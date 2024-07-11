Завод «Артём» и авиазавод «Антонов» в Киеве, «Южмаш» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и ряд других предприятий Украины в последнее время мелькают в новостях в основном в связи с ракетными ударами, которые наносятся по ним ВКС России. Сейчас эти заводы используются лишь для нужд ВСУ — как военные производства и склады.

Сергей Корсун ИА Регнум

А между тем ещё относительно недавно, до евромайданного переворота 2014 г., многие из них производили высокотехнологичную продукцию гражданского назначения, прежде всего в авиакосмической сфере.

После распада Советского Союза Украине осталась в наследство авиационная промышленность, как это принято говорить, мирового уровня. Ядерный клуб меньше: Украина входила в число пяти стран планеты, имевших полный цикл разработки и производства самолётов, и уровень её авиастроения был выше среднемирового.

Самые большие и грузоподъёмные машины за всю историю мировой авиации Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан», создавшее эти и ряд других самолётов авиаконструкторское бюро им. Антонова, авиазаводы в Киеве и Харькове, завод «Мотор Сич», производящий двигатели для самолётов и вертолётов, днепропетровский «Южмаш» с его космическими ракетами — весь этот мощнейший комплекс был гордостью страны и мог приносить ей мировую славу, немалые деньги и перспективу развития технологий высочайшего уровня.

Однако это могло происходить лишь при условии сотрудничества с Россией, так как авиакосмическая отрасль, как, впрочем, и вся экономика Украины, была тысячами нитей тесно связана с российской, а также с экономиками других бывших советских республик.

Та же уникальная «Мрия», появившаяся ещё в советское время в Киеве, значительную часть деталей и оборудования получила с предприятий по всему СССР: от Москвы и Ульяновска до Ташкента. Первый экземпляр, созданный в 1988 году, из-за последовавшего вскоре распада страны так и оставался единственным (пока не был разрушен в ходе боевых действий в феврале 2022 г).

Второй самолёт этого типа, готовый к началу 1990-х гг. на 70%, Украина самостоятельно достроить так и не смогла.

Аналогичная ситуация — и с другой продукцией авиакосмической отрасли. Украинские самолёты и ракеты не только не могли быть изготовлены без широкой кооперации с российскими предприятиями, но и основным их покупателем была именно Россия.

После начала сближения в начале 2010-х гг. среди прочих документов, подписанных в ходе визита тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в Москву, были и соглашения о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124 «Руслан», а также договоры о сотрудничестве в области ракетно-космической промышленности и судостроения.

Они открывали огромные перспективы. Значительная часть мирового рынка авиатранспортных перевозок и космических полётов могла бы на долгие десятилетия вперёд находиться под полным контролем России и Украины и приносить миллиардные прибыли, обеспечивая при этом десятки тысяч высокотехнологичных рабочих мест, а также сохранение и развитие научных и конструкторских школ.

РИА Новости Транспортный реактивный самолёт разработки ОКБ им. Антонова был самым большим и грузоподъёмным за всю историю мировой авиации

И именно эти и другие подписанные в конце 2013 года соглашения между Украиной и Россией показались настолько опасными для Запада, что произошла резкая активизация и радикализация вялого до того евромайдана, приведшая в итоге к государственному перевороту в феврале 2014 года и всем последовавшим событиям.

В том же 2014-м майданные власти свернули большую часть сотрудничества с Россией в авиакосмической сфере. Это стало самоубийственным решением для отрасли.

Последняя поставка нового самолёта, произведённого на украинских заводах, прошла в июне 2015-го, а за все последующие годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одной новой серийной машины. Такое производство было фактически прекращено.

«Когда-то генеральный конструктор Пётр Балабуев высказался, что если конструктор ничего не делает, то он деградирует… Конструкторский коллектив на ГП «Антонов» в настоящее время, по сути, ни в чём не задействован, а зарплату получает вовремя за счет работы авиакомпании и продления ресурсов старых самолетов», — ещё в 2019 году рассказывал о состоянии отрасли известный советский и украинский авиаконструктор, один из создателей самолётов «Мрия» и «Руслан» Анатолий Вовнянко.

По его словам, харьковское предприятие с 2014 г. фактически простаивает и было признано банкротом, набрав миллиардных долгов перед различными структурами. Из-за этого авиазавод отключен от электроэнергии, воды и отопления.

