На днях представители шести крупнейших шведских компаний были вызваны на ковер в министерство иностранных дел своей страны, после того как Еврокомиссия пожаловалась на их «подозрительные» сделки с Россией. В самих этих компаниях, разумеется, отрицают, что намеренно обходили антироссийские санкции, но, судя по всему, объём бизнеса, который они ведут с россиянами, весьма значителен.

ТАСС/ Максим Шеметов

Дело в том, что подобного рода скандалы возникали и раньше.

Многим бизнесменам стран ЕС категорически не хочется терять богатый российский рынок. Поэтому сотрудничество осуществляется «из-под полы», тайком — и причастные лица из всех сил делают вид, что они здесь не при чем, что оболгали недоброжелатели, что виноваты «недобросовестные» контрагенты, сбывающие приобретенный у честных шведов товар в Россию…

Я не я, и лошадь не моя

В письме от еврокомиссаров сообщалось, что при проверке соблюдения санкций в отношении России была получена «тревожная информация». Записи российских таможенных органов указывают на то, что компании стран Евросоюза экспортировали в РФ товары самых разных видов — в нарушение множества различных санкционных пакетов ЕС. В этих реестрах значится и ряд крупных шведских компаний.

Кто же именно?

Во-первых, это Atlas Copco — производитель промышленного и строительного оборудования и инструментов, один из ведущих мировых поставщиков компрессоров, вакуумного оборудования, генераторов, насосов, электроинструмента и сборочных систем.

Во-вторых, в сотрудничестве с россиянами был уличен производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, в-третьих, автомобильный концерн Volvo, в-четвёртых, крупнейший производитель подшипников, систем смазки и мехатроники SKF, в-пятых, производитель сетевых камер и систем наблюдения Axis Communications, и, наконец, Sandvik — производитель разного рода инструментов для строительства, горного дела и промышленности.

Получив данные о том, что эти фирмы тайком сотрудничают с россиянами, Еврокомиссия призвала шведские власти самостоятельно проверить эту информацию и сравнить ее с собственными торговыми реестрами. Также шведскую сторону попросили к сентябрю доложить о том, что удалось выяснить и какие меры были приняты. Тогда координатор по санкциям Ларс Шмидт вызвал представителей бизнеса на ковер в МИД.

«Мы не утверждаем со всей уверенностью, что эти компании действительно нарушили какие-либо санкции. Но мы получили такие данные, и теперь шведские власти должны решить, как поступить с этим», — пояснил он.

Представители Atlas Copco, Ericsson, Volvo, SKF, Axis и Sandvik, как и ожидалось, принялись оправдываться и отнекиваться. «Если оборудование Ericsson и было импортировано в Россию, то это произошло без нашего ведома. Это сделано другими компаниями, которые имеют доступ к нашей продукции через вторичный рынок», — утверждают, например, одни.

В свою очередь, в Sandvik заявили, что «значительная часть нашей продукции продаётся по всему миру — через дистрибьюторов и розничных продавцов. И, конечно, в зависимости от типа продукта есть такие, которые мы не контролируем и не знаем о их перемещении между нашими первоначальными продажами и конечным пользователем».

TASS/ZUMA

Власти ужесточают контроль

Шведские бизнесмены яростно настаивают на своей непричастности и незнании.

«Мы проверяем материалы Министерства иностранных дел… И тем не менее мы отмечаем, что в настоящее время имеется недостаточно информации, чтобы проверить, что речь идёт именно о товарах, произведенных, проданных или экспортированных компанией Atlas Copco Group», — утверждают в указанной фирме.

Однако нынешний сигнал такого рода не первый.

Так, в 2023 году в издании Dagens Nyheter опубликовали статью, в которой констатировалось, что, хотя шведские фирмы и объявили о том, что покидают российский рынок, многие из них продолжают там «набивать карманы деньгами». Журналисты выяснили, что общая стоимость импорта из королевства с 1 марта по 31 декабря 2022 года составила около 6 млрд шведских крон (свыше 51 млрд рублей).

Газета жаловалась, что крупный бизнес Швеции все еще ведет торговлю с Россией — однако теперь использует в качестве «прокладок» посредников в других странах. И это вполне объяснимо, учитывая объем российского рынка и предоставляемые им возможности.

В октябре прошлого года тему подхватил шведский парламентарий Томас Энерот. Он с возмущением сообщил коллегам о том, что самые разные компании из стран Евросоюза продолжают поставлять в Россию свою продукцию, в том числе и шведские. Негодующий депутат потребовал от министра иностранных дел Тобиаса Билльстремма ответа, будет ли ужесточаться контроль за исполнением санкций, наложенных на РФ. И призвал строго наказывать нарушителей.

Тогда же, в октябре 2023 года выяснилось, что правительство Швеции официально запретило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям. Как оказалось, в июне 2022 года шведские власти разрешили поставлять в соответствии с ранее заключенными договорами софт в РФ и предоставлять услуги по техподдержке. Запрос же по оборудованию долгое время оставался на рассмотрении — отказ в разрешении на его поставку был выдан в мае 2023-го.

