Удар «Чёрной руки». Как Британия развязывает мировые войны
Ровно 110 лет назад закончился «долгий девятнадцатый век». По мнению британского историка Эрика Хобсбаума, он продлился от Великой французской революции до начала Первой мировой войны.
А формальным поводом последней стало убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в боснийском городе Сараево 28 июня 1914 года.
Ход событий того рокового дня в Сараево известен поминутно, журналисты британской медиа-корпорации Би-би-си десять лет назад даже рассказывали о них, используя журналистские техники XXI века, в стиле «live-репортажа». ИА Регнум возьмёт на себя смелость не только восстановить события, приведшие к одной из двух крупнейших катастроф XX века, но и указать на силы, которые стояли за этими событиями.
Даже евреи — «не той системы»
Итак, племянник императора Франца Иосифа I, наследник престола Австро-Венгерской империи эрцгерцог Франц Фердинанд фон Габсбург 26 июня 1914 года прибыл в Боснию и Герцеговину (БиГ), самую «молодую» австрийскую провинцию. Этот статус БиГ приобрела лишь в 1908 году, а до того 30 лет её территория была оккупирована австро-венгерскими войсками по итогам Берлинского конгресса (1878).
Босния и Герцеговина была весьма сомнительным приобретением для Дунайской монархии: с конца XV века эта земля находилась под османским владычеством, и за четыре века значительная часть местного славянского населения приняла ислам.
Второй по численности была община православных сербов, которая жаждала присоединения БиГ к Сербии, получившей независимость после упомянутого Берлинского конгресса.
По большому счёту австрийская администрация в БиГ могла частично опереться лишь на местных славян-католиков, которые считали себя хорватами — как и в соседней Далмации, попавшей под власть Вены после 1815 года. И даже евреи в Сараево были «не той системы» — сефарды, а не привычные для Вены ашкенази.
Неудивительно, что империя начала политику завоза в БиГ сначала государственных служащих, в первую очередь из других славянских земель империи, а потом и населения — к примеру, русинов из Галичины и Буковины, которых селили в сербской части провинции.
Но, естественно, главной опорой Вены в Боснии и Герцеговине была армия. Собственно, именно на церемонию завершения военных учений и приехал в Сараево, главный город БиГ, эрцгерцог Франц Фердинанд, который был также главным инспектором вооружённых сил Австро-Венгрии.
«Как визит английского короля в День святого Патрика»
Пара остановилась в роскошном отеле «Босна» в городке Илиджа, пригороде Сараево. Два дня эрцгерцог проводил встречи с военными, а его жена София — урождённая чешская графиня Хотек посещала школы, приюты и церкви в Сараево. Их совместная поездка по городу 28 июня должна была стать кульминацией визита Франца Фердинанда, кроме того, это была 14-я годовщина их свадьбы.
Вот только для местных сербов это был в первую очередь Видовдан (День Святого Вита), когда они отмечают годовщину поражения сербских войск от турок на Косовом поле в 1389 году, которое привело к почти пятисотлетней османской оккупации исторической Сербии.
Запланированные на это время военные маневры и приезд на них Франца Фердинанда многим казались провокационными. Так, по мнению известного английского историка Алана Тейлора, если бы кто-либо из британских коронованных особ прибыл с визитом в Дублин в день Святого Патрика в разгар беспорядков, тоже были бы все основания ожидать покушения.
Более того, у австрийских властей была информация от спецслужб о том, что на эрцгерцога готовится покушение, поэтому Францу Фердинанду предлагали изменить программу визита. Но тот отказался.
При этом даже полицейские караулы не были усилены — в отличие, к примеру, от визита в Сараево императора Франца Иосифа в 1910 году. Тогда на улицах, по которым проезжал императорский кортеж, был выставлен двойной кордон из солдат местного гарнизона. Кроме того, сотням горожан, находившимся под подозрением, попросту запретили выходить из дома, а всех приезжающих в Сараево накануне визита императора заставляли регистрироваться в полиции.
Но в 1914-м всё было по-другому.
Чёрный свёрток на набережной Аппель
Франц Фердинанд с супругой прибыли из Илиджи специальным поездом. На вокзале Сараево в 9:50 их встретили генерал Оскар Потиорек, императорский наместник Боснии и Герцеговины, и мэр города, боснийский мусульманин Фехим Эфенди Чурчич. Монаршая чета была встречена почетным караулом и звуками национального австрийского гимна.
В 9:57 супруги нанесли короткий визит в казармы напротив вокзала, где эрцгерцог инспектировал войска. Через несколько минут пара села в открытый автомобиль, над которым развевался имперский флаг. Их сопровождали генерал Потиорек и подполковник Франц фон Харрах. Всего в кортеже было шесть автомобилей, высокопоставленные гости ехали во втором.
План последнего дня визита состоял из трёх частей.
