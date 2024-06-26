На детской площадке играли шестнадцатилетняя девушка и шестилетний мальчик, познакомившиеся буквально несколько минут назад. Играли весело и мирно, но вскоре малышу что-то не понравилось, он начал ругаться и плевать в новую подругу. Она в ответ толкнула обидчика на траву.

ИА Регнум

Тут же к ней подбежала мама мальчика, схватила за волосы и начала трясти. Девушка вырвалась и попыталась убежать, но вскоре её настиг отец мальчика, повалил на землю и начал бить по лицу.

Произошло это в посёлке Юбилейный в Саратовской области 12 июня. Пострадавшую отвезли в больницу.

Другой детский конфликт, переросший в избиение, произошёл 3 июня в московском районе Люблино. Несколько детей мигрантов набросились на мальчика, сбили его сначала с самоката, а затем и с ног, и продолжили бить. За ситуацией наблюдал отец нападавших — он стоял рядом и даже не шелохнулся. Избитый мальчик пытался убежать, оставив самокат.

Детская агрессия — результат внутреннего страха

Проблема детских конфликтов и драк — конечно, не новая, говорит ИА Регнум гештальт-терапевт, директор мурманского филиала психологического центра «Здесь и Теперь» Марина Цветкова. Дети всегда устраивали «разборки», выясняли, кто главный, спорили из-за игрушек или качелей. Но новости об этом появлялись в общественном пространстве гораздо реже.

С одной стороны, дело в «медиаискажении»: когда у каждого человека есть смартфон с камерой, он может записать и выложить увиденное, подобного контента становится гораздо больше.

С другой стороны, проблема действительно существует: дети живут со взрослыми, и воинственное настроение исходит от общего накала агрессии, отмечает Цветкова. Причём речь не об озлобленности, а о тревоге и страхе: агрессия вовне чаще всего проявляется от внутреннего страха.

Детская площадка — это место, где дети учатся отстаивать свои границы, договариваться, выявлять, кто чем отличается, с кем они заодно и против кого — это отражение вековых процессов в обществе, которые дети осознанно или неосознанно воспроизводят, рассказала ИА Регнум доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

«Детские драки, конечно, — абсолютно естественный процесс, дети дрались и 20, и 30, и две тысячи лет назад, но еще пару десятилетий тому [назад] у детей была дворовая культура: как правило, родители узнавали о том, что дети подрались, только тогда, когда их ребенок приходил с синяками», — отмечает Шиманская.

Демократическое воспитание вместо авторитарного

Ещё одно важное отличие нашего времени от недавнего прошлого — влияние цифровой среды, особенно на совсем маленьких детей. По словам психолога, негативное влияние заключается в том, что у детей сейчас — более низкий уровень эмпатии и большая обидчивость. Всё это рождает дополнительную агрессию, хотя сама по себе агрессия — совершенно нормальное явление.

«Главная ошибка родителей — не разбираться в причинах агрессии своего ребёнка, реагировать на сам факт драки. Важно учить детей определять: почему ему захотелось ударить другого ребенка? «Он на тебя нападал? Тебя оскорбили? У тебя что-то отняли?»: важно задать эти вопросы и понять, такая ли это ситуация, или же это — сговор и проявление травли или буллинга», — говорит доктор психологии.

Кроме влияния гаджетов на детей, есть и чисто поколенческие отличия, считает кризисный и клинический психолог, член Авторского психологического центра «Мир Семьи» Виктория Спахова. Разница в поведении современных детей и родителей с советскими заключается в модели воспитания, которая популярна в наши дни, отметила Спахова в комментарии ИА Регнум.

По её словам, в психологии принято выделять шесть основных стилей семейного воспитания: авторитарный, демократический, отчужденный, попустительский, хаотический и гиперопека. Каждый из этих методов имеет свои особенности и по-разному отражается на психике и личностном развитии ребенка. В советское время доминировал авторитарный стиль воспитания. Сейчас же родители чаще отдают предпочтение демократическому стилю.

