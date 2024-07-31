«Это все очень грустно, но я настроен оптимистично. Я верю, что отношения начнут улучшаться максимум в начале следующего года. Мы настроены оптимистично», — именно так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на днях прокомментировал перспективы общения с Западом. Ведь упомянутые отношения сейчас находятся, пожалуй, в самой низкой точке со времен начала нулевых, когда грузинские власти повернули страну лицом к евроатлантической интеграции.

Иван Шилов ИА Регнум

Дошло даже до того, что одна из самых прозападных стран постсоветского пространства стала жертвой европейских санкций. Брюссель заморозил переговоры о вступлении Грузии в ЕС — бессмысленные с точки зрения результата, но важные с точки зрения самого процесса (показывающего, что Тбилиси движется в западный мир), а также приостановил выделение грузинскому Минобороны 30 миллионов евро.

А в последний день июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США приостанавливают выделение помощи Грузии. Вашингтон считает действия грузинского правительства несовместимыми с членством в ЕС и НАТО.

Формально это связано с тем, что правящая в Тбилиси партия «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах (подсвечивающий организации, которые финансируются из-за рубежа), а также выступает в защиту консервативных ценностей и не позволяет пропагандировать ЛГБТ*-идеологию. Однако на самом деле недовольство Запада связано с тем, какую позицию Грузия заняла в ходе украинского конфликта.

И теперь интрига состоит в том, сработает ли избранная грузинской властью стратегия выжидания: ведь ей оказывается активное противодействие.

Наказали за пацифизм

Как поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, перед Западом стоит ключевая задача — создать новый фронт против России для того, чтобы замедлить освобождение российской армией Украины. И в этой связи Грузия — потенциальный плацдарм — тем более, что она уже активно включалась в антироссийскую политику.

Причем речь идет не только о планах по организации нового вторжения грузинских войск в Южную Осетию — западных политиков устроит и ситуация, в которой грузинские власти не будут мешать антироссийским действиям негосударственных акторов. «Речь может идти о террористической деятельности наподобие той, которая была в нулевые годы, когда в Панкисском ущелье базировались террористы и сепаратисты, покинувшие территорию России», — напоминает Мендкович.

Однако Грузия от всех предложенных вариантов отказалась, прямым текстом заявив, что не хочет вовлекаться в войну.

Теперь она не стала качать ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, предоставлять террористам право использования своей территории. Наоборот, грузинские спецслужбы не раз и не два предотвращали готовящиеся против РФ теракты. Там даже не стали вводить какие-то санкции против России — лучшем случае грузины участвуют в различного рода информационных кампаниях, а то и воздерживаются от них.

При этом в Тбилиси отдают себе отчет в том, что подобное поведение (помноженное на потепление российско-грузинских отношений, свидетельством чему стало введение безвиза для путешествующих в РФ грузин) может быть чревато не только санкциями.

«Запад вполне серьезно рассматривает вариант замены действующего правительства в Грузии на более радикальные прозападные силы. Собственно, поэтому грузинские власти и приняли закон об иноагентах, пытаясь защитить информационное пространство страны от западного влияния», — говорит Никита Мендкович. И эти планы уже начинают реализовываться.

Так, грузинские власти уже заявили, что предотвратили «террористический акт и заговор, готовившийся с целью свержения правительства». Одной из целей заговорщиков был миллиардер и серый кардинал нынешней грузинской власти Бидзина Иванишвили.

Но в то же время «Грузинская мечта» старается не рушить мосты на Запад.

Да, в своей риторике правящая элита уже начинает позиционировать западное влияние как деструктивное. В своей недавней речи Иванишвили называл предыдущее правительство Михаила Саакашвили (чьи действия и привели к вооруженному конфликту с РФ) людьми, «назначенными извне» и, мол, их правление, «наглядно показало нам, насколько тяжелы неизбежные последствия утраты свободы, независимости и суверенитета». Однако в то же время озвученный премьером Кобахидзе подход «давайте подождем и все образуется» является сейчас своего рода мейнстримом у «мечтателей».

