История о том, как водитель-мигрант не захотел принимать к оплате социальную карту и насильно выгнал из маршрутки в подмосковных Люберцах женщину-инвалида I группы, имела широкий общественный резонанс. Правда, только благодаря видео, попавшему в Сеть: целая маршрутка молча наблюдала, как водитель на плохом русском языке хамит и угрожает насилием пожилой пассажирке.

ТАСС/ Артем Геодакян

Елена перенесла инсульт и теперь плохо передвигается. Вместе с племянником Максимом она вошла в маршрутку № 1121, следующую от деревни Мотяково до станции метро «Люблино», и попыталась оплатить проезд социальной картой. Однако водитель потребовал заплатить банковской картой или наличными. Женщина спросила, где в маршрутке информация, что в ней не принимаются социальные карты. Водитель ответил, что ее убрали: «Откуда я знаю, льгот нет».

Заметив, что молодой человек снимает происходящее на телефон, водитель полез драться.

Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1981 года рождения. Им уже занимаются правоохранительные органы. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Однако проблема осталась, и она требует принципиального решения.

Что касается конкретно этого маршрута «Деревня Мотяково — метро «Люблино», то он находится в ведении Департамента транспорта города Москвы и обслуживается ООО «Компанией Люберецкое Транспортное агентство». Жители Люберец, которые постоянно пользуются этим маршрутом, пишут в соцсетях, что этот же водитель часто хамил пассажирам, когда они возмущались его неаккуратной ездой.

Постоянная пассажирка Надежда так отзывается о своих впечатлениях от поездок в жалобе на горячую линию Министерства транспорта Московской области:

«Маршрут 1121 вызывает столько жалоб, а никаких реакций нет. Машины старые, грязные, санитарная обработка не проводится. Водители заезжают во время маршрута за едой, на заправку, могут закурить, когда в салоне 1–2 человека. На протяжении всего маршрута идут бесконечные переговоры по телефону на своем языке. Незаглушенные автомобили с людьми заправляют, это запрещено техникой безопасности. Когда наведут порядок на данном маршруте? Почему мы за свои деньги должны терпеть весь этот беспорядок? Для данного транспорта стоячих мест допускается всего два, а набивается полное авто…».

Но главный камень преткновения — пресловутая социальная карта.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков пояснил ИА Регнум, что пассажиры всех подмосковных автобусов и маршруток, в том числе на коммерческих рейсах, могут пользоваться социальной картой для бесплатного проезда, если они относятся к категории льготников. Эта возможность доступна для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей-инвалидов до 18 лет, детей из многодетных семей и детей, которые получают пенсию по потере кормильца.

Социальная карта — это не бесплатный проезд, государство компенсирует перевозчику затраты. «Маршрутки (такого термина нет, это автобусы) должны принимать социальные карты, если с их владельцем (перевозчиком) заключен соответствующий контракт областным Минтрансом (либо муниципальным образованием) и осуществляется компенсация им за перевозку льготников из бюджета. Если контракт заключен, но социальные карты не принимают, это незаконно», — говорит Янков.

Тут, видимо, имеет место попытка работать «в черную» — либо у перевозчика, либо как частная инициатива самого водителя.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905898" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Женщину-инвалида высадили из маршрутки в подмосковных Люберцах

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев напомнил в интервью СМИ, что закон о запрете принудительной высадки инвалидов действует с 2022 года. Нельзя высаживать инвалида I группы, не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд. Водителей могут обязать выплатить 5 тысяч рублей штрафа, а должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Еще в 2021 году депутаты ввели запрет высаживать из транспорта несовершеннолетних — тогда произошло несколько резонансных случаев, когда детей выгоняли из транспорта далеко от дома, в мороз. После этого депутаты-единороссы предложили распространить это правило и на инвалидов первой группы.

Поводом послужила такая резонансная история: в августе 2021 года в Санкт-Петербурге водитель коммерческого автобуса пытался высадить из салона инвалида-колясочника с ДЦП за неоплаченный проезд. Случай широко обсуждался в СМИ, в итоге водителя уволили.

Инцидент, похожий на случай в Люберцах, произошел в конце июля и в Челябинской области, в городе Копейске. В маршрутку № 125 попытался войти пожилой мужчина без руки. Шел дождь, и свободных мест в салоне не было. Водитель-мигрант закрыл дверь и уехал, оставив мужчину мокнуть под дождем. На замечания других пассажиров водитель отреагировал агрессивно.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову провести проверку и доложить о результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Такие истории вызывают большой общественный отклик, потому что каждому пользователю городского транспорта есть что рассказать по поводу хамства водителей маршруток. Просто в случае с инвалидами особенно возмущает подобное обращение с заведомо беззащитными людьми.

Как следствие, во многих регионах транспортные компании, принадлежащие региональной или муниципальной власти, решили не брать на работу трудовых мигрантов. Подобное правило, например, было в компании «Транспорт Верхневолжья», принадлежащей правительству Тверской области.

С 1 января 2024 года в нескольких регионах России решением губернаторов введены запреты на прием мигрантов на работу в ряде сфер деятельности, и прежде всего — в общественном транспорте и такси. Это Тульская, Курганская, Калужская, Магаданская, Калининградская, Тюменская области, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Возможно, другие регионы тоже последуют этому примеру.

Но то, что водители общественного транспорта перед выходом на работу должны проходить инструктаж по общению с пассажирами и базовым законодательным нормам, касающимся перевозки граждан, не вызывает сомнений в любом случае.