В ночь на 16 июня шестеро арестантов в Ростове-на-Дону сумели выбраться из камер местного СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Преступники назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

ИА Регнум

Захватчики потребовали машину, оружие и возможность уехать из страны, но их план не сработал. Спецназ оперативно ликвидировал боевиков и освободил сотрудников.

Что произошло

Утром в воскресенье стало известно, в ростовском СИЗО №1 заключённые взяли в заложники двух сотрудников учреждения — начальника оперуправления ГУФСИН, подполковника Александра Богму и инспектора дежурной смены Виктора Кончакова.

Перед этим шестеро преступников выбили заранее ослабленную оконную решётку в своей камере и выбрались во двор учреждения. Затем они проникли в помещение дежурной части, где и захватили сотрудников ФСИН.

Вооруженные ножами, пожарными топорами и заточками преступники записали видеообращение, в котором, в частности, говорили о принадлежности к террористической организации. Также они потребовали машину, вооружение и беспрепятственный проезд за границу. В противном случае боевики обещали убить двух заложников.

Начались переговоры: силовики попытались уговорить боевиков отпустить заложников и сдаться. Преступники были блокированы на территории изолятора, им не дали проникнуть в оружейную комнату. При этом СИЗО функционировало в штатном режиме.

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Территорию поблизости оперативно оцепили, дороги перекрыли, на место выдвинулись сотрудники правоохранительных органов. Туда же прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР, а также скорая и спасатели.

Быстро удалось установить личности боевиков — это Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев, ранее планировавшие взорвать здание Верховного суда КЧР, а затем приговорённые судом к длительным срокам тюремного заключения. Акиев и Гиреев приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев — к 18 с половиной.

Также в группе преступников был Малик Гандалоев, бывший студент-медик, увлекшийся радикальным исламом, — ранее его задержали в Ингушетии также за подготовку к теракту.

Переговоры с боевиками, в которых участвовал в том числе имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бакмаев, к успеху не привели, спецназ начал штурм ростовского изолятора. Силовики открыли огонь на поражение, ликвидировав преступников буквально за три минуты. Сотрудники ФСИН, находившиеся в заложниках, освобождены, они практически не пострадали. Никто из посторонних людей также не пострадал.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться в деталях произошедшего и установить, как боевики смогли реализовать свои планы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, правоохранители ведут расследование по статье 206 УК РФ («Захват заложников»).

«Распространение деструктивных идей»

Дерзкое преступление готовилось в течение долгого времени, в этом наверняка участвовали сообщники боевиков. Возникают вопросы: кто курировал их за пределами СИЗО, а также не было ли «помощников» в изоляторе? Ведь преступникам удалось вооружиться, получить символику запрещённой террористической организации — и всё это в условиях круглосуточного наблюдения.

Арестанты находились в разных камерах, но между ними длительное время, вероятно, не меньше месяца, была связь. Как им удалось ослабить решётку и откуда у них смартфоны — на эти вопросы предстоит ответить следствию.

Сейчас у родственников преступников проходят обыски.

«Захват заложников в ростовском СИЗО — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН», — считает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Вероятно, проверят СИЗО по всей России, ведь проблема вербовки экстремистами заключённых внутри учреждений ФСИН поднимается далеко не в первый раз.

«Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, сразу после инцидента в соцсетях начали активничать провокаторы с явными антироссийскими настроениями, пытающиеся разжечь вражду между народами. С ними тоже предстоит разобраться правоохранителям.