Первой было посещение ратуши Сараево, построенной австрийскими властями в 1896 году. Там должен был выступить мэр города, а также пройти встреча монаршей четы с представителями мусульманской, христианской и еврейской общин города. После этого Франц Фердинанд планировал торжественно открыть Национальный музей в Сараево. Завершением же визита должен был стать торжественный обед в резиденции губернатора, куда было приглашено и высшее командование расквартированных в Боснии и Герцеговине австро-венгерских войск.
Автомобильный кортеж медленно продвигался по городу вдоль набережной Аппель, по северному берегу реки Миляцки. По пути следования кортежа его приветствовала толпа, из которой в 10:12 и вылетел чёрный свёрток…
«Он сумасшедший, продолжим программу»
Это была граната, попавшая на «гармошку» складного верха автомобиля, где сидели Франц Фердинанд с супругой. Наследник престола успел отбросить пакет рукой, тот попал в соседний автомобиль. Были ранены несколько человек, один из них — полковник Эрих фон Мерицци — довольно серьёзно.
Гранату бросил 19-летний серб Неделько Чабринович, который сразу же после этого выпил яд и попытался прыгнуть в реку. Но яд вызвал у террориста лишь рвоту, он был схвачен толпой, жестоко избит и передан в руки полиции.
Несмотря на попытку покушения, Франц Фердинанд продолжил путь. Эрцгерцог сказал про мужчину, бросившего бомбу: «Он сумасшедший. Давайте продолжим нашу программу».
В 10:32 кортеж прибыл в ратушу Сараево. Эрцгерцог приветствовал официальных лиц, хотя приём и был омрачен инцидентом, произошедшим по дороге. В 10:54 монаршая пара покидает ратушу, и тут Франц Фердинанд меняет программу визита. Вместо поездки в Национальный музей эрцгерцог с супругой решили проследовать в госпиталь, чтобы навестить раненных в результате взрыва, в том числе полковника Мерицци.
Ехать решили по набережной Аппель, но Потиорек почему-то забыл сообщить шоферу об изменении маршрута. Водитель повернул на улицу Франца Иосифа неподалёку от Латинского моста через реку Миляцку. Ему объяснили, что он едет неправильно.
Автомобили в 1914 году были громоздкими и неповоротливыми: шофер остановился и пытался развернуться в нужном направлении.
Принцип и его действия
Тут к автомобилю подбежал невысокий юноша, который с расстояния в полтора метра сделал семь выстрелов из пистолета «браунинг». Два из них достигли цели: Франц Фердинад был ранен в сонную артерию, а его жена получила смертельное ранение в живот.
Этот второй террорист, которым оказался 19-летний серб Гаврило Принцип, также попытался отравиться, и также безуспешно. Затем Принцип попытался застрелиться, но набежавшие люди отобрали у него пистолет, жестоко избили (позже ему придётся ампутировать руку) и передали полиции.
Франц Фердинанд и его жена были перевезены в резиденцию губернатора, однако по пути скончались: сначала София, затем эрцгерцог — с перерывом в несколько минут.
По словам шофера, последними словами Франца Фердинанда было обращение к жене Софии: «Соферль, не умирай, останься ради наших детей».
Есть свидетельство, что Франц-Иосиф, услышав о смерти Франца Фердинанда, облегченно вздохнул: «Господь не позволяет, чтобы ему бросали вызов. Высшая сила восстановила порядок, который у меня уже нет возможности поддерживать».
Позже эти слова использовали в качестве доказательства того, что 84-летний император и король если не санкционировал убийство своего племянника, то точно знал о готовящемся покушении. Но формально речь шла о морганатическом браке эрцгерцога, решительным противником которого был император.
После того как стало известно об убийстве Франца Фердинанда, в Сараево начался антисербский погром. Только через несколько часов порядок был восстановлен военными. При этом австрийская полиция быстро выбила из Чабриновича и Принципа имена их сообщников.
За кулисами заговора — цареубийца, близкий ко двору
Всего заговорщиков оказалось семеро, все они принадлежали к созданной в 1912 году подпольной организации «Млада Босна» («Молодая Босния»), боровшейся за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии. Примечательно, что в её состав входили не только сербы — первым бросить гранату в машину Франца Фердинанда должен был мусульманин Мухаммед Мехмедбашич, но он не решился сделать это из-за окружавших его многочисленных полицейских.
Но самое главное — за «Молодой Боснией» стояла куда более серьёзная структура.
Речь о тайной организации «Объединение или смерть» (также известна как «Чёрная рука»). Она объединяла антиавстрийски настроенных сербских офицеров, которые в Белграде обучали Принципа сотоварищи стрельбе и метанию гранат, а также переправили оружие из Сербии в Боснию и Герцеговину.
