Каждую весну, пока российские школьники готовятся сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), в обществе вспыхивает дискуссия о необходимости его отменить.

ИА Регнум

Но в этом году депутаты Госдумы из фракций КПРФ и «Справедливая Россия» пошли дальше: 6 июня они внесли на рассмотрение законопроект о замене ЕГЭ на итоговую годовую аттестацию.

В пояснительной записке отмечается, что содержание ЕГЭ зачастую не соответствует школьной программе, и для подготовки к экзамену родители вынуждены нанимать репетиторов. Немаловажным аргументом в пользу отмены ЕГЭ депутаты считают и кризис в качестве образования, а «сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад».

Впрочем, всерьёз рассматривать этот законопроект не стоит — он откровенно популистский, заявил в комментарии ИА Регнум политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. По его словам, инициаторы законопроекта попросту решили использовать популярную тему, чтобы собрать больше голосов во время единого дня голосования 8 сентября.

В целом, уверен Асафов, в вопросе отмены ЕГЭ Министерство просвещения и Минобрнауки должны провести серьёзную подготовительную работу.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. На встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи он отмечал, что ЕГЭ не задумывался как система начётничества, из-за него не должно быть формального отношения к предмету. А главным плюсом глава государства назвал то, что молодёжь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны.

Знать всё

Мнения педагогов и профильных чиновников по вопросу ЕГЭ расходятся. Плюсами называют демократичность и беспристрастность экзамена, объективность оценивания и возможность поступать в несколько вузов одновременно. Основные минусы — интуитивность (правильно ответить в тесте можно и наугад) и формирование искажённой системы ценностей у детей, из-за чего ключевой задачей становится не получение системных знаний, а подготовка к сдаче ЕГЭ.

В свою очередь победитель конкурса «Учитель года России — 2022» Дмитрий Лутовинов, преподающий историю России и обществознание, не согласен, что из-за подготовки к ЕГЭ школьники знают меньше.

Чтобы успешно сдать экзамен по истории, поясняет Лутовинов ИА Регнум, нужно знать буквально всё — не получится вытянуть «свой» билет и попасть на любимую тему, как 15 лет назад. Поэтому сейчас историю дети знают лучше, уверен учитель. При этом списать и подделать результаты практически невозможно, поэтому экзамен показывает объективную картину знаний выпускника.

«Бывают, конечно, и обидные моменты, когда в ЕГЭ встречается вопрос, ответ на который трудно вспомнить. Мальчишке в 2022 году попался вопрос: «Назовите режиссёра перестроечного фильма «Покаяние». Мы это, конечно, проходили, но подобное легко забывается», — рассказывает Лутовинов.

Не согласен он и с тем, что ЕГЭ не позволяет детям проявить себя творчески. Готовясь к экзамену, ученики работают с картами, текстами, источниками и датами, а тест просто систематизирует эти знания, убеждён педагог.

Лутовинов также прокомментировал жалобы родителей, что подготовка к ЕГЭ становится затратной: приходится нанимать репетитора сразу по нескольким предметам. Главное — самодисциплина, считает собеседник ИА Регнум: ученикам 9-10 классов в качестве тренировки он советует сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ), а готовиться к ЕГЭ начинать уже в 8-9 классе.

В школах, где для детей проводят консультации, учитель увлечён своим предметом, а ребенок взял себя в руки и начал заниматься не за две недели до экзамена, а заранее — никакие репетиторы не нужны, уверен Дмитрий.

«Еще говорят, что ЕГЭ — слишком большой стресс для выпускника. Конкуренция — всегда стресс, но сдача экзамена не страшнее прохождения собеседования на работу, решения конфликтных ситуаций в профессии и других ситуаций, с которыми приходится сталкиваться человеку во взрослой жизни», — заявил учитель.

«Страдает основная программа»

Историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров называет себя давним борцом с ЕГЭ. Он уверен, что от существующей системы аттестации нужно отказываться, но — «постепенно и без рывков».

Главный недостаток системы, по словам Снегурова, заключается в том, что демократическое равенство между детьми при поступлении так и не было достигнуто, а именно это было целью введения ЕГЭ.

