На протяжении последних ста лет основой боевой мощи любой сухопутной армии являлись танки — тяжёлые бронемашины с тяжёлым орудием. Именно они правили на полях сражений Второй мировой войны и впоследствии рассматривались как главное оружие уже для Третьей мировой.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако развитие современной науки, беспилотных систем и ручных средств противотанковой борьбы сегодня превратило танк из охотника в добычу. И хотя бронетехника всё ещё оказывает серьёзное влияние на ход боевых действий, военные эксперты по всему миру всё чаще задаются вопросом: есть ли у бронетанковых войск будущее или их постигнет судьба кавалерии — быть вытесненными с поля боя более современными технологиями.

Особенно чётко проблемы современных танков обозначились на фоне специальной военной операции на Украине, где используются бронемашины со всего мира.

Прямо на наших глазах, практически в режиме онлайн, происходят изменения, кардинально меняющие не только внешний облик стальных монстров, но и определяющих их место в армиях мира и наших собственных вооруженных силах.

Дроны против бронетехники

В глобальном плане «крест» на старых концепциях применения танков ставит развитие средств разведки. Ещё несколько лет назад командование НАТО официально заявило о планах создать настолько мощную группировку спутников, что она позволит одновременно вести наблюдение за всей поверхностью земного шара. Поэтому переброска крупных скоплений бронетехники в наше время становится крайне непростой задачей.

Эшелон с танками является очень удобной целью для ракетного удара, что уже не раз демонстрировали российские войска, уничтожая силу противника в ходе СВО. В теории возможно сосредоточить большое скопление бронетехники, перебрасывая её малыми партиями в одну-две машины. Но вблизи линии фронта скрыть их будет попросту невозможно из-за развития беспилотников, которые могут отслеживать перемещение каждого тягача и каждого эшелона на расстоянии до ста километров от линии фронта.

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Сосредоточить крупный танковый кулак, который должен пойти, «гремя огнём, сметая блеском стали» по тылам противника, становится практически невозможно, отмечает в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский. А ведь в годы холодной войны предполагалось, что именно огромные скопления бронетехники должны будут совершать марши на сотни километров по радиоактивным равнинам Европы после массированных ядерных ударов.

Советская концепция предусматривала «рывок к Ла-Маншу» из Восточной Германии, американская — встречный удар с территории ФРГ. Эта стратегия критиковалась и раньше, но с опытом СВО становится очевидным — эпоха подобных «блицкригов» ушла в прошлое.

«Наверное главный итог — это то, что танки больше не являются оружием прорыва эшелонированной обороны в лучших традициях блицкрига. Бронированные монстры, которые раньше должны были мчаться по тылам противника и замыкать кольцо окружения, уже не те, что раньше. И это требует переосмысления концепции не только танков как таковых, но и ведения войны в целом», — отмечает эксперт.

Концепция «танка-черепахи»

Даже применение ограниченного числа бронетехники вплоть до единичных машин сегодня несет огромные риски. В первую очередь по причине развития беспилотных технологий. Каждый танк, замеченный с дрона, становится удобной мишенью для артиллерии или операторов противотанкового ракетного комплекса. Поэтому экипажам бронемашин, действующим по обе стороны фронта, приходится действовать по тактике «ударил — убежал». Малейшая задержка на позиции может стоить экипажу жизни.

В интервью ИА Регнум одессит Максим Суровикин, возглавлявший на тот момент бронегруппу интербригады «Пятнашка» в Донецке, рассказывал о специфике применения своих машин: поддержка пехоты при штурмах и «накатах» плюс работа по выявленным разведкой целям в качестве мобильной артиллерии. При этом противник в лице ВСУ, тогда еще сидевший в укрепрайоне Авдеевки, бронетехнику использовать практически перестал: её судьба была предопределена заранее.

«Технику они используют минимально, мы жжем ее сразу. Или отжимаем. Вы здесь не увидите ни «Леопардов», ни «Страйкеров» — ничего того, что есть на запорожском направлении», — рассказывал Суровикин, у которого большинство машин были трофейными. Но куда большую угрозу несут дроны сами по себе, а не только как средство корректировки артиллерийского огня.

На раннем этапе СВО обеими сторонами применялись примитивные коптеры, оборудованные устройством сброса осколочной гранаты, небольшого боеприпаса. Но на такую угрозу нашлась простая, но эффективная защита — оборудование танка дополнительными сварными конструкциями а-ля «козырёк» или, как прижилось в соцсетях, «мангал».