Во главе «Чёрной руки» стоял начальник военной контрразведки Сербии полковник Драгутин Димитриевич по кличке «Апис» (в честь египетского бога-быка), который в 1903 году ещё в чине капитана привёл к власти короля Петра Карагеоргиевича. «Апис» — особа, близкая ко двору, был цареубийцей.
Прежний король Сербии Александр Обренович был зверски убит вместе с супругой Драгой группой младших офицеров во главе с Димитриевичем, которые потом изрубили тела монаршей четы саблями и выбросили их у стен королевского дворца.
Стоит отметить, что Александр Обренович после восшествия на престол в 1893 году во внешней политике ориентировался на Австро-Венгрию, что вполне отвечало интересам сербов. Сербия не имела выхода к морям, 60% сербского импорта и 93% экспорта приходилось на Австро-Венгрию.
Налаживалось сотрудничество и в военной области. Так, в 1899 году Белград заключил контракт на закупку 90 тысяч новейших винтовок Маузера, причем по кредитам, предоставленным германскими и австрийскими банками. Все винтовки были поставлены в 1900 году.
Но после династического переворота 1903 года проправительственные СМИ Сербии развернули бешеную антиавстрийскую пропаганду.
Почему империя решила нанести удар
Белград претендовал на земли в Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, Воеводине и других районах Австро-Венгерской империи.
А после победных Балканских войн 1912–1913 годов Сербия увеличила свою территорию и население в два раза и была охвачена невиданным национальным подъемом. В ней вновь усилились великосербские идеи, представлявшие реальную угрозу для национальной безопасности «лоскутной» Австро-Венгрии.
У Вены были готовы два решения сербской проблемы. Первый — традиционно военный. Глава австрийского Генштаба Конрад фон Гетцендорф все время говорил о необходимости «превентивной войны», и только в 1913–1914 годы его требования были отвергнуты минимум 25 раз.
Поддерживал коллегу и глава германского Генштаба Гельмут Мольтке. Но подобным планам противились кайзер Германии Вильгельм II и прежде всего сам Франц Фердинанд, у которого было другое решение — трансформация двуединой Австро-Венгрии в триединую Австро-Венгро-Славию. Это свело бы на нет планы Сербии стать «Пьемонтом» всех южных славян.
«Чёрная рука» в роли «чёрного лебедя»
Вот только летом 1914 года Сербия была решительно не готова воевать. Казна королевства была опустошена Балканскими войнами, армия остро нуждалась в восполнении запасов вооружений и реорганизации, а в присоединенной Македонии фактически шла гражданская война.
Обо всём этом было прекрасно известно Димитриевичу-Апису, но в 1917 году, будучи приговорённым к расстрелу за попытку убить престолонаследника Александра Карагеоргиевича, полковник писал:
«Я, чувствуя, что Австрия готовит войну с нами, пришел к выводу, что после устранения австрийского престолонаследника военная партия, во главе которой он стоял, потеряет власть и опасность войны будет избегнута или отсрочена на некоторое время».
Поэтому руководитель «Чёрной руки» принял решение выступить в роли непредусмотренной силы и непредвиденного фактора — того, что в современной политологии называют «чёрным лебедем».
«Для этой цели я получил организовать в связи с объявленным приездом Франца Фердинанда в Боснию покушение на него. Я окончательно решился на это только тогда, когда [полковник Генштаба России Виктор] Артамонов заверил меня, что Россия не оставит нас без своей защиты, если мы подвергнемся нападению со стороны Австрии», — вспоминал «Апис».
На первый взгляд — недопустимое для высокопоставленного разведчика передёргивание, ведь Франц Фердинанд к «военной партии» не принадлежал. Более того, эрцгерцог говорил:
«Я никогда не поведу войну против России. Я пожертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война между Австрией и Россией закончилась бы или свержением Романовых, или свержением Габсбургов, или, может быть, свержением обеих династий. Война с Россией означала бы наш конец».
По мнению эрцгерцога, «если мы предпримем что-нибудь против Сербии, Россия встанет на её сторону, и тогда мы должны будем воевать с русскими». Австрийский и русский императоры не должны сталкивать друг друга с престола и открывать путь революции, был уверен Франц Фердинанд.
Следы ведут в Лондон
Но всё становится на свои места, если принять во внимание тот факт, что «Апис» ещё в молодости был завербован английской разведкой.
Лондон же после превращения Антанты в военно-политический блок, направленный против Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия), искал любую возможность начать войну с Германией, бурно развивающаяся промышленность которой скоро могла перегнать британскую.
Более того, война между Антантой и Тройственным союзом давала Британии двойную выгоду, ведь к 1913 году Россия оставалась главным торговым партнером Германии, получая оттуда почти половину всего импорта, и в основном это были предметы промышленного и химического производства.
