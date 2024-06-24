Два болезненных удара получила на минувшей неделе политическая элита Румынии. И оба были нанесены общеевропейскими структурами, причём в то время, когда румынское руководство принимало непопулярное в своей стране решение о передаче Украине одной из двух систем ПВО Patriot, стоящих на боевом дежурстве.

ИА Регнум

Не успел президент Клаус Иоханнис поставить подпись под соответствующим решением Совета обороны, как влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала разгромную статью о румынском лидере.

Сигнал младоевропейцам

Иоханнис родом из трансильванских саксов — этнической группы немцев, поселившейся в регионе еще в средневековье. Франкфуртская газета характеризует его как не совсем немца, а скорее, застенчивого балканского принца: «Иоханнис почти не даёт интервью… и чувствует себя более комфортнее в закулисных дискуссиях за закрытыми дверями, чем на открытой сцене».

На основании этого делается вывод о непригодности уходящего в отставку президента Румынии занимать высокую должность в Брюсселе, поскольку «бывший учитель физики не сможет там действовать, как обычно в Бухаресте». По сути, Иоханнис обвиняется в том, что затеял своё номинирование на пост генсека НАТО, чтобы выторговать себе должность посолиднее в Европейской комиссии.

В разное время высказывались предположения, что глава Румынии претендует на посты спецпредставителя ЕС по Украине, ключевого еврокомиссара или даже верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Однако появление столь острой статьи в ведущем европейском издании в момент раздела основных должностей в новой Еврокомисии сильно бьёт по политическим амбициям Иоханниса. И не только его, а всей румынской элиты.

Продвижение представителя Бухареста в высшие сферы Брюсселя являлось важным элементом коалиционных договорённостей двух ведущих румынских партий — социал-демократической (СДП) и национал-либеральной (НЛП).

Отлуп Иоханнису является чётким сигналом другим младоевропейцам. Ведь румын заявлял, что пришло время отдать Восточной Европе один из высших постов в Европейском союзе.

Атака на Чолаку

Второй удар по Бухаресту был нанесён Еврокомиссией, чей мандат уже заканчивается. Она вдруг заявила, что правительство Румынии нарушило свои обязательства перед Брюсселем по размеру бюджетного дефицита.

Прогнозируется, что к концу года дыра в румынском госбюджете достигнет 6% ВВП, в то время как Бухаресту был ранее согласован предельный уровень дефицита на один процентный пункт меньше.

Это может закрыть для Румынии пользование частью европейских фондов и увеличить стоимость кредитов. А между тем, в преддверии президентских и парламентских выборов правительство социал-демократа Марчела Чолаку только наращивает социальные расходы.

Стремление Румынии к региональному лидерству стимулирует и военные траты. В дни визита Владимира Путина в Северную Корею стало известно о заключении крупного контракта на поставку в Румынию южнокорейских самоходных артиллерийских установок. Бухарест планирует потратить на эти цели 920 миллионов долларов.

Учитывая состояние бюджета, социальные и военные расходы штрафы и финансовые ограничения со стороны Брюсселя будут для Румынии особенно болезненны.

Проведение президентских выборов в Румынии правящие партии запланировали на сентябрь, а парламентских — декабрь 2024 года. Предполагалось, что единым кандидатом от СДП и НЛП на должность главы государства будет действующий премьер Марчел Чолаку.

Однако после прошедших 9 июня выборов в Европейский парламент либералы сначала отказались поддерживать кандидата от СДП, а затем заявили о необходимости переноса президентской кампании на более позднее время.

Это существенно осложняет перспективы лидера социал-демократов занять высший пост в государстве. Между тем, Чолаку уже публично говорил, что уйдёт в отставку, если его партия не выиграет президентских и парламентских выборов.

Таким образом Брюссель объективно приближает конец карьеры ещё одного политического тяжеловеса в Румынии. Всё это наводит на мысль о скорой смене поколений в руководстве этой страны.

Прокурор Лаура

Вместо относительно суверенных политиков, лавирующих между Европейской комиссией и администрацией США, ЕС старается продвигать абсолютно послушных себе деятелей.

