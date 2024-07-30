В последнее время весь мир наблюдает за различными перепалками между европейскими правительствами, которые никак не могут прийти к консенсусу по многим вопросам.

Иван Шилов ИА Регнум

Зачастую в этих скандалах так или иначе присутствует«венгерский след»: страну то обвиняют в потакании России, то пытаются выставить ее власти агрессивными коррупционерами, а то и вовсе прямо говорят о намерении саботировать любые действия Будапешта и игнорировать его решения.

Одним из главных критиков Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана сегодня является сосед этой страны — Польша. Политики из Варшавы не стесняются в выражениях, пытаясь быть самыми послушными проводниками европейского «мейнстрима» и объявив Венгрии настоящую словесную войну, которая находится сейчас в острой фазе.

С чего началось обострение

В венгерском правительстве и раньше отмечали, что уровень политической мысли евробюрократов находится в районе «детского сада». Однако сейчас стало понятно: Будапешт явно устал от вредительской политики Брюсселя и своих соседей.

На днях Орбан выступил с речью в Свободном летнем университете в румынской Трансильвании. В своей речи венгерский премьер раскритиковал неправильную политику ЕС и всего Запада на фоне фактического изменения мирового порядка.

По его словам, пока бывший президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы «найти американский ответ» на глобальные сдвиги в мировых взаимоотношениях, в Европе безоговорочно следуют нынешней внешней политике Вашингтона, игнорируя необходимость выстраивать стратегическую независимость.

При этом Орбан подчеркнул, что «оси Париж — Берлин больше не существует», имея в виду традиционное франко-германское лидерство в Европе. «Её заменяет ось Лондо — Варшава — Киев», — уточнил премьер.

«Общественное мнение осуждает политику Германии и Франции, которая не отвечает интересам США. Польша может стать новой штаб-квартирой США в Европе. Цель — ослабить Россию. Вот почему Польша отказалась от оси Вышеградской группы [объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — Прим. ред.]», — продолжил он.

Затем Орбан обвинил польское правительство в лицемерии, отметив, что оно регулярно критиковало и «читало нравоучительные лекции» Венгрии по поводу её деловых связей с Россией, в то время как «в то же время сами ведут бизнес с русскими».

По мнению главы венгерского правительства, в другой ситуации Вышеградская группа могла бы стать третьей силой вместе с Германией и Россией. Однако Варшава реализует свой «давний план», фактически мешающий Центральной Европе занять важное место за европейским столом.

Выступление премьера Венгрии ожидаемо вызвало гневную реакцию со стороны многих политиков, но особым оказался отклик именно Польши.

Заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский заявил, что «мы не ведём бизнес с Россией в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного сообщества — как в ЕС, так и в НАТО». Заодно чиновник указал, что речь Орбана была «нападкой на Польшу, США, ЕС и НАТО».

«Я действительно не понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы плохо к ней относятся. Если вы не хотите быть членом клуба, вы всегда можете уйти. Почему бы ему [Орбану. — Прим. ред.] не создать союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами подобного типа?», — добавил польский дипломат.

Вместе с тем совершенно очевидно, что чиновник лукавит и бизнес с Россией Польша ведёт вовсю, а антироссийские санкции никому не мешают. Варшава проводит активную русофобскую агитацию на всём европейском континенте, а польские компании при этом организуют фиктивные уходы с российского рынка.

Например, по итогам января — мая текущего года Польша стала крупнейшим потребителем удобрений из РФ. В Варшаве их закупили 467,7 тысячи тонн, в то время как во Франции и Германии, следующими за поляками, цифры были поскромнее — 228,5 тыс. тонн и 214,3 тыс. тонн соответственно.

Поэтому вполне логично, что ответ поляка вызвал резкую реакцию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. По его словам, заявление Бартошевского «доказывает, что правда причиняет боль». Сийярто также отметил, что венгры долго «терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства» с намерением «сохранить польско-венгерское братство», но теперь «стакан полон».

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что «эгоизм» Орбана в отношениях с партнёрами по ЕС оставил страну изолированной и ослабленной, что является последним признаком дипломатического разрыва, который становится всё сильнее.

«Хорошие парни»

При этом стоит отметить, что Сикорский прекрасно понимает, о чём говорит, ведь сама Польша недавно была такой же изолированной и не получала поддержки от своих союзников, поскольку не соответствовала обозначенным Брюсселем «стандартам».

С предыдущим правительством Польши, возглавляемым партией «Право и справедливость» (PiS), венгры вполне могли договориться, несмотря на разногласия по отношению к украинскому кризису. Последние, по сути, и проложили основную трещину в Вышеградской группе, когда поляки прямо стали говорить, что именно политика Венгрии разбивает союз.

