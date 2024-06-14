В пятницу, 14 июня, в Киеве похоронили военнослужащую 78-го отдельного десантно-штурмового полка Александру Рязанцеву, известную под позывным Ялта. Её гибель вызвала волну пересудов в украинском обществе.

ИА Регнум

О смерти служившей в ВСУ крымчанки Рязанцевой стало известно 11 июня.

«К большому сожалению, Шурочки больше нет…» — написала в соцсетях сестра погибшей Валерия Рязанцева.

Ялта известна тем, что работала с любимым бизнес-проектом главы киевского режима Владимира Зеленского — студией «Квартал 95».

«Мне дал старт Андрей Кузьма. Он в меня поверил. Он всегда говорил и повторял: «Саня, Сашка, иди стилистом». Ну вы знаете, как он может. И я тогда начала свой путь.

Это был 2006 год, после «Оранжевой революции». Понемногу и дошла до того, что попала в пятёрку лучших стилистов Украины и РФ, а также работала с нашим президентом Владимиром Александровичем [Зеленским] и со всей командой», — рассказывала Рязанцева в интервью «Суспільне» (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) в марте 2024 года.

В Крым попасть не получилось

В день начала СВО, 24 февраля 2022 года, Рязанцева бросила работу и записалась в ряды Сил территориальной обороны. 9 марта началась её служба. Впрочем, еще задолго до того Рязанцева принимала активное участие в евромайдане 2013–2014 годов. Те события изменили её гламурную жизнь.

«Во мне проснулась птица феникс, постучала в дверь и сказала: «Давай, Шура, иди, что ты тут делаешь, нужно бороться за свою землю», — рассказывала она в интервью.

В той же беседе Рязанцева заявила, что в момент расстрела протестующих на улице Институтской спасала раненых. При этом она могла погибнуть, если бы её не спас Роман Гурик, которого через некоторое время записали в «Небесную сотню» — так на Украине называют погибших во время майдана. Гурик умер от ранения в голову.

В марте 2014 года Рязанцева вместе с несколькими активистками решила провести акцию в Крыму (у стилиста-активистки была крымская прописка). Одним из инициаторов была украинская писательница и известный провокатор Ирена Карпа. Сама писательница при этом в Крым не поехала, а вот Рязанцеву с соратницами задержали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Армянске. Их держали пять дней, после чего выдворили через тот же КПВВ.

В мартовском интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины Разянцева признала, что у неё есть две мечты. Первая — уничтожить КПВВ в Армянске: «Заехать на танке, как минимум на БТР, приехать туда с автоматом в руках. На тот КПП «Армянск», где надо мной издевались. Я хочу с лица земли стереть тот КПП». Вторая мечта — вернуться в город юности, Ялту, и даже стать её мэром.

Кроме того, Рязанцева охотно рассказывала и о месте службы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895594" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Я присоединилась к силам ТрО. У нас были задачи по Киевской области. Потом парни поехали под Бахмут (Артёмовск. — Прим. ред.). И меня пригласили в полк, где я сейчас служу. Не могу называть номер, но это для меня большая честь — служить в десантно-штурмовом полку и выполнять свои задания. Они (военнослужащие. — Прим. ред.) очень заботятся обо мне. Они знают, что я прошла, и это невероятно, это семья», — говорила Ялта.

В день своего 40-летия, 2 июня, она писала: после того как «недавно присоединилась к новому военному подразделению при ДШВ», начала собирать деньги для обновления амуниции. К записи Рязанцева прикрепила своё фото с бордовым беретом украинских десантников на голове.

Однако после её гибели появилась информация, что нахождение женщины в 78-м ОДШП было вовсе не столь беззаботным, а никакой «семьи» и в помине не было.

«Рискну и расскажу правду»

Уже 11 июня в украинском сегменте соцсетей начали массово появляться посты, где прямо заявлялось: Рязанцеву убили.

«А теперь я рискну и расскажу правду, хотя бы тут. Моя посестра (женский вариант слова побратим. — Прим. ред.) Ялта, с которой я дружила, не погибла на фронте, хотя со своей смелостью и багажом могла. Она пережила плен в 2014 году и Майдан, а службу в ДШВ (десантно-штурмовых войсках. — Прим. ред.) нет?

Её убило равнодушие и халатность 78-го полка. На ней были побои, её отказались вести при судорогах в реанимацию в Житомире, а когда отвезли — в реанимации отказали, так как «она тяжёлая». Написали, что проводили реанимационные мероприятия, на деле же их не делали», — писала неизвестный автор.

Вскоре запись была удалена, но некоторые пользователи успели её репостнуть. В свою очередь генеральный директор компании NOS Amigos Надежда Двойнос написала: «Шурочка, что бы ни произошло, мы разберёмся. А ты покойся с миром. Люблю», но тоже быстро удалила пост.

Зловещая сердечная недостаточность

Примечательно и то, как освещали гибель Рязанцевой в украинских СМИ. В рубрике «Жизнь» одного из самых популярных онлайн-изданий, «Украинской правды», вышла публикация о гибели Рязанцевой на фронте. Позже текст изменили.

«Текст обновлён. Изъята информация о гибели на фронте», — указывалось в новости о гибели Ялты.

Но было поздно. На странности обратил внимание видный «порохобот» — сторонник лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, сбежавший с Украины активист и блогер Мирослав Олешко. Он не только указал на странности, но и опубликовал у себя на странице в соцсетях сообщение от подписчика.

«Олешко, привет. Если есть возможность, придай огласке, пожалуйста. Это знакомая моей девушки. Девушка говорит, что она за словом в карман никогда не лезла и, судя по всему, ей не понравилось то, что она увидела в этой бригаде, и она не захотела молчать, за что её, судя по всему, забили до смерти. Это ужас. Придай огласке, пожалуйста», — писал блогеру неназванный подписчик.

Руководство подразделения вынуждено было отреагировать. В комментарии «Суспільне Крим» (Национальной общественной телерадиокомпании Украины, Крым) пресс-служба 78-го ОДШП заявила, что Рязанцева умерла из-за сердечной недостаточности. Мол, об этом свидетельствует предоставленная врачами медицинская справка.

Стоит отметить, что именно этот диагноз часто посмертно ставят насильно мобилизованным украинцам, которые при странных обстоятельствах погибают в зданиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог российских военкоматов).

Также пресс-служба 78-го ОДШП сообщила, что Рязанцеву должны были перевести в другое подразделение — до перевода оставался один день.

В опубликованном в марте интервью Рязанцевой есть фото: Ялта запечатлена с шевроном, на котором по-украински написано: «Всё отнять, всех убить». Судя по всему, убить могли саму Рязанцеву, отняв у её родных и близких право требовать у государства справедливого наказания для убийц Ялты.