«Несмотря на то, что современные методы воспитания довольно сильно отличаются от тех, что преобладали в советское время, есть неизменные вещи: потребность ребёнка в любви и внимании, необходимость прислушиваться к его интересам», — рассказала психолог.

«Золотой» единственный ребёнок

По данным весеннего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина (48%) россиян считают, что в идеале в семье должно быть трое и более детей. А по словам заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, в России есть тенденция к увеличению числа многодетных семей.

В то же время большое количество семей по-прежнему имеет не больше одного ребенка, поэтому он становится центром внимания, считает Марина Цветкова.

«Детей в семьях становится меньше, и получается такой «золотой» ребёнок, которого обязательно нужно спасать, защищать, настаивать на том, что он прав, а его обидчик — нет. Но иногда нужно позволять детям разобраться самим», — уверена гештальт-терапевт.

Когда же детям не дают разобраться самим, случаются поистине жуткие ситуации.

30 мая в Воронеже мужчина на спортивной площадке устроил расправу над подростками, которые кинули мяч в его сына.

Мужчина зашёл на футбольное поле, где были трое подростков, заставил одного из них встать на колени и приказал пришедшему с ним сыну бить парня по лицу. Затем то же самое он проделал в отношении второго подростка. Родители пострадавших написали заявление в правоохранительные органы, прокуратура и МВД проводят проверку.

А в подмосковном Красногорске в детский конфликт вмешался мигрант из Таджикистана. Мальчики поспорили из-за качелей на детской площадке, один из них начал бросаться камнями. Когда и это не помогло победить в споре, он привёл отца. Тот заставил мальчиков драться, а когда его сын начал проигрывать, сам ударил 11-летнего «противника» кулаком в висок.

Другие дети позвали маму пострадавшего, она вызвала полицию. 31 мая Красногорский суд вынес решение о депортации гражданина Таджикистана и его семьи из России.

Задача родителя — научить ребёнка адекватно реагировать

Часто родители вмешиваются не из-за желания помочь ребёнку, а стараясь самоутвердиться, говорит ИА Регнум кризисный и клинический психолог Юлия Бондарева.

«Родители ругают своего ребенка, думая: если мой ребёнок что-то натворил — значит я его плохо воспитываю. А это только усугубляет детскую агрессию и не обучает ребёнка решать ситуацию», — подчёркивает Бондарева.

В любом случае вмешательство родителей, отмечает психолог, не должно происходить на детской площадке или в любом другом детском пространстве: лучше отвести ребёнка в сторону, а уже дома постараться узнать причину произошедшего.

«Папа, ударивший чужого ребёнка, — это, конечно, неадекватно. Мы всегда говорим, что нельзя даже разговаривать взрослому с чужим ребёнком без присутствия второго родителя, это закон», — говорит Марина Цветкова.

Ключевая задача родителя — обучить ребёнка способности понять, почему другой человек нападает. Он отстаивает границы, привлекает внимание, проявляет силу и доминантность, перечисляет Виктория Шиманская.

В зависимости от ситуации и реакция будет разной. Например, если у ребёнка отбирают игрушку — нарушают его границы, отстаивание себя даже силой вполне адекватно. А ребёнка, который агрессией пытается привлечь к себе внимание, родителям нужно научить делать это иначе, применяя свои лидерские качества: например, объединить всех в общей игре.

«Как правило, такое поведение говорит о проблемах в семье, где ребёнку не дают высказаться, и он пытается привлечь внимание тех, кто слабее его. Демонстрация доминантного поведения — тоже, как правило, следствие подавления эмоций дома, в семье», — объясняет Шиманская.

Если же говорить о детях трудовых мигрантов, ситуация обычно усложняется незнанием русского языка и невозможностью нормальной социализации, а также отличными от нас ценностями. Главная задача в этом случае — трансляция российских ценностей, считает Юлия Бондарева.