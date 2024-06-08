С 5 по 7 июня во Франции прошли торжественные памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны. Президент Эммануэль Макрон придаёт этому событию особую важность. На чествование съехались лидеры и представители разных стран мира, а также ещё оставшиеся в живых ветераны и очевидцы событий. Однако за торжественными речами и сильными эмоциями скрывается попытка политических манипуляций.

ИА Регнум

Значение юбилейных мероприятий для президента Франции можно оценить из того факта, что готовиться к ним он стал за два месяца. В фокусе внимания Макрона — действия французских участников движения Сопротивления и жертвы войны среди гражданских.

В списке посещённых им памятных мест оказались мемориал на месте партизанских боёв в Глиере, музей на месте разрушенной немецкими карателями деревни Веркур, памятник погибшим в немецких и эстонских нацистских концлагерях воспитанникам еврейского детского дома в Изьё и другие. В некоторых из этих мест главу государства принимали впервые за многие годы.

Большое число обращений президента к прошлому и к историческим деятелям Франции через организацию памятных мероприятий давно обсуждается во французском научном сообществе и общественно-политическом пространстве. Частота чествований всевозможных личностей и событий на протяжении президентства Макрона, по мнению многих, сводит на нет важность этих церемоний.

Также высказывается мнение, что с помощью истории глава государства пытается найти хоть какую-то основу для своей программы, нивелировать растущие противоречия в обществе и компенсировать результаты своего правления — одного из самых неудачных в послевоенной истории страны.

На этом фоне только усиливается идеологическая роль годовщины высадки союзнических войск в Нормандии. При этом нужно отметить, что медийное освещение этого события важно не только для Франции. Вот уже много десятков лет США используют его для продвижения идеи о решающей роли их страны в победе над нацистской Германией и усиления своего влияния на Европу.

7 июня 1984 г. на праздновании 40-летия открытия второго фронта в Европе президент США Рональд Рейган уже тогда упоминал СССР, говоря о том, что «необходимо примиряться с Советским Союзом, но…». И далее произнёс речь, которую после цитировали многие журналисты и исследователи: «Мы были с вами тогда, мы остаёмся с вами теперь. […] Ваши надежды — это наши надежды, ваша судьба — это наша судьба». Своеобразная квинтэссенция американской политики исторической памяти, которая к тому времени начала давать плоды.

Если соцопросы 1945 г. показывали, что 57% французов считают решающим вклад Красной армии в победу над Рейхом, против 20% в пользу США, то в 1984-м 59% молодёжи и 52% возрастного населения высказались в пользу их заокеанского партнёра и лишь 20% — в пользу СССР.

В этом году политический истеблишмент США использует исторический повод уже для внутриполитической повестки. Не зря на церемонию приехали бывший и действующий лидеры страны Дональд Трамп и Джо Байден, которые через несколько месяцев окажутся соперниками на президентских выборах.

Эксплуатация исторической памяти Эммануэлем Макроном буквально бросается в глаза. Выступления президента в рамках памятных мероприятий, в которых он неоднократно обращался не только к историческим фактам, но и развивал риторику о необходимости поддерживать Евросоюз, воспринимаются как предвыборная кампания и вызывают критику от представителей партий самого разного политического спектра.

Яркий пример — продвижение кандидата в Европарламент от его партии «Возрождение» Валери Эйер. Она была никому не известна до внезапного назначения накануне начала предвыборной кампании. За несколько дней до голосования её отрыв от главных фаворитов выборов — главы «Национального объединения» Жордана Барделла и кандидата от социалистов Рафаэля Глюксмана — очевиден. А неспособность самостоятельно участвовать в предвыборных дебатах и необходимость вмешательства сопровождающего Эйер премьер-министра Габриэля Атталя уже стала предметом шуток для политиков и СМИ.

Однако к критике Макрон высказывает весьма пренебрежительное отношение.

По его словам в интервью каналу TF1 6 июня, популярность ультраправых и рост количества граждан, не участвующих в выборах, побудили его «вмешаться в кампанию» и оказать поддержку однопартийцам, несмотря на голоса недовольных. Исключительная откровенность от главы страны, которая неоднократно высказывала претензии к другим государствам из-за использования административного ресурса и эксплуатации исторической памяти.

Но, пожалуй, ключевым моментом праздничных мероприятий стала демонстрация позиции по украинскому вопросу.

В нынешнем году был перейдён символический Рубикон, когда на празднования не пригласили представителей России. Скандальными были уже дискуссии, которые шли в общественном пространстве Франции ещё за несколько недель до празднеств, когда нежелание видеть на церемониях президента России Владимира Путина не вызывало никаких сомнений.

Однако эксперты, политики и журналисты разных политических взглядов, обсуждая этот вопрос, приходили к общему мнению: без участия России на уровне дипломатических представителей или хотя бы оппозиционных или нейтральных персонажей обойтись невозможно.

И всё же незадолго до наступления памятной даты было принято решение не приглашать вообще никого. А о роли Красной армии в победе упомянули лишь вскользь, перебив эти воспоминания громкими официозными речами, посвящёнными США и Европе. Без преувеличения можно считать этот момент знаковым: началось полное стирание информации о советском вкладе в разгром нацизма.

Зато повсеместно на протяжении всех трёх дней памятных мероприятий звучит тема поддержки Украины. А обращение к историческим фактам используется с целью провести параллели с сегодняшним днём и вдохновить современное поколение на очередные подвиги.

Не зря же Макрон говорит об отправке инструкторов и возможной высадке французских военных на Восточном фронте. Недаром 5 июня, прибыв на место высадки 20 французских парашютистов на пляже Плюмелек, он сказал: «Я знаю, что благословение нашей страны — смелые, отважные молодые люди, готовые пойти на те же жертвы, что и их предки».

К чему президент хочет подготовить своих граждан явно призывного возраста? Очень похоже на риторику накануне начала Второй мировой войны, в ходе которой Франция была разгромлена за считаные недели.

В ходе уже упомянутого интервью TF1 Макрон пообещал предоставить Украине очередную партию истребителей, обучить 4500 пилотов и всячески расширить сотрудничество с этой страной. Всё это — с благословения Байдена, сказавшего во время церемонии на месте высадки американских войск в 1944 году, что «отвернуться от Украины означало бы забыть то, что здесь произошло».

И всё это происходит под аккомпанемент сыплющихся с экранов телевизоров и со страниц газет рассказов о храбрых французах, защищавших идеи свободы и демократии с помощью американской армии.

Обоснованность же присутствия Владимира Зеленского, явившегося на празднования во время очередного заграничного турне, не вызывает у лидеров западных стран никакого сомнения.

Так же, как и тот факт, что вот уже 10 лет в рядах украинских правоохранителей и военных находятся подразделения, сотрудники и бойцы которых носят нацистскую символику, продвигают расовую теорию и почитают несколько иных героев Второй мировой: лидеров и пропагандистов нацистской Германии и тех, кто состоял у них на службе. Именно с представителем такой страны разделяет сегодня Франция «победу свободного мира над нацизмом».

Неудивительно, если вот уже несколько лет ведущие французские СМИ пишут статьи, славящие украинских воинов, и публикуют их фотографии в форме, на шевронах которой видна нацистская руна «волчий крест». Именно эта символика была у эсэсовской дивизии «Дас Райх», которая 10 июня 1944 года сожгла французскую деревню Орадур-сюр-Глан.

Господин Макрон, так каких «героев» Второй мировой войны вы всё-таки чествуете?