чосен Банке», также подконтрольном Японии. Но Колчак практически ничего не получил, а предоплата так и осталась на счетах японского Центробанка.

Всего по нынешнему курсу Япония должна РФ порядка $80 млрд., а в завалах архивов МИД были найдены и два кредитных договора между японским банковским синдикатом во главе с «окогама Спеши банком» и представителем Госбанка России в Токио Щекиным, выступавшим по поручению Омского правительства.

Не верь, не бойся

Как видим, Запад без зазрения совести выкачивал из России золото даже тогда, когда она была союзником англосаксов и французов, проливая кровь своих солдат, чтобы спасти их, как это неоднократно случалось в ходе Первой мировой войны (начиная с поспешного наступления русской армии в Восточной Пруссии, позволившего ценой больших потерь сорвать наступление немцев на Париж).

И стратегия западных банков и правительств «что к нам попало, то для вас пропало» неукоснительно исповедуется ими по отношению к России и другим не-западным государствам веками. Запад регулярно «зарабатывает» огромные деньги очень простым и брутальным способом — замораживая и конфискуя из своих банков средства, принадлежащие неугодным странам и их лидерам. Так в разные годы происходило со средствами Ирана, Ирака, Югославии, Ливии, Египта, Туниса…

Причём большую часть этих замороженных (не говоря уже о конфискованных) денег Запад не торопится возвращать даже после того, как в подвергнутых давлению странах меняется неугодная ему власть. В той же Ливии, где не устраивавший Запад Муаммар Каддафи был убит ещё в 2011 году, уже новые, вполне себе «демократические» (т. е. прозападные) власти неоднократно заявляли, что до сих пор не могут вернуть в страну ливийские активы на сумму как минимум 67 млрд долларов.

Получая в свои руки ценности, принадлежащие другим странам, Запад тут же приобретает рычаг давления. И без тени сомнений использует это в своих интересах. Сто с лишним лет назад этот рычаг использовался для того, чтобы заставить продолжать слабевшую с каждым годом Россию участвовать в войне, все плоды победы в которой получили в итоге англосаксы и французы.

Сейчас же замороженные золотовалютные резервы используются для попыток принудить нашу страну к завершению украинского конфликта на западных условиях.

И мировая, и наша собственная история должна, наконец, послужить уроком для российского Центробанка и прочих любителей поговорить о «цивилизованном Западе» и «надёжных западных банках с многовековой историей»: свои деньги нужно хранить в своей стране.

Иначе своими они скоро быть перестанут.