Ночь в Восточном полушарии и вечер в Западном оказались на редкость неспокойными: все внимательно следили за происходящим на улицах фактической столицы Боливии — Ла-Паса (юридически столицей южноамериканской страны является Сукре) — и гадали, вернулись ли славные времена латиноамериканских диктатур или же пока нет.

ИА Регнум

Ситуация с вторжением силовиков Эквадора в посольство Мексики многим дала надежду на то, что радикализм вновь становится местным политическим трендом. Однако боливийский генерал Хуан Хосе Суньига разочаровал.

Он вывел армейские подразделения на площадь Мурильо, где находится резиденция руководства страны. Устроил «битву взглядов» с самим президентом Луисом Арсе и отказался выполнить приказ, распустив войска. Но спустя всего несколько часов мятежник ретировался вместе с приближёнными. Позже он фигурировал в СМИ уже в качестве арестованного экс-военачальника.

Правда, спровоцировать волну перешептываний Суньиге все-таки удалось. Он спокойно — и явно зная, что его ждет — дождался ареста, предстал перед журналистами и заявил, что устроил всё по приказу президента Арсе, который таким образом надеялся «вернуть себе популярность».

Насколько подобные «вбросы» близки к истине? Сложно сказать. Но проблем действующему руководству Боливии они уже доставили.

Требования бунтовщиков

В разгар бунта, пока Арсе давал пресс-конференцию прямо в президентском дворце, призывал боливийцев выходить на улицы, а международное сообщество — осудить попытку государственного переворота, генерал Суньига провозглашал создание временного переходного правительства, перед которым будут стоять вполне конкретные цели.

В частности, Суньига провозгласил, что эпоха социалистического режима правящей партии MAS подошла к концу.

Теперь демократическое управление в Боливии будет «реструктуризировано», а все политические заключённые будут освобождены — в первую очередь бывший правый губернатор провинции Санта-Крус Луис Фернандо Камачо и правоцентристский экс-президент Жанин Аньес.

Также планировалось помиловать всех военнослужащих, участвовавших в протестах 2019 года против команды бывшего боливийского лидера Эво Моралеса.

Радостно на такие планы никто вслух — по крайней мере, в момент бунта — не отреагировал. Жанин Аньес телеграфировала из мест не столь отдалённых (где она, кстати, оказалась в том числе и за организацию военного переворота в 2019 году), что осуждает действия бунтовщиков.

Экс-губернатор Камачо и вовсе отозвался почти сутки спустя. Он назвал происходящее не попыткой госпереворота, а «мошенничеством» и в дальнейших обращениях к общественности продолжил работать на тезисы, вброшенные в повестку генералом Суньигой.

Например, он сообщил, что модель управления правящей партии Боливии «себя исчерпала», и потребовал от президента Луиса Арсе объяснений по факту произошедшего на площади Мурильо.

Что это, мол, такое было? Медийный спектакль? Безумие отдельных военнослужащих или демонстрация отсутствия контроля боливийского руководства над национальными вооружёнными силами?

Дополнительно Камачо потребовал создать парламентскую комиссию, которая могла бы заняться расследованием случившегося. Разумеется, при поддержке международных наблюдателей. Таким образом, переворот — даже закончившийся неудачно — сослужил боливийской оппозиции определённую службу.

Теперь спекулировать на теме потенциального участия президента Арсе в организации бунта, строить догадки, бросающие тень на каждого, причастного к деятельности правящей партии, можно чуть ли не до бесконечности. Ну, как минимум до 2025 года (когда состоятся очередные выборы президента Боливии) точно.

И слова боливийского руководства о том, что национальные вооруженные силы находятся под полным контролем, в таком контексте очень сложно воспринимать за истину: помимо Суньиги, арестованы руководители ВМС и ВВС.

Про задержания персонажей пониже званием практически ничего не известно. Как и про количество солдат, принимавших участие в путче (известно лишь о сорока ордерах на арест и 17 задержанных). Следствие ещё только в самом начале, какой уж тут «полный контроль».

