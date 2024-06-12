Ужасные слухи о масштабной «чёрной трансплантологии» на Украине оказались вовсе не слухами и не «страшилками лживой российской пропаганды». Хотя все сообщения о криминальной торговле человеческими органами, в том числе извлеченными у тяжелораненых военнослужащих ВСУ, ранее объявлялись именно её происками.

ИА Регнум

Теперь уже украинские СМИ сообщили о разоблачении целой преступной сети, в которую входил в том числе бывший заместитель министра здравоохранения страны.

Как оказалось, врачи одной из центральных киевских больниц и ряда других клиник незаконно извлекали биологические материалы (органы и их части) у людей, которые находились в беспомощном состоянии, а затем продавали эти материалы за рубеж.

Появилось и видео с митингом родных погибших вэсэушников, которые добились медицинской экспертизы тел своих родных. Экспертиза показала, что всем им было произведено прижизненное изъятие органов.

«Можете себе представить? Раненые бойцы ВСУ попадают в госпиталь, где у них, еще живых, вырезают печень, почки, селезенку. А потом они умирают. И никто теперь не узнает, могли бы они жить, если бы не операции по изъятию органов, или нет… И то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга, — комментирует эту ситуацию экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв. — Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов».

На самом деле, база для «чёрной трансплантологии» на Украине готовилась давно, в том числе и необходимыми решениями, продвигаемыми новой властью.

Движение в эту сторону было начато после победы Майдана, когда тема легализации трансплантации органов активно продвигалась при переехавшей на Украину и ставшей главой минздрава американки Ульяны Супрун, получившей в народе говорящее прозвище «Доктор Смерть».

В мае 2018 года был принят закон «О применении трансплантации анатомических материалов человека». Согласно ему, каждый гражданин теперь мог дать официальное согласие на посмертное донорство, а если не успевал сделать это при жизни, то после смерти это могли сделать его родственники.

Rick Mave/Global Look Press

Но главное — если в стране не находилось реципиента, органы могли продать за границу. То есть их больше не нужно было провозить контрабандой, достаточно просто «не найти» того, кто нуждается в пересадке, на Украине.

Однако это был рамочный закон, для его широкого применения ещё были необходимы детали и уточнения.

Они последовали в январе 2022 года, когда уже Владимир Зеленский подписал принятый перед этим закон «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Прописанные там «детали» и «уточнения» вызывают шок у любого здравомыслящего человека.

После принятия этого закона граждане Украины, по сути, лишились права на распоряжение своими органами.

Теперь больше не требуется нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. При наличии необходимых документов удостоверять подлинность подписей тоже не понадобится. Извлекать органы таким образом разрешили и у детей.

Помимо этого, согласие на предоставление своих органов для трансплантации может даваться и в электронном виде. Живо представляется картина, как лежащий на операционном столе умирающий недрогнувшей рукой отправляет такое согласие со своего смартфона. Или ему заботливо помогают набрать и отправить такое сообщение очутившиеся рядом граждане…

Существовавшее ранее право человека назначить родственника или другое близкое лицо своим полномочным представителем, который сможет выступить в суде и сообщить, давал ли на самом деле родственник согласие на посмертное донорство, было из законодательства вычеркнуто.

Разрешение на извлечение био — или анатомических материалов из тела умершего можно теперь получить не только у его родственников, но и у ответственного лица, которое обязуется его похоронить. А среди этих «ответственных лиц», получивших право распоряжаться органами человека, могут быть, например, главврач больницы, командир воинской части или, допустим, начальник тюрьмы.

Формально речь идёт, конечно же, не о всех гражданах, а о двух категориях умирающих и умерших — о тех, у кого зафиксирована смерть мозга или остановка сердца. Куда предпочтительней при этом донор со случаем смерти мозга, ведь органы в этом случае достают из живого тела.

Реально же смерть мозга — это чисто формальное требование, которое легко решается «липовой справкой», скажем, о травме или инсульте. Вполне здорового человека можно погрузить в наркоз, разобрать на органы и зафиксировать смерть мозга или остановку сердца.

«Разве такое может быть в правовом государстве? То есть кто-либо может высказать без вашего ведома ваше согласие на изъятие у вас органов! Это недопустимо. Всеми международными нормами предусмотрено, что нельзя без согласия лица изымать у него органы. При этом является обязательным удостоверение такого нотариального согласия», — отмечал один из противников принятия таких законодательных изменений, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

К тому же право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники, где организовать «нужный» лечебный процесс и учёт намного проще.

