Президент Аргентины Хавьер Милей, которого многие не без повода характеризуют нецензурными синонимами слова «своеобразный», вновь дал повод для разговоров.

ИА Регнум

На сей раз он изменил планы и всё же будет присутствовать на украинском «саммите мира», который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня. Правда, озарит своим присутствием он лишь первый день — аргентинский лидер собирается встретиться с Владимиром Зеленским, а после вернуться обратно на родину.

При этом ранее Милей в эти даты вообще не собирался появляться в Европе, планируя принять участие в национальных аргентинских праздниках — 17 июня (Национальный день латиноамериканской свободы) и 20 июня (День флага).

Пишут, что Зеленский даже направлял своему «дорогому другу» специальное приглашение, прося принять участие хотя бы в открытии мероприятия. Интересно было бы почитать и понять, какие именно формулировки всё же заставили президента-либертарианца не только поменять планы, но и взять с собой министров экономики и обороны, а попутно — одобрить план поставок военной техники Украине.

«Памятник коррупции»

Практически одновременно с известием о присутствии Хавьера Милея на украинской конференции появилась информация о том, что он одобрил план передачи Украине пяти сверхзвуковых штурмовиков Super Etendard. Однако с эксплуатацией этих самолетов есть проблема из-за ограничений, наложенных Великобританией.

Эта идея курсировала в аргентинском истеблишменте еще несколько месяцев назад. Тогда Милей принял решение направить штурмовики Украине, но столкнулся с проблемой — из-за британского эмбарго Аргентина не может получить системы для катапультирования пилотов и установить их на самолеты.

Отдельные СМИ сообщают, что многострадальные Super Etendard приобрел еще экс-президент Аргентины Маурисио Макри. Приобрел, понимая, что они останутся на земле, так как Лондон никогда не даст добро на их использование в связи с тем, что самолеты доказали свою стратегическую ценность в период Фолклендской войны.

До настоящего момента глава МИД Аргентины Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали над планом выхода из создавшейся ситуации. В поиске решения участвовали также представители НАТО и США, особо активную роль играла Франция. Мондино даже провела тайную встречу со своим французским коллегой Стефаном Сежурне на саммите НАТО в Брюсселе, а также встретилась в США с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Теперь к решению вопроса также подключился министр обороны Луис Петри, который активно займется им во время визита в Европу. Планируется, что министр посетит штаб-квартиру НАТО и примет участие в «саммите мира» в Швейцарии. Возможно, даже встретится с представителями французской стороны в Париже.

Обойти британское эмбарго политики планируют таким образом: Аргентина произведет с Францией обмен штурмовиков на другую военную технику — беспилотники, вертолеты или что-то еще — а французы займутся установкой систем катапультирования.

Таким образом, Аргентина не будет напрямую вовлечена в российско-украинский конфликт, ведь после обмена военной техники за судьбу Super Etendard будет отвечать Елисейский дворец.

Отдельные эксперты отмечают, что потенциальная передача Украине старых Super Еtendard — история по большей части медийная, нежели реальная. Хотя бы из-за того, что штурмовики выступают своего рода «памятником коррупции». Их купили по мутноватой схеме у Франции еще в 2017 году, ни разу не поднимались на них в воздух, а в прошлом году и вовсе списали с баланса.

В связи с этим разговоры о техническом состоянии самолетов становятся очень неудобными, ведь самая свежая из моделей была выпущена в 1983 году и на данный момент никем в мире не эксплуатируется.

Таким образом, потенциальная «смена места жительства» штурмовиков выглядит как новая коррупционная схема, которая позволит не тратиться на утилизацию самолетов и попутно неплохо заработать. С вопросом же проверки «стратегической ценности» штурмовиков (доказанной в период Фолклендской войны) украинцам придется разбираться самостоятельно.

Не только самолёты

На фоне решения аргентинского лидера ехать в Швейцарию СМИ рассуждают не только об отправке Украине самолетов.