«Почему нарушено равноправие? В том числе потому, что у нас масса льготников: дети прокуроров, юристов, представители отдельных регионов. То есть даже если школьник набрал 96-97 баллов, он всё равно может не оказаться в первой когорте.

И, конечно, у человека из Москвы, Санкт-Петербурга или Новосибирска значительно больше возможностей для подготовки: репетиторы, курсы… В станице или маленьком городке это не так», — объясняет педагог ИА Регнум.

Другой существенный недостаток, который называет учитель, — долгая подготовка к ЕГЭ, занимающая минимум весь выпускной год, а зачастую и больше, если учитель начинает готовить свой класс к экзаменам с восьмого-девятого класса. Из-за этого серьёзно страдает изучение основной школьной программы, на неё попросту не остается времени, убеждён Снегуров.

При этом встречающиеся в ЕГЭ задания, рассказывает он, с каждым годом становятся труднее и требуют от ребенка «сверхзнаний»: планка по иностранным языкам и биологии завышена, а школьный курс не даёт необходимых для сдачи экзамена знаний.

Отдельно Снегуров отмечает стрессовую обстановку при сдаче ЕГЭ.

«Да, говорят, что в любом экзамене прежде были стрессы, волнения, но ребята сдавали экзамены в родной школе. Отношение должно быть деликатное и лояльное, без запугиваний, оскорблений. Когда ребёнку по телу водят металлоискателем, разговаривают с ним грубо, заставляют что-то снимать, это оскорбительно», — заявил педагог.

Также у него есть претензии к автоматизированной системе проверки результатов экзамена — она кажется собеседнику ИА Регнум некорректной.

«Часть тестов проверяет машина, и мы знаем, что бывают поломки и технические неполадки, а часть — педагоги, которых настроили на слишком предвзятую проверку. Это видно и по баллам, и по апелляциям», — говорит Снегуров.

Последняя капля

Со сдачей ЕГЭ связывают также трагичные и непоправимые происшествия. 4 июня Telegram-канал Shot сообщил, что ученик 11 класса одной из московских школ покончил с собой из-за страха не сдать экзамен. Приёмная мать рассказала журналистам, что мальчик переживал и волновался, ему поставили диагноз «лёгкое когнитивное расстройство». Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Схожая трагедия произошла в Вологодской области, в деревне Прогресс Шекснинского района. Девятиклассник не смог сдать ОГЭ по русскому языку и, узнав результаты, покончил жизнь самоубийством. Незадолго до рокового шага он рассказал о своих планах подруге.

Впрочем, несданные экзамены могли стать лишь последней каплей для подростков. Психолог Анна Гусева рассказывала ИА Регнум, что в основе суицидального поведения детей лежат три основные причины, с которыми нужно работать: возрастной максимализм, просчёты родителей и педагогов и давление коллектива.

По словам психолога, большинство подростков с суицидальными мыслями растут в семьях, где царят сложные отношения с родителями. Чтобы избежать страшного итога, родителям нужно выстраивать тёплые и доверительные отношения с детьми, показывать их нужность и ни в коем случае не подрывать самооценку.

Что же касается непосредственно сдачи ЕГЭ, юношам и девушкам в 16-18 лет трудно не только из-за сложности самого экзамена, но и из-за зашкаливающего гормонального фона, гиперответственности и недостаточного внимания родителей.

В то же время часть российских подростков пытается переплавить собственное волнение и другие эмоции в просмотры и лайки. С конца мая популярным форматом роликов в TikTok стало «узнавание результатов ЕГЭ в прямом эфире»: парни и девушки включают запись видео и открывают страницу с собственными результатами экзамена.

Настроение у героев роликов после этого бывает самым разным — от радостных криков до слёз отчаяния, истерик и сожаления о потраченных на подготовку месяцах.

P.S. Точку в дискуссии о возможной отмене ЕГЭ, во всяком случае на ближайший год, поставил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он заявил, что в 2025 году кардинальных изменений в сдаче Единого государственного экзамена не ожидается и не планируется. Как правило, пояснил Музаев, об этом предупреждают минимум за два года.