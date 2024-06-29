Прошедший 27–28 июня саммит ЕС показал отношение европейских лидеров к Киеву и Тбилиси, а также неуважение к собственным гражданам.

Benoit Doppagne/Global Look Press

Хоть мероприятие и называлось саммитом Евросоюза, на него пригласили Владимира Зеленского в качестве специального гостя. Такое ощущение, будто Украина — это уже часть ЕС, так часто её президента, уже, правда, нелегитимного, приглашают на это мероприятие.

Зеленский в Брюсселе уже как дома

«Владимир, вы знаете, что у нас вы как дома», — сказал председатель Евросовета Шарль Мишель, обращаясь к нему.

Конечно, он знает. Может, поэтому зачастую и ведёт себя так вольготно, отчитывая европейских лидеров за недостаточную, на его ненасытный взгляд, помощь и требуя дать всё больше и больше денег.

Перед началом саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подошёл к Зеленскому, они пообщались меньше минуты — и на этом всё. Однако даже такой краткий диалог приковывает внимание, поскольку власти Венгрии идут наперекор остальному Западу со своей диаметрально отличной позицией по украинскому вопросу, менять которую не собираются даже под самым сильным давлением.

Руководство республики выступает против военной помощи Киеву, оружие ему не передавало и призывает к скорейшему мирному урегулированию. Лидеры двух стран только и обмениваются парой фраз на полях крупных международных мероприятий, как, например, церемония инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в декабре 2023 года.

За весь период СВО, т.е. больше двух лет, не было ни одной полноценной встречи Орбана и Зеленского. На конференцию в Швейцарию венгерский премьер тоже не полетел.

«Венгрия работает не на Украину и не на Россию, а на мир. Венгрия не против той или иной страны, Венгрия против войны», — заявил Орбан накануне саммита, 26 июня, президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе личной встречи.

Зеленский сразу же по прибытии в Брюссель сделал громкое заявление: «Мы должны положить этот план (урегулирования. — Прим. ред.) на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <…>. Мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами, поэтому хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту (в Швейцарии. — Прим. ред.)».

Если действительно не хочет, так надо хотя бы пытаться найти приемлемый вариант завершения конфликта. В первые недели СВО Украине это, видимо, на самом деле было нужно, тогда правительственная делегация не просто согласовала с российской стороной проект мирного соглашения, а даже парафировала его — оставалось лишь поставить подпись.

Сейчас же Зеленский даже запрет на ведение переговоров с представителями РФ не отменяет. Это коротко о том, насколько серьёзны его намерения положить конец конфликту.

О невозможности урегулирования без привлечения России на конференции в Швейцарии говорила целая группа политиков, включая будущего генерального секретаря НАТО, а пока и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Но никаких контактов с Москвой, как сообщил сам Зеленский, не было.

«Зеленский наконец признал, какие разрушительные потери Украина понесла и продолжает нести при его диктатуре. И при этом он по-прежнему отвергает мир с Россией? Как говорится, актёр однажды — актёр навсегда», — так прокомментировал его заявление ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети.

А зачем ему разговаривать с Россией, если Запад его поддерживает и так? Пока Зеленский находился в Брюсселе, в казну Украины поступило €1,9 млрд — очередной транш из специального фонда Ukraine Facility. В рамках этой договорённости страна должна получить в 2024–2027 годах €50 млрд.

Кроме того, на саммите состоялось подписание соглашения о совместных обязательствах по безопасности между ЕС и Украиной (по аналогии с теми, что уже подписаны с рядом стран).

Киев ещё не раз будет представлять эту сделку как свой огромный успех, на самом же деле Евросоюз на себя никаких практических обязательств по его защите, как принцип коллективной безопасности в НАТО, например, не берёт.

Согласно тексту документа, европейцы обещают продолжать делать то, что они и так уже делают, в том числе поставлять оружие и обучать солдат ВСУ, в дальнейшем вводить санкции против РФ. В случае «будущей агрессии» Украина сможет рассчитывать лишь на консультацию с ЕС в течение 24 часов о том, что ей делать дальше. Новых финансовых вливаний Брюссель не обещал.

Зато есть такое примечание: «Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока Украина находится на европейском пути».

Что имеется в виду под этой размытой формулировкой? Украинские власти обязуются уважать ценности Евросоюза, среди которых человеческое достоинство, свобода, демократия и равенство, соблюдать верховенство права, права человека, в том числе меньшинств.

«Обязуются». А соблюдают ли они эти пункты? Запрет обучения на языках, кроме государственного, т.е. запрет обучаться на языках меньшинств, венгерском на Закарпатье, например. А русский вообще родной для большинства населения Украины… О соблюдении остальных прав человека и говорить не приходится.

Как будет происходить порка за непослушание, ЕС решил продемонстрировать на Грузии. В итоговом заявлении саммита лидеры стран сообщества пригрозили остановить процесс вступления Грузии в Евросоюз из-за принятия закона об иноагентах и отступления от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе, призвав власти республики пересмотреть политический курс. Иначе говоря, причиной всему — нежелание Грузии украинизироваться.

В ответ на это премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что к 2030 году Грузия будет готова к членству в ЕС лучше всех государств-кандидатов, поэтому должна вступить в сообщество.

Новые и старые лица

На повестке дня, кроме Украины, был не просто важный, а судьбоносный для сообщества вопрос — назначение руководства Евросоюза. Кандидаты к тому моменту были уже определены, а на саммите они заручились поддержкой.

