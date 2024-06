Основатель легендарного Wikileaks Джулиан Ассанж подписал сделку с министерством юстиции США о частичном признании вины по одному из пунктов обвинения — нарушение конфиденциальности личных данных, получил 5 лет и был официально освобожден по уже отсиженному сроку. Одно из условий сделки — уничтожение информации, собранной Wikileaks.

Иван Шилов ИА Регнум Джулиан Ассанж

Судьбоносные депеши

Обвинения журналиста в антиамериканском заговоре по статье о шпионаже за публикацию общественно важных документов само по себе стало прецедентом.

Ведь знаменитая Первая поправка к Конституции США запрещает какое бы то ни было ущемление свободы слова.

Чтобы выйти из положения в ЦРУ даже предложили Белому дому изменить статус сотрудников Wikileaks с журналистов на «информационных посредников», но администрация Барака Обамы не решилась на такой шаг, опасаясь политических последствий.

Однако в 2020 году, при Дональде Трампе, поправку все-таки обошли — Верховный суд США решил, что «иностранные граждане за пределами территории Соединенных Штатов не обладают правами, предусмотренными Конституцией США». Решение, конечно же, касалось содержавшегося в тот момент в лондонской тюрьме гражданина Австралии Ассанжа.

Игры с Первой поправкой и оказались тем, что позволило держать журналиста 5 лет в британской тюрьме, но все же не экстрадировать его в США.

Преследовать Джулиана Ассанжа начали в 2010 году после того, как он опубликовал видеозапись расстрела мирных граждан американскими военными в Ираке, а также дипломатические телеграммы посольств США (cablegate).

Оба события всколыхнули мир.

В телеграммах содержалось много неприглядной информации об отношении США к разным странам, мировым лидерам, вопросам ядерного разоружения, войны против терроризма, проблемам тюрьмы Гуантанамо и т.д. Многие из них были тут же опубликованы такими газетами, как El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian и The New York Times. В России по соглашению с WikiLeaks анализом депеш занимался журнал «Русский репортер».

Важно отметить, что опубликованные данные бросали тень далеко не только на США, в них было немало неприглядных данных в том числе о России, что в принципе нивелировало версию о работе Ассанжа на российские спецслужбы. Однако это не помогло.

Хотя Обама отказался открывать уголовное дело против Ассанжа, «прилетело» журналисту с другой стороны. В Швеции его обвинили в изнасиловании.

Потом оказалось, что изнасилования не было, предполагаемые жертвы были сторонницами Wikileaks и даже не подавали никаких заявлений, однако Ассанжа недолго продержали в шведском СИЗО, затем отпустили под залог с правом покинуть страну, а когда он улетел в Лондон, подали его в розыск в Интерпол.

Так, опасаясь экстрадиции в Швецию, Джулиан в 2012 году попал в эквадорское посольство, откуда продолжил свою работу и даже недолго вел передачу на канале Russia Today.

Трамп в затруднении

А в 2016 году на выборах в США победил Дональд Трамп. Все думали, что этому «другу России» будет не до Ассанжа, но обстоятельства сложились иначе.

Трампа обвинили в заговоре с Wikileaks и анонимными российскими хакерами с целью вмешательства в выборы. Дело касалось взлома серверов Национального комитета Демократической партии во время праймериз, вследствие чего пострадала репутация кандидата Хиллари Клинтон, что, как предполагалось, позволило Трампу стать президентом.

Дело было липовым изначально.

Никаких доказательств вмешательства российских хакеров так и не нашли. Мало того, техническая экспертиза прямо говорила, что взлом серверов и выкачку данных осуществили не удаленно, а прямо из офиса Демпартии. Бывший британский дипломат, а затем сотрудник Wikileaks Крэйг Мюррей заявлял, что получил данные для публикации на флэшке из рук в руки в одном из парков в Вашингтоне. Сам Ассанж в одном из интервью намекнул, что источник — в Вашингтоне, но называть имя, естественно, отказался.

В то же время в американской столице происходит странное убийство.

Жертва — один из работников Нацкомитета Демпартии Сет Рич. Его убили во время пробежки. Версия с ограблением не подтвердилась, поскольку ничего не было украдено, а материалы дела почему-то изъяли у полиции и передали в ФБР. Виновные до сих пор не найдены.

