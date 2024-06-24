На фоне не утихающих в Испании дебатов об амнистии организаторам и вдохновителям незаконного плебисцита, состоявшегося 1 октября 2017 года, вновь открыли «дело Пучдемона».

ИА Регнум

Следственный судья Барселоны Хоакин Агирре заподозрил бывшего главу каталонского правительства в «участии в российском заговоре» и предъявил Карлесу Пучдемону обвинение в государственной измене и растрате государственных средств.

Казалось бы, тема беглого каталонского начальника была закрыта раз и навсегда еще год назад — по истечению срока давности. Но судья Агирре, человек, который об этом должен знать лучше, чем кто-либо, все же пошел поперек закона.

Служитель Фемиды, согласно замечаниям испанской прессы, пренебрег решением вышестоящего органа юстиции, поскольку «обнаружил, будто судом Барселоны не было замечено, что факт измены родине не входит в число преступлений, на которых распространяется ограничение по сроку давности».

Помилование сепаратистов, стремившихся расколоть страну, должно было принести обществу спокойствие, полагали в центральном правительстве. Но не случилось — вмешался Агирре.

Действия его вроде бы оправданы благими намерениями — наказать человека, чуть было не превратившего одну страну в две.

Но фактически они повлекут за собой новый всплеск сепаратизма каталонцев, возмущенных несоблюдением закона об амнистии «оступившихся и раскаявшихся» сторонниками единства.

«Продолжение борьбы»

Когда над Карлесом Пучдемоном и его сподвижниками, попытавшимися отделить Каталонию от Испании, стали сгущаться политические и уголовные тучи политик предпочел покинуть страну. Так будет лучше «для продолжения борьбы за достижение цели, указанной каталонским народом» — заявил лидер сепаратистов.

Народ этот, напомним, явился 01.10.2017 к урнам для голосования в количестве 43% от зарегистрированной численности избирателей. 90% заполнивших бюллетени поставили в них отметку в графе «за» отделение.

Выделения Каталонии в отдельное независимое государство тогда не произошло. В испанской Конституции записано, что всякий референдум, вопросы которого затрагивают интересы нации в целом, должен получить добро от центральной власти на его проведение.

Добро Мадрид не дал, стало быть, плебисцит был еще до его проведения признан незаконным. А его результаты — недействительными.

Восьмерых каталонских индепендентистов-организаторов поместили за решетку за антиконституционные действия, а их лидер и вдохновитель осел в Бельгии, чтобы (почти как Де Голль из Лондона во время Второй мировой) руководить каталонским сопротивлением.

По прошествии нескольких лет стороны нашли дорогу к примирению. Мадрид амнистировал барселонских сепаратистов, но, похоже, Пучдемона такой результат не устроил. Он продолжил держать курс на выделение Каталонии из состава Испании в самостоятельное государство.

В ходе кампании по выборам нового состава парламента (прошедших 12 мая) «бунтующей автономии» беглый политик через партию Junts (JuntsperCatalunya — сокращенное название «Вместе», полное — «Вместе за Каталонию»), где он числится лидером, попытался провести инициативы, которые иначе как сепаратистскими и не назовешь.

«При определении, какой компании отдать на исполнение государственный (то есть, от каталонского правительства) заказ, следует учитывать ее позицию поддержки тезиса о независимости Каталонии, а также ведение документации на каталанском языке», — такое требование содержалось в программе партии.

«В стратегии разрыва с испанским государством развитие институционального потребления имеет важное значение. С одной стороны, это укрепляет каталонскую экономику, а с другой, гарантирует ее устойчивость с момента, как только отключение (от испанской) станет эффективным», — указывал Пучдемон в дорожной предвыборной карте.

По итогам выборов в парламент автономии Junts в коалиции с ERC (EsquerraRepublicanadeCatalunya — Левые республиканцы Каталонии) и CUP (Candidaturad’UnitatPopular — Кандидатура народного единства) получили большинство и провели в президенты законодательного органа Хоакина Руля. Человека, проведшего три года в тюрьме за причастность к организации того самого референдума.

Сомнений в том, что каталонский парламент не отступится от сепаратистских идей, уже не осталось. Пучдемон избран депутатом каталонского парламента по спискам Junts, но работает удаленно из Бельгии.