Таковой, к примеру, является бывшая генеральный прокурор Румынии, а ныне главный прокурор Европейского Союза Лаура Кёвеши. В последнее время она резко повысила свою публичную активность.

22 июня её появление на матче чемпионата Европы по футболу между Бельгией и Румынией было в центре внимания румынских СМИ. А днём позже стало известно, что прокуратура ЕС начала расследование по делу о закупке ста трамваев мэрией Бухареста.

И хотя в рамках данной сделки средства ЕС не тратились, подчинённые Кёвеши ухватились за использование мэрией подложного документа при запросе европейского финансирования.

Начиная это дело, прокурор достигает сразу двух целей — поддерживает реноме бескомпромиссного борца с коррупцией, сложившееся у неё на родине, и наносит удар по потенциальному конкуренту на политическом олимпе.

Речь идёт о генеральном мэре Бухареста Дане Никушоре. Он смог переизбраться на пост столичного градоначальника вопреки противодействию правящей коалиции и является ещё одним ярких представителем нового поколения румынских политиков.

Нынешняя его должность — отличный трамплин для борьбы за общенациональное лидерство. Тем более, что после победы 9 июня он взял курс на концентрацию власти в столице. На конец года в Бухаресте намечены городские референдумы о расширении полномочий и финансовых возможностей генерального мэра.

Возврат Кёвеши на работу в Бухарест явно будет соответствовать интересам европейской бюрократии. Дело в том, что она считается «главным специалистом» по социал-демократической партии Румынии.

Благодаря деятельности возглавляемого ею Национального антикоррупционного управления в 2013–2018 годах было фактически зачищено руководство СДП того времени. Тот же Чолаку обязан взлётом своей партийной карьеры уголовному преследованию предшественников.

Пфайзергейт

Социал-демократическая партия Румынии так и не стала по-настоящему своей для Брюсселя. Её продолжают рассматривать как продолжателя Коммунистической партии Николае Чаушеску. О том, что такой взгляд не лишён логики говорит хотя бы тот факт, что политическая деятельность теперешнего лидера СДП начиналась в румынском аналоге комсомола.

Поэтому Кёвеши вполне может стать новым лицом либеральных сил Румынии, которые попытаются перехватить власть у «слишком самостоятельных» от Брюсселя социал-демократов.

Вхождение главной европейской прокурорши в политическое руководство на родине станет и достойной благодарностью за её действия в скандале «Pfizergate».

Ещё в 2021 году с подачи «Нью-Йорк Таймс» вскрылась информация о решающей роли главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в заключении сделки на покупку странами ЕС у кампании Pfizer вакцины от ковида. Предмет договора — 1,8 миллиарда доз препарата за 70 миллиардов евро.

Договор о поставках действует и сегодня, причём покупатели не вправе его разорвать. В итоге по состоянию на конец 2023 года в Европе уничтожили эту вакцину на 4 миллиарда евро.

Румыния, кстати, в лице социал-демократического правительства прекратила свою часть закупок, за что рискует быть оштрафованной на 500 миллионов евро.

Когда бельгийские правоохранители возбудили уголовное дело по этой сделке, Еврокомиссия добилась передачи расследования в прокуратуру ЕС.

Ход разбирательства по «Pfizergate» ведомством Кёвеши вызвал массу нареканий, а обвинение главному фигуранту дела так и не было предъявлено.

Стоит ли говорить, что наличие статуса обвиняемой по громкому уголовному делу существенно осложнило бы переизбрание фон дер Ляйен на должность главы европейской комиссии?

Вполне возможно, что уже через несколько месяцев Румынию будут олицетворять новые политические лидеры. Старая элита уходит, взяв на себя ответственность за непопулярные решения вроде передачи Украине вооружений.

И по-прежнему самым уважаемым политиком прошлого в карпато-дунайской республике остаётся споривший с советскими генсеками Чаушеску, а современные политические элиты в Румынии становятся всё менее суверенными.