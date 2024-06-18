«Румыны должны позволить себя бить, чтобы не обидеть украинцев» — это был самый популярный комментарий на странице в соцсети второй по популярности политической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) накануне вчерашнего футбольного матча Румыния — Украина.

ИА Регнум

Как известно, румынские футболисты в том матче победили, забив три безответных гола.

«Putin! Putin!»

Румынский интернет по этому поводу разразился множеством мемов. Самый безобидный — глава Украины держит в руках три футбольных мяча, а под картинкой надпись «Зеленский ещё раз признаёт щедрость румынского народа».

Это явный намёк на постоянные просьбы киевского лидера к официальному Бухаресту о всевозможных преференциях: согласиться на импорт украинского зерна, обеспечить через свою территорию поставки иностранного оружия, поделиться системами ПВО и т.п.

Апогеем этой «антиукраинской истерии» стало скандирование частью румынских болельщиков на самом матче против украинской команды фамилии российского президента. Над румынской трибуной неслось: «Putin! Putin!», вызывая скрежет зубовный украинской аудитории.

Показательно и то, что специальным решением УЕФА на встрече сборных Румынии и Украины была запрещена демонстрация флагов России. Очевидно, что основным адресатом этого запрета являлись именно румынские болельщики.

Под запретом на стадионе в Германии была также политическая и националистическая символика.

Однако это не помешало появлению в румынской фан-зоне флагов с очертаниями «Великой Румынии», где под властью Бухареста красуются Северная Буковина (ныне Черновицкая область) и историческая Бессарабия (ныне разделённая между Украиной и Молдавией).

Высшее руководство самой же Румынии этот футбольный матч не почтило. Радоваться победе своей сборной над Украиной среди европейских политиков сейчас не политкорректно, что и подметили румынские болельщики. К тому же ожидается, что нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис в составе новой Еврокомиссии получит пост спецпредставителя ЕС по Украине.

Политик явно ожидал большего, претендуя на статус главы НАТО или даже председателя Европейской комиссии. Однако старые европейские элиты не поддались на заявления уходящего со своего нынешнего поста Йоханниса о том, что пришло время предоставить восточным европейцам более высокое положение в евроатлантических структурах.

Таким образом, самым высокопоставленным румыном, побывавшим на матче с Украиной, стал лидер националистической партии AUR и член нижней палаты парламента Георгий Симон. Правда, присутствовал он как частное лицо и использовал это действо в рамках начинающейся кампании по избранию главы государства.

Президентская гонка

Согласно свежим социологическим опросам, Симон идёт на втором месте в президентской гонке (с рейтингом в 17%), вслед за действующим премьер-министром и лидером Социал-демократической партии Марчелом Чолаку (31%).

Вполне возможно, что в нынешнем году повторится финал выборов 2000 года, когда социал-демократ Ион Илиеску во втором туре выборов одолел представителя националистической партии «Великая Румыния».

Правда, нынешняя избирательная кампания, которая завершится в сентябре, будет отличаться особой напряжённостью, а потому и непредсказуемостью.

После выборов Европейского парламента посыпалась правящая коалиция социал-демократов и национал-либералов. Последние отказываются поддерживать кандидата от социалистов в борьбе за президентский пост. Конкуренцию внутри коалиции нагнетает и приближение голосования за депутатов национального парламента, которое состоится в конце года.

В этих условиях Чолаку, являющийся самым популярным политиком в стране, может не выдвинуться на пост главы государства, а уступить эту честь заместителю генерального секретаря НАТО, гражданину Румынии Мирче Джоанэ. До своего переезда в Брюссель он длительное время возглавлял Социал-демократическую партию Румынии.

Этот шаг может сделать исход президентской кампании гораздо менее прогнозируемым, поскольку на данный момент Джоанэ — лишь третий по популярности политик (15%).

Кроме того, его принадлежность к брюссельской бюрократии на фоне роста в Румынии евроскептических настроений является скорее минусом, чем плюсом.

Оппоненты Джоанэ наверняка напомнят ему, что на президентских выборах 2009 года он уже проигрывал националисту Траяну Бэсеску. Причём в начале 2000-х годов, будучи министром иностранных дел Румынии, Джоанэ выступал за активизацию восточного вектора внешней политики (как раз то, за что ратует сегодня партия AUR).

Так что модель, при которой избиратель, протестуя против непопулярной политики Евросоюза, проголосует за простоватого, но «своего» Симона в пику вернувшемуся из Брюсселя Джоанэ даже вопреки установкам респектабельных партий, исключать нельзя.

История с географией

К тому же выдвижение Симона способно серьёзно откорректировать электоральную географию Румынии. В ходе последних избирательных кампаний победу одерживал тот кандидат или партия, на чьей стороне оказывался юг и восток страны (исторические Валахия и Западная Молдавия). Именно там существует наибольшая плотность населения при минимальной доле этнических меньшинств.

Иные политические предпочтения, как правило, у центральной и западной частей страны (венгероязычные районы Трансильвании и примыкающие к границам Сербии и Венгрии Банат и Кришана). До 1918 года они входили в состав Австро-Венгрии.

Как правило, в унисон с ними голосует полиэтничный Бухарест. Да и большинство крупных городов страны расположены именно здесь: Клуж-Напока (второй муниципалитет страны), Тимишоара, Брашов.

Юго-восток — это вотчина социал-демократов, а на северо-западе себя увереннее чувствуют либералы и, конечно же, Демократический союз венгров.

Однако юго-восток не монолитен.

В более экономически отсталой Западной Молдавии существует сильный протестный потенциал. Это продемонстрировали как парламентские выборы 2020 года, так и региональная кампания нынешнего года, показавшая относительно высокие рейтинги партии Симона.

Да и «пророссийская» звезда румынской политики Диана Шошоакэ избрана в Сенат от знаменитой столицы Молдавского княжества — города Яссы.

Долгое время у «молдавской» части Румынии не было своего кандидата, способного войти во второй тур президентских выборов. Поэтому ей не оставалось ничего другого, кроме как идти в фарватере за более «политически сознательной» Валахией.

И вот в современной румынской политике наконец-то появился известный политик «молдавского» происхождения — это как раз родившийся в Фокшанах Симон, засветившийся на трибуне во время столь крупной победы румынского футбола.

Таким образом, главное противостояние румынской политики 2024 года, как и выступление сборной страны на чемпионате Европы по футболу, способно преподнести большие сюрпризы.