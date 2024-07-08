В Финляндии и странах Прибалтики готовятся к строительству больших военных предприятий, предназначенных для крупномасштабного производства снарядов.

ИА Регнум

На что рассчитывают прибалты? Ведь новые заводы смогут выпускать продукцию лишь через несколько лет и находиться будут в зоне наибольшего потенциального риска — относительно недалеко от границы России.

Rheinmetall в Литве

9 апреля министр экономики и инноваций Литовской Республики Аушрине Армонайте сообщила, что вскоре Вильнюс подпишет контракт с германским военным концерном Rheinmetall о постройке завода боеприпасов на территории Литвы.

По её словам, на этом заводе планируется изготовлять артиллерийские снаряды стандартного для НАТО калибра 155 мм.

Чуть ранее, в начале апреля, правительство Литвы одобрило поправки к законодательству, которые позволят крупным западным производителям оружия, в том числе Rheinmetall, строить заводы на литовской земле.

Rheinmetall (его штаб-квартира находится в Дюссельдорфе) — самое преуспевающее из германских предприятий, концерн завален заказами. Так, по данным отраслевых кругов, германские компании военно-промышленного комплекса KMW и Rheinmetall удвоят производство танков Leopard с нынешних 48 до примерно сотни единиц в год.

Также Rheinmetall с появлением нового производственного предприятия в Унтерлюссе (Нижняя Саксония) и заводов, запланированных к постройке в Литве и на Украине, хочет нарастить к 2027 году своё производство снарядов до 1,1 млн в год. План на текущий год — 700 тыс. снарядов.

Новое оружие будет поставляться в первую очередь бундесверу и союзникам Германии по НАТО — таким, например, как Норвегия или Словакия, — истощившим свои запасы из-за поставок на Украину, а также самой Украине.

В начале июня правительство Литвы подписало инвестиционное соглашение с Rheinmetall. В свою очередь, договор с концерном по аренде земли должен быть подписан уже в ближайшие дни. Завод построят в окрестностях местечка Байсогала на севере страны, на государственной земле, находившейся в управлении Литовского университета наук о здоровье и изъятой у него под эти цели.

Эстонский «оборонно-промышленный парк»

Минувшей осенью министерство обороны Эстонии объявило о решении создать «оборонно-промышленный парк» для производства боеприпасов. Утверждается, что в этой идее заинтересованы как местные, так и зарубежные предприниматели.

По мнению отставного полковника Сил обороны Эстонии Ханнеса Тоомсалу, ситуация в мире вынуждает страны НАТО позаботиться об увеличении запасов боеприпасов.

«Мировая оружейная промышленность к этому не готова. Большое обещание ЕС — миллион снарядов Украине — так и не было выполнено. Европейские склады боеприпасов стоят почти пустые. Я не совсем понимаю, чего все ждут», — сказал Тоомсалу.

После определения потенциальных локаций для производства снарядов в феврале сообщалось, что выбор будет сделан между четырьмя местами в волостях Виру-Нигула и Люганузе на северо-востоке Эстонии, а также в волостных районах Аудру и Тыстамаа города Пярну на юго-западе страны.

«Если всё пойдет хорошо, то через два — два с половиной года мы сможем подготовить парк и там уже можно будет начать деятельность», — сообщил сотрудник эстонского минобороны Индрек Сирп.

По его словам, в «парке» будут производиться патроны, артиллерийские снаряды и мины. «Мы считаем, что это должна быть отрасль, способная экспортировать. Производить боеприпасы только для эстонского рынка — нерентабельно», — отметил он.

Как говорит Сирп, эстонские власти пообщались с бизнесменами о производстве патронов, снарядов и мин и нашли желающих вложиться в создание боеприпасов. Беседы состоялись уже с тридцатью юридическими лицами, среди которых находятся и крупнейшие производители боеприпасов в Европе, и местные предприниматели.

В частности, предприниматель Эвен Тудеберг заявил, что стремится создать значительный военно-промышленный кластер, которому уже подобрано название Estonian Ammunition Plant OÜ.

Содействовать Тудебергу, по его словам, взялись основатель знаменитой ЧВК Blackwater Эрик Принс, бывший швейцарский военный атташе в Швеции Беат Фридолин Эберле и основатель компании по производству боеприпасов PBM Ammunition Никол Бандини.

В эстонском правительстве придают этим планам очень большое значение. «Мы со своей стороны хотим создать предпосылки для того, чтобы создание боеприпасов было возможно и в Эстонии. Чтобы как наши собственные Силы обороны, так и союзники могли бы покупать произведённые в Эстонии боеприпасы», — подчеркнул министр обороны страны Ханно Певкур.

