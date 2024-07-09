Результаты второго тура парламентских выборов во Франции оказались сюрпризом абсолютно для всех. «Национальное объединение», которому многочисленные соцопросы и прогнозы пророчили большинство, иногда решающее, в Национальной ассамблее, оказалось в итоге на третьем месте. Но сюрпризы на этом не закончились.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

Коалиция президента Эммануэля Макрона называет результат этих выборов победой и принимает поздравления от политиков различных западных стран. Однако можно ли назвать полученные результаты победой? Стоит ли завидовать набравшей большинство голосов левой коалиции «Новый Народный фронт»? И по какому пути пойдёт теперь политическая жизнь в стране?

Несмотря на то, что коалиция Макрона оказалась второй по численности парламентской фракцией, эти результаты стали поводом к радости для европейских и заокеанских партнёров Франции. Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Олаф Шольц звонками и сообщениями поздравляют главу французского государства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствует успешную кампанию по противодействию ультраправым. А президент США Джо Байден решил воспользоваться ситуацией в пользу своей предвыборной кампании, заявив, что демократы смогут противостоять экстремизму Дональда Трампа, как и Франция смогла дать отпор «Национальному объединению».

И тем не менее вечером 7 июля, сразу после оглашения результатов, с обращением к народу выступил не Макрон, а премьер-министр Габриэль Атталь. Он сообщал «хорошие новости» с мрачным выражением лица. Из его слов французы узнали, что цель этих преждевременных выборов достигнута и ультраправым не удалось получить абсолютное большинство в парламенте.

Звучит абсурдно. Ведь ещё месяц назад у «Национального объединения» было 88 депутатских мест, тогда как теперь в Национальной ассамблее будут заседать 143 их кандидата. Логику Атталя можно понять только в одном случае: сторонники президента потерпели сокрушительное поражение, и теперь срочно нужно делать самую хорошую мину при очень плохой игре.

Коалиция Макрона «Вместе» получила 163 депутатских места. С одной стороны, как уже было сказано, это выводит пропрезидентскую фракцию на вторую по численности позицию. С другой — ещё два года назад он располагал 245 местами. Можно ли считать победой потерю 82 голосов в парламенте?

К тому же, это усугубляет положение главы государства. Если раньше для принятия непопулярных законов, например пенсионной реформы, ему достаточно было заручиться поддержкой 45-50 парламентариев для получения большинства голосов, то теперь необходимо создавать настоящую коалицию с парламентской фракцией по примеру Германии.

При этом пока не ясно, с кем конкретно можно будет создать такую коалицию.

Мнения сторонников Макрона разделились. Часть из них склоняется к союзу с «Республиканцами» — классическими правыми, получившими 66 мест в Национальной ассамблее. Другие говорят о том, что нужно пытаться склонить к сотрудничеству социалистов из левого блока числом в 59 депутатов. Однако очевидно, что для получения хотя бы прежнего уровня влияния в парламенте на сторону президента нужно будет привлекать представителей партий более широкого политического спектра.

В этом и заключается стратегия партии Макрона: притянуть к себе членов разных политических течений, назвав это центристским блоком. И единство в этом разношёрстном блоке будет необходимым условием, чтобы достичь изначально заявленных французским президентом целей: устранить препятствия, чинимые правительству различными политическими «экстремистами».

Победитель этих выборов — левая коалиция «Новый Народный фронт» состоит из разных политических групп, имеющих друг с другом кардинальные расхождения во мнениях по нескольким важным пунктам. Левым в рекордно короткие сроки удалось сделать то, чего не удавалось уже на протяжении многих лет. А именно, в условиях досрочных выборов составить общую программу, под которой подписались даже враждующие партии — «Франция непокорённая», социалисты Рафаэля Глюксманна и Оливье Фора, «зелёные», Новая антикапиталистическая партия, коммунисты и другие.