То есть, получив от своего сербского агента подтверждение готовности России встать на защиту Сербии, англичане вполне могли отдать приказ об убийстве наследника престола Австро-Венгрии. Инцидент в Сараево разом решил все противоречия: противник войны Франц Фердинанд был убит, а выступавший ранее за мир Вильгельм II пришел в ярость от случившегося и поддержал позицию военных.
На дипломатической корреспонденции раздраженный кайзер несколько раз собственноручно писал: «Нужно покончить с Сербией как можно скорее». Все это вылилось в знаменитое письмо Вильгельма II австрийскому руководству, где он обещал свою полную поддержку, если Австро-Венгрия решит вступить в войну с Сербией.
Обратный отсчёт
23 июля 1914 года Австро-Венгрия вручила Сербии ультиматум из десяти пунктов, срок которого истекал через 48 часов.
Белград согласился запретить антиавстрийскую пропаганду, закрыть организации типа «Черной руки» и уволить их членов с военной и государственной службы, и даже арестовать причастных к покушению на Франца Фердинанда сербских военных и чиновников.
Однако пункт пятый — допустить к работе на территории Сербии государственные службы Австро-Венгерской империи для прекращения любой антиавстрийской деятельности — был признан неприемлемым, ведь речь шла о фактической утере суверенитета.
28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии.
Уже на следующий день последовала реакция России — в стране была объявлена мобилизация.
31 июля Германия предъявила ультиматум Франции с требованием, чтобы Париж сохранял нейтралитет в случае конфликта Германии с Россией.
Одновременно Германия передала ультиматум и царю Николаю II — с требованием прекратить мобилизацию войск. По истечении срока ультиматума, на который российское правительство не отреагировало, германское командование стало настаивать на объявлении войны России.
1 августа 1914 года германский кайзер подписал соответствующий документ, и именно этот день считается началом Первой мировой.
Судьба заговорщиков
Большинство участников покушения на Франца Фердинанда до окончания де-факто инспирированной ими войны не дожили.
Данило Илич, Мишко Йованович и Велько Чубрилович по приговору суда были повешены 3 февраля 1915 года.
Неделько Чубринович, Трифко Грабеж и Гаврило Принцип, как несовершеннолетние, были осуждены к 20 годам заключения. Чубрилович и Грабеж умерли в австрийской тюрьме Терезин в 1916 году, Принцип — там же в 1918-м.
Лишь Мухаммеду Мехмедбашичу удалось бежать в Сербию, где он присоединился к добровольческому отряду, созданному одним из организаторов покушения на эрцгерцога — майором Воиславом Танкосичем.
Латинский мост в Сараево, у которого был убит эрцгерцог, после образования социалистической Югославии был переименован в мост Принципа.
После распада СФРЮ ему было возвращено прежнее название. Находившаяся на этом мосту мемориальная доска с надписью: «На этом месте 28 июня 1914 года Гаврило Принцип своим выстрелом выразил народный протест и вековое стремление наших народов к свободе» в 1992-м была разбита. Ныне на её месте установлена новая доска, где написано следующее:
«На этом месте 28 июня 1914 года Гаврило Принцип совершил покушение на наследника Австро-Венгерского престола Франца-Фердинанда и его супругу Софию».
Однако в населённом сербами Восточном Сараево в 2014 году был установлен памятник Гаврилу Принципу в парке его имени.
Улицы Принципа также есть в главном городе Республики Сербской (БиГ) Баня-Луке, в черногорских городах Ниш и Бар и, естественно, в Белграде.
Цена одной пули
Сербы больше любят вспоминать о том, что в результате Первой мировой войны они получили свою маленькую империю под названием Югославия, чем о потерянных в ходе этой войны 1,25 миллиона человек — 28% от общего населения и 52% мужского репродуктивного населения Сербии.
То есть почти каждый десятый погибший в Первой мировой войне был сербом — а всё началось лишь с нескольких выстрелов в Сараево…
Есть невесёлая «чёрная» шутка — самым успешным оружием массового поражения в истории человечества оказался пистолет Гаврилы Принципа. Один выстрел — и почти 18,5 миллиона только погибших и пропавших без вести на фронтах Первой мировой, крушение трёх империй, гражданские войны, эпидемии, крушение всего довоенного миропорядка, социальные катаклизмы, возникновение фашизма — и новая мировая война.
Очевидно, что события в Сараево стали лишь «соломинкой, переломившей хребет верблюду». Детонировали накопившиеся противоречия великих держав. Так же и немецкая провокация в Гляйвице стала лишь формальным поводом для следующей мировой войны — де-факто начавшейся с Мюнхенского сговора, аншлюса Австрии или раньше — с инцидента на пекинском мосту Марко Поло. Складывается впечатление, что от очередного «сараевского выстрела» оберегает лишь наличие ядерного оружия у участников нынешнего геополитического противостояния.