Внутренний политический кризис и обострение отношений с Северной Македонией ведут к снижению управляемости Болгарии со стороны европейских институтов.

ИА Регнум

9 июня граждане этой балканской страны избрали шестой за последние три года (!) состав парламента. Выборы показали падение избирательной активности и разочарование в правящих прозападных партиях.

Евроскептики завоевали во вновь сформированном Народном собрании 50-го созыва 86 депутатских мест (ранее они имели 71 мандат из 240).

Правительство под угрозой

Номинально еврооптимистам хватает голосов для формирования коалиционного правительства. Вот только главный неудачник выборов, либеральный партийный блок «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» («ПП — ДБ») в альянс с крупнейшей фракцией бывшего премьер-министра Бойко Борисова пока вступать отказывается.

1 июля президент Румен Радев вручает Борисову мандат на формирование нового правительства, но вряд ли это действо станет результативным. Голосов для утверждения кабинета министров без поддержки «ПП — ДБ» не хватает.

Обладая «блокирующим пакетом», «ПП — ДБ» явно неудовлетворён предлагаемым ему статусом младшего партнёра. На равноправное партнёрство, как было в прошлом парламенте, не готов Борисов.

Но противоречия либералов не ограничиваются личными амбициями лидеров. Третьим участником их коалиции в прошлом составе парламента являлось протурецкое «Движение за права и свободы» (ДПС).

Сейчас значение его поддержки даже усилилось, но лидер ДПС, олигарх Делян Пеевский является фигурантом «списка Магнитского». Власти США и Великобритании считают его виновным в коррупции. Поэтому для ориентированного на Вашингтон «ПП — ДБ» вероятное присутствие Пеевского в коалиционном прозападном правительстве вряд ли возможно.

Едва ли не единственным шансом избежать очередных внеочередных выборов парламента является формирование коалиции из фракций Борисова («ГЕРБ — СДС»), ДПС и популистской партии «Есть такой народ». Правда, последняя оговаривает своё участие в альянсе тем, что будет сформирован «экспертный» кабинет министров, составленный из технократов.

От такого правительства следует ожидать более прагматичного курса, нежели отказ его предшественников от покупки российских энергоносителей или готовность превратить Болгарию в место высылки нелегальных мигрантов из других стан ЕС.

В таких условиях наверняка вырастет влияние президента республики. По иронии, Народное собрание прошлого созыва ограничило конституционные полномочия президента Радева, а сейчас от него во многом зависит исход коалиционных торгов.

Радев критикует болгарских западников за слишком проукраинский курс внешней политики. В прошлом году он даже ветировал решение парламента по передаче Киеву бронетехники. На сей раз президент отказался возглавить национальную делегацию на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля.

«Глава государства не принимает некоторые положения… относительно обязательств, которые берет на себя наша страна относительно войны в Украине», — сказано в обнародованном на днях заявлении от имени Радева.

Но и функционирующее сейчас техническое правительство Болгарии былую прыть по выполнению рекомендаций евроатлантистов поумерило.

Под угрозой оказалась лоббируемая Брюсселем передача Киеву оборудования с недостроенной по российскому проекту АЭС «Белене». Украине оно необходимо для наращивания мощности Хмельницкой электростанции.

25 июня стало известно о неполадках на действующей болгарской АЭС «Козлодуй». Один из реакторов пришлось остановить из-за проблем в парогенераторе. При этом власти заявили, что попадания радиоактивной воды в Дунай удалось избежать.

Как сообщил министр энергетики Владимир Малинов, парогенераторы, намеченные для передачи Украине, могут быть изъяты из сделки и использованы для модернизации единственной действующей в Болгарии АЭС. Во многом именно этого долгое время добивались оппозиционные парламентские фракции.

Вероятный окрик из Брюсселя, для которого проблемы украинской энергетики сейчас гораздо важнее, чем болгарской, популярности прозападным партиям явно не прибавит.

