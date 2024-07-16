На полях Вашингтонского саммита НАТО 11 июля было подписано румынско-украинское соглашение в области безопасности. И если бы не оно, могло бы сложиться впечатление, что Бухарест, подобно Будапешту, находится скорее в числе доброжелателей Москвы, нежели противников.

ИА Регнум

Заключив это соглашение, Румыния заявила о поддержке «украинской формулы мира» и взяла на себя обязательство оказывать Киеву «быструю и устойчивую помощь в сфере безопасности». Однако подписание этого «судьбоносного» документа происходило без какой-либо торжественности, как бы между делом, и на фоне масштабного и торжественного мероприятия осталось малозаметным.

Это объясняется низким уровнем одобрения военной поддержки Украины в румынском обществе. Так, по данным недавнего социологического опроса, проведённого по заказу штаб-квартиры НАТО, только 25% румын однозначно выступают за оказание военной помощи Киеву. Почти такое же число опрошенных (26%) заявили, что происходящие события на Украине затрагивают безопасность Румынии.

Но самое интересное состоит в том, что даже по данным опроса, проведённого на средства НАТО, более половины румын (51%) благосклонно относятся к России. Правда, социологи отмечают снижение этого показателя за последние два года на 17 процентных пунктов. Но произошло это в условиях беспрецедентных усилий пропаганды по очернению Москвы на фоне событий на Украине.

Имея такие социологические данные, румынские политики вынуждены быть очень осторожными в геополитических заявлениях. И даже завершающий свой второй президентский срок Клаус Йоханнис, взявший под давлением американцев на себя «грех» по передаче Украине комплекса «Пэтриот», заявил о скорой его отправке не в Бухаресте, а всё там же, в Вашингтоне.

Однако министр обороны Ангел Тылвэр по сути дезавуировал это заявление главы государства. «У меня нет такой даты, потому что на данный момент её не существует», — ответил он на вопрос о том, когда же Румыния преподнесёт в дар Киеву один из двух «Пэтриотов», стоящих у неё на боевом дежурстве. При этом министр намекнул, что переговоры о предоставлении обещанной американцами замены передаваемому комплексу РЛС идут непросто.

Тылвэр принадлежит к Социал-демократической партии (СДП), а её отношения с пропрезидентской Национал-либеральной партией (НЛП) обостряются. Формально они остаются в коалиции, но уже на исходе текущего года в стране пройдут выборы и партии будут конкурировать за должность президента и места в парламенте. При этом СДП в этой конкуренции выглядит лидером политических рейтингов. Поэтому партия всячески старается переложить ответственность за непопулярное решение о передаче системы ПВО на партнёров-конкурентов из НЛП.

К тому же бывший лидер СДП и экс-глава правительства Румынии в 2012-15 годах Виктор Понта почти открыто критикует её лидеров с антивоенных позиций. На днях он заявил о поддержке миротворческих усилий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик использует очень популярную теперь в Румынии евроскептическую риторику: «Никогда за последние 80 лет у Запада не было лидеров, столь «жаждущих» войны, лживых, слепых… Мы несёмся на «айсберг» с фанфарами, трубящими на максимум!»

Между тем в условиях нарастания в стране и самой СДП антивоенных настроений партии навязывается в качестве кандидата на пост президента заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. Когда-то он состоял в рядах социал-демократов, но потом переехал для работы в Брюссель. Нынешний же лидер СДП и премьер-министр Мирча Чолаку под давлением евробюрократов участия в президентской гонке, скорее всего, не примет. Поэтому вполне возможен фактический раскол партии, когда актив на местах проигнорирует «генеральную линию» и поддержит, например, экс-премьера Понту, а не брюссельского выдвиженца.

НЛП также необходимо реагировать на антивоенные настроения украинского общества.

Недавний скандал по поводу нехватки норвежских самолётов F-16 для Украины — объективно именно в интересах этой партии, поскольку самые «лучшие и свежие» истребители ВВС Норвегии после их списания скупает именно Бухарест. Таким образом, наиболее боеготовые машины Украине не достаются.

Румыния занимается этим с 2016 года, когда начальником Генштаба стал нынешний председатель НЛП Николае Чукэ. Затем он продолжил воплощать эту программу уже в должности министра обороны. В настоящее время Румыния располагает эскадрильей из 17 таких самолётов и рассчитывает сформировать ещё две. Вся эта программа воспринимается в Бухаресте как едва ли не самый успешный аспект развития вооружённых сил.

Скорее всего, история о рачительности генерала Чукэ, участника войны в Ираке, а ныне спикера Сената Румынии, ещё прозвучит в ходе приближающихся президентской и парламентской избирательных кампаний. А наличие в ней «украинского» контекста будет выгодно продано румынскому избирателю, выступающему против военной помощи Киеву.

На общие румынские антивоенные настроения прекрасно накладывается «пророссийская выходка» полномочного министра посольства Румынии в России Лилианы Бурды. На прошлой неделе она посетила оспариваемые Японией российские острова Шикотан и Кунашир. Сделала она это в рамках частного визита, но оформила все необходимые разрешения в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, нахождение высокопоставленной румынки на Северных Курилах освещалось в социальных сетях. И это в условиях действия Соглашения о стратегическом партнёрстве Румынии и Японии, предполагающего уважения территориальных интересов Токио.

В треугольнике взаимоотношений России, Японии и Румынии внимание к Тихоокеанскому региону приковано не впервые. Так было в 20–30-е годы прошлого века, когда Япония присоединилась к Парижскому протоколу, признававшему Бессарабию частью Румынии. Однако Токио так и не ратифицировал этот документ, из-за чего он не вступил в законную силу.

Основной причиной тому являлось желание японцев сохранить выгодные концессии на Сахалине. Многочисленные увещевания румын оказались безрезультатными. Более того, Токио даже шантажировал Москву возможной ратификацией, когда хотел выбить себе лучшие экономические условия. Получается, что румынский дипломат «троллит» геополитических партнёров за их двуличие вековой давности.

Тем не менее основным адресатом недавнего «курильского демарша» является не Япония, а сегодняшний геополитический патрон Бухареста — США. Этому же адресату предназначалось и заявление министра обороны Румынии об отсутствии пока конкретной даты передачи «Пэтриота» Украине.

В условиях сильной занятости американцев внутриполитической повесткой румынские элиты решили устроить «праздник непослушания». Тем более что у избирателей такие действия находят поддержку.

Бухарест не раз давал понять, что претендует на исключительно важную роль в Евроатлантической системе на востоке Европы. И сейчас, пока эта система разбалансирована и трансформируется, самое время попробовать повысить свой статус.