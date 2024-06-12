В 2023 году внутренний туристический поток в России впервые превысил доковидные показатели — вырос до рекордных 78 миллионов человек. В 2024-м россияне продолжат массово путешествовать по стране и обеспечат рост еще на 18-20%, прогнозируют в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Иван Шилов ИА Регнум

Помимо привычных маршрутов — в Москву, Краснодарский край, Петербург, на Северный Кавказ — популярность набирают и другие направления, в том числе Русский Север и Дальний Восток. При этом восстанавливается интерес и к зарубежным турам. В первую очередь за счёт того, что появилось больше предложений по прямым перелётам.

Рекордный подъём

По данным опроса «Сбераналитики», в прошлом году россияне потратили на отдых внутри страны 1,8 триллиона рублей. В этом сезоне сумма наверняка окажется еще больше — 90% респондентов проведут отпуск, не выезжая за рубеж. В среднем туристы готовы заплатить за путешествие 126 тысяч рублей.

Число поездок в России в 2024 году увеличится еще на 18-20%, прогнозирует в комментарии ИА Регнум вице-президент РСТ и председатель комитета по туризму ТПП РФ Юрий Барзыкин. По его словам, рынок успевает за спросом и предлагает варианты на любой вкус и кошелёк. В регионах открываются отели большой и малой вместимости, расширяется пакет туристических предложений и услуг, развивается инфраструктура. В результате у россиян появился большой выбор направлений, а поток путешественников равномерно распределяется внутри страны.

«Сегодня турпродукт диверсифицирован по регионам. Одних привлекает Москва или Петербург, где генерируются серьезные культурно-познавательные мероприятия, другие ради активного туризма едут на Алтай, в Кавказские горы, Карелию или проводят время на побережьях Азовского, Черного морей. Такая диверсификация сглаживает сезон и снижает цены», — поясняет Барзыкин.

В прошлом году Москву посетили 20 миллионов человек. Следом за столицей идёт Краснодарский край с 18 миллионами, за ним Санкт-Петербург: город принял более 9 миллионов туристов — чуть меньше, чем в доковидном 2019-м, при этом заметно сократившийся поток иностранцев с лихвой компенсировали россияне.

Оптимистичную статистику показала Казань, где побывало около 4 миллионов человек. Среди других популярных направлений — путешествия по Северному Кавказу, туры в город-курорт Белокуриха в Алтайском крае, на Байкал и в Калининград.

Растущая привлекательность путешествий по России объясняется в том числе поддержкой государства. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» только в 2023 году было выделено около 50 миллиардов рублей. Правительство рассчитывает, что принятые меры к 2030 году позволят увеличить турпоток внутри страны в два раза — до 140 миллионов поездок.

По рекам и «железке»

Кроме традиционных поездов и самолётов, россияне всё чаще путешествуют по воде. Внутренние водные пути России — одни из самых протяженных в мире. Отечественная туриндустрия предлагает по ним более 1500 маршрутов.

«В прошлом году рост составил 40%. В этом сезоне речная навигация открылась с 24 апреля, и уже 60% путевок забронировано вплоть до ноября. Выбрать можно, начиная от трехдневного тура по Москве-реке за 15-17 тысяч и заканчивая экспедиционными круизами на теплоходах по Енисею, Байкалу или к Соловкам. Там цены гораздо выше», — говорит Барзыкин.

В круиз можно отправиться и на туристических поездах. Например, из Москвы турпоезда ходят по Золотому кольцу, на Русский Север, в Карелию, к Байкалу, городам на Волге.

«Автотуризм поддерживают, растёт качество придорожного сервиса. В Крым запускают целые автобусные чартеры. И раз уж мы заговорили о полуострове, то это единственный регион, где цены не растут, хотя и в прошлом, и в этом году спрос на него поднимается. Но тем не менее разница с Краснодарским краем, той же Анапой была на 15% ниже», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

Отмена НДС стабилизирует рынок

Даже не самые опытные туристы знают: чем раньше купить билеты и забронировать номер в отеле, тем дешевле получится. А если купить путёвку через турагента, можно сэкономить до 20%, отмечают эксперты отрасли. При этом в разгар сезона цены резко не взлетят: рынок стабилизирует отмена НДС для гостиниц и для внутренних туроператоров до 2027 года. На тарифы позитивно влияет и то, что на южное направление к 50 парам поездов добавили еще 83.

В 2023 году ВЦИОМ в среднем оценивал бюджет летнего отдыха на человека в 54 тысячи рублей. Хотя стоимость отпуска в России последние годы растет, она всё равно примерно в два раза дешевле, чем средний тур за рубеж.