Rick Mave/Global Look Press

Кстати, одним из лоббистов принятия этих законодательных изменений был депутат от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий, занимающий пост председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации и медицинской помощи. Он является ещё и доверенным лицом Зеленского в области медицины и несколько лет был его советником.

По удивительному совпадению Радуцкий возглавляет крупнейшую на Украине сеть частных медклиник.

По данным Украинского центра трансплант-координации, в 2022 году количество медицинских центров, которые проводят соответствующие манипуляции, увеличилось с 27 до 32. Неуклонно увеличивается и количество операций по пересадке органов. В 2019 году было сделано 78 трансплантаций, в 2020 — 129, в 2021 — 313, в 2022 — 384, а в 2023 уже целых 585 операций.

И тут, естественно, речь идёт только об официальных данных и легальных центрах.

14 апреля 2022 года, в разгар боевых действий на Украине, Верховная рада принимает закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс», освобождающий от уплаты НДС трансплантацию органов. От этого налога, как правило, освобождают те товары, которые поставляют на экспорт с целью снизить стоимость и повысить конкурентоспособность. Из этого несложно сделать вывод, что Украину превратили в мирового экспортёра донорских органов.

И «рыночные перспективы» такой торговли огромные.

На Западе органы для трансплантации в жутком дефиците, а средний срок ожидания составляет около пяти лет. Сами пересадки стоят очень дорого — от нескольких десятков до сотен тысяч долларов. Например, в Германии стоимость пересадки печени может составлять до 200 тысяч евро, а одной почки — до 100 тысяч.

Если взять все эти и другие органы у одного человека, то его примерная «стоимость» как источника биологических материалов может достигать 500 тыс. евро и более.

В 2019–2020 гг. в Британии было проведено почти 3,8 тыс. пересадок органов. Но в 2020 году в листе ожидания на трансплантацию там стояло более 6,1 тысячи пациентов. То есть спрос не удовлетворяется и наполовину.

А спрос, как известно, рождает предложение. Одной из многочисленных западных структур, активно работающих на Украине, является организация «Врачи без границ». Среди её основателей и покровителей числится и такая фигура, как Бернар Кушнер. Бывший министр иностранных дел Франции, сторонник так называемых «гуманитарных интервенций» Запада и руководитель направления реформ здравоохранения в созданном после евромайдана Агентстве модернизации Украины.

В 1999–2001 гг. после фактического отторжения автономного края Косово от Сербии вследствие военной агрессии НАТО Кушнер был главой т. н. международной администрации Косово. Именно в те годы албанские боевики массово похищали сербов, цыган и нелояльных албанцев, у которых забирали почки и сердце, после чего органы продавали в страны ЕС, Израиль и Турцию.

Причём нередко органы извлекали из ещё живых людей.

В 2008 году бывший прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии, швейцарка Карла дель Понте в своей книге «Охота. Я и военные преступники» написала о том, что таких случаев было как минимум сотни и что расследованию этих чудовищных преступлений активно мешали как чиновники временной администрации в Косово, которую возглавлял тот самый Кушнер, так и он сам.

А в 2010-м на заседании Комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека в Страсбурге был представлен доклад, в котором в торговле человеческими органами был изобличён тогдашний премьер и будущий президент Косова Хашим Тачи (получивший прозвище «Косовский мясник»), который лишь в 2020 году стал обвиняемым в Гааге.

Это происходило в маленьком Косово при несовершенных ещё тогда технологиях перевозки органов и при каких-никаких, но всё-таки попытках помешать этому со стороны той же дель Понте.

На Украине же при огромных масштабах потерь вэсэушников, которые исчисляются уже сотнями тысяч, при очень большом количестве военных и гражданских лиц, официально «пропавших без вести», при полной бесконтрольности того, что происходит на передовой и в прифронтовой зоне, и при тотальной коррумпированности государственных органов можно только представить себе, каких масштабов достигает «чёрная трансплантология» и какие деньги на этом зарабатываются. Это сотни миллионов, если не миллиарды долларов.

И наличие такого международного «бизнеса», из фильмов ужасов перекочевавшего в украинские реалии, тоже является одной из причин, почему на убийственный разделочный конвейер непрерывно отправляют и будут отправлять всё больше украинцев.