«Неправильный» протест

Несмотря на определенные деструктивные процессы в боливийском государстве, которые повлёк за собой этот неудавшийся переворот, к его организаторам и исполнителям тоже очень много вопросов.

На какой эффект рассчитывали армейские подразделения Суньиги, начав поливать слезоточивым газом граждан, стекавшихся на главную площадь Ла-Паса? Граждане стали собираться, вняв призывам и Луиса Арсе, и экс-президента Эво Моралеса, поднявшего профсоюзы и бюджетные учреждения на забастовки против армейцев.

Обещания освободить из заключения Камачо, конечно, могли повлечь за собой начало антиправительственных демонстраций в провинции Санта-Крус, губернатором которой он был, но в нужный момент и этого не произошло.

Отдельные эксперты предполагают, что Суньига рассчитывал, что на сторону бунтовщиков перейдёт полиция — этого также не случилось.

Чуть позже опальный генерал признался, что цель восстания не была достигнута из-за «задержки подкрепления». Оказывается, на место событий не успели прибыть несколько подразделений, а также личный состав ВМС и ВВС.

Возможно, Суньига говорит правду, или же — по отдельным версиям — он был введён в заблуждение организаторами бунта, которые обещали ему определенную поддержку, но в итоге так её и не предоставили. Возможно, намеренно, но, может быть, и совсем по независящим от них причинам.

Кого же можно отнести к организаторам данного действа? На первый взгляд ответ напрашивается сам собой.

Но не всё так просто.

Выгодоприобретатели

За пару недель до описываемых событий в МИД Боливии была вызвана временный поверенный в делах США Дебра Эвиа. До её сведения было доведено, что американское посольство занимается «вмешательством во внутренние дела» Боливии.

А чуть позже, 13 июня, министр экономики Боливии прямо обвинил посольство США в подготовке «мягкого переворота» против правительства Луиса Арсе путем разжигания протестных настроений из-за проблем с топливом и экономического кризиса. То есть примерно за те же тезисы, которые озвучил генерал Суньига.

Справедливости ради стоит напомнить, что боливийские проблемы с топливом мало для кого являются секретом. Именно для консультаций и поиска решения этой проблемы президент Арсе недавно приезжал в Санкт-Петербург.

Правда, есть дополнительный нюанс. В Санкт-Петербурге Арсе обсуждал проект литиевого комплекса, который реализует в Боливии компания Uranium One, входящая в структуры Росатома.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, но определенного шороху он наводит весь последний год, ведь относительно недавно глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон назвала страны «литиевого треугольника» (Чили, Аргентину и Боливию) «проблемой национальной безопасности на нашем заднем дворе».

В связи с этим отдельные эксперты предположили, что целью переворота могли быть притязания США на боливийский литий и стремление ограничить российским компаниям работу в регионе.

Здесь необходимо признать, что действия, имеющую подобную цель, предпринимаются с завидной регулярностью — в том числе и в виде разжигания протестов в определённых регионах именно против российских проектов.

Но есть и другая точка зрения. Западные коллеги, которые ведут англоязычный Телеграм-канал /CIG/ Telegram | Counter Intelligence Global полагают, что с позицией Вашингтона по Боливии все не так просто.

Безусловно, без американских «специалистов» здесь не обошлось, но это лишь половина дела.

Оказывается, нахождение президента Арсе у власти — в том числе и после выборов 2025 года — гораздо больше отвечает американским интересам (в том числе интересам американского и китайского бизнеса), нежели потенциальное восстановление у власти Эво Моралеса.

К настоящему моменту известно, что в правящей боливийской партии MAS наблюдается серьёзный раскол между командами Арсе и Моралеса — и попытка госпереворота позволила западным СМИ напомнить об этом международному сообществу.

Сам же неудачный переворот позволил Арсе провести необходимые перестановки в военном руководстве и консолидировать власть в своих руках с полного одобрения международного сообщества и без какой-либо ощутимой реакции со стороны США. Это с высокой долей вероятности доставит Моралесу определённые проблемы на будущих выборах.

В таком свете российской стороне не стоит терять бдительности и нужно внимательно следить за попытками разжигания протестов в районах добычи лития. Не исключено, что мы о них ещё услышим.