Прошедшие выборы в Европарламент стали ощутимым ударом для правящей в Германии «светофорной коалиции», ибо совокупные потери, которые понесло красно-зелено-желтое объединение в сравнении с прошлыми выборами, состоявшимися в 2019 году, составили 10,7% голосов.

ИА Регнум

Причем наибольшие потери пришлись на партию «зеленых» — 11,9% (-8,6%). На их фоне минус 1,9% у СДПГ выглядят почти успехом, но нужно понимать, что 13,9% голосов на выборах для старейшей партии Германии с более чем 150-летней историей — это катастрофически мало.

«При своих», пожалуй, остались лишь «Свободные демократы» — «желтая» сила в правительственной коалиции, получившая 5,2% (-0,2%).

Ну а безусловными триумфаторами избирательной кампании следует признать партию «Альтернатива для Германии» (AfD) с результатом 15,9% (+4,9%) и новосозданный «Альянс Сары Вагенкнехт» (+6,2%). Хотя, конечно, их показатели и меркнут на фоне 30% (+1,11%) блока ХДС/ХСС — главной условно-оппозиционной партии в немецком бундестаге.

Одним словом, три правящие партии — СДПГ, «зеленые» и СвДП — вместе набрали 31% — фактически столько же, сколько консервативный блок ХДС/ХСС в одиночку.

Как бы то ни было, в Германии результаты всеевропейского волеизъявления оказались вполне предсказуемыми: то, что «светофорное» правительство ведет страну в неверном направлении, большая половина Германии начала догадываться еще в 2022 году.

Хотя выборы в Европарламент, по большому счету, и являются второстепенными по сравнению с выборами депутатов бундестага и ландтагов — региональных немецких парламентов в шестнадцати федеральных землях, — во многом они выполняют важную функцию барометра политических предпочтений немецких избирателей за год до федеральных выборов.

У партий и политиков остается достаточно времени, чтобы учесть ошибки и провести работу по их исправлению, скорректировать политическую программу, отодвинуть от экранов непопулярных однопартийцев и попытаться заручиться поддержкой новых сегментов электората.

Большинство избирателей — почти 2,5 млн человек, — ранее традиционно отдававших свои голоса за социал-демократов, в этот раз просто не пришли на выборы и тем самым не стали голосовать за конкурентов СДПГ.

Результат AfD 15,9%, и так довольно впечатляющий, мог бы быть еще выше. Дело в том, что с основанием лево-патриотического «Альянса Сары Вагенкнехт» к новой партии примкнули многие случайные сторонники «Альтернативы», патриотически настроенные и желающие бросить вызов политическому мейнстриму, но не являющиеся правыми по убеждениям.

По этой причине некоторые эксперты склонны считать «Альянс Сары Вагенкнехт» политической технологией, направленной на дробление протестного электората и запущенной с единственной целью — отобрать голоса у AfD и не дать ей стать доминирующей политической силой.

Однако если на федеральном уровне показатели AfD, несмотря на второе место, все же меркнут в сравнении с результатами христианских демократов, то на региональном уровне «Альтернатива» одержала убедительную победу во всех восточных землях, ранее относившихся к ГДР, показав, что даже 34 года спустя после объединения ФРГ и ГДР Германия остается во многом разделенной страной.

Несомненно, на предпочтения избирателей оказала влияние трагедия в Мангейме, где за девять дней до выборов беженец из Афганистана, имеющий отношение к исламским экстремистам, ворвался на антиисламский митинг и смертельно ранил ножом полицейского.

Хотя в настоящее время еще невозможно оценить степень влияния этого преступления на результаты выборов, согласно экзитполам, ¾ опрошенных обеспокоены ростом преступности, почти 2/3 — влиянием ислама и более половины — тем, что «в Германию приезжает слишком много иностранцев».

Немецкое правительство признало наличие проблемы и ужесточило ранее чересчур либеральную риторику, что, однако сыграло злую шутку с канцлером Шольцем, заявившим осенью в интервью Spiegel: «Мы должны, наконец, массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии».

Этот пассаж лишил канцлера голосов леваков, по-прежнему выступающих за гуманитарную политику в отношении беженцев, но вряд ли привлек на его сторону избирателей правых взглядов. Поскольку депортации, которые крайне непросто осуществить в рамках забюрократизированной немецкой правовой системы, так никто и не начал. Одним словом, речи канцлера явно разошлись с делом, что стоило его партии множества голосов.

Минувшие выходные показали, что климатическая «зеленая» повестка в электоральных предпочтениях немцев также отходит на второй план, оставаясь в тренде лишь в мегаполисах федерального значения вроде Берлина и Гамбурга, где «зеленые» отпраздновали победу, а также крупных городах (Кёльн, Киль).

На европейских выборах 2019 года «зеленые» показали свой лучший результат в общенациональном голосовании: 20,5%. После экономического провала одноименного министерства, возглавляемого вице-канцлером Робертом Хабеком, и катастрофических результатов другого «зеленого» министра — Анналены Бербок на внешнеполитическом поприще нынешние показатели «зеленых» вряд ли должны кого-то удивлять.

В 2019 году более половины избирателей, опрошенных Forschungsgruppe Wahlen, охарактеризовали экономическую ситуацию в Германии как «хорошую». Теперь так не говорит даже каждый десятый немец. В 2019 году почти три четверти избирателей также считали, что Германия живет лучше, чем её западноевропейские соседи, — сейчас так думает не более трети немцев.

После начала российской спецоперации на Украине и отказа от российских ресурсов стоимость жизнь в Германии существенно возросла. Люди с небольшим достатком особенно остро ощущают последствия инфляции в своей повседневной жизни.

Кроме того, экономика Германии по темпам существенно отстает от остальной Европы, все глубже впадая в пучину рецессии и деиндустриализации.

Можно долго рассуждать о том, что «светофорной» коалиции просто не повезло оказаться у власти в столь неподходящий исторический момент, однако факт остается фактом: ошибочные решения, стоившие Германии экономического роста, принимались конкретными политиками, принадлежащими к конкретным политическим силам.

Впервые на этих европейских выборах в Германии было разрешено голосовать 16 — и 17-летним. Хотя эксперты прогнозировали, что снижение возрастного ценза окажется на руку в первую очередь «зеленым», этого не произошло.

Молодежь на выборах довольно активно голосовала за AfD (что уже вызвало истерику о «сдвиге вправо» в мейнстримных германских медиа), хотя было много и таких молодых людей, кто «по приколу» отдавал голоса за партии-ноунеймы вроде Volt, Die PARTEI и Партию защиты животных. Всего за «остальные» партии отдали свои голоса 11% избирателей в возрасте до 25 лет.

Немаловажным результатом стало и то, что явка на выборах в Европарламент в Германии превысила 60%.

Однако вряд ли следует считать это признаком уважения к общеевропейскому законодательно-представительному институту со стороны немцев. Большинство граждан ФРГ пришли на выборы именно для того, чтобы выразить свое отношение к внутриполитический ситуации в собственной стране.