Проблемы с соседом

Очень внимательно в Болгарии будут следить и за реакцией Евросоюза на обострение её отношений с Северной Македонией. Новое правительство бывшей югославской республики на днях заявило о желании отменить конституционные поправки, признающие существование болгарского этнического меньшинства в этой стране.

Болгарско-македонские противоречия долгое время определялись фразой, произнесённой первым президентом посткоммунистической Болгарии Желю Желевым: «Признание Македонии не означает признания македонской нации».

Это очень напоминает отношение Румынии к Молдавии. Кишинёв хоть и является столицей отдельного государства, но в нём живут «румыны», чья идентичность была изменена Российской империей и Советским Союзом.

Только в велико-болгарской концепции похитителем душ соплеменников на Западных Балканах выступила Югославия.

Болгарские лидеры долгое время не признавали существования македонского языка, отдельной от Болгарии истории македонских славян.

София по сути воспринимает своего юго-западного соседа как нуждающегося в опеке младшего партнёра. Не раз это действительно помогало Скопье сохранить государственный суверенитет.

Так, Болгария стала первым государством, признавшим Республику Македонию (как и Румыния первой признала Республику Молдова), что было очень важно на фоне опасений по её разделу между Сербией и Грецией.

В начале «нулевых» годов болгарская военная помощь помогла Македонии в борьбе с албанскими экстремистами.

В Скопье помощь благодарно принимали, но всеми силами стремились сохранить свою государственную независимость.

Долгое время под запретом там было создание болгарских этнокультурных, не говоря уж о политических, объединений. Причиной тому были опасения, что они станут транслировать нарратив о македонцах как о болгарах, которым навязали искусственно созданную идентичность.

Для смягчения этих противоречий год назад под воздействием Европейского союза в основной закон Северной Македонии была внесена поправка о том, что болгары являются одним из этнических меньшинств республики. Скопье благодаря ей получал надежду на ускорение евроинтеграции.

И вот сейчас эта болгарско-македонская сделка оказалась под угрозой, поскольку к власти в Северной Македонии пришли европессимисты во главе с Христианом Мицкоским.

Последний недавно заявил, что прошло время политиков, которые «сгибали спины и становились на колени» в то время как «под европейским флагом» грабили людей.

Нового премьера Северной Македонии связывают с Виктором Орбаном и Александром Вучичем. В самом начале своего правления он заявил о стремлении отменить конституционные поправки годичной давности.

Логику этих действий объясняет то, что в условиях застопорившейся евроинтеграции неуклонно идёт процесс получения македонцами болгарского гражданства. Ведь паспорт Болгарии даёт серьёзные преференции в ЕС.

О том, насколько серьёзен этот процесс, говорят результаты закончившейся на днях переписи населения в соседней Албании. Число македонцев со времени предыдущей переписи в 2011 году сократилось там вдвое, зато произошёл взрывной рост численности болгарской общины.

Македонские политики объясняют это активной раздачей болгарских паспортов и материальными стимулами со стороны посольства Болгарии.

В ближайшее время Скопье, видимо, поставит административные заслоны процессу болгарской паспортизации своих граждан.

Ещё одним неприятным сюрпризом для Болгарии стал отказ нового северомакедонского правительства от строительства новой железной дороги между двумя странами. В Скопье считают, что оно принесёт слишком большие издержки даже при европейском софинансировании.

В любом случае Софии вряд ли следует надеяться на очень уж энергичную поддержку со стороны ЕС.

Во время предыдущих обострений соседских отношений Брюссель занимал, как правило, нейтральную позицию, призывая искать компромисс друг с другом.

Если так будет и на сей раз, то болгарские евроскептики получат новые аргументы. И это в условиях, когда в Народном собрании для оформления антимакедонского консенсуса потребуется наладить более продуктивный диалог с оппозицией.

Конечно же, все эти обстоятельства не отменяют того факта, что Болгария очень зависима от денег Европейского Союза, а значит от благосклонности брюссельских чиновников.

В любом случае новому составу Еврокомиссии предстоит потратить немало времени и сил для восстановления управляемости этой балканской страны.