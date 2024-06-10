Западные страны по обе стороны Атлантики накрывает волна правопопулистских настроений. Причём политики, эти настроения выражающие, всё чаще координируют свою деятельность, пытаясь создать некий правый интернационал.

ИА Регнум

На выборах в Европарламент усилили свои позиции евроскептики, а во многих странах им даже удалось обойти правящие силы. В президентской гонке в США лидирует Дональд Трамп. Рвутся к власти правые и в Канаде. Но и системные политические игроки не хотят без боя уступать.

Выборы в Европарламент для правых евроскептиков не обошлись без проблем и череды скандалов. Особое давление оказывалось на «Альтернативу для Германии».

Медиакампания по шельмованию АдГ принесла определённые плоды. В начале 2024 года партия рассчитывала получить более 20% голосов, в итоге же за Альтернативу проголосовали около 16%.

Впрочем, даже с этим результатом ей удалось обойти и правящих социал-демократов, и «зелёных», впереди только христианские демократы.

А в восточных землях бывшей ГДР «Альтернатива» вполне уверенно заняла первое место с 27%. При этом часть её электората отошла новому левому проекту Сары Вагенкнехт, который также получит места в Европарламенте.

Раскол Германии на Восток и Запад только усиливается по мере усугубления экономического кризиса с падением реальных доходов немцев до уровня восьмилетней давности и деиндустриализацией. В самый канун выборов большой резонанс вызвало заявление директора Франкфуртской биржи, который констатировал превращение Германии из развитой страны в развивающуюся.

Ещё более показательными стали итоги выборов во Франции.

Здесь «Национальное собрание» — партия Марин Ле Пен — заручилась поддержкой 32% французов. За неё проголосовали в два раза больше избирателей, чем за сторонников Эммануэля Макрона.

Для него это стало настолько сильной пощёчиной, что он даже решил провести досрочные выборы уже во французский национальный парламент. На них партия Макрона с высокой долей вероятности тоже проиграет.

Хороший результат показали правые и в Австрии, где также скоро пройдут парламентские выборы, на которых они могут прийти к власти. Усилили позиции евроскептики в Бельгии, Нидерландах, Италии и большинстве других стран.

Итогом же победы правых станет усиление раскола в Брюсселе, чья система управления Евросоюзом была основана на шатком консенсусе между центристскими партиями. Теперь она идёт вразнос.

Доброй новостью для евробюрократов является то, что правые сами по себе расколоты: у них есть два конкурирующих блока.

Первый — «Идентичность и демократия» — занимает жёсткую антибрюссельскую позицию.

Другой блок — «Консерваторы и реформисты» — ближе к центристам. Входящие в него партии — «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, испанская Vox, «Шведские демократы» и т.д. — реже конфликтуют с либеральными элитами и чаще идут с ними на закулисные договорённости. Скажем, по вопросу Украины.

К тому же ряд правых партий — например, венгерская «Фидес» Виктора Орбана или «Альтернатива для Германии» — имеют внеблоковый статус и выступают как независимые силы.

Поэтому, хотя суммарно правые и набирают под 200 мест в Европарламенте, продвигать свою повестку в условиях такого раскола им будет сложно. Но они вполне могут ввергнуть Европарламент в состояние хаоса и, например, блокировать назначение новых членов еврокомиссии.

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен и утверждение нового состава еврокомиссаров уже обещает превратиться в многомесячную мучительную закулисную схватку.

Дисфункция брюссельской системы может стать самым лучшим сценарием для евроскептиков и добавить им аргументов в борьбе за возвращение полномочий на национальный уровень.

А если в ближайшие годы правые смогут прийти к власти во Франции, отдельных землях Германии, Австрии и других странах, то уже вся модель Евросоюза в нынешнем виде может затрещать по швам.

В этой связи органичным союзником европейских правых становится команда Трампа в США.

Во время своего первого срока он уже привечал многих евроскептиков — от Орбана до Ле Пен. Но сейчас американские правые в Европе вновь активизировали свою работу. Такер Карлсон, превратившийся в неофициального эмиссара Трампа, постоянно общается с евроскептиками. В Брюсселе и Будапеште прошли большие конференции правых, на которых присутствовали представители лагеря Трампа.

Бывший посол США в Германии и фанат АдГ Ричард Гренелл имеет неплохие шансы стать будущим госсекретарём, если выиграет Трамп. Многих европейских правых уже неоднократно возили на своеобразные «смотрины» в США, где их знакомят с республиканскими миллиардерами и крупными спонсорами.

Всё это можно назвать попыткой сформировать свой правый интернационал в противовес либеральным силам по обе стороны Атлантики, которые уже десятилетиями работают в единой связке.

У Трампа и евроскептиков имеется очевидная идеологическая близость. Но дело только этим не ограничивается, присутствует и вполне прагматичный интерес.

Трамп воспринимает Евросоюз как конкурента и одновременно нахлебника для США. Его команда уже заранее обещает ввести тарифы в 15% на весь европейский импорт, объявив Евросоюзу новую торговую войну, к которой тот совсем не готов.

Республиканцы понимают, что нужно ковать железо, пока горячо. И сейчас для них открывается возможность добивать и так ослабленную европейскую экономику. А заодно одновременно можно попытаться дезинтегрировать и европейский политический проект.

И вот в данном случае евроскептики играют роль ситуативных союзников для Трампа, которых используют как таран против евробюрократии.

В идеале Трамп и американские правые хотели бы видеть на месте единого Евросоюза много национальных государств, которым было бы проще навязывать свою волю в рамках двусторонних контактов. К тому же это подорвёт и позиции либеральных глобалистов — противников Трампа.

Поэтому его команда уже заранее обещает выстраивать особые отношения с конкретными странами Европы, где у власти окажутся правые, будь то Польша, Венгрия, Италия или другие.

Для России же вероятный сценарий постепенной дезинтеграции Евросоюза также открывает окно возможностей.

Последние несколько лет вновь наглядно показали, что любой единый европейский проект рано или поздно скатывается в состояние войны с нами. И для нас тоже гораздо выгоднее иметь вместо Евросоюза отдельные национальные государства, с каждым из которых можно строить отношения.

Главное же — не упустить момент и не отстать от американцев, которые уже заранее готовятся к новой реальности на старом континенте.

Конкуренция за влияние в расколотой Европе имеет все шансы стать одним из главных направлений противостояния России, США и Китая в ближайшие 10-15 лет.