Зато известно, что Рич был леваком и сторонником лидера левой фракции Демпартии США Берни Сандерса, который на праймериз выступал оппонентом Хиллари Клинтон. Естественно, у журналистов тут же возникла альтернативная мейнстриму версия о том, что именно Сет Рич выкачал данные из серверов и передал их Wikileaks.

Истину мы узнаем, вероятно, тогда же, когда раскроют дело об убийстве Кеннеди.

Как бы там ни было, а Трамп тогда оказался в сложном положении.

Даже если речь не шла о тюрьме, то о репутации уж точно. И репутация «агента Кремля» очень сильно мешала ему весь срок президентства. Все, что нужно было Трампу от Ассанжа, — это раскрытие источника, что сняло бы с президента все подозрения.

Для этого на переговоры с журналистом в эквадорское посольство отправился конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер. Но Ассанж не мог раскрывать свои источники. Это касалось и вопросов журналистской этики, и безопасности людей, передающих информацию Wikileaks.

Отказ был неприятен Трампу, но масло в огонь будущей беды подлила последовавшая за этим публикация Wikileaks базы данных Vault 7 — крупнейшая утечка документов ЦРУ в истории о незаконной электронной слежке по всему миру.

Передавший документы бывший технический работник ЦРУ Джошуа Шульте получил 40 лет лишения свободы. Брали его, правда, по обвинению в хранении детской порнографии, поскольку доказательств его причастности к «сливу» сразу не обнаружили. Но это уже другая история.

Обнародование Vault 7 вызвало ярость ЦРУ. Тогдашний шеф Майк Помпео объявил Wikileaks «враждебной разведывательной службой» и попытался добиться у Трампа разрешения на похищение и даже ликвидацию Ассанжа. Об этом стало известно сразу из трех источников.

175 лет

Несмотря на все потуги Помпео, Трамп решил, что все будет легально и состоится открытый судебный процесс над Ассанжем.

Для этого журналисту вместо одного пункта обвинения выкатывают целых восемнадцать, в общей сложности на 175 лет лишения свободы. Причем обвинение в антиамериканском заговоре — по статье о шпионаже, которую никогда до этого не предъявляли журналистам.

Если совсем вкратце суть обвинения такова:

1. Ассанж путем выступлений на разных конференциях с рассказами о деятельности WikiLeaks поощрял лица и организации красть секретные данные и делиться с ним.

2. Военнослужащая США Челси Мэннинг украла секретные данные по поручению Ассанжа. Мэннинг вошла в компьютер, к которому у нее не было пароля, а значит, ей его передал Ассанж (только логический вывод, никаких документальных доказательств).

3. Заговором названа переписка Ассанжа и Мэннинг о важности публикации документов.

4. Ассанж опубликовал депеши Госдепа, в которых были указаны имена афганцев и иракцев, сотрудничавших с американскими оккупационными силами, без редактирования этих имен.

Поэтому «журналисты, религиозные лидеры, правозащитники и политические диссиденты, которые жили при репрессивных режимах и сообщали Соединенным Штатам о злоупотреблениях в своих странах, подвергаются большому риску. Публикуя эти документы без редактирования имен, Ассанж создал серьезный и неминуемый риск того, что невинным людям причинят физический вред или они будут задержаны».

5. Опубликованные данные о заключенных в Гуантанамо подпали под обвинение в разглашении секретной информации государственной важности, то есть внутренней информации из закрытого учреждения.

Интересно, что в ходе британских слушаний все эти обвинения были опровергнуты показаниями свидетелей и экспертов.

Оказалось, что публикации Cablegate были согласованы с Госдепом США, документы отредактированы (из них вычеркнули «опасные» имена), а 15 тысяч документов вообще не были опубликованы ради безопасности людей. Ради сохранения в тайне имен информаторов Ассанж заказал IBC программу, которая удалила из документов все слова не из английского языка, а значит, и все арабские имена.

Утечка же имен произошла не по вине Ассанжа, а по вине журналиста Guardian Дэвида Ли, который в 2011 г. без разрешения опубликовал в своей книге пароль к зашифрованному кэшу еще неотредактированных документов. Ли никто обвинения не выдвигал. Затем весь кэш был доступен через торренты и на веб-сайте Cryptome. К руководству сайта тоже нет никаких вопросов.

Адвокаты Ассанжа заявили, что непричастность их клиента к публикации неотредактированных файлов можно доказать, имея доступ к компьютерам, телефонам и бумажным письмам журналиста, которые были изъяты при задержании Ассанжа в посольстве Эквадора и до сих пор не возвращены.

