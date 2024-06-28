Ровно 110 лет назад закончился «долгий девятнадцатый век». По мнению британского историка Эрика Хобсбаума, он продлился от Великой французской революции до начала Первой мировой войны.

ИА Регнум

А формальным поводом последней стало убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в боснийском городе Сараево 28 июня 1914 года.

Ход событий того рокового дня в Сараево известен поминутно, журналисты британской медиа-корпорации Би-би-си десять лет назад даже рассказывали о них, используя журналистские техники XXI века, в стиле «live-репортажа». ИА Регнум возьмёт на себя смелость не только восстановить события, приведшие к одной из двух крупнейших катастроф XX века, но и указать на силы, которые стояли за этими событиями.

Даже евреи — «не той системы»

Итак, племянник императора Франца Иосифа I, наследник престола Австро-Венгерской империи эрцгерцог Франц Фердинанд фон Габсбург 26 июня 1914 года прибыл в Боснию и Герцеговину (БиГ), самую «молодую» австрийскую провинцию. Этот статус БиГ приобрела лишь в 1908 году, а до того 30 лет её территория была оккупирована австро-венгерскими войсками по итогам Берлинского конгресса (1878).

Босния и Герцеговина была весьма сомнительным приобретением для Дунайской монархии: с конца XV века эта земля находилась под османским владычеством, и за четыре века значительная часть местного славянского населения приняла ислам.

Второй по численности была община православных сербов, которая жаждала присоединения БиГ к Сербии, получившей независимость после упомянутого Берлинского конгресса.

По большому счёту австрийская администрация в БиГ могла частично опереться лишь на местных славян-католиков, которые считали себя хорватами — как и в соседней Далмации, попавшей под власть Вены после 1815 года. И даже евреи в Сараево были «не той системы» — сефарды, а не привычные для Вены ашкенази.

Неудивительно, что империя начала политику завоза в БиГ сначала государственных служащих, в первую очередь из других славянских земель империи, а потом и населения — к примеру, русинов из Галичины и Буковины, которых селили в сербской части провинции.

Но, естественно, главной опорой Вены в Боснии и Герцеговине была армия. Собственно, именно на церемонию завершения военных учений и приехал в Сараево, главный город БиГ, эрцгерцог Франц Фердинанд, который был также главным инспектором вооружённых сил Австро-Венгрии.

«Как визит английского короля в День святого Патрика»

Пара остановилась в роскошном отеле «Босна» в городке Илиджа, пригороде Сараево. Два дня эрцгерцог проводил встречи с военными, а его жена София — урождённая чешская графиня Хотек посещала школы, приюты и церкви в Сараево. Их совместная поездка по городу 28 июня должна была стать кульминацией визита Франца Фердинанда, кроме того, это была 14-я годовщина их свадьбы.

Вот только для местных сербов это был в первую очередь Видовдан (День Святого Вита), когда они отмечают годовщину поражения сербских войск от турок на Косовом поле в 1389 году, которое привело к почти пятисотлетней османской оккупации исторической Сербии.

Запланированные на это время военные маневры и приезд на них Франца Фердинанда многим казались провокационными. Так, по мнению известного английского историка Алана Тейлора, если бы кто-либо из британских коронованных особ прибыл с визитом в Дублин в день Святого Патрика в разгар беспорядков, тоже были бы все основания ожидать покушения.

Более того, у австрийских властей была информация от спецслужб о том, что на эрцгерцога готовится покушение, поэтому Францу Фердинанду предлагали изменить программу визита. Но тот отказался.

Эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой Софией Хотек и детьми

При этом даже полицейские караулы не были усилены — в отличие, к примеру, от визита в Сараево императора Франца Иосифа в 1910 году. Тогда на улицах, по которым проезжал императорский кортеж, был выставлен двойной кордон из солдат местного гарнизона. Кроме того, сотням горожан, находившимся под подозрением, попросту запретили выходить из дома, а всех приезжающих в Сараево накануне визита императора заставляли регистрироваться в полиции.

