Шесть человек, в том числе четверо граждан Пакистана и один Индии, погибли и около трех десятков получили ранения в результате террористической атаки на шиитскую мечеть «Али бин Аби Талиб» в Маскате — столице Султаната Оман.

ИА Регнум

Нападение случилось, когда шииты отмечают Ашуру — ежегодный день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ). В частности, информационный ресурс террористов Amaq сообщил в своих Telegram-каналах, что боевики «открыли огонь из пулеметов по шиитам», а затем вступили в столкновение с оманскими силами безопасности.

Трое террористов, совершивших нападение и открывших стрельбу по прихожанам, были ликвидированы. В перестрелке также погиб один сотрудник полиции.

Это первый теракт за всю историю Омана, который оставался одним из самых безопасных государств на Ближнем Востоке.

Кроме того, ни один подданный султаната не состоял в списках участников террористических организаций.

Лишь в 2005 году бывший оманский учитель открыл огонь в правительственном здании в Маскате, убив двух человек и ранив нескольких, после чего застрелился. Однако это преступление не было признано терактом, так как у стрелка были иные мотивы, связанные с личными проблемами, породившими ненависть.

Атаки на шиитов давно являются кровавым почерком ИГИЛ*, которое их совершало в Ираке, Иране и Афганистане, а также в арабских монархиях Залива, к которым принадлежит и Оман.

В частности, в результате атаки смертника на шиитскую мечеть в Кувейте в 2015 году погибли по меньшей мере 27 верующих и более 200 получили ранения. В том же году в Саудовской Аравии произошло два нападения на шиитские мечети в течение недели, в результате чего погибли не менее 25 человек.

Ответственность за все эти теракты взяла на себя группировка ИГИЛ*.

Ибадизм против терроризма

Оман, который является единственным в мире государством ибадитов, приверженцев самостоятельного, третьего, наряду с суннизмом и шиизмом, «коренного» направления ислама, смог успешно противостоять террористическим группировкам, которые обосновались у его границ, в Йемене. Это касается как ИГИЛ*, так и «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В самом Омане не было никаких проблем и конфликтов между ибадитами, которые составляют большинство населения и к которым принадлежит как правящий дом, так и верховный муфтий страны, суннитским (20% населения) и шиитским (5%) меньшинствами.

Кроме того, в стране запрещалось проповедовать и навязывать свое направление ислама представителям иных общин, если они сами не пришли в соответствующую мечеть за разъяснениями. А все население страны считается просто мусульманами, без разделения на конфессиональные группы.

Религиозная терпимость — важный аспект доктрин ибадизма, который, несмотря на свой консерватизм, отклоняющий модернистские подходы, способствовал мирному сосуществованию в Омане различных религиозных групп и позволял избегать на протяжении истории межконфессиональных конфликтов, что являлось беспрецедентным показателем в исламском мире.

Теперь же под угрозой терактов ИГИЛ* оказываются не только шииты, проживающие в Омане, но и сами ибадиты, которые, несмотря на свою близость по многим вопросам с суннитами, тем не менее имеют и много расхождений. Наиболее радикальные течения ваххабитов считают ибадитов такими же «еретиками» и «неверными», как и шиитов, допуская их убийство как «вероотступников» только за отличные взгляды.

Попытки ИГИЛ* перенести свою активность на территорию Омана и объявить «джихад» ибадитам предпринимались и ранее.

Например, согласно опубликованному документу террористов, датированному 26 марта 2017 года, автором которого был Абу Усама аль-Мухаджир, тогдашний лидер йеменского филиала (назначен самим аль-Багдади в 2015 году), группировка планировала теракты в Омане.

Предполагалось атаковать в Маскате посольства стран, участвующих в коалиции против ИГИЛ*, с помощью отряда ингимаси — «коммандос», кроме обычного вооружения имевших и пояса шахидов, которые они должны были взорвать по исчерпании возможности для сопротивления вместе с теми, кто их окружил.

Согласно документу, ИГИЛ* также хотел укорениться в султанате с опорой на вербовку сторонников из числа местных суннитов и использовать Оман как ворота для нападений, контрабанды боевиков и оружия из Йемена в другие государства Залива.

