Обеспокоенный медленным развитием своей экономки Евросоюз решил всерьез взяться за решение этой проблемы. 19 июня на ковер Европейской комиссии были вызваны представители одиннадцати стран альянса.

ИА Регнум

Экономические показатели этих стран не соответствуют нормам, принятым в организации, и мириться с этим возможности больше нет. Ну или почти нет.

Пакт не сработал

В 1997 году государствами Евросоюза был принят Пакт стабильности и роста (ПСР), обязывавший каждую из стран, входящую в ЕС, иметь дефицит бюджета, не превышающий 3% ВВП, и государственный долг не выше 60% ВВП.

За превышение этих показателей руководящие органы Евросоюза получали право наказать провинившегося денежным штрафом и сокращением выделяемых из общего бюджета сумм.

За соблюдением Пакта стабильности в Брюсселе старались следить строго, но при этом относились к нарушителям с пониманием: тем, кто допускал превышение нормы дефицита бюджета, могли дать два года на исправление ситуации, не вводя финансовых санкций.

Власти ЕС могли также найти смягчающие обстоятельства в поведении провинившегося и увеличить срок «работы над ошибками» до пяти лет.

Такой подход применялся к некоторым странам — новичкам Евросоюза, например Польше и Болгарии, которым из-за проводимой пенсионной реформы в начале 2000-х увеличили срок приведения дефицита в норму до 5 лет.

Не была наказана Германия, дефицит бюджета которой долгое время превышал 4%. Это властями страны объяснялось существенной разницей в уровне жизни на востоке (бывшая ГДР) и западе страны.

Во время кризиса 2008–2010 годов у многих стран (в особенности южных — Италии, Испании, Греции, Португалии) значительно вырос государственный долг. Южанам пришлось много брать взаймы, чтобы спастись от банкротства.

Процесс роста госдолга им не удалось остановить и до нынешних времен. Все эти страны, а также Бельгия и Франция сегодня имеют государственную задолженность под 100 (Португалия) и более процентов ВВП.

В 2009 году Брюссель пообещал оштрафовать Испанию и заморозить выделение ей субсидий из казны Евросоюза за то, что Мадрид допустил увеличение дефицита бюджета до 11%. Однако угроза в итоге реализована не была — в Брюсселе не выполнили собственное решение, опасаясь «негативных экономических последствий».

Испании четырежды последовательно продлевали на два года срок приведения дефицита в норму, прописанную в Пакте стабильности. В 2018 году пиренейскому королевству удалось закончить год с этим показателем на уровне 2,5% ВВП.

В первой половине 2019 года ЕС предпринимал попытки наложить на Италию штраф в размере €3 млрд «за несоблюдение бюджетных правил ЕС», а конкретно — за государственный долг, достигший 131% ВВП.

Интересно, что итальянский бюджет был сверстан на тот год с дефицитом всего в 2,4%. В ЕС в тот момент имелось несколько стран, чьи показатели были куда хуже, но «в зону особого внимания» Еврокомиссии попала именно Италия.

Некоторые эксперты считали, что поводом для такой реакции Брюсселя послужила чрезмерная антимиграционная активность вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Политик распоряжался закрывать итальянские порты для кораблей, привозивших в Италию подобранных на просторах Средиземного моря нелегалов из Африки и Ближнего Востока. А тех, кому все-таки удалось ступить на Апеннинский полуостров, стремился перенаправить в другие страны ЕС.

После длительных дискуссий между Римом и Брюсселем штрафы так и не были наложены.

В 2019 году грянула пандемия и экономика ЕС пошла вразнос, потеряв в целом до 2,5% совокупного ВВП альянса. Ситуация оказалась настолько серьезной, что власти Евросоюза вынуждены были впервые в истории прибегнуть к приостановке действия ПСР и смотреть сквозь пальцы на то, как растут долги входящих в «Содружество двадцати семи» стран.

Блокировка пакта продлилась фактически до конца 2023 года «из-за энергетического кризиса, возникшего по причине войны на Украине».

Новые меры

В апреле текущего года документ был отредактирован: при сохранении двух ключевых параметров в него добавили разрешение нарушителям выправлять ситуацию без немедленной уплаты штрафов.

На приведение дефицита в норму теперь отводится либо четыре года, в каждый из которых снижение названного показателя должно составлять не менее 0,4%, либо семь лет, если уменьшение идет темпами не ниже 0,25%.

Ввели в текст пакта также упоминание о «смягчающих обстоятельствах»: если превышение норм возникло вследствие увеличения расходов на оборону или проведения каких-либо реформ, то нарушением это не считается. Но исправлению подлежит.

В апреле же Еврокомиссия сообщила, что подготовит список злостных нарушителей финансовой дисциплины. 18 июня имена их стали известны.

Табель о рангах возглавила Италия, чей дефицит бюджета на конец 2023 года составлял 7,4% ВВП. Далее расположились Венгрия (6,7%), Румыния (6,6%), Франция (5,5%), Польша (5,1%), Мальта и Словакия (обе 4,9%), Бельгия (4,4%), Чехия (3,7%), Испания (3,6%) и Эстония (3,4%).

По итогам разбирательства «персональных дел» каждой из стран 19 июня три из них — Чехия, Испания и Эстония — были амнистированы, потому что представили внушающие доверие планы по приведению дефицита к трехпроцентной норме уже в следующем году.

Против Румынии, следует добавить, дело ведется уже с 2019 года.

Согласно бюджетным правилам, внесенным в новую редакцию ПСР и вступившим в силу 29 апреля, страны, подпадающие под корректирующие меры Брюсселя, должны составить прогнозы экономического развития, обещающие уменьшить дефицит бюджета со скоростью, о которой говорилось выше.

Если добиться реализации этих планов какому-то из государств не удастся, Брюссель оставляет за собой право наложить на него финансовые санкции. Они заключаются в том, что каждый нарушитель обязан положить на беспроцентный депозит сумму, равную 0,2% ВВП.

Если в установленные сроки дефицит бюджета не будет приведен к норме, эти деньги из депозита превращаются в штраф. Сумма должна вноситься каждый год в течение периода, когда не соблюдается норма.

Кроме того, в распоряжении Еврокомиссии имеется еще один механизм, именуемый «Процедурой проверки чрезмерных дисбалансов». Согласно этой процедуре, в случае, если будет установлено, что ситуация в каком-то государстве «угрожает финансовой стабильности зоны евро», ЕС имеет право дать рекомендации по исправлению, а также начать в стране процедуру мониторинга.

Если властям страны устранить дисбаланс в экономике не удастся, на государство будет наложен штраф в размере 0,1% от ВВП. Выплата его тоже будет носить ежегодный характер. Правило действует до момента, пока Европейский совет не проголосует за отмену наказания.

Прецедентов выплаты штрафа государством — членом ЕС за превышение размера госдолга или дефицита бюджета пока зарегистрировано не было.

В Брюсселе ожидают, что все нарушители приведут свои бюджеты к установленной норме не позднее 2027 года. Ну, а если не получится — в новой редакции ПСР, напомним, есть хорошая оговорка относительно роста военных расходов.

НАТО требует, чтобы все его члены отчисляли не менее 2% своего ВВП на оборону, плюс поддержка Украины. Оснований для того, чтобы избежать наложения штрафов, в распоряжении нарушителей достаточно.