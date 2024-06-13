Болгария и Румыния — беднейшие государства Евросоюза, очень зависимые от благосклонности европейских институций. А это превращает их в объект манипуляций для европейских политиков первой величины. Прошедшие 9 июня выборы в Европейский парламент в странах Нижнего Дуная прогнозируемо без таких манипуляций не обошлись.

ИА Регнум

Тень Эрдогана

Болгария избрала в общеевропейский парламент 17 депутатов: 6 их них войдут во фракцию Европейской народной партии (ЕНП), лидером которой является нынешняя глава европейского правительства Урсула фон дер Ляйен. Это был вполне ожидаемый результат, поскольку основным партнёром правоцентристской ЕНП в Софии является партийный блок ГЕРБ-СДС во главе с экс-премьером Бойко Борисовым.

Болгарские контрагенты ЕНП имеют наиболее высокий в своей стране рейтинг. В ходе также прошедших 9 июня национальных парламентских выборов ГЕРБ-СДС получил 24,7% голосов и сформирует крупнейшее депутатское объединение.

Второй фракцией европарламента, которую пополнят болгары, станет «Обновляя Европу». Основным игроком этого политического проекта является французская попрезидентская партия «Возрождение». До недавних пор главой «Обновляя Европу» являлся нынешний министр иностранных дел Франции Валери Айе.

Как известно, партия Эммануэля Макрона стала едва ли не главным неудачником европейских выборов. Её фракция уменьшилась на 23 места, сократившись до 79 членов. Но вот в Болгарии «обновленцы» свои позиции, напротив, упрочили (5 европарламентариев против 3 ранее). Более того, София стала одним из значительных доноров для общеевропейской либеральной фракции.

Во многом это объясняется феноменально высоким результатом партнёрского «обновленцам» Движения за права и свободы (ДПС), ориентированного на турецкое этническое меньшинство в Болгарии.

На выборах в Народное собрание Болгарии ДПС вопреки всем прогнозам стало вторым с показателем в 17%. Это объясняется рекордно низкой явкой на последние выборы в среднем по стране при высокой избирательной активности жителей районов со значительным турецким населением.

В Кырджалийской области, где турецкое население составляет 66% жителей, была зафиксирована самая высокая избирательная активность, а уровень поддержки ДПС превысил 76%.

Налицо этническое голосование, а ряд болгарских наблюдателей полагают, что за ним могут стоять горячо осуждаемый европейскими политиками административный ресурс и даже подкуп избирателей, а где-то в глубине вырисовывается и тень Реджепа Эрдогана.

Евроскептики и русофилы

А вот болгарские евроскептики получили лишь третий результат, делегировав в Брюссель четырёх депутатов.

Примерно четверть депутатов (8 человек) будут представлять партии евроскептиков в составе румынского представительства. Румыния имеет более многочисленное население, чем её южная соседка, поэтому депутатская квота Бухареста почти в два раза выше (33 мандата).

Европессимистскую часть румынской политики представляют Альянс за объединение румын и партия «SOS Румыния». На политическом небосклоне они недавно, поэтому их представители впервые займут кресла европарламентариев.

Но новички будут очень заметны в Брюсселе, поскольку среди них, по всей видимости, будет очень эпатажный политик — Диана Шошоакэ.

В Румынии этот сенатор от региона Яссы снискала себе известность скандальными выпадами против первых лиц правительства и без обиняков заявляет о губительности членства страны в ЕС. В дни визита Владимира Зеленского в Бухарест она грозила устроить ему обструкцию, из-за чего не состоялось его выступление в румынском парламенте.

Уже после прошедших выборов Румынию облетела новость, что Шошоакэ посетила приём в посольстве РФ по случаю Дня России. Так что, если Урсуле фон дер Ляйен суждено сохранить свою нынешнюю должность, «пророссийская» румынка непременно удостоит её яркими перформансами и колкими эпитетами.

Комбинация фон дер Ляйен

Румыния является государством, где у самой фон дер Ляйен есть значимый личный интерес.

В 2023 году брат председателя еврокомиссии возглавил новообразованную страховую компанию, для которой национальными властями был зачищен рынок. Причём все попытки расследовать ситуацию оказались пока безрезультатными.

На европейских выборах, по-видимому не без участия фон дер Ляйен, провернули сложную комбинацию, в рамках которой наиболее популярные в Румынии социал-демократы «взяли на буксир» дружественных ЕНП национал-либералов.

Партии сформировали избирательный блок и выставили на выборах общий список, набравший почти 49% голосов. При этом мандаты, завоёванные этим блоком, распределились по разным корзинам в европейском парламенте, так как 11 румынских социал-демократов входят во фракцию «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

Во многом благодаря этой схеме ЕНП получила в Румынии одно из самых значительных пополнений (11 мандатов). Больше, чем румын, во фракции фон дер Ляйен будет лишь немцев, поляков и испанцев.

Лидер социал-демократической партии Румынии и премьер-министр Марчел Чораку на днях намекнул партнёрам по коалиции, что «получить высокие баллы» на выборах они смогли благодаря помощи социалистов.

Заставить же последних пойти на участие в сомнительно выгодной для себя сделке по европарламенту мог ряд факторов.

Во-первых, Румыния критически зависима от финансирования из европейских фондов, поэтому контролирующим бухарестское правительство социал-демократам необходимо учитывать политические интересы главы Еврокомиссии даже вопреки партийным различиям.

Во-вторых, лидеры Социал-демократической партии Румынии (СДП) не желают испытать на себе выборочное антикоррупционное правосудие, которому подверглось прежнее руководство социалистов.

В-третьих, активно циркулирует слух, что ценой за создание избирательного блока должна была стать поддержка национал-либералами кандидатуры от СДП на предстоящих в сентябре 2024 года президентских выборах. Якобы в обмен на это потенциальный президент Чораку даже взял на себя обязательство выдвинуть в премьер-министры представителя Национал-либеральной партии (НЛП).

Однако стоило избирательной комиссии подсчитать голоса на выборах в Европейский парламент, руководство НЛП заявило, что партия не собирается поддерживать кандидата в президенты от социалистов. Тем самым СДП помогла фракции фон дер Ляйен заполучить высокую поддержку в Румынии, но оказалась, по сути, обманутой.

Балканские курьёзы

В целом же европейские выборы в нижнедунайских государствах показали, что избиратели мало влияют на политический расклад в парламенте ЕС. Голосование идёт за национальные партии, но они самостоятельны в том, какую общеевропейскую фракцию поддерживать и делают это порой из меркантильных соображений.

Иногда доходит и до курьёзов.

К примеру, уже в упомянутую фракцию «Объединяя Европу» от Болгарии войдут три представителя от протурецкого ДПС и два депутата от болгарской либеральной партии «Продолжаем перемены». Вот только в самой Болгарии эти политические силы друг с другом не церемонятся, и произошедшее в 2024 году падение возглавляемого ПП кабинета министров произошло во многом из-за действий ДПС.

Так что Европейский парламент, несмотря на всеобщие и прямые выборы, будет отражать политические предпочтения жителей Старого Света не намного лучше, чем Европейская комиссия.