Оператор Tele2 (ООО «Т2 мобайл») через Арбитражный суд Москвы требовал от Ericsson поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 года, выплатить неустойку в 4,1 млрд евро и взыскать астрент (неустойку за неисполнение судебного акта по поставке оборудования). Суд, впрочем, признал обязательства по поставке оборудования утратившими силу.

Он отказал Tele2 в требовании обязать передать оборудование, но взыскал неустойку за просрочку уже поставленного ранее с нарушением сроков. В общем-то сам Ericsson уходить из России не хотел, но его принудило к этому собственное правительство. И вот теперь, если верить Еврокомиссии, выясняется, что сотрудничество продолжилось — но тайком…

Вообще правительство в Стокгольме стремится доказать, что относится к санкционному вопросу более чем серьезно. Причем госорганы бдят в обоих направлениях: стараются не допустить, чтобы ни шведская «санкционка» не попала в Россию, ни российская — в Швецию. Недавно в местной прессе появилась информация о том, что шведская таможенная служба испытывает из-за антироссийских санкций большую нагрузку. Контроль над их соблюдением требует больших временных затрат и дополнительного персонала, что ослабляет работу на других направлениях.

Особенно тщательно проверяют металлическую продукцию, в которой не должны присутствовать ни российская сталь, ни российское железо. Речь идет практически обо всем — от деталей для мобильных телефонов, консервных банок и шурупов до запчастей для автомобилей. Рестрикции касаются импортируемых товаров, общий объем которых составил в прошлом году около 20 млрд крон ($1,9 млрд), что составляет примерно четверть от металлического импорта в Швецию.

С сентября прошлого года (когда было принято постановление о том, что вся металлосодержащая продукция, согласно принятым санкциям, должна проверяться на границе Евросоюза) сотрудники шведской таможни проверили свыше 26 тыс. единиц импорта — по сравнению с предыдущим периодом количество проверок в ручном режиме возросло более чем вдвое.

Выгода превышает риски

Предотвратить ввоз российской продукции в Швецию куда легче, нежели шведской — в Россию. Недаром в Еврокомиссии считают, что те же Ericsson, Volvo, Atlas Copco, Sandvik, SKF и Axis «могли уклониться от санкций через третьи страны или через дочерние компании, субподрядчиков или других субъектов» — вариантов действительно много.

Собственно, ничего нового в этом нет — недаром уже только ленивый не написал о том, что объём торговли России со странами Средней Азии резко вырос в последние годы и продолжает расти. Западный блок пытается бороться с «параллельным импортом», применяет в отношении этих государств и кнут, и пряник — но пока не очень удачно…

Побудительные причины западных компаний, которые говорить могут все что угодно, но по факту не очень возражают против таких «серых схем», вполне понятны. Видимо, прибыль перевешивает риски — которые действительно присутствуют. В апреле 2024-го Совет ЕС окончательно утвердил закон о минимальных правилах наказания за нарушение или обход санкций Евросоюза в государствах-членах.

Отныне такие действия, как помощь в обходе запрета на ввоз в Россию, торговля санкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности, равно как и содействие этому, считаются уголовными преступлениями. Наказания могут быть разными — от штрафов до тюремного заключения. Государства — члены ЕС имеют 12 месяцев для включения положений этой директивы в свои национальные законодательства.

Не факт, что шведские компании сознательно и целенаправленно идут на нарушение санкций — скорее, они соглашаются закрывать глаза на факты ввоза своих товаров в Россию фирмами-посредниками, чтобы потом делать вид «а мы не знали». Во многом у них просто нет выбора, ибо шведская экономика в прошлом году оказалась в плачевном положении. В 2023-м в стране был зафиксирован самый низкий уровень деловой активности производственной сферы за три года.

Газета Aftonbaldet со ссылкой на специалистов пишет, что санкции против России очень поспособствовали «холодному душу для шведской промышленности». Ситуация очень тревожит местных экономистов. «Это удивительно обширный и объёмный спад, который показывает, что наша промышленная экономика продолжает ослабевать. Мы наблюдаем то же самое в странах еврозоны, и в первую очередь в Германии», — сетовал экономист Swedbank Йорген Кеннемар.

Правда, согласно свежим данным, опубликованным 30 мая 2024 года, экономика Швеции в первом квартале 2024 год показала значительное улучшение — ВВП страны после прошлогоднего падения увеличился на 0,7%. Одним из «драйверов» послужила военная промышленность, переживающая резкий подъем из-за многочисленных заказов на вооружение и боеприпасы для Украины. «Рост будет продолжаться еще несколько лет, и его усилит вступление страны в НАТО», — пообещал изданию Dagens Nyheter глава отдела исследований акций Danske Bank Бьорн Энарсон.

Среди предприятий, оказавшихся в выигрыше от боевых действий на Украине, называют шведские концерны Saab, Hägglunds и Bofors, производящие разные виды оружия. Однако производство оружия — это очень специфический вид заработка, требующий совершенно особых компетенций и который доступен далеко не всем шведским предприятиям. И поэтому тем фирмам, кто занимается производством продукции для мирного применения, приходится прибегать к разного рода «отноркам», позволяющим зарабатывать в России — такой запретной и такой соблазнительной.