Министерство также планирует изучить возможности производства в Эстонии взрывчатых веществ.

Финны мечтают подзаработать

Недавно финская пресса начала публиковать слухи о том, что в Суоми откроется новое производство тринитротолуола, — и вскоре министр обороны государства Антти Хяккянен эту информацию подтвердил. Он поясняет, что Финляндия принципиально не будет строить производство ТНТ в одиночку — речь с самого начала идет о совместном проекте.

Министр не скрывает, что хочет получить от ЕС хорошие деньги на тротиловый завод. По его словам, Финляндия донесла до своих союзников по НАТО необходимость скорейшего принятия решений по этому вопросу.

По уверениям Хяккянена, «вопрос продвигается в тесном диалоге со странами Северной Европы и другими союзниками», а переговоры о создании завода ведутся с представителями скандинавского бизнес-сообщества, возможными инвесторами и участниками рынка военной промышленности.

«Участники рынка знают о потребности в таком производстве. В любом случае государство будет играть ключевую роль в регулировании этого вопроса», — утверждает Антти Хяккянен.

В числе возможных партнеров, готовых работать над развитием этого проекта, называют, в частности, финскую компанию Forcit, производящую взрывчатые вещества для гражданского и военного применения.

В марте Финляндия получила финансирование от ЕС на производство боеприпасов в размере 32,5 млн евро. Изначально финны запросили у Брюсселя на эти цели 24 млн, но получили даже больше. В итоге сейчас для финских предприятий соответствующего профиля наступила золотая пора.

Так, например, значительно расширил свою деятельность пороховой завод, находящийся близ деревни Вихтавуори в провинции Центральная Финляндия. Это предприятие входит в структуру концерна Nammo (Nordic Ammunition Company), производящего широкий спектр военной продукции.

Акции концерна поровну разделены между министерством торговли и промышленности Норвегии с одной стороны и финской военно-промышленной корпорацией Patria с другой.

В развитие порохового завода Nammo только в последнее время вложено 70 млн евро — стало быть, вкладчики рассчитывают на надежность столь внушительных инвестиций.

«У нас начался хороший процесс, но мы должны продолжать работать быстрее. Мы находимся в промышленной войне за мощности», — откровенничает директор Nammo Мортен Брандтцег в интервью корреспонденту Financial Times.

Латвия пытается не отставать

В последнее время заговорили о создании собственного производства боеприпасов и в Латвии. Соответствующие планы озвучил министр обороны государства Андрис Спрудс.

По его словам, предприятие по изготовлению модульных пороховых зарядов артиллерийских боеприпасов планируется построить в Иецавской волости в центральной части страны. Производственная мощность этого предприятия составит 50 тысяч зарядов в год.

Планируется, что завод начнет работу с 2026 года. Его строительство, учитывая приобретение необходимого оборудования, обойдется, как ожидается, в 12 млн евро. Из них один миллион поступит из структурных фондов ЕС, остальное выделит госбюджет Латвии.

Ожидается, что Латвия будет закупать сырье для этого завода у партнеров в Италии, причем ежегодно эти закупки будут обходиться в почти 15 млн евро. Тем не менее Латвия в конечном итоге намеревается выйти в плюс, продавая продукцию предприятия другим странам НАТО (частично она будет поставляться и Национальным вооруженным силам).

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Ерёмина полагает, что все вышеозвученные планы укладываются в утвержденный Евросоюзом план поддержки Украины до 2027 года.

«Подобные проекты свидетельствует о том, что в нынешних реалиях лучше всего себя в Евросоюзе чувствуют лоббисты военно-промышленного комплекса, постепенно перетягивающие в эту сферу всё больше финансов. Конечно, литовская, латвийская, эстонская и финская экономики очень нуждаются в инвестициях. Однако с инвестициями сейчас там откровенно нехорошо. И сейчас самый надёжный способ получения инвестиций — привлечь их в военную сферу», — говорит Еремина.

Она добавляет, что планы финских и прибалтийских властей по строительству и функционированию в этих небольших республиках больших военных заводов опровергают их же утверждения о возможном «скором нападении России».

Причём в это не верят и немцы из концерна Rheinmetall. Если б верили, то не стали бы воплощать столь сложный и долговременный проект на потенциально уязвимой территории.

Скорее, прибалты и финны надеются подзаработать на мировой тенденции милитаризации. Они рассчитывают, что политика НАТО по «сдерживанию России» затянется на много лет и в течение этого срока можно будет зарабатывать на производстве оружия.