Рука Москвы

Исходя из этого, становятся понятны причины появления на свет новой инициативы Жоакина Агирре. Вроде бы запоздалой и противоречащей закону об исковой давности, но содержащей информацию, с помощью которой судья имеет теоретические шансы преодолеть эту юридическую норму.

В принципе, ход судья нашел резонный. Он задался вопросом, на какие средства Карлес Пучдемон жил все это время в Бельгии. Понятно ведь, что никаких накоплений, нажитых на ниве журналистики и политики, «президенту в изгнании» (по определению некоторых каталонских СМИ) не хватит для существования за границей на достойном политического деятеля уровне.

«Женералитат Каталонии признает, что бывшему главе автономии и клеркам его канцелярии было выплачено всего 90 835 евро с тех пор, как он покинул Барселону в 2017 году, — отмечает испанское экономическое издание ElEconomista.

— За это время только расходы на четырех сотрудников секретариата Пучдемона колебались от 6 до 41 тысячи евро в год. Арендная плата за виллу, в которой проживает все это время политик с семьей, составляет €4 400 в месяц. Плюс €300 000 — расходы на охрану и обслуживание (по последней цифре нет указания, за год это или за весь семилетний период пребывания экс-главы Каталонии в Бельгии — прим. ред.)».

Откуда у беглого политика такие деньжищи, задался вопросом судья Агирре. И сам себе ответил: из России, конечно. Москва, ведь, по его мнению, заинтересована в распаде Испании, а значит, должна всячески (финансово, в первую очередь) поддерживать лидера сепаратистов.

«Слабенький довод, да и не подтвержденный никак документально», — подчеркивает ElEconomista. Но для возбуждения дела о государственной измене на основе теоретически возможных связей каталонского политика с иностранными спецслужбами основание достаточное.

А на фоне не прекращающейся в западных СМИ антироссийской кампании оно выглядит логичным и выигрышным.

Судья использовал «русскую тему» по максимуму. В своей записке на 58 страниц, где объясняются основания для возбуждения дела об измене, упоминаются еще несколько важных фигур.

По мнению Агирре, контакты с Кремлем имели предшественник Пучдемона на посту главы Каталонии Артур Мас, бывшая руководитель департамента по налогам Женералитата Эльза Артади, бывший руководитель отдела международных отношений партии CDC (Конвергенция и союз») Виктор Терраделлас, депутат от JuntsФранческ де Далмасес и адвокат Пучдемона Гонсало Бойе.

По словам судьи, все они контактировали с Москвой не напрямую, а при посредничестве «российского бизнесмена Александра Дмитренко».

Фамилия Дмитренко фигурировала в так называемом журналистском расследовании NewYorkTimes еще в 2021 году. Авторы публикации Майкл Швиртц и Хосе Баутиста со страниц американского издания уверяли, что «Россия вмешивается во внутренние дела Испании и Каталонии» и помогает сепаратистам отделить вторую от первой.

Сразу после выхода статьи в NYT представитель российского МИД Мария Захарова доказала, что публикация — фальшивка от первой до последней буквы. Но вот по прошествии трех лет бездоказательные обвинения из того текста вновь выплывают на свет.

По мнению Агирре, в деле также замешан Карлес Порта, друг Пучдемона и криминальный репортер. LaVanguardia пишет, что «судья собирает (телефонные) разговоры Порты и Терраделласа, в которых они ведут речь о контактах с Россией».

А как же процесс умиротворения общества на основе амнистии, дарованной правительством страны каталонским сепаратистам? Так, похоже, судья Агирре, в его собственном понимании, именно об этом и заботится.

Глядишь, с помощью дела, заведенного «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» удастся уничтожить (политически, конечно) всю непримиримую каталонскую когорту индепендентистов.

Опрашиваемые на улицах Барселоны каталонцы в большинстве своем уверены, что центральное правительство хочет растоптать остатки стремления автономии к независимости. Действия Агирре, по их мнению, похожи на реализацию тайной операции по подавлению сепаратизма, разработанной хитроумными стратегами из Мадрида.

На вопрос, верят ли они заявлениям о вмешательстве Москвы во внутрииспанские дела, барселонцы в большинстве своем отвечают вдумчиво: «К сожалению, наши СМИ кормят нас информацией, собираемой только одной стороной. Другая (российская) точка зрения в нашей прессе не представлена».