Первоначально тактика поражения танка строилась из двух этапов: обездвижить, подорвав его на мине, вынудить экипаж уйти и забросить гранату в открытые люки. Минимальный «козырёк» из арматуры позволяет защитить машину от атак сверху.

Конструкция оказалась настолько удачной и при этом простой, что «мангалы» теперь привариваются и на израильские танки, задействованные в секторе Газа, и на бронемашины вооружённых сил Индии, Пакистана и ряда других стран.

Но вслед за небольшими коммерческими коптерами пришли тяжёлые дроны (например, известная украинская «Баба-Яга»), которые могут сбрасывать мины калибра 82 или даже 100-мм. Также для дронов был адаптирован новый способ применения противотанковых мин — их не закладывают на пути следования танка, а сбрасывают на машину сверху.

Военное предназначение обрели FPV-дроны с боевой частью от противотанкового гранатомёта, по сути, заряд РПГ с крылышками, способный поразить танк не только сверху, но и в принципе с любого направления. Поэтому постепенно танковый «козырёк» вырос и постепенно облепил весь корпус танка. Так родилась конструкция «танка-черепахи».

«Базовая концепция бронирования танка не меняется со времён Второй мировой. Лобовая броня мощная, сверху и сзади она слабее. Развитие дронов в итоге заставило создать ещё один слой бронирования машины, чтобы защитить корпус от кумулятивного боеприпаса гранатомёта. Но это временное решение, заточенное под конкретные задачи. В целом концепция танка нуждается в переосмыслении», — отмечает Александр Михайловский.

Гибель «Абрамса» и «Леопарда»

До начала СВО на Украине в западных СМИ существовало расхожее мнение о том, что бронетехника советской/российской школы слишком уязвима и не приспособлена к реалиям современного боя. Этот вывод делался на основе высоких ее потерь в ряде ближневосточных конфликтов.

Все эти материалы иллюстрировались кадрами с подбитыми танками Т-72 в Сирии, Ираке и Ливии. В то же время танки западного производства ставились в пример советским машинам.

Однако с началом поставок западной бронетехники на Украину миф о мощи американских или немецких танков разбился о суровые реалии современной войны. Недавно было опубликовано видео с подбитым танком Leopard 2A4 в районе населённого пункта Прогресс на Донбассе. По данным портала Lostarmour, анализирующего данные о потерях бронетехники в современных военных конфликтах на основе материалов из открытых источников, это уже 32-й танк семейства Leopard 2, потерянный ВСУ.

В 2023 году украинские войска получили около ста машин этой модели, предоставленных Германией, Испанией, Данией, Норвегией, Финляндией и Швецией. То есть за год боевых действий из строя вышло более 30% от всех поставленных машин. Не лучшая судьба постигла и американские танки Abrams. На минувшей неделе в районе населённого пункта Волчье был подбит 15-й танк этой модели из 20 с лишним машин, поставленных Соединенными Штатами. Так что «закат» эры современных танков — это объективный факт, требующий серьёзного переосмысления правил ведения войны.

По оценке экспертов, существуют три возможных сценария развития концепции современного танка. Первый предусматривает отказ от танка как такового. Нет нужды делать дорогую тяжёлую и бронированную машину, у которой шансы выжить на поле боя стремятся к нулю. Второй вариант — создание концепции некоей беспилотной бронированной платформы. Тем более что различные роботизированные боевые комплексы сегодня всё чаще применяются в боевых условиях для решения самых разных задач.

И третий — серьёзное переосмысление существующей концепции танка и создание качественно новых машин с использованием новых конструктивных решений. Как пример, развитие отечественной платформы «Армата».

«Думается, что от танков как таковых никто не откажется. Нельзя оставлять пехоту без огневой поддержки. Беспилотный танк — это вообще отдельная тема, но если вкратце, то мы пока до этого просто не дозрели. Так что лично моё мнение — будущее за машинами с необитаемой башней и бронированной капсулой для экипажа», — резюмирует Михайловский.

Пока же существующие танки обшиваются дополнительными слоями брони и модернизируются под стремительно изменяющиеся реалии боевых действий. Поэтому предположить, то, какими будут бронемашины уже через полгода или год, трудно. Но после окончания СВО весь полученный опыт будет изучен в России и по всему миру и определённо ляжет в основу перспективных разработок будущего.