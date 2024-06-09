Десятые выборы в Европейский Парламент (ЕП) заканчиваются 9 июня, и уже прогнозируется, что по итогам голосования Европу ждет усиление правых и евроскептических партий. Поиски причин таких прогнозов приводят евробюрократов к конспирологическому выводу: в этом виновата не политика Брюсселя, а избирателями и частью политиков якобы манипулирует «рука Москвы».

Ren Pengfei / XinHua C/Global Look Press

По их мнению, русские сеют между европейцами рознь и клевету, чтобы опорочить политические элиты и настроить против них граждан. При этом реальные причины недовольства населения вроде увеличения стоимости жизни, роста инфляции и замедления экономики там предпочитают не замечать.

Гораздо проще списать признаки кризиса в ЕС на пресловутый «кремлевский след».

Назначить виновного

Некоторые избирательные участки в странах Старого Света открылись еще 6 июня, однако большинство из порядка 375 миллионов европейских избирателей голосует именно в воскресенье, 9 июня. От результатов выборов в каждой стране ЕС будет зависеть то, кто займет каждое из 720 мест в Европейском парламенте до 2029 года (количество депутатских мандатов от каждого государства рассчитывается пропорционально населению).

С одной стороны, он выглядит одним из самых слабых институтов ЕС, его влияние на политику союза ограничено. Европарламент не является полноценной законодательной структурой, у него нет собственного права законодательной инициативы — этим занимается Еврокомиссия (ЕК), выполняющая функции общеевропейского правительства.

Тем не менее ЕП рассматривает законопроекты, предложенные еврокомиссарами, и может их редактировать или вовсе отклонить. У него есть право выдвинуть Еврокомиссии вотум недоверия и отправить её в отставку. Депутаты также утверждают бюджет объединения.

Кроме того, после выборов Европарламенту предстоит утвердить список еврокомиссаров, которые отвечают за различные направления политики блока, и кандидатуру главы ЕК. Сейчас эту влиятельную в европейской политике должность занимает немецкий правоцентристский политик Урсула фон дер Ляйен, но сможет ли она переизбраться на второй срок по итогам волеизъявления избирателей — вопрос.

Сегодня европейский истеблишмент заметно нервничает: ожидается, что по итогам выборов значительно укрепят свои позиции те, кого брюссельские элиты клеймят националистами, популистами — и зачастую агентами Кремля. Свои позиции, в частности, могут улучшить немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ), французские «Национальное объединение» и «Реконкиста», венгерский ФИДЕС и «Партия свободы» в Нидерландах.

Jesse Wieten /XinHua /Global Look Press Выборы в Европейский Парламент. Нидерланды

Они, как и их коллеги из похожих объединений, критикуют нынешний курс ЕС и евробюрократов из Брюсселя, говорят о проблемах с миграцией в Старом Свете, имеют альтернативное принятому в Евросоюзе мнению об украинском кризисе и антироссийской политике.

Их противники опасаются, что такие партии, усилившись, могут повлиять на европейскую миграционную политику, реализацию «зеленой политики» блока, ограничить дальнейшее расширение ЕС, а также попробовать изменить «украинский курс» объединения.

Насколько обоснованы панические мысли о некой «правой волне», которая якобы затопит Европу?

Наверняка такие политики действительно получат дополнительные места, но едва ли значимое большинство, чтобы преодолеть совокупное сопротивление других партий — те будут любой ценой пытаться ограничивать влияние разрозненных крайне правых. Помимо этого, их риторика после выборов обычно смягчается в ходе уступок на разных направлениях другим политическим силам.

Тем не менее европейским элитам весьма выгодно эксплуатировать негативный образ крайне правых, зачастую в совокупности с обвинениями их в связях с Россией. Апелляция к внешнему влиянию снимает с Брюсселя ответственность за разочарованность избирателей в текущей политике ЕС.

Если европейские граждане недовольны ситуацией с мигрантами, проблемами в экономике и политическими провалами Евросоюза, при этом желая видеть в креслах Европарламента новые лица, то жупел «руки Москвы» позволяет списать все эти трудности брюссельских элит на «российскую пропаганду».