Камнем преткновения в ней оказались «непокорённые» Жана-Люка Меланшона. Жёсткая медийная кампания сторонников президента против политических оппонентов в преддверии выборов буквально с одинаковым набором аргументов была нацелена как на «Национальное объединение», так и на меланшонистов. Тем не менее именно благодаря им партия Макрона вышла на второе, а не на третье место в парламенте.

Ведь в избирательных округах, где во второй тур выходили три или четыре кандидата, именно левые отказывались от соперничества в пользу сторонников президента или «Республиканцев». Аналогичные поступки со стороны макронистов и «Республиканцев» в отношении левых тоже имели место, но значительно реже.

Но и теперь, со 183 депутатскими местами, «проблема» Меланшона встаёт с новой силой. Против альянса с ним выступают как сам Макрон, так и Атталь, лидер «Горизонтов» экс-премьер Эдуар Филипп, министр внутренних дел Жеральд Дарманнен и другие политики — как поддержавшие президента, так и выступавшие отдельно на выборах.

Более того, против Меланшона выступили его прежние однопартийцы, чья медийная известность и популярность в народе не уступают славе их лидера. О своём разрыве с «Францией непокорённой» объявил Франсуа Рюффен. То же самое сказала Клемантин Отен, обвиняя лидера «непокорённых» в культе личности и деспотичном руководстве.

Однако именно эта группа должна предложить президенту кандидатуру премьер-министра. Представители «Народного фронта» сказали, что сообщат о своём решении на этой неделе. Несомненно, эту должность хочет занять Меланшон. Вместе с тем Оливье Фор недавно сообщил, что готов в случае соответствующего решения коллег взять на себя обязанности главы правительства.

Пока Эммануэль Макрон держится за Габриэля Атталя, который выступил в роли рабочей лошадки во время предвыборной кампании в Европарламент и который, как говорят, оказался ведущим во время досрочных парламентских выборов. Однако кандидатура социалиста — это тот консенсус, который осознаётся как макронистами, так и сторонниками левых.

И хотя личность будущего премьер-министра остаётся главной интригой, возникает вопрос к победителям выборов: а что дальше?

Программа «Нового Народного фронта» весьма амбициозна: национализация водных ресурсов, введение налога на роскошь, повышение МРОТ, отмена всех патентов на вакцины, отправка войск ООН на Украину и др. И всё это обещано начать реализовывать в первые 100 дней с момента прихода к власти. Нереализуемость таких требований — частый сюжет во французских СМИ в период предвыборной кампании.

Но в свете отсутствия у левых абсолютного парламентского большинства вероятность воплощения заявленного заметно снижается. Удастся ли левым сохранить единство в рядах и верность своего электората в преддверии ожидаемых политических неудач?

Наконец, «Национальное объединение», которое принято считать проигравшими. Действительно, полученное число мест стало неожиданностью для лидеров и сторонников партии. И тем не менее партия значительно увеличила своё представительство в Национальной ассамблее.

Некоторые из ее членов осознают реальные ошибки, совершённые в ходе этой кампании: расистские и пронацистские высказывания ряда кандидатов, слабая работа с прессой и т.п. Однако все эти недостатки исправимы. Поэтому в ближайшее время лепенисты смогут получить более уверенные позиции, о чём заявила Марин ле Пен.

Итак, новое правительство Франции будет функционировать по трём возможным схемам.

Это создание чёткой коалиции, чего добивается Макрон и его окружение, но им мешает слишком много нюансов. Это выбор «технического» правительства: беспартийные премьер-министр и министры в ожидании создания этой коалиции. Или же вариант «лебедь, рак и щука», то есть парламентское противостояние. Но в этом случае ни один существенный закон не будет принят, так что в перспективе — ещё одни внеочередные выборы в 2025 г.

В любом из этих вариантов у страны больше перспектив ухудшить положение, чем выйти из кризиса. Хотя все, конечно, надеются на лучшее.