Ждут грузины, по сути, двух событий — итогов выборов в США и окончания конфликта на Украине. Событий, по их мнению, абсолютно взаимосвязанных, которые вполне могут наступить в 2025 году.

Три сценария

Вопрос только в том, как именно эти два события повлияют на судьбу Грузии?

Первый и наиболее оптимальный для «Грузинской мечты» сценарий — это приход к власти в США администрации Дональда Трампа и заключение им мирного соглашения с Москвой. И тут речь пойдет не только об Украине — Москва и Вашингтон должны комплексно договориться о правилах игры. В том числе и на постсоветском пространстве.

Если они договорятся, если Соединенные Штаты прекратят рассматривать это пространство только через призму создания антироссийских плацдармов, то тогда у Грузии появится большое пространство для маневра. Тбилиси в полной мере сможет реализовать свою нынешнюю стратегию многовекторности — то есть сохранить прозападную ориентацию и в то же время извлекать максимальную пользу из экономических отношений с Москвой, а также использовать российское влияние в Грузии как противовес турецко-азербайджанскому.

Второй сценарий — это приход к власти в США администрации, которая не сумеет договориться с Москвой, но в то же время и откажется от эскалации. В такой ситуации грузинским властям придется еще какое-то время выдерживать нынешний уровень давления со стороны коллективного Запада и Украины — однако не исключено, что время это будет непродолжительное. Без перевода западного вовлечения в украинский конфликт на новый уровень Москва неизбежно выиграет «войну на истощение» у Киева, после чего одержит военную победу и будет выстраивать политику на постсоветском пространстве исходя из того, кто как себя вел в ходе СВО.

И здесь Грузия (в отличие от ряда других стран СНГ) может рассчитывать на определенные дивиденды, хотя при этом вынуждена будет продолжать маневрировать между западными желаниями и российскими соблазнами.

Наконец, третий — и самый неприятный для Грузии сценарий — заключается в перспективах эскалации конфликта. Эксперты склонны считать, что в случае победы Камалы Харрис (представляющей левое крыло демократической партии) такая эскалация практически неизбежна.

«Не имея собственного большого внешнеполитического опыт, она во многом будет опираться на наследие Байдена и во многом продолжать его линию, в том числе по по Украине. И если с Трампом еще могли бы быть какие-то гипотетические смелые шаги и компромиссы, то с Харрис такая вероятность полностью отсутствует», — уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Тем более что внешнеполитическая команда Харрис состоит из людей, которые (как и нынешнее руководство ЕС) рассматривают противостояние с Россией через призму ценностного конфликта. То есть не видят возможности для каких-то серьезных компромиссов.

И вот в этой ситуации Грузии «петлять» уже не удастся — у правящей партии просто не будет внутренних информационных и политических ресурсов для того, чтобы балансировать несколько лет. Сознание грузинской молодежи формируется западными НКО и средствами массовой информации, а огромное количество местных политиков сидят на американских и европейских вливаниях. В итоге западное давление станет настолько серьезным, что пространства для маневра не останется, и Тбилиси придется выбирать: либо становиться инструментом для дестабилизации России (рискуя при этом получить новый конфликт с Москвой), либо жестко отказаться — и тогда получить новую «Революцию Роз».

Да, Грузия может постараться совершить ход конем, заключив какие-то прорывные соглашения с Москвой, однако это должно быть комплексное соглашение, включающее урегулирование разногласий по статусу Южной Осетии и Абхазии. А для его разработки нужны годы, которых нет — а также политическая воля грузинских элит и колоссальный кредит доверия им со стороны населения, которых тоже нет.

К счастью, социология сейчас на стороне Тбилиси. Шансы на приход к власти Камалы Харрис меньше, чем у Трампа, а значит у «Грузинской мечты» есть все основания мечтать о том, что пересидеть сложные времена всё же удастся.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.