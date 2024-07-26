Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламы в социальных сетях, признанных в России экстремистскими.

Иван Шилов ИА Регнум

Инициатива призвана улучшить информационную безопасность государства и не позволить антироссийским ресурсам зарабатывать на нашем рынке.

Авторы законопроекта напоминают, что сегодня часть граждан России обходят уже наложенные блокировки через сервисы VPN и по-прежнему пользуются социальными сетями Instagram* и Facebook* (обе принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской в РФ).

Присутствие российской аудитории на подобных площадках позволяет этим ресурсам неплохо зарабатывать на рекламном российском рынке. А рекламные прибыли у них немалые: в совокупном размере выручки они могут составлять от 50 до 90%, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Но на какие цели идут подобные заработки? «Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам», — объясняет один из авторов законопроекта, председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Теперь же в законе «О рекламе» предлагается установить, что распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, а также на ресурсах организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности». Указывается, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

«В случае признания судом общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской по основаниям, предусмотренным настоящим федеральным законом, на информационных ресурсах такого объединения или такой организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», запрещено распространение рекламы», — уточняется в тексте документа.

По словам Александра Хинштейна, законопроект является последовательным шагом в области защиты информационной безопасности России. «Эту лазейку для недоброжелателей Россия окончательно закроет: ресурсы и платформы, которые встали на путь антироссийской борьбы, не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке», — констатирует он.

Лишить заработка

Российские законодатели отмечают, что вводимое регулирование является актуальным и обоснованным. Мониторинг таких ресурсов показывает, что доходы от распространяемой рекламы продолжают идти в пользу их владельцев или иных заинтересованных лиц, которые часто не являются российскими резидентами и осуществляют враждебную нам деятельность.

«Подобный законопроект рано или поздно должен был появиться — его необходимость обусловлена требованиями времени», — говорит в комментарии для ИА Регнум заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР, эксперт РОЦИТ Борис Едидин. Эксперт полагает, что подобные площадки распространяют фейки и деструктивные материалы, продвигают русофобские идеи, нарушая законодательство РФ.

«Сейчас из-за этого блогеры и их рекламодатели фактически финансируют всю эту деятельность», — добавляет он.

«Реклама в запрещенных социальных сетях — деятельность, во всех случаях направленная против России, какой бы тематики блогер ни придерживался», — комментирует проблему ИА Регнум первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его мнению, никто не будет терпеть пособничество врагу в любом виде, поэтому инициатива абсолютно отвечает текущим потребностям России в информационной войне. «Даже если автор никак не связан с политикой, размещение им рекламы у себя в канале косвенно финансирует запрещенную площадку, а само присутствие автора продолжает привлекать русскоязычную аудиторию туда, где распространяются фейки, деструктив и западные нарративы», — рассказывает наш собеседник.

Государство явно не может пренебречь интересами большинства россиян ради сохранения заработка авторов на запрещенных платформах, которые, тем более, имеют вполне достойные российские аналоги, уверен Борис Едидин.

Есть аналоги

Что касается «незаменимых» Instagram* и Facebook*, то эксперты единодушны в оценке ситуации: в России существуют полноценные альтернативы для всех иностранных площадок, в том числе и запрещенных. Поэтому говорить о том, что блогерам не оставляют выбора, не приходится.

Наша страна добилась значительных успехов в обеспечении цифрового суверенитета, говорит Александр Малькевич. «С VK и RUTUBE знакомы многие, в дополнение к ним начали появляться и новые площадки вроде Looky и Yappy», — рассказывает он.

По словам Малькевича, функционально в худшую сторону эти платформы от западных аналогов не отличаются. Единственное, что мешает блогерам их использовать, отмечает наш собеседник, это сила привычки авторов и потребителей контента. Однако ничто не мешает блогерам проверить ресурсы лично и затем перейти на них, полагает Малькевич.

С ним солидарен и Борис Едидин, который также замечает, что функционал VK, Looky, Yappy, RUTUBE и других площадок обеспечивают возможность не только выбрать как более привычный для себя формат работы с аудиторией, но и попробовать что-то новое.

Кроме того, Едидин видит для блогеров важное преимущество, которым те смогут пользоваться при переходе на российские платформы.

«Блогер получает возможность не полагаться лишь на модерацию в попытке защитить свои права, как это сейчас происходит на YouTube, а может решать спор в судебном порядке, где доводы и аргументы каждой стороны будут рассмотрены по закону, а не по прихоти администрации площадки», — подчеркивает эксперт.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской в РФ