Также мелькают предположения о переговорах по поводу поставки официальному Киеву танков «ТАМ» (аргентинский средний танк), которые разрабатывались в 1970-х годах совместно с Германией и никогда никуда не экспортировались. И передавать их Украине якобы планируется также через Германию.

Argentina. gob. ar Танк «ТАМ»

Официальных подтверждений с аргентинской стороны эта информация не получила, однако известно, что Буэнос-Айрес уже фигурирует в качестве поставщиков гуманитарной помощи, предназначенной Украине. В частности, поставлены уже 242 тонны медикаментов и продуктов питания длительного хранения.

Дополнительно администрация Милея ведет переговоры с командой Зеленского о подписании совместного документа о возобновлении двусторонних отношений, предоставлении экономической помощи для восстановления городов, разрушенных в результате военного конфликта, а также о поиске возможного военного сотрудничества с Киевом.

Здесь логичным образом возникает вопрос: а зачем это всё официальному Буэнос-Айресу и конкретно Милею?

«Вкусное» сотрудничество

После подтверждения администрацией Милея визита в Старый свет появилась другая, не менее интересная новость, причем озвучил её глава Пентагона Ллойд Остин.

Руководитель американского оборонного ведомства сообщил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине и в связи с этим впервые приняла участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Внимание общественности в данном случае было отвлечено на украинский вопрос, однако следовало бы обратить внимание на другое.

Чуть меньше двух месяцев назад власти Аргентины направили официальное прошение о получении статуса глобального партнера НАТО. Ради этого администрация Милея — по их собственным словам — намеренно отказалась от вступления в БРИКС и обсуждала вопросы «дистанцирования от китайского и российского влияния».

Уже в первые сутки после направления письма посольство США в Буэнос-Айресе анонсировало выделение Аргентине 40 миллионов долларов в качестве военного финансирования. Потратить это можно только на американскую технику, услуги или обучение, но факт есть факт — это первый подобный транш с 2003 года.

И приятен он в большей степени аргентинским и американским чиновникам, чем гражданам, поскольку закупка военной техники (которая потом не используется) в тех краях является чуть ли не отдельной дисциплиной в коррупционных видах спорта и повторялась уже неоднократно.

Например, совсем недавно аргентинцы согласовали закупку партии модернизированных истребителей F-16 у Дании, которую тамошние вооруженные силы списывают по мере получения современных моделей истребителей.

Срок поставки F-16 завершается в 2028 году, сумма сделки — 300 миллионов долларов, и еще непонятно, смогут ли (и будут ли вообще) местные военные эту технику использовать. Пример танков и пяти штурмовиков, которые закупили, не использовали и списали с баланса, красноречиво намекает, что с F-16 может произойти то же самое.

Причем здесь статус партнера НАТО?

Дело в том, что это позволит облегчить и расширить военное сотрудничество со странами Альянса. В первую очередь с США, но и другие партнеры тоже вряд ли останутся в стороне.

Расширение сотрудничества — это новые «вкусные» контракты, укрепление прозападных позиций в Аргентине и лишние миллионы в карманы команды Милея. Грех, как говорится, не воспользоваться возможностью.

Другое дело, что получить такой статус — дело муторное. В настоящий момент в Латинской Америке таковым обладает только Колумбия, и потребовалось ей на это около пяти лет. Не стоит исключать того, что Милей хотел бы добиться этого в течение своего президентского срока — и вот здесь вполне может сработать украинская тема.

Активная суета и анонсы военных поставок Киеву (которые по факту могут оказаться или пшиком, или, мягко говоря, разочарованием) уже помогли Аргентине войти и в контактную группу по Украине, и в круг министров обороны НАТО. Кто знает, вдруг это поспособствует и ускорению сроков рассмотрения просьбы о вступлении в глобальные партнеры?

Пока ответ на этот вопрос неизвестен, однако все необходимые процессы запущены. Даже если Украина решится на мирные переговоры или же вовсе перестанет существовать, это вряд ли станет поводом для прекращения существования контактной группы. Которая под предлогом бесед о положении ВСУ будет решать свои насущные вопросы.