Но в 1914-м всё было по-другому.

Чёрный свёрток на набережной Аппель

Франц Фердинанд с супругой прибыли из Илиджи специальным поездом. На вокзале Сараево в 9:50 их встретили генерал Оскар Потиорек, императорский наместник Боснии и Герцеговины, и мэр города, боснийский мусульманин Фехим Эфенди Чурчич. Монаршая чета была встречена почетным караулом и звуками национального австрийского гимна.

В 9:57 супруги нанесли короткий визит в казармы напротив вокзала, где эрцгерцог инспектировал войска. Через несколько минут пара села в открытый автомобиль, над которым развевался имперский флаг. Их сопровождали генерал Потиорек и подполковник Франц фон Харрах. Всего в кортеже было шесть автомобилей, высокопоставленные гости ехали во втором.

План последнего дня визита состоял из трёх частей.

Первой было посещение ратуши Сараево, построенной австрийскими властями в 1896 году. Там должен был выступить мэр города, а также пройти встреча монаршей четы с представителями мусульманской, христианской и еврейской общин города. После этого Франц Фердинанд планировал торжественно открыть Национальный музей в Сараево. Завершением же визита должен был стать торжественный обед в резиденции губернатора, куда было приглашено и высшее командование расквартированных в Боснии и Герцеговине австро-венгерских войск.

Автомобильный кортеж медленно продвигался по городу вдоль набережной Аппель, по северному берегу реки Миляцки. По пути следования кортежа его приветствовала толпа, из которой в 10:12 и вылетел чёрный свёрток…

«Он сумасшедший, продолжим программу»

Это была граната, попавшая на «гармошку» складного верха автомобиля, где сидели Франц Фердинанд с супругой. Наследник престола успел отбросить пакет рукой, тот попал в соседний автомобиль. Были ранены несколько человек, один из них — полковник Эрих фон Мерицци — довольно серьёзно.

Гранату бросил 19-летний серб Неделько Чабринович, который сразу же после этого выпил яд и попытался прыгнуть в реку. Но яд вызвал у террориста лишь рвоту, он был схвачен толпой, жестоко избит и передан в руки полиции.

Несмотря на попытку покушения, Франц Фердинанд продолжил путь. Эрцгерцог сказал про мужчину, бросившего бомбу: «Он сумасшедший. Давайте продолжим нашу программу».

В 10:32 кортеж прибыл в ратушу Сараево. Эрцгерцог приветствовал официальных лиц, хотя приём и был омрачен инцидентом, произошедшим по дороге. В 10:54 монаршая пара покидает ратушу, и тут Франц Фердинанд меняет программу визита. Вместо поездки в Национальный музей эрцгерцог с супругой решили проследовать в госпиталь, чтобы навестить раненных в результате взрыва, в том числе полковника Мерицци.

ИТАР-ТАСС/Granger Франц Фердинанд и его супруга София Хотек за несколько минут до покушения

Ехать решили по набережной Аппель, но Потиорек почему-то забыл сообщить шоферу об изменении маршрута. Водитель повернул на улицу Франца Иосифа неподалёку от Латинского моста через реку Миляцку. Ему объяснили, что он едет неправильно.

Автомобили в 1914 году были громоздкими и неповоротливыми: шофер остановился и пытался развернуться в нужном направлении.

Принцип и его действия

Тут к автомобилю подбежал невысокий юноша, который с расстояния в полтора метра сделал семь выстрелов из пистолета «браунинг». Два из них достигли цели: Франц Фердинад был ранен в сонную артерию, а его жена получила смертельное ранение в живот.

Этот второй террорист, которым оказался 19-летний серб Гаврило Принцип, также попытался отравиться, и также безуспешно. Затем Принцип попытался застрелиться, но набежавшие люди отобрали у него пистолет, жестоко избили (позже ему придётся ампутировать руку) и передали полиции.