«Это обусловлено курсовой разницей и высокими транспортными расходами на поездку за границу. Если всё рассчитать заранее, то можно уложиться в эту сумму (54 тысячи рублей. — Прим. ред.). Скажем, билет в одну сторону, если не покупать его накануне, обойдется до 6 тысяч рублей. Номер 3 звезды на двоих что в Мурманске, что в Краснодарском крае — примерно в 4200», — отмечает Барзыкин.

По состоянию на начало июня на Юге России уже забронировано 60% отелей. При этом заняты наиболее востребованные гостиницы и здравницы уровня 4-5 звёзд, которые, как правило, разбирают первыми. Бюджетных вариантов остаётся еще много.

Полтора триллиона инвестиций

По прогнозам экспертов, летом на морских побережьях России отдохнут 12 миллионов человек. К 2030 году цифра должна увеличиться на 10 миллионов благодаря проекту «Пять морей и озеро Байкал», который входит в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В его рамках инвесторы вложат 1,5 триллиона рублей в создание десяти круглогодичных федеральных курортов с отелями на 74 тысячи номеров.

Помимо Байкала, где планируется курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, всесезонные гостиничные комплексы появятся на побережьях Балтики, Каспия, Азовского, Чёрного и Японского морей. Последний вариант уже сейчас привлекает туристов из Центральной России, решивших увидеть экзотическую природу Дальнего Востока. А когда в бухте Алеут на юге Приморья вырастут отели с благоустроенными пляжными зонами и спортивно-развлекательной инфраструктурой, курорт будет принимать до 500 тысяч посетителей в год.

Если же путешествие на Дальний Восток пока в планы не входит, а на Черноморское побережье ехать не хочется, эксперты рекомендуют присмотреться к Архангельску. Здесь не жарко, можно полюбоваться Северной Двиной и прокатиться до Белого моря.

А туристы-автомобилисты могут прокатиться по Серебряному кольцу. Этот сравнительно новый маршрут проходит по древней Новгородской земле и охватывает регионы Северо-Запада страны. Среди достопримечательностей — Изборская крепость под Псковом, Выборгский замок в Ленинградской области и Кижи в Карелии.

За рубеж по привычным маршрутам

Большинство туристов, которые собираются за границу, примут Турция, ОАЭ и Египет, рассказывает ИА Регнум вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. Также популярны среди россиян Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы и Сейшелы.

«Туры немного дешевеют. Плюс рубль умеренно укрепляется, что тоже сказывается на стоимости. Увеличилось количество предложений по перелётам: стало больше транзитных возможностей для поездок на Кипр, в Черногорию через Армению. Также появились прямые рейсы во Вьетнам — пока в Хошимин, но всё равно это позволяет добраться до курортов Нячанга. Продолжит поддерживать авиасообщение и Мьянма. Прогнозируем рост выездного турпотока на 10-15%», — говорит Мурадян.

В свою очередь президент Союза туристических агентств Сергей Голов от прогнозов воздерживается. Раньше, поясняет он, туроператоры ориентировались на раннее бронирование, когда путёвки на лето выкупались еще в январе. Теперь же люди относятся к путешествиям за рубеж аккуратнее, максимальная глубина продаж — месяц-полтора.

Безусловный лидер по числу российских туристов летом — Турция. В стране есть большой выбор отелей от 3 до 5 звёзд, а цены начинаются со 120 тысяч рублей на неделю за двоих.

Также у россиян пользуются спросом поездки в Китай, растёт интерес к африканским странам, которые привлекают пляжами, экзотикой и насыщенной программой. Нередко летают и в Венесуэлу.

«К нашим туристам там шикарно относятся. Можно прилететь без визы на 90 дней и, например, провести время на острове Маргарита, где чистая вода и есть на что посмотреть», — рассказал Голов ИА Регнум.

Он советует не пренебрегать услугами туроператоров, пытаясь сэкономить при поездках в дальние страны.

«Сегодня турагенты зарабатывают от 3 до 5% с продажи тура и с этих денег платят налоги. В ответ клиенты получают консультацию, находятся под контролем во время поездки. Это надёжнее, чем бронировать билеты на маркетплейсе, соблазнившись кешбэком, а потом на месте выяснить, что ваши места проданы», — предупреждает президент Союза туристических агентств.

В Европе же российских туристов всё меньше — и это не их вина. Недавно, например, Норвегия закрыла границу, оставив россиян без фьордов.

«Я был в Норвегии два раза. У нас в Карелии пейзажи не хуже, чем их фьорды. Настоящая экзотика для россиян — в январе окунуться в тёплое море. А это можно сделать в Египте, Таиланде или на Кубе», — говорит Сергей Голов.