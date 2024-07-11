Запущенные Арменией космические спутники Hayasat-1 и Armsat-1 мешают работе других аппаратов на околоземной орбите, и их необходимо убрать. Именно с такой просьбой представители ряда стран обратились к Еревану. При этом эксперты указали на «ошибки в расчётах» и заявили о «непрофессионализме армянских специалистов в сфере космонавтики», сообщила 9 июня армянская газета «Жоговурд».

ИА Регнум

Примечательно, что информация о проблемных армянских спутниках появилась на фоне сообщений об увольнении заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую сферу. Его уход авторы «Жоговурд» связали с неудачами в запуске спутников, написав, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июля отправил Погосяна в отставку.

Должность замминистра высокотехнологичной промышленности Погосян занимал с 20 июня 2022 года. Прежде он жил в США и работал таксистом. Впрочем, сам Погосян обвинения в свой адрес и факт отставки отрицает.

«Что касается спутника Hayasat-1, то это частная инициатива, которая связана с государством и министерством лишь в той мере, в какой получила от государства лицензию на космическую деятельность в соответствии с законом», — уверяет то ли бывший, то ли действующий чиновник, добавляя, что спутник Armsat-1 продолжает функционировать «штатно и без проблем».

«И вообще, меня не увольняли, тем более по серьёзным причинам», — заявил Погосян.

Armsat-1 на орбиту запустили 26 мая 2022 года. Как сообщил Пашинян, в космос аппарат доставила ракета-носитель SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал. Аппарат по заказу Еревана изготовила испанская компания Satlantis.

То есть спутник делала испанская компания, на орбиту его доставила компания американская, но это не помешало Пашиняну заявить, что «Армения вступила в эпоху космической деятельности».

Запуск Hayasat-1 осуществили 1 декабря 2023 года. На орбиту его доставила ракета Falcon 9 той же компании Илона Маска SpaceX, стартовавшая с аэродрома Ванденберг в США. Главной целью запуска учёные Армении назвали проверку возможностей аппарата в условиях космоса. Планировалось, что он проведёт на орбите пять лет.

Hayasat-1 создан в ходе совместной работы лаборатории космических исследований «Базумк» в Армении и американского «Центра научных инноваций и образования» (CSIE).

Нужны не навыки, а лояльность

Новость о проблемах армянского космоса могла бы остаться забавным казусом, однако она в полной мере отражает процессы, происходящие во властных коридорах страны. Вчерашних таксистов командируют на управленческие должности, а непрофессионализм и стремление пускать пыль в глаза ведут Ереван к крайне опасным последствиям.

«История с таксистом, занимающим пост замминистра высокотехнологичной промышленности Армении, является ярчайшим отражением всей кадровой политики Пашиняна. Профессиональные навыки для него ничего не значат, важна лишь личная лояльность», — поясняет ИА Регнум армянский активист, лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян.

Перечислять можно долго: нынешний глава МИД Арарат Мирзоян вступил на дипломатическую стезю (сначала заместителем министра, а потом и министром) без всякого дипломатического опыта — прежде он был экспертом в западных фондах. Его замы тоже могут похвастаться аналогичной биографией.

«Очень показательно назначение репетитора семьи Пашинян — Лилит Макунц — на должность посла. Да не куда-нибудь, а в США», — говорит Мика Бадалян.

Еще один яркий пример — посол Армении в Германии Виктор Енгибарян. Известно, что он хорошо знает немецкий, а с 2011 по 2013 год руководил программами Немецкого общества по международному сотрудничеству. Проще говоря, откровенно работал на немецкие власти.

Пашинян просто не доверяет кадровым дипломатам. Возможно, потому, что они понимают последствия нынешней политики, в частности переговорной стратегии с Азербайджаном вокруг спорных территорий на границе. Да, Армения фактически проиграла в конфликте вокруг Карабаха, но она остаётся целостным государством, с армией и функционирующими оборонными союзами. Переговоры в подобной ситуации должны вестись на основе взаимных компромиссов, разменов и демонстративных силовых акций.

Вместо этого Пашинян использует стратегию односторонних уступок: «бесплатно» признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана, оставляет армянские территории азербайджанским войскам, а вся его проактивная деятельность заключается в обращениях к международному «Спортлото» — к бессмысленным жалобам в международные организации и странам Запада.

Всё это происходит, потому что цель армянского премьера — не защита армянской территории, а максимальная дискредитация России, обвинения Москвы в том, что она не готова защищать союзника.

И это тоже вызывает вопросы у профессиональных дипломатов. Они не поддерживают политику по разрыву отношений с Россией, которые пытаются компенсировать красивыми, но бессмысленными с точки зрения интересов Армении фотосессиями с западными коллегами. А те в свою очередь заинтересованы не в сильной Армении как оплоте влияния на Кавказе, а в том, чтобы использовать армянскую территорию для дестабилизации ситуации в России и Иране — геополитических противниках Запада.

Аналогичная ситуация складывается и в силовых структурах Армении — государства, которое только что пережило военный конфликт. К тому же нельзя исключать боевых столкновений уже в ближайшем будущем.

«Ярчайший пример — Сурен Папикян, учитель начальных классов, который сегодня занимает пост министра обороны. Любимчик Пашиняна Аргишти Кярамян, который в 29 лет занял должность главы Службы национальной безопасности, реального опыта работы в этой структуре не имел, а затем был назначен главой Следственного комитета страны», — отмечает Бадалян.

Сомнительная биография и у нынешнего секретаря Совета нацбезопасности Армении Армена Григоряна. После окончания магистратуры в 2013 году и вплоть до своего назначения на один из высших постов страны в 2018-м Григорян работал в западных фондах, никак не связанных с вопросами безопасности — например, в печально известном Transparency International (организация, признанная в РФ нежелательной). А после назначения на пост одной из главных его задач стала зачистка силового блока страны от пророссийских генералов.

Неудивительно, что подобные персонажи полностью поддержали курс Никола Пашиняна на вывод Армении из ОДКБ — организации, которая является, по сути, юридической оболочкой для российско-армянского оборонительного союза. Они поддержали также установление тесных отношений с НАТО, которое открыто противостоит России, Папикян даже ездил на фотосессии в рамках военных совещаний Альянса.

И это в ситуации, когда Россия — единственная страна, у которой есть военные силы и политическая воля для защиты суверенитета Армении от внешних угроз.

Прочь от Москвы

Судя по всему, парад непрофессионализма в Армении продолжится. Пашиняну нужно не развитие страны, а изменение её внешнеполитической ориентации, превращение из партнёра России в инструмент западной политики по дестабилизации Кавказа.

А для реализации этих планов нужны не профессиональные управленцы, а, например, выходцы из НКО. Которые популярно, красиво и громко объяснят населению, почему Армении (чьи ВВП, население, территория и политическое влияние в десятки раз меньше российских) не пристало быть «младшим партнёром Москвы».

Тем более Запад приглашает на фотосессии, командирует в Ереван высокопоставленных политиков и всячески пытается убедить армян, что Нагорный Карабах потерял не Никол Пашинян, а его сдала «предательская Россия».

Нужны и бывшие таксисты — как символы успеха. Живое доказательство, что каждый армянин из числа живущих за рубежом может в новой пашиняновской Армении стать, например, заместителем министра. А то, что он проваливает свою работу, — что ж, бывает. На его место придёт кто-то другой: шофёр, репетитор или аналитик из западного фонда.