Но стороны объединяла близость к американским консерваторам и конкретно к Трампу, а также позиция паршивой овцы в стаде Евросоюза. И поляки, и венгры прошли через «воспитательные меры» Еврокомиссии, которая назначала им штрафы и задерживала выплаты в надежде, что те «подгонят» национальное законодательство или политику под необходимые Брюсселю шаблоны.

Однако если Венгрия свои позиции сдавать не собирается, то новые власти в Варшаве, возглавляемые уже премьер-министром Дональдом Туском, оперативно наладили отношения с Еврокомиссией и снова оказались в стане «хороших парней».

Придя к власти, правительство Туска смогло добиться расположения Брюсселя, в том числе и разблокировки средств из фондов ЕС якобы за продвижение в вопросе законодательных изменений, связанных с «подгонкой» национального законодательства под формат общеевропейского.

Но эксперты всегда подчёркивали очевидное: хотя отношение Еврокомиссии к Польше и изменилось, на деле никаких юридических подтверждений этому нет.

А когда деньги из фондов ЕС поступили в Польшу аккурат после аудиенции между Туском и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, скрывать очевидное стало просто невозможным. Налицо все признаки «договорняка», согласно которому поляки должны были поддержать кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрании председателем, и тогда Варшава вновь обретет расположение Брюсселя.

Со временем уверенность в существовании таких договоренностей лишь укреплялась. Особенно вместе с наблюдениями за тем, как брюссельская евробюрократия становилась всё более и более открытой для польских властей.

Чехи «под раздачу» не попали

Резкие заявления венгров понятны: они, по сути, находятся в осадном положении и одновременно постоянно подвергаются нападкам со стороны соседей. Сейчас страна вообще в патовой ситуации: в результате подковёрных игр и решений Киева в республику не поступает нефть по контракту с российским «Лукойлом» по трубопроводу «Дружба».

В связи с этим венгерское правительство вместе с властями Словакии, которая также пострадала от украинских запретов, обратились к Еврокомиссии, чтобы та выступила посредником в консультациях с Киевом.

Венгрия 70% сырья получает от РФ, половину этих объёмов поставлял «Лукойл». Словакия же зависит от него ещё больше, поскольку продукция российской компании составляет около 45% от импорта страны.

При этом в Братиславе указывают: сами же украинцы окажутся в беде из-за своего решения, стране просто придётся сократить экспорт топлива на Украину, который покрывает десятую часть её потребностей.

В Киеве же делают вид, что ничего не случилось, и заявляют, что поставки якобы продолжаются — просто идут от имени других компаний.

Обращение венгров и словаков было ожидаемо заблокировано: источники сообщали, что торговое соглашение с Украиной содержит пункт о безопасности, который может допускать прерывание поставок.

А то, что Венгрия и Словакия были исключены из антироссийских санкций, касающихся нефти, никак с этим не связано, полагают в Брюсселе. При этом из-за действий Киева в Венгрии дефицит топлива может возникнуть уже в сентябре.

Интересно, что та же Чехия, например, также получает нефть из РФ. Более того, ответственность за её импорт несёт польская государственная фирма Orlen, владеющая двумя чешскими нефтеперерабатывающими заводами. Других в стране просто нет. Но по странному стечению обстоятельств никаких ограничений в отношении Праги никто вводить не планирует.

Давление поляков будет усиливаться

В целом очевидно, что правительство Венгрии не соответствует ожиданиям Брюсселя и его «старшего партнёра», и поэтому Будапешт систематически подвергается критике, санкциям и ограничениям.

Недавно стало известно, что ЕС готовится ввести для Венгрии дополнительные финансовые санкции, а просвета в отношениях с Брюсселем и Варшавой не наблюдается.

К власти в Польше сейчас пришло правительство, которое действует максимально в интересах Запада, а одна из главных черт этой политики — никакого суверенитета для национальных правительств.

И если сегодняшнюю Варшаву это вполне устраивает, поскольку означает зависимость от Лондона и Вашингтона, то в Будапеште понимают, такой расклад означает фактически крах государства.

Но сейчас ситуация для венгерских властей действительно очень напряжённая: несколько лет постоянных провокаций и подстрекательств серьёзно пошатнули кабмин Орбана, а отсутствие видимых успехов на международной арене и явно агрессивный настрой со стороны ближайших соседей тоже не особенно помогают.

Вместе с тем топливная ситуация может стать очередным, но действительно важнейшим испытанием для правительства — рядовым венграм будет довольно трудно продолжать поддерживать власти в ситуации нефтяного кризиса.

Давление же со стороны как еврочиновников, так и поляков будет лишь усиливаться. В данный момент Варшава рассчитывает стать одним из главных лидеров ЕС, именно поэтому заявления польских чиновников всё чаще имеют агрессивный и безапелляционный посыл.

И очевидно, что напряжение между правительствами Орбана и Туска лишь обостряется, а возможностей избежать кризиса в отношениях между странами практически не осталось.