Более того, в условиях раскрученного в Европе маховика антироссийской истерии обнаружить «кремлевского шпиона» не так уж и трудно.

Найден «русский след»

Ситуация, когда тех, кто имеет с Брюсселем разногласия по поводу европейских дел, обвиняют в связях с Москвой, не уникальна и неудивительна. Заметим, это не изобретение 2024 года — стоит только вспомнить ситуацию с французским политиком Марин Ле Пен, которую еще до начала СВО шельмовали за некое «финансирование от правительства России».

В ходе же избирательной кампании перед текущими выборами в Европарламент обстановка заметно накалилась. Еще в январе этого года в исследовании либерального политологического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) прозвучал тезис о том, что среди членов нового созыва из-за роста числа крайне правых и евроскептиков будет больше тех, кто симпатизирует России.

В следующие месяцы последовательное нагнетание антироссийской истерии лишь продолжилось. Без конкретных имен и веских доказательств СМИ тогда издавали материалы о том, что Россия финансировала ряд европейских политиков. В частности, издание The Times опубликовало статью с говорящим названием: «Разоблачение: ультраправые европейские политики «на содержании у Путина».

Тогда же был нанесен удар по «Альтернативе для Германии» — ее представителя Петра Быстрона обвинили в связях с Москвой и получении денег от аффилированной с Россией организации. Характерна реакция на это фон дер Ляйен, заявившей, что в партии «уже давно ведут агитацию против Европейского союза. Они никогда не скрывали своего восхищения Кремлем, который презирает демократию».

Сигнал был подан, в Европарламенте началась «охота на ведьм» с поисками коварных российских «агентов влияния». Спецслужбы ЕС стали проверять крайне правых депутатов из Германии, а также Чехии, Франции, Нидерландов, Венгрии и других стран на предмет связей с Россией. Незадолго до начала выборов сотрудники правоохранительных органов пришли в здания ЕП для обысков кабинетов тех, кого подозревают в контактах с Москвой.

Laurie Dieffembacq /Keystone Press Agency / Global Look Press Обыск в Европарламенте по делу о российском влиянии

Влияние нашей страны на европейские дела регулярно усматривается европейскими политиками, но перед выборами этот тезис стал особенно популярным. На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель бездоказательно обвинил Россию в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС «клеветническими кампаниями».

По его мнению, российская сторона манипулирует информацией и пытается «загрязнить информационное поле внутри Евросоюза».

Уже во время проведения выборов The Times выступило со статьей, где говорится о том, что Брюссель решил возложить вину за популярность правых партий на Россию. Этому якобы поспособствовала «изощренная кампания по дезинформации», нагнетавшая страхи, в частности, по поводу миграции.

«Вместо того чтобы противостоять своим неудачам, европейским элитам нужен козёл отпущения, чтобы сохранить своё влияние на народы Европы»,— приводит издание слова аналитика Франка Фюреди, директора Mathias Corvinus Collegium в Брюсселе. Но начнется ли переосмысление видения ситуации и работа над ошибками после старта работы Европарламента нового созыва?

Едва ли, ведь нарратив о зловредном российском влиянии уже стал доминирующим, а эффективность этого инструмента против инакомыслящих достаточно отлажена. На днях у издания Politico вышел материал, где по результатам изучения протоколов голосования по 16 резолюциям с 2020 года авторы статьи определили в ЕП целых 30 «союзников Кремля» — и среди них много крайне правых политиков.

Да, речь идет о членах ЕП прошлого созыва, однако, как сказано в статье, «две трети этих депутатов Европарламента претендуют на переизбрание на этой неделе». Так что задел уже создан, а после выборов, вероятно, появятся и новые материалы, разоблачающие «друзей Москвы».

А в их список будет попасть не так уж и трудно — достаточно лишь меньше увлекаться антироссийской риторикой Брюсселя, но больше обращать внимание на чаяния простых избирателей.