Очевидно, что эти планы ИГИЛ* были сорваны оманскими спецслужбами, а Оман был в состоянии купировать все угрозы терроризма.

Но именно сейчас могло случиться то, что помешало эффективной работе оманских спецслужб или, наоборот, смогло помочь террористам обойти все препятствия.

Сближение Москвы и Маската

В данном контексте следует обратить внимание на то обстоятельство, что первый теракт в Омане случился после того, как отношения Маската и Москвы были выведены на беспрецедентно высокий уровень.

Террористическая атака в Омане может рассматриваться как некий сигнал о том, что любое наращивание связей с Россией может грозить султанату внутриполитической дестабилизацией.

Атакам ИГИЛ* в последнее время подвергается либо сама Российская Федерация, либо те страны, с которыми Кремль наращивает взаимодействие. Например, Иран или Афганистан. Теперь в число целей ИГИЛ* был включен и Оман, ставший важным партнером России.

Оман, несмотря на давление Запада, отказался осудить российскую СВО на Украине.

На вопрос французской газеты Le Figaro, «совершили ли русские ошибку, вторгшись в Киев», глава МИД страны Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди сказал: «Мы этого не говорим, иначе мы бы застряли в обвинениях, что не позволит нам двигаться к прекращению этой войны».

А уже в этом году, в отличие от своих соседей, Маскат воздержался от участия в т. н. «саммите мира», который прошел в Швейцарии. Здесь можно вспомнить и то, что Оман оставался единственной страной Залива, которая не разрывала своих связей с правительством Башара аль-Асада в Сирии.

Султанат Оман, проводящий многовекторную внешнюю политику, стремящийся диверсифицировать свои не только политические, но и экономические связи, активно инвестирует в российскую экономику после начала СВО и сам рассчитывает на привлечение российского бизнеса.

Напомним, что именно Султанат Оман получил статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который проходил в Санкт-Петербурге.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе бизнес-диалога «Россия — Оман» на площадке ПМЭФ, Россия рассматривает Оман как перспективного партнера и точку входа на рынок стран Персидского залива, оцениваемый в 2 трлн долларов.

По словам Решетникова, Оман является центром трансграничных перевозок и обслуживания потоков в направлении «Север — Юг», а портовая инфраструктура страны могла бы стать транспортно-логистическим хабом. Таким образом, территория и транспортно-логистические возможности султаната могут быть интегрированы в российско-иранский проект коридора «Север-Юг».

«Мы договорились, что будем совместно изучать эту возможность и готовить проекты для использования и загрузки этой инфраструктуры. Перспективным выглядит также организация морских линий, которые помогут увеличить грузооборот, в том числе как раз и по коридору «Север-Юг». Мы рассматриваем Оман как новое окно не только в арабский мир, но и как транзитный пункт для расширения присутствия в странах западной Азии и странах Африки», — объяснил глава Минэкономразвития.

Султанатом Оман активно создается соответствующая инфраструктура в виде свободных экономических зон, технопарков, логистических центров, портов. Активное привлечение туда представителей российских деловых кругов подтверждает, что Маскат заинтересован в организации совместных с российскими компаниями производств, локализации российского бизнеса.

Эксперты и компании, которые работают «на земле», также отмечают, что для российских компаний создаются вполне приемлемые условия в банковской сфере, открываются счета и решаются вопросы с переводами средств. Оман по ряду направлений может стать и полноценной альтернативой ОАЭ, которые всё больше поддаются давлению Запада.

В связи с этим, когда Маскат оказывается невосприимчив к сигналам из ведущих западных столиц и не намерен ограничивать свое сотрудничество с Россией, в отношении Омана могут быть применены иные меры воздействия, которые бы позволили сделать оманцев более сговорчивыми перед угрозой внутренней дестабилизации.

Этот метод хорошо известен.

Оман, хуситы и Иран

Но список претензий Запада к Оману одной Россией не ограничивается.