Франц Фердинанд и его жена были перевезены в резиденцию губернатора, однако по пути скончались: сначала София, затем эрцгерцог — с перерывом в несколько минут.

По словам шофера, последними словами Франца Фердинанда было обращение к жене Софии: «Соферль, не умирай, останься ради наших детей».

Есть свидетельство, что Франц-Иосиф, услышав о смерти Франца Фердинанда, облегченно вздохнул: «Господь не позволяет, чтобы ему бросали вызов. Высшая сила восстановила порядок, который у меня уже нет возможности поддерживать».

Позже эти слова использовали в качестве доказательства того, что 84-летний император и король если не санкционировал убийство своего племянника, то точно знал о готовящемся покушении. Но формально речь шла о морганатическом браке эрцгерцога, решительным противником которого был император.

После того как стало известно об убийстве Франца Фердинанда, в Сараево начался антисербский погром. Только через несколько часов порядок был восстановлен военными. При этом австрийская полиция быстро выбила из Чабриновича и Принципа имена их сообщников.

За кулисами заговора — цареубийца, близкий ко двору

Всего заговорщиков оказалось семеро, все они принадлежали к созданной в 1912 году подпольной организации «Млада Босна» («Молодая Босния»), боровшейся за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии. Примечательно, что в её состав входили не только сербы — первым бросить гранату в машину Франца Фердинанда должен был мусульманин Мухаммед Мехмедбашич, но он не решился сделать это из-за окружавших его многочисленных полицейских.

Но самое главное — за «Молодой Боснией» стояла куда более серьёзная структура.

ИТАР-ТАСС/Granger Репродукция картины неизвестного австрийского художника «Гаврило Принцип убивает Франца Фердинанда»

Речь о тайной организации «Объединение или смерть» (также известна как «Чёрная рука»). Она объединяла антиавстрийски настроенных сербских офицеров, которые в Белграде обучали Принципа сотоварищи стрельбе и метанию гранат, а также переправили оружие из Сербии в Боснию и Герцеговину.

Во главе «Чёрной руки» стоял начальник военной контрразведки Сербии полковник Драгутин Димитриевич по кличке «Апис» (в честь египетского бога-быка), который в 1903 году ещё в чине капитана привёл к власти короля Петра Карагеоргиевича. «Апис» — особа, близкая ко двору, был цареубийцей.

Прежний король Сербии Александр Обренович был зверски убит вместе с супругой Драгой группой младших офицеров во главе с Димитриевичем, которые потом изрубили тела монаршей четы саблями и выбросили их у стен королевского дворца.

Стоит отметить, что Александр Обренович после восшествия на престол в 1893 году во внешней политике ориентировался на Австро-Венгрию, что вполне отвечало интересам сербов. Сербия не имела выхода к морям, 60% сербского импорта и 93% экспорта приходилось на Австро-Венгрию.

Налаживалось сотрудничество и в военной области. Так, в 1899 году Белград заключил контракт на закупку 90 тысяч новейших винтовок Маузера, причем по кредитам, предоставленным германскими и австрийскими банками. Все винтовки были поставлены в 1900 году.

Но после династического переворота 1903 года проправительственные СМИ Сербии развернули бешеную антиавстрийскую пропаганду.

Почему империя решила нанести удар

Белград претендовал на земли в Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, Воеводине и других районах Австро-Венгерской империи.

А после победных Балканских войн 1912–1913 годов Сербия увеличила свою территорию и население в два раза и была охвачена невиданным национальным подъемом. В ней вновь усилились великосербские идеи, представлявшие реальную угрозу для национальной безопасности «лоскутной» Австро-Венгрии.

У Вены были готовы два решения сербской проблемы. Первый — традиционно военный. Глава австрийского Генштаба Конрад фон Гетцендорф все время говорил о необходимости «превентивной войны», и только в 1913–1914 годы его требования были отвергнуты минимум 25 раз.