При этом практически каждый год украинскими властями провозглашались грандиозные планы о постройке новых самолётов с участием западных авиапроизводителей. Периодически объявлялось даже о подписании каких-то протоколов о намерениях и предварительных контрактов. На этом всё неизменно и заканчивалось.

Тем не менее на днях бывший генеральный директор госпредприятия «Антонов» Дмитрий Кива обратился к Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором предлагает очередной маниловский план — идею совместной с ЕС модернизации тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

В своём письме он, в частности, пишет: «Для участия в программе с Европейским союзом по созданию тяжелого транспортного самолета предлагается: основную аэродинамику и компоновку самолета делать на базе Ан-124-100; двигатели установить английские Rolls Roys или американские General Electric…; производить крылья самолета в Великобритании, части фюзеляжа в Германии, части агрегатов на ГП «Антонов» и окончательная сборка во Франции».

Efrem Lukatsky/AP/ТАСС Украинская «Мрия» символично погибла от огня артиллерии украинской Нацгвардии, обстреливавшей аэродром Гостомель весной 2022 г.

На первый взгляд, странно, что вместо украинских моторов, разработанных и производившихся для самолёта «Руслан» в Запорожье на предприятии «Мотор Сич», украинский авиаконструктор предлагает поставить импортные. Однако в той ситуации, в которой в последние годы оказался запорожский завод, он не в состоянии производить требуемые двигатели. Знаменитое предприятие оказалось фактически разгромлено.

Тесно связанное с Россией, оно оказалось в сложной ситуации после поставленных новой властью преград для сотрудничества с российскими поставщиками и потребителями.

Руководитель «Мотор Сичи» Герой Украины Вячеслав Богуслаев нашел выход в привлечении стратегического инвестора из Китая. Однако после активного вмешательства американцев (в августе 2019 года в Киев в том числе для этого приезжал помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон) акции «Мотор Сичи» были вначале арестованы, затем против китайских инвесторов были введены санкции, а потом Зеленский и вовсе подписал указ о национализации.

А вскоре после начала СВО, в октябре 2022 г., Богуслаев и начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия были арестованы СБУ по обвинению в «коллаборационистской деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». Последнее заключалось в том, что «Мотор Сич», по версии украинской спецслужбы, поставлял свои авиадвигатели на российские предприятия через посредников в третьих странах.

Лишённый звания Героя Украины и всех государственных наград, заслуженный руководитель до сих пор находится в тюремной камере, а новое руководство «Мотор Сичи» после утраты сотрудничества с Россией и Китаем безуспешно (о чём его нынешний гендиректор Алексей Никифоров рассказал в интервью агентству Reuters) пытается привлечь западных партнеров.

Более чем тридцатилетние попытки наладить какое-то сотрудничество авиакосмической и других высокотехнологических отраслей украинской промышленности с Западом неизменно заканчивались провалами. Ни одной удачной попытки наладить производственную кооперацию или заключить контракт на производство украинских самолётов для западных рынков так и не было зафиксировано — даже в те годы, когда Украина ещё реально могла их производить.

Теперь же остававшиеся ещё конструкторы и инженеры — кто состарился, кто уехал из страны, кто занялся другой деятельностью из-за невостребованности, а кто и вовсе попал под мобилизацию в ВСУ.

Производственные мощности в значительной части устарели и обветшали, а в помещениях уникальных некогда заводов теперь собирают из импортных комплектующих дроны, ракеты и другую военную продукцию. Или устраивают там военные склады, в результате чего эти предприятия периодически становятся мишенями для ракетных ударов российской армии.

Дрон-камикадзе, как истинный символ страны, отметился и здесь.

Развитие авиакосмической и других наукоёмких отраслей на Украине, как это было многократно доказано практикой, возможно только вместе с Россией. Для Запада же, рассматривающего Украину как колонию, местные предприятия нужны исключительно в той мере, в которой они могут быть использованы против России.

И нынешние зарубежные хозяева Украины неуклонно ведут дело к тому, что по итогам такого использования от этих заводов останутся только обломки, а все конструкторские и инженерные школы, способные создавать продукцию мирового уровня, конкурирующую с тем же западным авиапромом, окончательно исчезнут.