Что касается Челси Мэннинг, в 2013 году на суде по ее делу контрразведка США не нашла ни одного пострадавшего агента в Ираке и Афганистане из-за разоблачений WikiLeaks.

Не находятся таковые и сейчас. Кроме того, следствие не знает, с кем именно переписывалась Мэннинг — ее собеседником в чате был некто Натаниэль Франк и связь этого Франка с Ассанжем не установлена.

Что касается Гуантанамо, то публикация позволила адвокатам вытащить из тюрьмы множество невинных людей, задержанных по ошибке в результате ложных доносов, поскольку США предлагали своим союзникам существенные награды за выдачу подозреваемых в участии в «Аль-Каиде»* или «Талибане»*. Также в документах содержались доказательства применения пыток к заключенным. Исходя из этого разглашенная Ассанжем информация была общественно важной, и это не может считаться уголовным преступлением.

Байден-освободитель

Все это было сказано в британском суде, но суд занимался не рассмотрением дела по существу, а вопросом экстрадиции Ассанжа.

Собственно говоря, попал в руки британских правоохранителей журналист в 2019 году, когда американцы смогли надавить на нового президента Эквадора, и тот…

А что тот, кстати, непонятно.

Ни документа, которым Ассанж лишался бы политического убежища, ни документа, дающего права британским правоохранителям заходить в посольство — территорию суверенного государства, — общественности не представили.

Журналиста заперли в одиночной камере лондонской тюрьмы Белмарш и начали слушания касательно его экстрадиции в США. Интересно, что именно в тот момент Швеция почему-то экстрадицию требовать перестала.

Статьи 81-го Закона Великобритании об экстрадиции от 2003 года запрещают передавать людей в случае политически мотивированных преследований. Суду было достаточно сослаться на эту статью, и Ассанж вышел бы на свободу еще в 2019-м. Но суд этого не сделал, запретив экстрадицию лишь по причине тяжелого психического состояния журналиста, опасности совершения им суицида. Естественно, это было оспорено в апелляции.

Небольшой шанс на то, что уходящий с поста Трамп помилует Ассанжа (он имел право это сделать) не реализовался. Трамп закономерно помиловал своих сторонников, которых обвиняли в организации штурма Капитолия.

Пришедший на смену президент Джо Байден на обращения родных Ассанжа не реагировал. В конце концов именно он был вице-президентом во время Cablegate.

К 2024 году решение об отправке Ассанжа в США было принято.

Но снова случилось непредвиденное — очередные президентские выборы в США, которые состоятся в определенном международном контексте. На фоне событий на Украине, в Палестине, а также коррупционно-наркотического скандала вокруг сына президента Хантера, Трамп начал набирать политические очки, а Байден, наоборот, их терять.

Связанные с WikiLeaks эксперты начали говорить о том, что Байдену не выгодно получить Ассанжа в американской тюрьме накануне выборов.

Это привело бы к новому скандалу, потере голосов левых и леволиберальных сторонников Демпартии, которые традиционно относятся к Ассанжу с симпатией, а также к тому, что на суде могли бы всплыть неприятные доказательства противозаконной деятельности ЦРУ. Да, это было не при Байдене, но ведь во время своего президентства он никак не решил эту проблему, хотя к нему и обращались.

Немаловажен и вопрос, кому отдадут голоса сторонники третьего кандидата Роберта Кеннеди — младшего, а они точно не на стороне преследователей Ассанжа.

Все это привело к тому, что в мае Высокий суд Лондона приостановил экстрадицию, дав возможность адвокатам журналиста подать новую апелляцию. И начались переговоры.

Подстегнули положительное решение, вероятно, и политические события в самой Великобритании. Высокая вероятность победы лейбористов на выборах делает ненулевой возможность признание Ассанжа политзэком, а это тоже никому не нужно.

Сделка о частичном признании вины обнуляет все предвыборные риски для Байдена, а для Ассанжа — риск того, что при победившем Трампе он наверняка будет экстрадирован и получит все 175 лет тюремного заключения.

Звезды сошлись.

Политический цинизм и расклады в предвыборной гонке оказались сильнее, чем все идеологии вместе взятые. Признание же Ассанжем вины никак не обнуляет того, что он сделал для ищущих правду, а документы Wikileaks навсегда останутся материальным памятником преступлений американского империализма в XXI веке.

*организация, признанная террористической