Оман не только закрыл свое воздушное пространство и порты для использования США и союзниками в операциях против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), но всегда поддерживал и развивал связи с ними. В свою очередь Соединённые Штаты обвиняют Оман в содействии поставкам оружия для «Ансар Аллах», о чем сообщил Госдепартамент США около месяца назад.

Речь идёт о базирующейся в Омане компании International Smart Digital Interface (ISDI), которая, по данным Госдепартамента, «приобрела и способствовала доставке в Йемен компонентов крылатых ракет, производственного оборудования и других материалов двойного назначения».

Ранее, в 2016 году агентство Reuters сообщало, что большая часть контрабанды иранского оружия в Йемен осуществляется по сухопутным маршрутам из Омана.

Действительно, в сентябре того же года союзники тогдашнего йеменского правительства Абд ар-Раббо Мансура Хади обнаружили на грузовиках с оманскими номерами оружие, предназначенное для хуситов. Поставки через Оман включали противокорабельные ракеты, ракеты малой дальности класса «земля-земля», стрелковое оружие и взрывчатые вещества.

Оман был единственной из монархий Залива, которая не разрывала связей с хуситами, сохраняя свое дипломатическое представительство в Сане, а Маскат выступал в качестве посредника на переговорах «Ансар Аллах» с его противниками.

Это происходило на фоне дальнейшего сближения Маската и Тегерана, когда в феврале 2017 года президент Ирана Хасан Рухани нанёс визит в Оман, после этого контакты на разных уровнях продолжились и уже при нынешнем султане Хайсаме бин Тарике. В мае 2022 года Оман посетил президент Ирана Эбрахим Раиси. А ВМС двух стран проводили ежегодные военные маневры в Ормузском проливе.

Очередной этап омано-иранских военно-морских учений прошел в декабре 2023 года. Что также не могло понравится не только американцам, но и многим соседям Омана из числа арабских монархий Залива.

Израиль тоже недоволен

Маскат наиболее последовательно выступает в поддержку палестинцев в конфликте в Газе.

Еще в конце 2022 года, то есть до нынешнего витка противостояния, нижняя палата парламента Омана (Меджлис аш-Шура) проголосовала за расширение закона о бойкоте Израиля, добавив к существующим ограничениям запрет на любые контакты в спортивной, культурной и экономической сферах. Запрет также распространялся на онлайн-общение с израильтянами и существенно расширил уголовную ответственность за взаимодействие с Израилем.

Это было неожиданно, учитывая, что другие арабские государства — ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко — тогда присоединились к Египту и Иордании в установлении дипломатических отношений с Израилем. Ожидалось, что Оман станет следующей страной, присоединившейся к «авраамовым соглашениям», но этого не произошло.

А после начала военной операции Израиля в Газе представители Омана стали единственными среди арабских государств Залива, которые открыто заявляют о поддержке Ирана, «Хезболлы» и ХАМАС, называя его погибших бойцов «мучениками», а израильтян — оккупантами и захватчиками.

Наиболее влиятельным лидером и рупором поддержки Палестины в Омане является ведущий ибадитский учёный, верховный муфтий Омана шейх Ахмад бин Хамад аль-Халили.

Он выступает с жёстких антиизраильских позиций, а его призывы к освобождению мечети Аль-Акса в Иерусалиме часто обращены ко всем мусульманам. И эти высказывания занимают важное место в информационной политике муфтия. Такая позиция получает широкую поддержку внутри страны, притом далеко не только у консервативной ее части.

Естественно, что антиизраильская и пропалестинская позиция султаната не добавляет ему друзей на Западе.

В данном случае также следует обратить внимание на ближневосточное турне нового министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми. Целью поездки является попытка вывести отношения с вчерашними традиционными для королевства ближневосточными партнерами из стагнации. Это касается и Омана, который всё дальше удаляется от Вашингтона и Лондона, дрейфуя в сторону многополярного мира.

И остается вопрос, удастся ли вернуть Маскат на прозападный курс через угрозы внутренней дестабилизации с помощью террористов.

*Террористические организации, запрещенные в РФ.