Итак, Шарля Мишеля на посту председателя Евросовета с 1 декабря сменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, имеющий индийские корни. Ему удалось добиться экономических успехов в своей стране, но он был вынужден подать в отставку в 2023 году из-за коррупционного скандала, однако впоследствии выяснилось, что премьер-министр ни при чём — прокуроры перепутали его с министром экономики и моря Антониу Коштой Сильвой.

Португалия в период его правления сразу же осудила Россию за начало СВО и оказывала помощь Киеву, но в способности ЕС принять Украину Антониу Кошта сомневается, о чём сказал еще осенью 2022 года.

Будущий глава Евросовета хорошо знаком с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, поскольку работал в его правительстве на разных постах в 1995–2002 годах. Согласно регламенту, Кошта назначен на 2,5 года, затем его полномочия могут продлить ещё один раз на 2,5 года.

Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля с ноября станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас, известная женщина-ястреб, не нуждающаяся в особом представлении. Это назначение с восторгом воспринимают политики из Восточной Европы, поскольку постоянно сетуют, что регион плохо представлен в руководстве ЕС. Да и не только ЕС.

Президент Румынии Клаус Йоханнис согласился снять свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу Рютте только при условии, что он будет охотнее распределять должности в Альянсе между представителями Восточной Европы.

Во главе Еврокомиссии ещё на один срок останется Урсула фон дер Ляйен. Казалось бы, выбрать нового человека для столь высоких должностей труднее, чем просто продлить полномочия, но это не тот случай.

Распределение постов происходило, исходя из результатов выборов в Европарламент. Правящую коалицию в ЕП составляют фракции EPP (Европейская народная партия), S&D (Прогрессивный альянс социалистов и демократов), («Обновление Европы»).

Совокупно они сохранили большинство, поэтому кандидатов на ключевые должности ЕС 25 июня определили представители этих политических сил, а именно: от EPP — премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис, от социалистов — канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава правительства Испании Педро Санчес, от центристов — Макрон и Рютте.

Между собой они всё согласовали и представили своё решение остальным членам ЕС, но понравился такой вариант не всем. Дело в том, что если смотреть отдельно по фракциям, то третьей крупнейшей в Европарламенте стала ECR (крайне правые «Европейские консерваторы и реформисты»), в которую, в частности, входит партия «Братья Италии» премьер-министра страны Джорджи Мелони.

Она считает, что мнение правых, значительно укрепивших позиции в Европарламенте, обязательно нужно учитывать. Но так считают лишь правые. О том, что она не включена в переговорный процесс, Мелони должен был сообщить Мицотакис — единственный из той шестёрки лидер, чья партия на национальном уровне не потерпела поражение. Остальным пятерым «хромым уткам» указывать итальянскому премьеру, одержавшей победу дома, говорить такое было бы, мягко говоря, странно.

На звонок греческого коллеги Мелони не ответила. «Сказать, что Джорджа Мелони сильно раздражена произошедшим, — значит упустить всю глубину личного и политического гнева, который её сотрудники передают в эти часы», — написала газета La Stampa.

Свои мысли премьер-министр Италии озвучила в национальном парламенте: «Есть те, кто утверждает, что граждане недостаточно мудры, чтобы принимать определённые решения и что олигархия — единственная приемлемая форма демократии, но я с этим не согласна. Я не придерживаюсь такого мнения. Я боролась с этим сюрреалистическим принципом в Италии и намерена бороться с ним и в Европе».

В итоге Мелони воздержалась при голосовании за кандидатуру фон дер Ляйен и выступила против Кошты и Каллас.

Нашёлся в ЕС ещё один недовольный лидер — Орбан, известный европейский бунтарщик. Он поддержал Кошту, сказал «нет» фон дер Ляйен, а по поводу Каллас воздержался.

Однако их голоса ничего не решили, поскольку в этом вопросе не нужен консенсус. Кандидаты заручились необходимой поддержкой.

Тем не менее это не конец истории. Кандидатуру председателя Еврокомиссии должен ещё утвердить Европарламент. Фон дер Ляйен нужен 361 голос евродепутатов, у коалиции EPP/S&D/Renew Europe в совокупности 400, но часть парламентариев собирается, как и в предыдущие пару раз, проголосовать не по фракционной указке. Ранее таковых набиралось 13%.

Соответственно, нужно подстраховаться и заручиться поддержкой других политических сил. Каких? Например, 24 евродепутатов от «Братьев Италии», а взамен назначить вице-председателем Еврокомиссии представителя этой страны, чего так сильно хочет Рим. Однако против такого варианта категорически выступают партнёры фон дер Ляйен (члена EPP) по коалиции.

Глава группы S&D в Европарламенте Иратекс Гарсия уже заявила: «Наша единственная красная линия — это крайне правые. Нет хороших и плохих крайне правых, это крайне правые, которые хотят разрушить Европейский союз».

Так что фон дер Ляйен придётся искать соратников в других политических группах. Впрочем, в истории ещё не было случая, чтобы Европарламент не утвердил уже согласованных лидерами руководителей ЕС.

Прошедший саммит ярко продемонстрировал, насколько политическая элита далека от воли народа, хотя должна её исполнять. Поддержав правых на выборах в Европарламент, население стран ЕС чётко дало понять, что хочет перемен в Европе, но нет же — во главу сообщества ставят представителей тех же фракций с теми же взглядами, что и у их предшественников, в частности по Украине.

Именно украинский курс стоил победы на национальном уровне партиям сразу нескольких лидеров стран, Шольца, например. Но и тут Брюссель продолжает идти тем же путём, хотя люди хотели бы поставить уже точку и увидеть переговоры Москвы и Киева.