Поддерживал коллегу и глава германского Генштаба Гельмут Мольтке. Но подобным планам противились кайзер Германии Вильгельм II и прежде всего сам Франц Фердинанд, у которого было другое решение — трансформация двуединой Австро-Венгрии в триединую Австро-Венгро-Славию. Это свело бы на нет планы Сербии стать «Пьемонтом» всех южных славян.

«Чёрная рука» в роли «чёрного лебедя»

Вот только летом 1914 года Сербия была решительно не готова воевать. Казна королевства была опустошена Балканскими войнами, армия остро нуждалась в восполнении запасов вооружений и реорганизации, а в присоединенной Македонии фактически шла гражданская война.

Обо всём этом было прекрасно известно Димитриевичу-Апису, но в 1917 году, будучи приговорённым к расстрелу за попытку убить престолонаследника Александра Карагеоргиевича, полковник писал:

«Я, чувствуя, что Австрия готовит войну с нами, пришел к выводу, что после устранения австрийского престолонаследника военная партия, во главе которой он стоял, потеряет власть и опасность войны будет избегнута или отсрочена на некоторое время».

Драгутин Димитриевич

Поэтому руководитель «Чёрной руки» принял решение выступить в роли непредусмотренной силы и непредвиденного фактора — того, что в современной политологии называют «чёрным лебедем».

«Для этой цели я получил организовать в связи с объявленным приездом Франца Фердинанда в Боснию покушение на него. Я окончательно решился на это только тогда, когда [полковник Генштаба России Виктор] Артамонов заверил меня, что Россия не оставит нас без своей защиты, если мы подвергнемся нападению со стороны Австрии», — вспоминал «Апис».

На первый взгляд — недопустимое для высокопоставленного разведчика передёргивание, ведь Франц Фердинанд к «военной партии» не принадлежал. Более того, эрцгерцог говорил:

«Я никогда не поведу войну против России. Я пожертвую всем, чтобы этого избежать, потому что война между Австрией и Россией закончилась бы или свержением Романовых, или свержением Габсбургов, или, может быть, свержением обеих династий. Война с Россией означала бы наш конец».

По мнению эрцгерцога, «если мы предпримем что-нибудь против Сербии, Россия встанет на её сторону, и тогда мы должны будем воевать с русскими». Австрийский и русский императоры не должны сталкивать друг друга с престола и открывать путь революции, был уверен Франц Фердинанд.

Следы ведут в Лондон

Но всё становится на свои места, если принять во внимание тот факт, что «Апис» ещё в молодости был завербован английской разведкой.

Лондон же после превращения Антанты в военно-политический блок, направленный против Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия), искал любую возможность начать войну с Германией, бурно развивающаяся промышленность которой скоро могла перегнать британскую.

Более того, война между Антантой и Тройственным союзом давала Британии двойную выгоду, ведь к 1913 году Россия оставалась главным торговым партнером Германии, получая оттуда почти половину всего импорта, и в основном это были предметы промышленного и химического производства.

То есть, получив от своего сербского агента подтверждение готовности России встать на защиту Сербии, англичане вполне могли отдать приказ об убийстве наследника престола Австро-Венгрии. Инцидент в Сараево разом решил все противоречия: противник войны Франц Фердинанд был убит, а выступавший ранее за мир Вильгельм II пришел в ярость от случившегося и поддержал позицию военных.

На дипломатической корреспонденции раздраженный кайзер несколько раз собственноручно писал: «Нужно покончить с Сербией как можно скорее». Все это вылилось в знаменитое письмо Вильгельма II австрийскому руководству, где он обещал свою полную поддержку, если Австро-Венгрия решит вступить в войну с Сербией.

Обратный отсчёт

23 июля 1914 года Австро-Венгрия вручила Сербии ультиматум из десяти пунктов, срок которого истекал через 48 часов.

Белград согласился запретить антиавстрийскую пропаганду, закрыть организации типа «Черной руки» и уволить их членов с военной и государственной службы, и даже арестовать причастных к покушению на Франца Фердинанда сербских военных и чиновников.

