На канале CNN прошли первые и, вероятно, самые главные дебаты нынешней президентской гонки в США. В этом году дебаты состоялись очень рано, в конце июня, хотя обычно их организуют в преддверии выборов осенью. И тому были веские основания.

ИА Регнум

Ещё в начале года казалось, что встречи соперников и вовсе может не случиться из-за острой антипатии кандидатов друг к другу. Но в итоге они всё же прошли — и превратились в настоящий кошмар для Джо Байдена.

Электоральный цикл 2024 года в США не баловал американскую аудиторию обилием дебатов. На праймериз у демократов их и вовсе не проводилось, хоть Роберт Кеннеди и требовал устроить дебаты с Байденом. У республиканцев дебаты были, но они представляли из себя довольно странное зрелище. Ведь основной фаворит республиканских праймериз Дональд Трамп во внутрипартийных дебатах не участвовал.

Несколько лет назад республиканцы вышли и из комиссии по дебатам, уличая её в предвзятом отношении. На всех последних дебатах — в 2012 году, 2016-м и 2020-м — модераторы откровенно подыгрывали демократам. Одна встреча в ходе прошлых выборов из-за этого даже сорвалась. На фоне нынешнего раскола Америки институт дебатов ожидаемо оказался в кризисе. И неясно, выживет ли он в будущем.

Но прямо сейчас встреча Байдена и Трампа всё же прошла. Однако это не были дебаты в привычном смысле слова, с яростным спором оппонентов. Действо скорее напоминало одновременное интервью двух кандидатов, кому не давали препираться друг с другом. Условия проведения были очень жёсткими — кандидатам отключали микрофон всякий раз, когда они пытались не отвечать на вопрос модератора, а спорить.

Было много сомнений и в честности проведения дебатов на площадке либерального телеканала CNN с участием модератора Джейка Таппера, которого сложно уличить в беспристрастности. Он как-то раз даже сравнивал Трампа с Гитлером. Но Таппер на удивление показал себя относительно нормальным ведущим, хотя в отдельные моменты он и пытался явно помогать Байдену, прерывая его в момент оговорок.

Однако для нынешнего хозяина Белого дома дискуссия с противником закончилась полным фиаско. Байден с самого начала поплыл, причём при ответе на очевидные и простые вопросы. Да вдобавок на протяжении всей встречи он постоянно хрипел и кашлял из-за простуды. Апофеозом стала его пространная речь о социальной политике, в которой он признался в «победе» над системой медстрахования Medicare, перепутав её с пандемией ковида.

Байден заявил и об обилии в США «триллионеров», которых можно обложить дополнительным налогом. Имея в виду, конечно, миллиардеров. Он же констатировал создание 15 тысяч, а не миллионов, рабочих мест за весь период своего президентства. И таких постоянных оговорок с потерей нити разговора было за полтора часа очень много.

Трамп по мере возможности пытался пользоваться слабостью своего оппонента. Например, в один момент Байден заявил об отсутствии потерь среди американских солдат за время его президентства, хотя всем известно о хаосе в Кабуле во время бегства американских солдат. Тогда во время теракта погибли 13 морпехов. И Трамп призвал уволить всех горе-аппаратчиков из Пентагона, которые допустили подобные провалы.

Не говоря уже о потерях американских «отставников» на Украине. Трамп пообещал в случае победы на выборах и ещё до момента вступления в должность президента в январе договориться с Россией и приостановить нынешний конфликт. Его советники на днях предложили план заморозки конфликта по линии фронта.

Не обошлось и без традиционных оскорблений в адрес друг друга. Трамп обозвал Байдена «палестинцем» за его нежелание на 100% поддерживать всё, что делает Израиль в секторе Газа. Байден же назвал Трампа уголовником, неудачником и сравнил с «бездомным котом» по степени аморальности. Впрочем, Трамп тут же напомнил об уголовном деле в отношении сына президента Хантера Байдена. И пообещал «красиво» отмстить демократам в случае победы.

В целом стратегия Трампа строилась на обещании разрешить все нынешние кризисы — миграционный, инфляционный, бесконечные войны по всему миру. Он обещал вернуть «уважение» к Америке, которое было растеряно за время президентства Байдена. Ну а последний часто переходил на личности и критиковал персону соперника, пытаясь представить его недостойным кресла президента.

Всё бы ничего, если бы не постоянные оговорки Байдена. Иногда казалось, что он просто забывал, где находится. На руку ему играл эффект низких ожиданий: никто не ждал от него ораторских чудес. Но Байдену удалось эти ожидания превзойти, выступив гораздо слабее, чем было нужно. В преддверии дебатов порядка 60% американцев, согласно опросам, ожидали победы Трампа. И она в итоге получилась по-настоящему разгромной.

Вся Америка в очередной раз увидела перед собой угнетаемого старческими проблемами Джо Байдена, чьи умственные способности быстро угасают. Даже на CNN нехотя и сквозь зубы были вынуждены признать его очевидное поражение.

Демократы, конечно, пытались как-то оправдать провалы Байдена в ходе дискуссии, но сделать этого не смогли. В их стане тут же началась настоящая паника. Многие и так были недовольны положением Байдена в президентской гонке с его отставанием по рейтингам.

Очевидно, что после таких дебатов отрыв Трампа только увеличится. И самые разные представители демократического истеблишмента вновь стали строить отчаянные планы какой-то экстренной замены действующего президента на выборах.

Показательно, что накануне встречи на CNN от Байдена публично отстранилась Мишель Обама, отказавшись вести агитацию за него из-за личной неприязни. Некоторые демократы были бы не против увидеть Мишель или, скажем, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома своим кандидатом в президенты вместо немощного и угасающего Байдена.

Однако времени на его замену у демократов уже не осталось. Байден официально победил на партийных праймериз и получил карт-бланш легитимности от миллионов избирателей. Замена его на партийном съезде в августе вызовет настолько мощный политический кризис у демократов, что может точно поставить крест на их предвыборной кампании.

Поэтому, сколько бы ни шли разговоры о недееспособности Байдена, он почти наверняка продолжит оставаться кандидатом в президенты США. Если только физически не умрёт или не впадёт в кому. Правда, как ему теперь пытаться конкурировать с Трампом, не знает уже никто.

Вторые дебаты планируются в сентябре, впрочем, учитывая итоги сегодняшних, можно предположить, что они уже могут и не случиться.

А аппаратчики Белого дома продолжат изо всех сил тащить не приходящего в сознание Байдена на выборы, надеясь, что им каким-то чудом удастся победить. Те же, кто не верит в чудеса, уже активно ищут себе запасной аэродром.

Например, Камала Харрис хочет приземлиться в кресло следующего губернатора Калифорнии. А соратники помельче разбредутся по лоббистским фирмам в частном секторе до лучших времён.