Однако пункт пятый — допустить к работе на территории Сербии государственные службы Австро-Венгерской империи для прекращения любой антиавстрийской деятельности — был признан неприемлемым, ведь речь шла о фактической утере суверенитета.

28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии.

Уже на следующий день последовала реакция России — в стране была объявлена мобилизация.

31 июля Германия предъявила ультиматум Франции с требованием, чтобы Париж сохранял нейтралитет в случае конфликта Германии с Россией.

Одновременно Германия передала ультиматум и царю Николаю II — с требованием прекратить мобилизацию войск. По истечении срока ультиматума, на который российское правительство не отреагировало, германское командование стало настаивать на объявлении войны России.

1 августа 1914 года германский кайзер подписал соответствующий документ, и именно этот день считается началом Первой мировой.

Судьба заговорщиков

Большинство участников покушения на Франца Фердинанда до окончания де-факто инспирированной ими войны не дожили.

Данило Илич, Мишко Йованович и Велько Чубрилович по приговору суда были повешены 3 февраля 1915 года.

Неделько Чубринович, Трифко Грабеж и Гаврило Принцип, как несовершеннолетние, были осуждены к 20 годам заключения. Чубрилович и Грабеж умерли в австрийской тюрьме Терезин в 1916 году, Принцип — там же в 1918-м.

(сс) Cassowary Colorizations Гаврило Принцип

Лишь Мухаммеду Мехмедбашичу удалось бежать в Сербию, где он присоединился к добровольческому отряду, созданному одним из организаторов покушения на эрцгерцога — майором Воиславом Танкосичем.

Латинский мост в Сараево, у которого был убит эрцгерцог, после образования социалистической Югославии был переименован в мост Принципа.

После распада СФРЮ ему было возвращено прежнее название. Находившаяся на этом мосту мемориальная доска с надписью: «На этом месте 28 июня 1914 года Гаврило Принцип своим выстрелом выразил народный протест и вековое стремление наших народов к свободе» в 1992-м была разбита. Ныне на её месте установлена новая доска, где написано следующее:

«На этом месте 28 июня 1914 года Гаврило Принцип совершил покушение на наследника Австро-Венгерского престола Франца-Фердинанда и его супругу Софию».

Однако в населённом сербами Восточном Сараево в 2014 году был установлен памятник Гаврилу Принципу в парке его имени.

Улицы Принципа также есть в главном городе Республики Сербской (БиГ) Баня-Луке, в черногорских городах Ниш и Бар и, естественно, в Белграде.

Цена одной пули

Сербы больше любят вспоминать о том, что в результате Первой мировой войны они получили свою маленькую империю под названием Югославия, чем о потерянных в ходе этой войны 1,25 миллиона человек — 28% от общего населения и 52% мужского репродуктивного населения Сербии.

То есть почти каждый десятый погибший в Первой мировой войне был сербом — а всё началось лишь с нескольких выстрелов в Сараево…

Есть невесёлая «чёрная» шутка — самым успешным оружием массового поражения в истории человечества оказался пистолет Гаврилы Принципа. Один выстрел — и почти 18,5 миллиона только погибших и пропавших без вести на фронтах Первой мировой, крушение трёх империй, гражданские войны, эпидемии, крушение всего довоенного миропорядка, социальные катаклизмы, возникновение фашизма — и новая мировая война.

Очевидно, что события в Сараево стали лишь «соломинкой, переломившей хребет верблюду». Детонировали накопившиеся противоречия великих держав. Так же и немецкая провокация в Гляйвице стала лишь формальным поводом для следующей мировой войны — де-факто начавшейся с Мюнхенского сговора, аншлюса Австрии или раньше — с инцидента на пекинском мосту Марко Поло. Складывается впечатление, что от очередного «сараевского выстрела» оберегает лишь наличие ядерного оружия у участников нынешнего геополитического противостояния.